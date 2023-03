Manlio Dinucci

Vor unseren Augen stellen ukrainische integrale Nationalisten die Symbole des Nazismus wieder her. So verlieh Präsident Wolodymyr Selenskyj am 14. Februar 2023 der 10. Separaten Gebirgsangriffsbrigade den „Ehrentitel Edelweiß“. Edelweiß bezieht sich auf die 1. Nazi-Gebirgsdivision, die Kiew, Stalino und die Dnjepr-Grenzübergänge und Charkow „befreite“.

Die heutige Ukraine feiert immer noch das Dritte Reich als ihren „Befreier“.

Wir stehen nicht am ersten, sondern am neunten Jahrestag des Krieges in der Ukraine, der im Februar 2014 mit dem US-NATO-Putsch begann. In Warschau verspricht Präsident Joe Biden, „Präsident Wolodymyr Selenskyj beizustehen, egal was passiert“. Die Präsidentin des italienischen Rates, Giorgia Meloni, schließt sich ihm an, die die 2014 eingenommene Position umkehrt und Selenskyj versichert, dass „Italien bis zum Ende bei Ihnen sein wird“. Diese Aussagen sind besorgniserregend angesichts der realen Möglichkeit, dass der Konflikt zu einem Atomkrieg führen könnte, der nicht nur das Ende Europas, sondern der Welt bedeuten