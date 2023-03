Sie würden doch nicht wirklich Atomwaffen einsetzen, oder?

Im Jahr 2014 finanzierten die USA einen Staatsstreich in der Ukraine, bei dem der demokratisch gewählte Präsident abgesetzt und eine amerikanische Marionette eingesetzt wurde. Das neue Regime begann daraufhin mit Angriffen auf die mehrheitlich russischen Republiken Donezk und Luhansk. Russland griff nicht ein, obwohl sich die USA in Russlands „Hinterhof“ einmischten. Es zog jedoch einige „rote Linien“ und warnte die ukrainische Regierung in Kiew, dass Russland einmarschieren würde, sollte sie versuchen, die Krim zu erobern, der NATO beizutreten oder ein Atomstaat zu werden.

Im Februar 2022 kündigte der ukrainische Marionettenpräsident Zelenski auf der Münchner Sicherheitskonferenz an, dass die Ukraine zu einem Atomstaat werden würde. Dies war der Auslöser für den Einmarsch Russlands in die Ukraine, der Tage später erfolgte. Die USA zeigten sich empört und wollten die NATO in die Vergeltung einbeziehen. Die amerikanischen Medien waren voll von wütenden Berichten über die „unprovozierte Invasion“ und behaupteten, Russlands Ziel sei es, ganz Europa zu erobern.

Seitdem haben die US-Medien eine ständige Flut von Propaganda über den Krieg verbreitet. Das Thema ist immer dasselbe: Die Russen sind eine mörderische Armee, die Zivilisten tötet und Krankenhäuser und Schulen bombardiert. Aber sie sind auch inkompetent, schlecht geführt, ihre Truppen sind voller Deserteure, sie verlieren eine Schlacht nach der anderen und haben weit mehr Opfer zu beklagen als die Ukrainer.

Und obwohl die Russen jeden Tag in den Nachrichten behaupten, sie würden schwer verlieren, sind sie weiter vorgerückt. Die USA und andere Länder scheinen nie genug Material, Berater und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Ukraine gewinnen kann.

Schließlich drangen Gerüchte aus der Ukraine nach außen: Die Verluste der ukrainischen Truppen belaufen sich auf acht, die Russlands auf einen. Die erfahrenen ukrainischen Truppen sind dezimiert worden. Kiew überlebt nur knapp mit unerfahrenen Wehrpflichtigen, externen Auftragnehmern und schwindenden Ressourcen. In der Zwischenzeit hat Russland eine Truppe von mehr als 500.000 frischen Soldaten aufgebaut, die gut ausgebildet und bewaffnet sind und über umfangreiche Nachschublinien verfügen. Derzeit läuft eine Winterkampagne, die der zusammenbrechenden ukrainischen Verteidigung den Garaus machen dürfte.

Die USA haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um an die dreißig Nationen umfassende NATO zu appellieren, aber die NATO-Länder halten sich größtenteils so weit wie möglich aus dem Kampf heraus und wollen nicht einmal Material zur Verfügung stellen.

Zu Beginn des Krieges erklärte Joe Biden: „Die Vorstellung, dass wir Offensivausrüstung schicken und Flugzeuge, Panzer und Züge mit amerikanischen Piloten und amerikanischen Besatzungen einsetzen, muss man einfach verstehen … das nennt man ‚Dritter Weltkrieg‘.“

Dennoch kündigte er im Januar 2023 an, dass die USA und Deutschland 45 Panzer in die Ukraine schicken würden. Man könnte genauso gut 45 Schulkinder mit Knallpistolen schicken, denn die würden auf dem Schlachtfeld fast genauso lange durchhalten wie 45 Panzer.

Den USA gehen nicht nur die Optionen aus, sondern das amerikanische Volk beginnt zu begreifen, dass es belogen wurde, und während in den USA die Inflation wütet, schüttet die US-Regierung Milliarden in die Ukraine. An der Heimatfront ist nicht alles in Ordnung.

Die US-Führung hat begonnen, einen „begrenzten Atomkrieg“ als einzige verbleibende Option zu erwägen. Das heißt, wenn die USA ein paar Atomraketen abfeuern, würde das Russland dazu bringen, das Handtuch zu werfen.

Das Problem ist, dass Russland über die meisten und modernsten Atomwaffen der Welt verfügt. Die Chancen, dass es auf „begrenzte“ Atomwaffen keine Vergeltung übt, sind gleich null. Stattdessen werden sie wahrscheinlich die volle Wucht ihrer nuklearen Bewaffnung entfesseln.

In den Medien heißt es, die derzeitige Situation sei „beispiellos“. Tatsächlich ist dies aber schon einmal geschehen.

Im Jahr 1962 waren es die Sowjets, die die Frechheit besaßen, in Amerikas „Hinterhof“ vorzudringen und Raketen nach Kuba zu schicken. Die USA waren damals ebenso zu Recht empört wie Russland heute.

Damals rief Präsident Kennedy die Generalstabschefs zusammen, um sich beraten zu lassen. Heute ist dieses Treffen weitgehend in Vergessenheit geraten, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Generalstabschefs einstimmig sagten, im Wesentlichen: „Drücken Sie sofort den Knopf. Warten Sie keinen weiteren Tag.“

Herr Kennedy war der Einzige, der hoffte, dass ein nukleares Armageddon vermieden werden könnte. Da ihm keine andere Möglichkeit blieb, rief er den sowjetischen Führer Nikita Chruschtschow an und bat ihn, die Schiffe mit den Raketen zurückzurufen. Chruschtschow wies ihn darauf hin, dass seine eigenen Generäle ihn ebenfalls aufforderten, den Knopf sofort zu drücken.

Die beiden Männer ignorierten ihre jeweiligen Generäle und arbeiteten eine Vereinbarung aus, die beide Seiten zur Deeskalation veranlasste. Das Armageddon wurde von zwei vernünftigen Männern vermieden.

Aber hier sind wir wieder, möglicherweise am Rande des Armageddon. Es genügt, wenn eine Seite den Knopf drückt. Die Raketensysteme der anderen Seite würden daraufhin reagieren.

Aber würde überhaupt jemand den Knopf drücken?

Nun, Herr Putin, so beeindruckend er auch ist, ist ein pragmatischer Mann und könnte genauso gut oder besser als Herr Chruschtschow reagieren. Aber der Mann im Weißen Haus ist kein John Kennedy; er ist eine Pappfigur von einem Führer. Die wirklichen Entscheidungen in Washington werden vom tiefen Staat getroffen… und ihm gehen die Möglichkeiten aus.

Russland hat praktisch alle Trümpfe in der Hand: Seine Wirtschaft expandiert. Die US-Sanktionen haben zwei Drittel der Welt dazu veranlasst, neue Verträge mit Russland und China anzustreben. Das neue Abkommen zwischen China und Saudi-Arabien wird das Ende des Petro-Dollars bedeuten. Und die USA sind nicht nur pleite, sondern auch so hoch verschuldet, dass sie nicht einmal mehr die Zinsen zahlen können.

Das Letzte, was der tiefe Staat will, ist ein Gesichtsverlust, der zu einem Machtverlust führt. Und ihre letzte Hoffnung könnte darin bestehen, zu bluffen, dass sie nuklear werden.

Wie würde sich das abspielen, wenn es dazu käme?

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass die USA eine B61-Rakete mit geringer Sprengkraft (vielleicht 0,3 Kilotonnen) auf, sagen wir, Kiew abfeuern und behaupten, es handele sich um eine russische Rakete, und dann die gesamte NATO auffordern, sich dem Kampf gegen Russland anzuschließen.

Die Gefahr dabei ist, dass die vorprogrammierten Raketensysteme sowohl in den USA als auch in Russland die Kontrolle übernehmen und die USA, Europa und Westrussland mit Atomwaffen überziehen würden. Die Salven wären kurz und würden nur wenige Stunden dauern, aber ihr Gesamtvolumen würde ausreichen, um diese Länder auszulöschen, wie in der nuklearen Simulation von Princeton aus dem Jahr 2017 zu sehen ist (Video unten).

Die Zahl der Todesopfer wird auf 91,5 Millionen geschätzt. Die Zahl der Todesopfer durch Fallout würde diese Zahl erheblich erhöhen, da der Fallout einen Großteil der nördlichen Hemisphäre abdecken würde und durch Passatwinde und Meeresströmungen bewegt würde. (Da die südliche Hemisphäre über ein eigenes Wettersystem verfügt und praktisch alle Ziele im Norden liegen würden, würde die südliche Hemisphäre weitaus besser abschneiden als der Norden). Über diese Schäden hinaus würde ein nuklearer Winter eintreten, der Monate und vielleicht Jahre dauern würde.

Wenn wir das lesen, wäre die natürliche Reaktion eines jeden von uns, der bei Verstand ist, zu sagen: „Das kann unmöglich passieren. Niemand würde so verrückt sein“.

Doch wie so oft sind viele der politischen und militärischen Führer der Welt nachweislich soziopathisch. Und wie die Geschichte zeigt, ist die Vernunft zum Fenster hinausgeworfen, wenn Soziopathen um die Macht kämpfen.

Wenn wir noch einmal auf das Jahr 1962 zurückblicken, ist es lehrreich festzustellen, dass Fidel Castro wütend war, als er von Herrn Chruschtschow erfuhr, dass eine Deeskalation vereinbart worden war. Er soll Herrn Chruschtschow mitgeteilt haben, dass er lieber ein Armageddon für sein Land herbeiführen würde, als aus den Verhandlungen ausgeschlossen zu werden. Das ist das Wesen von Soziopathen.

Es sollte betont werden, dass ein Atomkrieg keineswegs eine Gewissheit ist… aber wir sind gefährlich nahe dran.

