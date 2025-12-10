Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Nein, Frau Lévy – die Realität war eine andere!Wir kennen jetzt Ihre Wahrheit. Doch das Nichtgesagte wiegt schwerer

Im Interview mit der NZZ vom 1. September 2025 zeichnet BAG-Direktorin Anne Lévy ein Bild davon, was die Schweiz aus der Pandemie gelernt haben soll. Es klingt nach Selbstkritik, nach Weitsicht und nach staatstragender Verantwortung. Doch gerade das Wesentliche bleibt unerwähnt: die Fehler im Umgang mit Fakten, mit Grundrechten, die Rolle der Behörden und der Druck auf die Bevölkerung. Diese Leerstellen sind entscheidend – für das Verständnis der Vergangenheit und für das Vertrauen in die Zukunft. Darum braucht es eine ehrliche Antwort: Nein, Frau Lévy, so war es nicht.

Quelle: https://abfschweiz.ch/wp-content/uploads/Artikel_06_12_25.pdf