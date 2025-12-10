Warum hat Amerika aufgehört, über Impfstoffe und Autismus zu sprechen?

Von The Vigilant Fox

Haben sich die Beweise geändert … oder etwas anderes?

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Im Jahr 2005 sagte Joe Scarborough etwas, das man heute in den Fernsehnachrichten niemals hören würde.

Im Gespräch mit RFK Jr. legitimierte er die Überzeugung, dass Impfstoffe Autismus verursachen KÖNNEN.

„1989 ist etwas passiert!”, erklärte Scarborough mit Nachdruck.

Mit seinen eigenen Worten sagte er: „Eltern kamen STÄNDIG zu [ihm] und brachten [ihm] Videokassetten ihrer [ehemals gesunden] Kinder mit. Und sie sind alle etwa im Alter von [Scarboroughs] Sohn oder jünger. 1989 ist etwas passiert!“

Zwanzig Jahre später ist es schwer zu ignorieren, dass die Mainstream-Medien solche Beiträge nicht mehr ausstrahlen.

Haben sich die Beweise geändert … oder ist etwas anderes passiert?

Die meisten Menschen haben absolut keine Ahnung, wie sehr die PR-Maschinerie ihre Meinung über Gesundheit beeinflusst.

PR-Kampagnen verändern nicht nur Meinungen, sondern auch die Sprache.

Und wenn sich die Sprache verändert, scheinen Erinnerungen und Ideen zu verschwinden – darunter auch Dinge, die wir früher offen anerkannt haben, wie durch Impfstoffe verursachte Gehirnentzündungen und neurologische Schäden.

Heute existieren diese Begriffe kaum noch im öffentlichen Sprachgebrauch, aber noch vor wenigen Jahrzehnten waren sie allseits bekannt.

Der Wandel vollzieht sich langsam. Deshalb ist diese Taktik so erfolgreich. Die meisten Menschen merken gar nicht, dass er stattfindet.

Sehen Sie sich zum Beispiel diese Debatte aus dem Jahr 1983 an, die in der größten Talkshow Amerikas stattfand. Eine solche Unterhaltung würde heute niemals im Fernsehen stattfinden.

Wie Sie vielleicht wissen, ist ein zentrales Thema in George Orwells berühmtem Buch „1984“, dass Sprache Kultur definiert. Wenn es keine Sprache gibt, um bestimmte Ideen zu erklären, können die Menschen sich einfach nicht mit ihnen identifizieren.

Also hat die Regierungspartei Wörter abgeschafft, die unbequem waren. Dinge wie Freiheit, Rebellion und Gerechtigkeit.

Gedanken und Ideen können durch die Verwendung mehrdeutiger Begriffe, die keine klare Definition haben, noch weiter verwirrt werden.

Vielleicht erinnern Sie sich an Faucis kreativen Sprachgebrauch oder daran, wie alle den Ausdruck „sicher und wirksam“ wiederholten, wenn sie über die COVID-Impfungen sprachen. Niemand definierte tatsächlich, was das bedeutete, aber sie sagten es auf jeden Fall. Sehr oft.

Diese Mehrdeutigkeit schuf einen Schutzschild. Behörden wie Fauci selbst konnten 100 %ige Sicherheit implizieren, ohne es jemals auszusprechen.

Und als es zu Verletzungen kam, bot die Sprache einen Ausweg: „Wir haben nie gesagt, dass sie perfekt sind.”

Diese Strategie war kein Zufall. Nicht einmal annähernd.

Sie war systematisch.

Aus diesem Grund und aufgrund der PR-Kampagnen, die unsere kulturellen Überzeugungen prägen, wissen die meisten Menschen überhaupt nicht, dass medizinische Fachzeitschriften einst detaillierte Berichte über Impfschäden veröffentlichten.

Erkrankungen wie Enzephalitis, Schädigungen der Hirnnerven und rascher neurologischer Rückgang wurden mit Impfstoffen in Verbindung gebracht, und man galt nicht als Verschwörungstheoretiker, wenn man darüber sprach.

Tatsächlich diskutierten Ärzte diese Fälle offen. Eltern erkannten sie sofort. Und wenn nötig, berichteten die Medien darüber – ohne die absurde Voreingenommenheit, die wir heute sehen.

Aber dann änderte sich die Sprache. Die Berichte wurden immer seltener. Und eine neue Erzählung füllte die Lücke: „Impfstoffe verursachen keinen Autismus.“

Nicht weil Beweise dafür vorlagen, sondern weil die alte Sprache – mit Daten, die sie untermauerten – nach und nach ausgelöscht und durch einen Satz ersetzt wurde.

Ein weiterer Wendepunkt kam, als bestimmte Wörter aus der Gesellschaft verschwanden.

Jahrzehntelang sagten Familien und Ärzte ganz offen, dass ein Kind nach einer Impfung „geistig zurückgeblieben” sei.

Das war vielleicht eine etwas derbe Ausdrucksweise, aber unmissverständlich klar und etwas, das Eltern selbst ohne Weiteres sagen konnten.

Anfang der 2000er Jahre wurde dieser Begriff jedoch abgeschafft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Bundesgesetz ersetzte ihn durch „intellektuelle Behinderung”.

Und mitten in dieser Übergangsphase, während sich die Durchschnittsbürger mit politischer Korrektheit beschäftigten, geschah etwas Bemerkenswertes: Ein großer Teil der Fälle von geistiger Behinderung wurde als Autismus neu klassifiziert.

In einem Artikel von A Midwestern Doctor wird eine Studie erwähnt, die nie veröffentlicht wurde, weil die Ergebnisse zu brisant waren.

Es ist an der Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Die Fälle von Autismus nahmen nicht nur zu – die Definition explodierte geradezu.

Der Begriff wurde immer weiter gefasst. Verhaltensweisen, die zuvor als nicht relevant galten, wurden plötzlich mit einbezogen. Leichte Merkmale wurden in das Spektrum aufgenommen. Die Grenzen verschwammen.

Plötzlich wurde ein Zustand, der zuvor eine klare klinische Bedeutung hatte, so weit gefasst, dass fast alles darunter fallen konnte.

Dies führte zu enormer Verwirrung. Es war der perfekte Ort, um ältere Diagnosen zu begraben, die Impfschäden eindeutig machten.

Anstelle von neurologischen Schäden sieht die Gesellschaft nun „Neurodiversität”.

Wie praktisch.

Aber eine Tatsache, die heute selten diskutiert wird, ist in den Daten immer noch vorhanden.

Die Fälle von schwerem, schwächendem, lebensveränderndem Autismus nehmen zu.

Nicht die milden Formen oder die eigenartigen Merkmale.

Ich spreche von den wirklich schweren Fällen – den Kindern, die ihre Sprache, ihre motorischen Funktionen und ihre gesamte Unabhängigkeit verlieren.

Und leider verlieren die Eltern in diesen Fällen ihre Kinder. Die typischen Hoffnungen und Träume für die Zukunft ihres Kindes – alles weg.

Daten der CDC zeigen, dass etwa 26,7 % der autistischen Kinder in diese Kategorie fallen.

Das ist eine große Zahl, und doch spricht kaum jemand öffentlich darüber.

Es gibt noch einen weiteren erstaunlichen Datenpunkt aus Kalifornien.

Im Jahr 2009 fanden Forscher heraus, dass 26,4 % der Kinder, die zuvor als „geistig zurückgeblieben” eingestuft worden waren, später als autistisch neu klassifiziert wurden.

An diesen Kindern hatte sich nichts geändert. Nur die Etiketten.

Und sobald sich die Etiketten geändert hatten, wurde die Öffentlichkeit dazu angehalten, nicht mehr zu fragen, warum so viele Kinder überhaupt einen Rückschritt machten.

Stattdessen lautete die Erklärung nun „Diagnoseausweitung”.

Eine bequeme Antwort, die vielleicht Sinn ergibt, wenn man nicht genau hinschaut – aber sie ist nicht einmal annähernd ehrlich.

Unterdessen tauchen weiterhin Berichte über Rückschritte nach Impfungen auf.

Eines der beunruhigendsten Beispiele betrifft Drillinge, die alle innerhalb weniger Stunden nach Erhalt einer Impfung aus derselben Charge ihre Sprachfähigkeit, ihre Reflexe und ihre Entwicklungsfähigkeit verloren haben.

Drei Kinder. Am selben Tag. Die gleiche Abfolge von Symptomen.

Die Genetik kann das nicht erklären. Der Zufall kann das nicht erklären.

Aber eine plötzliche neurologische Schädigung kann es.

Dennoch ist es fast unmöglich, Fälle wie diese offen zu diskutieren.

Wenn man eine große Bevölkerungsgruppe schädigt, sind schwerwiegende Folgen selten, es sei denn, es kommt zu einem katastrophalen Versagen.

Leichtere Folgen sind häufig.

Deshalb ist die explosionsartige Zunahme leichter autistischer Merkmale – sensorische Probleme, Rigidität, subtile Regression – möglicherweise das größte Warnsignal von allen.

Aber anstatt zu fragen, was sich in der Neurologie von Kindern verändert, haben wir es normalisiert.

Wir nennen es Persönlichkeit. Wir nennen es Identität. Wir nennen es „Bewusstsein”.

Und wir sollen es akzeptieren.

Unterdessen steigt die Zahl der Kinder, die nicht sprechen, nicht funktionieren, sich nicht selbst versorgen können und manchmal sogar zu einer Gefahr für ihre eigenen Familienangehörigen werden, weiter an.

Aber niemand will darüber sprechen. Denn wir können das nicht einfach als eigenwillige Persönlichkeit abtun. Denn diese leidenden Familien sind nicht stolz.

Diese Familien sind traumatisiert. Und ihr Leben hat sich für immer verändert.

Die Normalisierung dieser milden Merkmale hat einen starken sozialen Schutzschild geschaffen.

Erwähnt man eine Hirnverletzung, antwortet jemand sofort: „Mein autistisches Kind ist nicht geschädigt.“

Und sie haben Recht – ihr Kind ist nicht Gegenstand der Diskussion.

Das Problem sind neurologische Veränderungen auf Bevölkerungsebene. Das Problem ist eine plötzliche Regression. Das Problem sind Kinder, die innerhalb weniger Stunden oder Tage nach einem medizinischen Eingriff ihre Fähigkeiten verlieren.

Das Problem ist die Normalisierung und Akzeptanz all dessen.

Und die Unfähigkeit, überhaupt darüber zu sprechen.

1986 verabschiedete der Kongress ein Gesetz – den Vaccine Injury Act von 1986 –, um durch Impfstoffe geschädigte Kinder zu entschädigen und Sicherheitsreformen durchzusetzen.

Es fand große Unterstützung, da Impfschäden keine Verschwörungstheorie waren, sondern dank der Bereitschaft der Medien, offen über die durch den DPT-Impfstoff verursachten Schäden zu berichten, eine weit verbreitete Meinung darstellten.

Die Absicht war, Sicherheitsprobleme bei Impfstoffen zu beheben und den Geschädigten zu helfen, die notwendige Pflege und Unterstützung zu erhalten.

Aber fast alle Sicherheitsanforderungen wurden dem Ermessen der Bundesbehörden überlassen. Die meisten davon wurden nie umgesetzt.

Und am Ende erhielten die Hersteller weitreichende Immunität, da es nun Aufgabe der Regierung war, sich mit Impfschäden zu befassen, und nicht mehr ihre.

Und als die Impfpläne für Kinder erweitert wurden, wurden fast keine neuen Schäden in die Entschädigungstabelle aufgenommen.

Stellen Sie sich vor dem Hintergrund des Entschädigungsgesetzes vor, was passiert, wenn durch Impfstoffe verursachte Enzephalopathie-Fälle als „Autismus“ neu klassifiziert werden.

Plötzlich haben diese Fälle keinen Anspruch mehr auf Entschädigung.

Plötzlich schuldet die Regierung niemandem mehr etwas.

Plötzlich verschwinden die schwerwiegendsten und teuersten Verletzungen aus den Büchern.

Es ist klar, dass es einen großen Anreiz gibt.

Je weniger Hirnschäden auf dem Papier existieren, desto weniger zahlt die Bundesregierung.

Und genau das ist passiert.

Die öffentliche Meinung ändert sich endlich, weil unsere gelebte Erfahrung die offiziellen Botschaften übertrumpft. Es ist zu schwer geworden, das zu ignorieren, was direkt vor unseren Augen geschieht.

Mehrere Umfragen zeigen nun, dass mehr als die Hälfte der US-Wähler glaubt, dass COVID-Impfstoffe zu zahlreichen Todesfällen geführt haben, ein Drittel berichtet von Nebenwirkungen, Millionen kennen persönlich jemanden, der durch die Impfstoffe geschädigt wurde, das Vertrauen in Gesundheitsbehörden ist im freien Fall und eine Mehrheit fordert Untersuchungen durch den Kongress.

Das liegt nicht an Ideologie. Es liegt an unseren Erfahrungen.

Glücklicherweise können die Menschen immer noch glauben, was sie sehen – auch wenn ihnen gesagt wird, sie sollen es ignorieren.

Deshalb war eine kürzlich abgehaltene Pressekonferenz zum Thema Autismus ein solcher Wendepunkt.

Zum ersten Mal seit Jahren haben führende Politiker offen anerkannt, was Millionen von Eltern seit Jahrzehnten sagen. Ihre Kinder haben nach der Impfung einen Rückschritt gemacht, und der zeitliche Zusammenhang ist unbestreitbar.

Und anstatt diese Eltern als verwirrt abzutun, hört endlich jemand zu.

Wir alle müssen endlich zuhören.

Das Gesamtbild ist hier entscheidend.

Jahrzehntelang berichteten Fernsehnachrichten über Impfschäden. Dinge wie Krampfanfälle, Lähmungen und katastrophale neurologische Rückschritte.

Aber dann geschah etwas. Pharmazeutische Unternehmen wurden zu den größten Werbekunden in den Medien.

Es überrascht nicht, dass die Berichterstattung eingestellt wurde.

Die Schäden verschwanden nicht, aber das Finanzierungsmodell für Medien änderte sich.

Glücklicherweise haben unabhängige Medien, soziale Medien und das Internet im Allgemeinen es uns ermöglicht, diese Lücke zu füllen und den Stimmen der am stärksten betroffenen Menschen Gehör zu verschaffen.

Ist Ihnen aufgefallen, dass wir uns gerade in einer historischen Wende befinden? Was derzeit geschieht, wird mit Sicherheit in die Geschichtsbücher eingehen.

Millionen Menschen haben nun selbst erlebt oder miterlebt, was ihnen als unmöglich dargestellt wurde.

Unzählige Eltern sahen, wie sich ihre Kinder über Nacht veränderten. Mitarbeiter im Gesundheitswesen beobachteten Reaktionen, die sie weder dokumentieren noch darüber sprechen durften. Viele von uns sahen, wie sich dasselbe Muster immer wiederholte.

Die alte Erzählung beruhte darauf, dass die Menschen schwiegen und mitmachten. Aber diese Ära ist längst vorbei.

Die Wahrheit verbreitet sich am schnellsten, wenn die Kosten, sie zu ignorieren, unerträglich werden.

Jeden Tag öffnen mehr Menschen ihre Augen für die absolute Tragödie, die wir durchleben. Dieses Muster hört jetzt auf. Wir übernehmen wieder die Kontrolle über unsere Gesundheit.

Was passiert, wenn eine Gesellschaft sich endlich mit den Verletzungen auseinandersetzt, die sie jahrzehntelang geleugnet hat?

Was passiert, wenn die Sprachmanipulationen nicht mehr funktionieren?

Was passiert, wenn die Öffentlichkeit erkennt, dass sich die Bezeichnungen geändert haben, die Kinder aber nicht?

Was passiert, wenn Millionen von Eltern vollständig verstehen, dass die Menschen, von denen sie dachten, sie würden die Gesundheit ihrer Kinder schützen, diese in Wirklichkeit zerstört haben?

Dieser Moment kommt.

Jahrelang war die vorherrschende Botschaft einfach – zu einfach.

Es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt keine Verletzungen. Es gibt kein Muster. Die Eltern bilden sich das nur ein.

Aber diese Botschaft bricht in dem Moment zusammen, in dem die Menschen beginnen, ihre Erfahrungen auszutauschen.

Und das haben sie getan.

In allen Gemeinden, Bundesstaaten und sogar Ländern.

Die Geschichten sind dieselben. Die Zeitabläufe sind dieselben. Das Schweigen ist nicht mehr tragbar. Tatsächlich ist es absolut inakzeptabel.

Die Wahrheit ist schmerzlich einfach: Man kann neurologische Schäden auf Bevölkerungsebene nicht ewig verbergen.

Man kann sie nicht verbergen, wenn die Zahlen steigen, Familien sich zu Wort melden, die Öffentlichkeit der offiziellen Darstellung keinen Glauben mehr schenkt und unabhängige Medien die Daten veröffentlichen, die die traditionellen Medien verschwiegen haben.

Der Damm ist bereits gebrochen, und er lässt sich nicht mit Slogans flicken.

Jetzt hängt alles davon ab, ob die Gesellschaft endlich die Diskussion führen darf, die uns jahrzehntelang verwehrt wurde.

Wir müssen über Rückschritte, Hirnverletzungen und die vielen Kinder sprechen, denen es gut ging – bis es ihnen plötzlich nicht mehr gut ging.

Diese Diskussion hätte niemals zensiert werden dürfen.

Das sind wir allen Betroffenen (und Ignorierten) der Vergangenheit und den zukünftigen Generationen schuldig.

Sobald alle sehen, was vor ihren Augen verborgen war, werden sie nicht mehr zur Tagesordnung übergehen können.

Wenn auch nur die Hälfte der unterdrückten Daten jemals an die Öffentlichkeit gelangt, wird dies einer der größten medizinischen Skandale der modernen Geschichte sein.

Es ist Zeit, darüber zu sprechen.