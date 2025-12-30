Netanjahus neuer Dreh, um Trump in einen Krieg mit Iran zu locken

Alastair Crooke

Weder Hamas noch Gaza-Phase Zwei stehen überwiegend hinter Netanjahus Gipfel-Absicht – sondern vielmehr Iran.

In diesen letzten Tagen hat die Trump-Administration drei Tanker entweder geentert oder beschlagnahmt, die entweder mit venezolanischem Öl beladen waren oder auf dem Weg nach Venezuela (wie die Bella 1). Die ungeheuerlichste Beschlagnahmung – in rechtlicher Hinsicht – war ein in chinesischem Besitz befindliches, unter panamaischer Flagge fahrendes Schiff, das Berichten zufolge für China bestimmt war – und auf keiner Sanktionsliste stand.

In einem anderen Konfliktgebiet behauptete der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) am vergangenen Freitag, er habe einen russischen sogenannten „Schattenflotten“-Tanker, die Qendil, mit Luftdrohnen in den Gewässern des Mittelmeers vor Marokko angegriffen. Der SBU nannte keine weiteren Details zu dem Angriff, unter anderem nicht, wie der SBU eine Drohne im Mittelmeer (2.000 km von der Ukraine entfernt) eingesetzt hat oder von welchem Ort aus sie gestartet wurde. Die SBU-Quelle sagte, das Frachtschiff sei zum Zeitpunkt des Angriffs leer gewesen.

Präsident Putin, mitten in seinem jährlichen Frage-und-Antwort-Marathon, gelobte, dass Russland Vergeltung üben werde.

„Blockaden“, Beschlagnahmungen und Angriffe sind ganz eindeutig Kriegshandlungen (trotz der US-Behauptung, Amerika gehöre alles in Venezuela produzierte Öl – bis sämtliche historischen US-Rechtsansprüche gegen Venezuela erfüllt seien). Diese Tanker-Episode ist eine weitere Eskalationsstufe auf dem Weg zur Gesetzlosigkeit in der US-Außenpolitik.

Diese Maßnahmen richten sich in erster Linie gegen China (das große Beteiligungen in der venezolanischen Ölindustrie hält) und Russland, das langjährige Beziehungen sowohl zu Venezuela als auch zu Kuba unterhält (das nun ebenfalls unter Trumps „Blockade“ steht). Hinzu kommen 11 Milliarden Dollar an Waffen, die nach Taiwan geschickt werden – ein erheblicher Teil davon mittel- bis langreichweitige Raketensysteme, einschließlich 82 HIMARS-Werfer mit Army-ATACMS-Raketen, die es den Kräften Taipehs erlauben, Ziele über die Taiwan-Straße hinweg anzugreifen.

Diese letzte Lieferung hat China erzürnt.

All dies deutet darauf hin, dass die Nationale Strategieerklärung (NSS) in Bezug auf China (die besagt, Washington sehe China nicht länger als „primäre Bedrohung“, sondern lediglich als wirtschaftlichen Wettbewerber) bedeutungslose Rhetorik ist. China wird als feindliche Bedrohung behandelt und wird entsprechend reagieren.

China und Russland werden die Trump-Administration anhand ihrer Handlungen „lesen“, nicht anhand ihrer NSS-Rhetorik. Und die Signale sprechen eindeutig für eskalierende Schritte.

Setzt man all dies in den Kontext von „Leaks“ hochrangiger Trump-Beamter, die die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, als „Lügen und Propaganda“ bezeichnet, ergibt sich ein klares Bild. Sie sagt, die Behauptungen, dass „die ‚US-Geheimdienstgemeinschaft‘ der EU/NATO-Sichtweise zustimme und sie unterstütze, wonach Russlands Ziel die Invasion/Unterwerfung Europas sei (um Unterstützung für ihre kriegsbefürwortenden Politiken zu mobilisieren)“, seien Lügen, die von dem, was sie „Deep-State-Kriegstreiber und ihre Propaganda-Medien“ nennt, verbreitet würden, „um Trumps Bemühungen zu untergraben, Frieden in der Ukraine zu bringen“.

„Die Wahrheit“, schreibt Gabbard auf Twitter, sei das Gegenteil:

„[Dass] die US-Geheimdienstgemeinschaft politische Entscheidungsträger – einschließlich des von Reuters zitierten demokratischen HPSCI-Mitglieds – darüber unterrichtet hat, dass die US-Geheimdienste einschätzen, dass Russland einen größeren Krieg mit der NATO vermeiden will. Sie schätzen außerdem ein, dass Russland – wie die letzten Jahre gezeigt haben – nicht die Fähigkeit besitzt, Europa zu invadieren und zu besetzen“ – und dass „die US-Geheimdienste einschätzen, dass Russland einen größeren Krieg mit der NATO vermeiden will“.

Was Gabbard uns also sagt, ist, dass es an der Spitze der Trump-Administration einen offenen internen Machtkampf gibt. Einerseits stehen die CIA, die Falken und ihre europäischen Verbündeten, andererseits Gabbards Geheimdienstanalysten und eine größere US-amerikanische Wählerschaft.

Wo steht Trump in diesem Gebräu? Warum positioniert er sich am Rand einer weiteren Konfliktrunde mit China? Warum sollte er das tun, wenn die wirtschaftlichen Strukturen der USA so fragil sind und wenn China gezeigt hat, dass es über wirtschaftliche Hebel verfügt, mit denen es kämpfen kann? Ist die Erklärung die simple Antwort, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver von der Veröffentlichung weiterer Epstein-Bilder handelt?

Warum entsandte Trump zudem die Herren Witkoff und Kushner nach Berlin, obwohl die Absicht der Europäer, den Verhandlungsprozess mit Russland zu sabotieren, im Voraus offensichtlich war? Die beiden amerikanischen „Gesandten“ unterzeichneten den Euro-Vorschlag nicht. Sie saßen schweigend da; doch sie legten auch keinen Widerspruch ein, nicht einmal, als (NATO-ähnliche) Artikel-5-Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht wurden.

Und wer war es, der die Zielkoordinaten lieferte, mit deren Hilfe die Ukraine (offenbar) in der Lage war, die Qendil vor der nordafrikanischen Küste, 2.000 km von der Ukraine entfernt, anzugreifen? Welche Schlussfolgerung sollte Putin aus den beiden Vorfällen ziehen? Sicherlich werden die Russen ihre eigenen Vermutungen angestellt haben.

Und warum auch noch Iran hineinziehen, indem man die iranische Bella 1 beschlagnahmt, die angeblich unter der Flagge Guyanas in Richtung Venezuela unterwegs war? Stellt dies den Beginn einer neuen Runde des iranischen Tankerkriegs dar, der ursprünglich von Israel verfolgt wurde? Entspricht es den Zielen Netanjahus und bestimmter Kreise in Israel, die Lage in Bezug auf Iran weiter anzuheizen?

Es lohnt sich, diese Frage zu stellen, denn Netanjahu soll am 28. Dezember nach Palm Beach, Miami, aufbrechen, mit dem Ziel, in den folgenden Tagen ein oder vielleicht zwei Treffen mit Trump in Mar-a-Lago abzuhalten (wobei die Treffen mit Trump zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt sind).

Es scheint, dass weder Hamas noch Gaza-Phase Zwei überwiegend hinter Netanjahus Gipfel-Absicht stehen – sondern vielmehr Iran.

Die Gaza- und Hamas-Fragen werden daher wahrscheinlich die zweite Geige spielen gegenüber der „neuen“ Erzählung, die vom Büro des israelischen Premierministers entworfen wird: Iran wird Trump nicht mehr als auf einen „nuklearen Durchbruch“ zusteuernd präsentiert werden, wie es das alte Klischee war.

Das ist die „alte Erzählung“. Die neue lautet – wie die führende israelische Kommentatorin Anna Barsky auf Hebräisch in Ma’ariv schreibt:

„Die unmittelbarere Bedrohung hier: mehr noch als die nukleare selbst … ist der systematische [iranische] Wiederaufbau der mittleren Ebene: der ballistischen Raketenindustrie, ihrer Produktionslinien und der Fähigkeit, die Funktionsfähigkeit beschädigter Luftabwehrsysteme wiederherzustellen.“

„Nicht, weil die Nuklearfrage von der Agenda verschwunden wäre … sondern weil Raketen der Schlüssel sind, der es Iran erlaubt, alles andere zu schützen – und auch anzugreifen. Ohne Raketen- und Luftabwehrschilde sind Nuklearanlagen ein verwundbares Ziel. Mit einem Schild hingegen werden sie zu einem wesentlich komplexeren strategischen Problem … Und hier ist ein Punkt, der der öffentlichen Debatte oft entgeht: Iran ‚rehabilitiert‘ sich nicht, um zu dem zurückzukehren, was es war, sondern um anders zurückzukehren.“

„Mit anderen Worten: ‚Raketen-Wiederaufbau‘ und ‚nuklearer Wiederaufbau‘ sind keine zwei getrennten Achsen, sondern ein System – und das ist für Israel von großer Sorge. Die Rakete baut eine Hülle, die Hülle ermöglicht eine nukleare Macht, und die nukleare Macht – selbst wenn sie zurückgewiesen wird – bleibt das letztendliche [iranische] Ziel.“

Die Botschaft, die Netanjahu nach Mar-a-Lago mitnehmen wird, lautet, dass „Israel es Iran nicht erlauben wird, einen Raketen- und Verteidigungsschirm wieder aufzubauen, der den Himmel über sensiblen Standorten schließt“.

Trump mag stärker damit beschäftigt sein, eine neue regionale Ordnung zu schaffen, ohne in einen Krieg ohne klares Ende hineingezogen zu werden. Netanjahu wird dennoch vermutlich behaupten (wie er es seit über 25 Jahren tut), dass sich das „Zeitfenster“, in dem Iran seinen Verteidigungsschirm wieder aufbauen kann, rasch schließt, und wird den Präsidenten wahrscheinlich sanft daran erinnern, dass Trump nicht nur an die Macht gebracht wurde, um Israels Image zu fördern, sondern aus realpolitischem Zweck, Israels reale Macht in der Region und die Kontrolle über Territorium auszuweiten.

Frohe Weihnachten, Donald!