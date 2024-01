NEOM wird tatsächlich gebaut: Erstellt Saudi-Arabien das Babylon der Zukunft?

Als ich im Oktober 2017 zum ersten Mal über Neom schrieb, war es eine verrückte, abgedrehte Idee für eine Pop-up-Stadt in der Wüste Saudi-Arabiens: 170 Kilometer lang, 200 Meter breit und 500 Meter hoch. Nach ihrer Fertigstellung wird sie 33 Mal so groß sein wie New York City. Heute sagen saudische Beamte, dass sie zu 20% fertiggestellt ist, und dieses Video beweist es. Sie wird als Techate existieren und die „intelligenteste“ Stadt der Welt sein. Keine Autos erlaubt!

Die Geschwindigkeit, mit der Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut wird, verblasst im Vergleich zu Neom. Die Saudis stecken ihren ganzen Ölreichtum in Neom und finanzieren es zusätzlich durch globale Unternehmen, was es zu einem globalen Projekt macht.

Die uralte Diskussion unter den Studierenden der biblischen Prophetie dreht sich um die Identität Babylons (Offenbarung 14:18, 16:19, 17:5, 18:1-2). Einige sagen, es sei ein Symbol für die neue Weltordnung. Andere verweisen auf bestehende Weltstädte wie New York, London oder Rom. Wenn man jedoch das Tempo der Bauarbeiten in Neom betrachtet, könnte Babylon zeitnah eine reale Stadt werden.

Neom nimmt Gestalt an. Das sage nicht nur ich. Die Bilder sprechen für sich. Die Bilder zeigen, dass die Arbeiten schneller voranschreiten als erwartet. Im letzten Interview mit Navmi Al Nasser, dem CEO von Neom, sagte er, dass 20 Prozent der Arbeiten abgeschlossen seien. Schauen wir uns an, wie viel Wahrheit in dieser Aussage steckt.

Beginnen wir mit dem Line-Projekt. Wie wir alle wissen, ist Line eine futuristische Stadt, die sich über 170 Kilometer vom Neom-Gebirge bis zum Roten Meer erstreckt. Sie ist nur 200 Meter breit und 500 Meter hoch. The Line verändert unsere Vorstellung von Stadtentwicklung grundlegend und bietet einen Ausblick darauf, wie die Städte der Zukunft aussehen könnten.

Kommen wir nun zum aktuellen Stand der Bauarbeiten. Als die Pläne für die Linie zum ersten Mal bekannt gegeben wurden, schien es, als läge die Verwirklichung der großen Ziele noch in weiter Ferne. Aber jetzt haben wir gute Nachrichten für Sie alle. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Es ist also kein Traum mehr, sondern wird Wirklichkeit. Was den aktuellen Stand des Pipelineprojektes betrifft, so hat es Fortschritte gegeben.

Am 19. Oktober 2022 veröffentlichte Saudi-Arabien offizielle Drohnenaufnahmen von den laufenden Bauarbeiten an der Strecke. Die Bauarbeiten reichen fast bis in die entlegenen Berge. Werfen wir einen Blick auf die neuesten Bilder. Wir können sehen, wie verschiedene Entwicklungen Gestalt annehmen, darunter Büros und Lager in der Nähe der Berge.

Es gibt sogar einen lebendigen Gemeinschaftsbereich mit einem Fußballplatz und einem Neum Experience Center. Wenn man an einem so großen Projekt in der Wüste arbeitet, benötigt man viele Arbeitskräfte, oder? Die Frage ist nur, wohin mit all den Arbeitern? Hier kommt der NEOM-Plan ins Spiel. Sie haben bereits drei NEOM Gemeinden gebaut, die NEOM Gemeinden 1, 2 und 3.

Diese Gemeinden sind mit allem ausgestattet, was man sich vorstellen kann. Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und sogar einen Flughafen, der am 6. Juni 2023 eröffnet werden soll. Das MIUM hat auch die Verträge für die erste Ausbaustufe der Gemeinden unterzeichnet, die Platz für weitere 95.000 Einwohner bietet.

Diese Gemeinden werden auch verschiedene Freizeiteinrichtungen wie Sportplätze, Schwimmbäder und Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Auf der anderen Seite der Strecke befindet sich ein versteckter Jachthafen, der bereits in vollem Gange ist. Die Linie besteht aus 135 Modulen. Die Module 45, 46 und 47 befinden sich im Jachthafen, der doppelt so groß sein wird wie jeder andere Jachthafen der Welt und die größten Kreuzfahrtschiffe aufnehmen kann.

Sobald die Aushubarbeiten und die Wasserhaltung für den Jachthafen abgeschlossen sind, beginnen die Rammarbeiten. Bisher konzentrierten sich die Pfahlarbeiten für die Strecke hauptsächlich auf das Modul 43, wo bereits mehr als 4.500 Pfähle gesetzt wurden. In der Spitze wurden täglich mehr als 60 Pfähle gesetzt, was das Projekt zum größten Pfahlbauprojekt der Welt macht.

Mit dem Übergang zu den Rammarbeiten in den Modulen 46 und 47 ist mit einer noch höheren Aktivität zu rechnen. Und noch etwas ist erwähnenswert. Nach Angaben des NEOM-Geschäftsführers sind bereits 20 % der wichtigen Infrastruktur der Strecke gebaut. Es gibt jedoch Berichte, die darauf hindeuten, dass die Behauptung einer 20%igen Fertigstellung irreführend sein könnte, da Satellitenbilder darauf hindeuten, dass der tatsächliche Fortschritt geringer ist als angegeben.

Wenn wir uns die Drohnen- und Satellitenbilder ansehen, scheint die Aussage von 20 Prozent Baufortschritt richtig zu sein. Aber was ist Ihre Meinung dazu? Die Strecke ist so lang und eng, dass zwei zufällig ausgewählte Personen auf der Strecke im Durchschnitt 57 Kilometer voneinander entfernt sind.

Das ist eine ziemlich große Distanz. Und hier ist eine Frage, die vielen in den Sinn kommen könnte. Wie, um Himmels willen, sollen sich die Menschen in der Linienstadt fortbewegen, wenn es keine Straßen und keine Autos gibt? Hier kommt das unterirdische Schienennetz, das sogenannte Rückgrat, ins Spiel. Die Bauarbeiten für dieses Schienennetz haben bei NEOM bereits begonnen. Geplant sind insgesamt 26 Tunnel.

5 Kilometer zu untertunneln, wobei die Strecke in einen nördlichen und einen südlichen Teil geteilt wird. Dies geschieht in fünf Teilabschnitten von jeweils rund fünf Kilometern Länge, die mit speziellen Techniken durch das harte Gestein gebohrt werden. Das Spannende daran: Der Hochgeschwindigkeitszug wird in der Lage sein, in 20 Minuten von einem Ende der Strecke zum anderen zu fahren.

Auch wenn die Strecke lang und schmal ist, wird dieses Schienensystem die Fortbewegung und das schnelle Zusammentreffen der Menschen erheblich erleichtern. Das Thema Trinkwasser wirft viele Fragen auf. Wie kann NEUM in einer Wüste, in der Wasser knapp ist, sicherstellen, dass die Menschen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser haben? NEUM teilte einige Neuigkeiten mit.

Sie kündigten an, dass sie Solarkuppeln nutzen werden, um sauberes und bezahlbares Wasser zu produzieren. Sie haben bereits eine riesige Anlage gebaut, die salziges Meerwasser durch Entsalzung in Süßwasser umwandeln kann. Auf diese Weise können sie die gesamte Region Neum mit Wasser versorgen und dabei mehr als 60 Prozent Wasser einsparen.

In etwa 10 Jahren wird die Anlage täglich 1 Million Kubikmeter Süßwasser produzieren. Was halten Sie davon? Die Pipeline ist nicht nur eines der weltweit größten Projekte, sondern auch eines der am meisten diskutierten und umstrittensten. Die Pipeline macht Fortschritte, wird aber auch von vielen kritisiert.

So äußerte Peter Cook, der an dem umstrittenen Projekt beteiligt ist, Zweifel an der Machbarkeit und den baulichen Herausforderungen. Bei einer Veranstaltung in Venedig bezeichnete er die Strecke als „erstaunlichen Unsinn“ und kritisierte die geplante Höhe von 500 Metern. Cook schlug vor, eine Höhe von 200 Metern anzustreben und bezweifelte, dass das Projekt jemals die geplanten Ausmaße erreichen werde.

Und trotz der Behauptung, die Linie sei umweltfreundlich und verursache keine Kohlenstoffemissionen, bezweifeln einige Experten ihre tatsächlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Professor Philip Oldfield argumentiert, dass der Bau eines 500 Meter hohen Gebäudes mit kohlenstoffarmen Materialien praktisch unmöglich ist. Er schätzt, dass durch den Bau der Leitung mehr als 1 erzeugt werden könnten.

Er schätzt, dass der Bau der Strecke mehr als 1,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freisetzen könnte, was mehr als vier Jahren der gesamten Emissionen Großbritanniens entspricht. Diese heftige Kritik stellt den ökologischen Ruf des Projekts infrage. Tausende Menschen, darunter der Stamm der Hawaitat, die seit Generationen friedlich in dem Gebiet leben, sind von Zwangsumsiedlung bedroht.

Dieses Problem wurde noch alarmierender, als ein saudisches Gericht drei Mitglieder des Hawaitat-Stammes zum Tode verurteilte, weil sie sich der Vertreibung widersetzt hatten. Als Reaktion auf diese beunruhigenden Entwicklungen hat der Stamm der Hawaitianer eine dringende Untersuchung durch die Vereinten Nationen gefordert, um den Vorwürfen der Zwangsumsiedlung und des Missbrauchs durch die saudischen Behörden nachzugehen.

Ferner gibt die Bauweise des Löwen Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, insbesondere auf Zugvögel. Die großen reflektierenden Strukturen könnten eine große Gefahr für diese Vögel darstellen und ihre natürlichen Wanderungen unterbrechen. Und dann ist da noch ein anderes Großprojekt. Trojina, auch bekannt als die Berge von Neom, beherbergt einige der höchsten Gipfel Saudi-Arabiens, die bis zu 2.600 Meter hoch sind.

Die Hauptattraktion der Trojina sind die Skipisten. Ferner wird es einen künstlichen Süßwassersee, Chalets, Villen und Luxushotels mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten wie Spa und Badehaus, ein Pistendach und Mikroklimas geben. Bis 2026 soll Trojina fertig sein. Doch warum soll Trojina so schnell fertig werden?

Und der Grund dafür ist, dass Saudi-Arabien den Zuschlag für die Ausrichtung der 10. Auflage der Asiatischen Winterspiele 2029 erhalten hat. Um die Frist einzuhalten, werden laut Philip Gullet, Geschäftsführer von Trojina, erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung von Trojina erzielt.

6 Millionen Kubikmeter, aus dem Gebiet der Trojina-Seen ausgehoben. Das Skidorf, Teil des Fun-Clusters, und die Pistenresidenzen des Relax-Clusters kommen gut voran, die Arbeiten am Untergrund und die Detailplanung gehen weiter. Die Schneeproduktion und die Skitests werden auf der Baustelle fortgesetzt. Fast eine Million Kubikmeter Fels wurden bereits aus dem Gewölbe, dem charakteristischen Dorf von Trojina, entfernt, um ein neues Seebett zu schaffen.

Teams von Arbeitern sind damit beschäftigt, das felsige, bergige Gelände in das weitläufige, ganzjährig geöffnete Bergdorf zu verwandeln, das für Trojina geplant ist. Die Entscheidung, die Winterspiele nach Saudi-Arabien zu vergeben, ist auf Kritik gestoßen. Zum einen geht es um die künstliche Beschneiung, denn Greenpeace kritisiert das neue Trojena.

Sie sind besorgt über die Auswirkungen des Skigebiets auf die Umwelt und erklären, dass die Veränderung der natürlichen Ökosysteme weitreichende und unvorhersehbare Folgen für die angrenzenden Ökosysteme haben kann, was das Projekt zu einer riskanten Idee macht. Und nun das nächste Großprojekt: Sindala. Eine futuristische Megacity soll 2024 eröffnet werden.

Sie wird einen von einem italienischen Designer entworfenen Weltklasse-Jachthafen, drei Mega-Luxushotels, einen Golfplatz, zahlreiche Restaurants und eine gehobene Einkaufszone namens Village mit 51 Luxusgeschäften umfassen. Ein Blick auf den Entwicklungsstand zeigt, dass sich einige Strukturen der Endphase nähern und die Grundrisse der meisten Gebäude bereits festgelegt sind.

Auf dem Gelände des Golfclubs ist bereits der Rasen angelegt. Auch für die Mitarbeiter von Sindala ist bereits eine eigene Siedlung mit Büros, Logistikzentren und Wohnungen entstanden. Der Erfolg von Sindala ist nicht nur für die Insel selbst, sondern für das gesamte NEOM-Projekt entscheidend.

Denn es wird die erste Gelegenheit für die Öffentlichkeit sein, NEOM als Tor zum Roten Meer und als Weltklasse-Destination für Superyachten zu erleben. Nach Sindala wollen wir jetzt über die Industriestadt von NEOM sprechen, Oxygen, eine futuristische Industriestadt, der größte vollautomatische Hafen der Welt mit einem integrierten Logistikzentrum.

Oxygen wird teilweise auf dem Roten Meer schwimmen, das eine durchschnittliche Tiefe von 500 Metern hat. Das Hauptziel von Oxygen ist es, ein Industrie- und Logistikzentrum in Neom zu werden. Dies wird das Wirtschaftswachstum und den Seehandel Saudi-Arabiens unterstützen. Oxygen wird mit erneuerbaren Energien betrieben und wird die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region NEOM fördern.

NEOM plant, Anfang 2025 seinen ersten Containerterminal mit integrierten Logistiklösungen in Betrieb zu nehmen. Nach seiner Fertigstellung wird der Hafen vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben, sodass keine Kohlenstoffemissionen mehr anfallen und er der weltweit umweltfreundlichste Hafen sein wird. Neom hat außerdem einen Auftrag im Wert von 2 Milliarden Euro für den Bau einer Eisenbahnlinie namens Connector South vergeben.

Sie wird die Industriestadt Oxygen mit der Eisenbahnstrecke verbinden. Sie wird von der Eisenbahnstrecke zum Bahnhof von Neom City führen und auf ihrem Weg nach Oxygen die Neom Bay Mansions und den Neom Bay Airport passieren. Am Roten Meer wird auch das größte Kreuzfahrtterminal entstehen. Mit einem strategischen Zugang zu 40 Prozent der Weltbevölkerung innerhalb von 6 Stunden soll es ein globales Handelszentrum werden.

Neben dem Industriezentrum wird Oxagon auch über ein eigenes Wohn-, Unterhaltungs-, Freizeit- und Touristenviertel verfügen, das zwischen 2025 und 2026 eröffnet werden soll. Die Arbeiten an der achteckigen Industriestadt rund um den Hafen Duba haben bereits begonnen, doch ist dies das einzige NEOM-Projekt, bei dem die Bauarbeiten am weitesten fortgeschritten sind und dessen Fertigstellungstermin bisher nicht feststeht.

Bleibt der Traum von Neom also ein Traum oder wird er Wirklichkeit? Nur die Zeit wird es zeigen. Wer weiß, vielleicht wird es fantastisch, vielleicht aber auch mit einigen Herausforderungen verbunden sein. Apropos Herausforderungen: Geht es bei der Ausrichtung der Winterspiele 2029 nur ums Geld oder steckt mehr dahinter? Und wenn es um die Entwicklung von Neom geht, stehen dann Investitionen an erster Stelle?

Oder spielen auch Menschenrechte eine Rolle? Die Antworten auf diese Fragen werden sich erst mit der Zeit zeigen.

