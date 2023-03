“Net Zero” mit der Wissenschaft infrage stellen

“Net Zero”-Pläne sind gefährlich und werden von der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode nicht gestützt

“Net Zero”-Initiativen von Regierungen und privaten Organisationen sind unwissenschaftlich und werden zu weltweiter Verarmung und Hunger führen, wenn sie umgesetzt werden, so ein von der CO2-Koalition veröffentlichtes Papier.

In dem 46-seitigen Papier wird dargelegt, wie die Ziele von Net Zero, die Nutzung fossiler Brennstoffe und die Emission von Treibhausgasen zu eliminieren, auf Analysemethoden beruhen, die gegen grundlegende Prinzipien der wissenschaftlichen Methode verstoßen, die vor mehr als 300 Jahren entwickelt wurde.

“Zuverlässiges wissenschaftliches Wissen wird durch die wissenschaftliche Methode bestimmt, bei der theoretische Vorhersagen durch Beobachtungen bestätigt oder verworfen werden, wenn dies nicht der Fall ist”, so die Autoren der Studie – zwei renommierte Physiker und ein Geologe mit mehr als 40 Jahren Erfahrung.

“Die Übereinstimmung mit den Beobachtungen ist der Maßstab für die wissenschaftliche Wahrheit”, heißt es in der Studie weiter. “Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht durch das Zusammenspiel von Theorie und Beobachtung. Die Theorie erklärt Beobachtungen und macht Vorhersagen darüber, was in Zukunft beobachtet werden wird. Beobachtungen verankern das Verständnis und sortieren Theorien aus, die nicht funktionieren.”

In dem Papier wird eine weltweite Hungersnot vorausgesagt, wenn die fossilen Brennstoffe abgeschafft werden. In den kommenden Jahrzehnten wäre die Hälfte der 8,5 bis 10 Milliarden Menschen gefährdet, die sich von Pflanzen ernähren, die mit Düngemitteln aus fossilen Brennstoffen angebaut werden. Als Beispiel für die möglichen Folgen von Net Zero wird die wirtschaftliche und soziale Katastrophe in Sri Lanka angeführt, wo die Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden aus fossilen Brennstoffen verboten wurde.

“Die jüngsten Erfahrungen in Sri Lanka sind ein Alarmsignal. Die Welt wurde gerade Zeuge des Zusammenbruchs des einst blühenden Agrarsektors in Sri Lanka als Folge der staatlichen Beschränkungen für Mineraldünger”, heißt es in dem Papier.

In dem Papier heißt es, dass 600 Millionen Jahre geologischer Beweise zeigen, dass der CO2-Gehalt in der Nähe eines Rekordtiefs liegt und dass der Anstieg des Gases in der Atmosphäre eher auf Erwärmungsperioden folgt als ihnen vorausgeht.

Diese Daten “sind gut genug, um das Argument zu widerlegen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre das Klima der Erde steuert, und die Theorie, dass fossile Brennstoffe und CO2 eine katastrophale globale Erwärmung verursachen werden. Sie werden es nicht.”

Die Autoren des Papiers sind Dr. William Happer, emeritierter Physikprofessor an der Princeton University, Dr. Richard Lindzen, emeritierter Alfred-P.-Sloan-Professor für Atmosphärenwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, und Gregory Wrightstone, Geologe und Geschäftsführer der CO2 Coalition.

In dem Papier heißt es, dass die Net Zero-Vorschriften und -Maßnahmen unwissenschaftlich sind, weil sie

Daten fälschen oder Daten weglassen, die ihren Schlussfolgerungen widersprechen. Net Zero-Befürworter berichten regelmäßig, dass extreme Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels häufiger und heftiger auftreten, während die Tatsachen keine Zunahme – und in einigen Fällen sogar eine Abnahme – solcher Ereignisse zeigen.

sich auf Computermodelle verlassen, die nicht funktionieren. Eine Analyse von 102 Computermodellen, die von den Befürwortern von Net Zero verwendet werden, ergab, dass 101 von ihnen nicht mit den Beobachtungen in der realen Welt übereinstimmen. “Einfach ausgedrückt: Das (Computer-)Modell, das für jede Net-Zero-Regulierung und -Maßnahme der Regierung sowie für die Billionen von Dollar zur Subventionierung von erneuerbaren Energien, Elektroautos, Lastwagen, Heizungen, Haushaltsgeräten und vielen anderen Produkten maßgeblich ist, funktioniert nicht”, heißt es in dem Papier.

sich auf die Schlussfolgerungen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) verlassen, bei denen es sich um Regierungsmeinungen und nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt. In dem Papier heißt es, dass die Schlussfolgerungen der IPCC-Wissenschaftler, die dem Narrativ einer katastrophalen globalen Erwärmung durch fossile Brennstoffe widersprechen, von Regierungsbürokraten für öffentliche Berichte umgeschrieben werden, um das falsche Narrativ der Net Zero-Befürworter zu unterstützen.

die außerordentlichen sozialen Vorteile von CO2 und fossilen Brennstoffen verschweigen. Kohlendioxid, auch das aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, dient als Pflanzennahrung, die die Pflanzenproduktion steigert und die Ernährung von mehr Menschen ermöglicht. CO2 sowie die Treibhausgase Methan und Distickstoffoxid tragen dazu bei, die Erde auf lebensfreundlichen Temperaturen zu halten; ohne sie würden die Menschen leiden. Fossile Brennstoffe sind wirtschaftliche und reichlich vorhandene Energiequellen, die für moderne Gesellschaften notwendig sind, und sind wichtige Ausgangsstoffe für Düngemittel und Pestizide, die das Leben von Milliarden von Menschen ermöglichen.

die katastrophalen Folgen einer Reduzierung der fossilen Brennstoffe und der CO2-Emissionen auf Netto-Null weglassen. “Es kann nicht genug betont werden, dass der Verzicht auf fossile Brennstoffe und die Umsetzung von Netto-Null-Strategien und -Maßnahmen den Verzicht auf aus fossilen Brennstoffen gewonnene Stickstoffdünger und Pestizide bedeutet, was dazu führen wird, dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung nicht genug zu essen hat”, heißt es in dem Papier.

die wissenschaftlichen Erkenntnisse ablehnen, die belegen, dass es keine Gefahr einer katastrophalen globalen Erwärmung durch fossile Brennstoffe und CO2 gibt. “Wir sind uns keiner zuverlässigen wissenschaftlichen Erkenntnisse bewusst, die die Theorie des National Climate Assessment oder anderer stützen, dass fossile Brennstoffe und CO2 eine katastrophale globale Erwärmung verursachen”, so die Autoren des Papiers, Wir haben seit Jahrzehnten ausführlich über dieses Thema geschrieben”.

Die CO2 Coalition mit Sitz in Arlington ist eine gemeinnützige Organisation von mehr als 100 Wissenschaftlern und Forschern, die sich für die Aufklärung der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger über die Vorteile von Kohlendioxid und die Rolle des Gases in der Klimadynamik einsetzen.

Sie können eine druckbare Version von Challenging Net Zero with Science hier herunterladen.