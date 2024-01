Trotz des Versprechens, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen, distanziert sich die Biden-Administration von der Ukraine, um den Interessen Israels Vorrang zu geben.

Das US-Magazin Politico – das dem Weißen Haus nahe steht – veröffentlichte am 27. Dezember einen sehr interessanten Artikel mit dem Titel: „Biden administration quietly shifts strategy on Ukraine (Die Biden-Administration ändert stillschweigend ihre Strategie in der Ukraine)“.

Hier einige Auszüge:

Während die amerikanische und europäische Hilfe für die Ukraine ernsthaft bedroht ist, verschiebt sich der Schwerpunkt stillschweigend von der Unterstützung des ukrainischen Ziels, einen totalen Sieg über Russland zu erringen, hin zur Verbesserung ihrer Position für mögliche Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, so ein Beamter der Biden-Administration und ein europäischer Diplomat, der in Washington arbeitet.

Solche Verhandlungen würden höchstwahrscheinlich die Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland beinhalten.

Öffentlich betonen das Weiße Haus und das Pentagon, dass es keine offizielle Änderung in der Politik der Regierung gibt – dass sie weiterhin das Ziel der Ukraine unterstützen, das russische Militär zu zwingen, das Land vollständig zu verlassen.

Allerdings diskutieren amerikanische und europäische Beamte derzeit mit ukrainischen Offiziellen über eine Umgruppierung der Kiewer Streitkräfte – weg von der gescheiterten Gegenoffensive des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky – hin zu stärkeren Verteidigungspositionen gegen die russischen Streitkräfte im Osten…

Der Regierungsvertreter (Biden) erklärte diese Woche gegenüber dem Magazin Politico, dass ein großer Teil dieser strategischen Verlagerung in die Defensive darauf abziele, die Position der Ukraine in zukünftigen Verhandlungen zu stärken.

„Es war von Anfang an unsere Theorie: Der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden, sind Verhandlungen“, sagte der Beamte, ein Sprecher des Weißen Hauses, der anonym bleiben wollte, weil er nicht autorisiert war, inoffiziell zu sprechen.

Während der Ukraine der Geldhahn praktisch zugedreht wurde, wird Israel mit amerikanischen Waffen überschwemmt.

Seit dem 7. Oktober haben die Vereinigten Staaten mehr als 10.000 Tonnen Waffen an Israel geliefert.

Seit dem 7. Oktober haben 244 amerikanische Frachtflugzeuge und 20 Schiffe mehr als 10.000 Tonnen militärisches Material nach Israel geliefert, berichtete der israelische Kanal 12 am Montag.

Die Washington Post schrieb ihrerseits am 9. Dezember, dass Israel bis zu diesem Datum mehr als 22.000 von den USA gelieferte Bomben über dem Gazastreifen abgeworfen habe…

Ferner hat das US-Militär versprochen, Israel die einzigen beiden Luftabwehrsysteme vom Typ Iron Dome zu liefern, um die Zelenski Biden seit Beginn des Ukraine-Krieges vergeblich gebeten hat.

Interessanterweise arbeitet seine Regierung gegen die öffentliche Meinung in den USA, obwohl Joe Bidens Popularität im Keller ist und nächstes Jahr Wahlen anstehen.

Meinungsumfragen zeigen, dass die Amerikaner die Idee unterstützen, Waffen an die Ukraine und nicht an Israel zu liefern.

Das Establishment hat Trump wie einen faulen Knochen aus dem Weißen Haus gejagt, weil er Amerikas Interessen an die erste Stelle gesetzt hat.

America first war undenkbar. Denn es überschattete das Prinzip „Israel zuerst“.

In einer Erklärung von 2018 sagte Nanci Pelosi:

„Wenn der Capitol Hill zusammenbricht, ist das Einzige, was unerschütterlich bleibt, die Unterstützung des Kongresses für Israel.“

Flashback — Nancy Pelosi, alongside Chuck Schumer and Dem megadonor Haim Saban, proclaims: "If this Capitol crumbled to the ground, the one thing that would remain" is Congressional backing of Israel pic.twitter.com/5I0jCeEcEE