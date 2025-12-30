Michael Snyder

Wie nah können wir dem Abgrund kommen, ohne hinabzustürzen? Der größte militärische Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg steht davor, 2026 auf die nächste Eskalationsstufe zu gehen, im Nahen Osten könnte jederzeit erneut Krieg ausbrechen, die USA stehen kurz davor, einen neuen Krieg gegen Venezuela zu beginnen, und China ist außer sich wegen eines brandneuen Waffenpakets, das soeben für Taiwan genehmigt wurde. Die Hunde des Krieges kratzen bereits am Tor – und dennoch scheinen sich die meisten Menschen kaum Sorgen zu machen. Das gilt insbesondere für die westliche Welt, und das ist äußerst bedauerlich. Wir sind der Gefahr eines Albtraumszenarios gefährlich nahe, und die Uhr tickt.

Im Folgenden finden sich 9 Anzeichen dafür, dass Führungskräfte auf der ganzen Welt von einem schweren Fall von „Kriegsfieber“ befallen sind …

#1

Die Europäer bereiten sich fieberhaft auf einen Krieg mit Russland vor, und darüber habe ich bereits ausführlich in einem früheren Artikel berichtet. Nach Monaten, in denen man sie über die Möglichkeit eines direkten Konflikts mit Russland sprechen hörte, scheint der russische Präsident Wladimir Putin die Geduld mit ihnen verloren zu haben. Tatsächlich bezeichnete Putin europäische Politiker kürzlich als „Schweine“ und „Ferkel“ …

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete den britischen Premierminister Sir Keir Starmer abfällig als „kleines Ferkel“ und sprach offen über die Stationierung russischer Raketen in Reichweite des Vereinigten Königreichs. Während einer jährlichen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums beschuldigte Putin den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, den Konflikt in der Ukraine absichtlich angezettelt zu haben, und erklärte weiter, dass die „europäischen kleinen Schweine“ die Amerikaner sofort unterstützt hätten. „Alle gingen davon aus, dass sie Russland in kurzer Zeit zerstören würden, dass sie es ruinieren würden“, erklärte Putin. „Und die europäischen Ferkel schlossen sich sofort an, um die frühere amerikanische Regierung bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Sie hofften, vom Zusammenbruch unseres Landes zu profitieren. Etwas zurückzuholen, das in früheren historischen Perioden verloren gegangen war, und sich zu rächen. Wie nun für alle offensichtlich geworden ist, sind all diese Versuche und all diese zerstörerischen Pläne gegen Russland vollständig gescheitert.“

#2

Auf derselben Sitzung erklärte Putin unmissverständlich, dass alle russischen Ziele in der Ukraine entweder diplomatisch oder mit Gewalt erreicht würden …

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Mittwoch während einer Sitzung des Verteidigungsministeriums, dass Russland seine Ziele entweder durch Diplomatie oder durch militärische Mittel erreichen werde. „Die Ziele der speziellen Militäroperation werden zweifellos erreicht werden. Wir würden es vorziehen, dies zu erreichen und die Ursachen des Konflikts auf diplomatischem Wege zu beseitigen. Sollte sich jedoch die Gegenseite und ihre ausländischen Förderer weigern, einen substanziellen Dialog zu führen, wird Russland die Befreiung seiner historischen Gebiete mit militärischen Mitteln erreichen. Die Aufgabe der Schaffung und Ausweitung einer Sicherheits-Pufferzone wird ebenfalls konsequent umgesetzt“, sagte Putin laut einem Kreml-Transkript.

#3

Die Ukrainer werden die Gebiete, die Russland beansprucht, niemals freiwillig übergeben, weshalb es so aussieht, als würden die Kämpfe auf absehbare Zeit weitergehen. Und je länger die Kämpfe andauern, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Ukrainer erfolgreich versuchen, die NATO in den Krieg hineinzuziehen. In einem sehr langen Beitrag auf X warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass das kommende Jahr „ein Jahr des Krieges“ sein werde …

Heute haben wir erneut Signale aus Moskau gehört, dass man sich darauf vorbereitet, das nächste Jahr zu einem Jahr des Krieges zu machen. Diese Signale richten sich nicht nur an uns. Es ist entscheidend, dass unsere Partner sie sehen – und nicht nur sehen, sondern auch darauf reagieren, insbesondere unsere Partner in den Vereinigten Staaten, die oft sagen, Russland wolle den Krieg beenden. Doch die Signale aus Russland sind genau das Gegenteil, in Form offizieller Befehle an die Armee. Diese russische Denkweise muss erkannt und entsprechend behandelt werden. Wenn Russland in dieser Denkweise verharrt, wird es auch die Diplomatie untergraben – indem es diplomatische Sprache und Druck über einzelne Punkte in Dokumenten nutzt, um lediglich den Wunsch zu verschleiern, die Ukraine und die Ukrainer zu zerstören und Russlands Landraub zu legitimieren. Und dann kommen andere Länder in Europa, die eines Tages von jemandem in Russland vielleicht als sogenannte „historische Gebiete“ bezeichnet werden. Es ist echter Schutz nötig gegen diesen russischen Fall von Wahnsinn, und wir werden weiterhin mit allen Partnern daran arbeiten, diesen Schutz sicherzustellen. Sicherheitsmaßnahmen sind nötig, finanzielle Maßnahmen sind nötig – einschließlich Maßnahmen gegen russische Vermögenswerte –, politische Maßnahmen sind nötig. Und der Mut aller Partner ist erforderlich: die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Ich danke allen, die die Ukraine unterstützen.

#4

Russische Streitkräfte rücken in der Ukraine weiterhin stetig vor. In dieser Woche wurde berichtet, dass russische Truppen kurz davor stehen, Huljajpole einzunehmen …

Angriffsgruppen der russischen Streitkräfte operieren laut der deutschen Boulevardzeitung Bild bereits aktiv im Zentrum von Huljajpole. Die Zeitung stellt fest, dass der Angriff auf die Stadt derzeit von allen Seiten erfolgt. Russische Quellen, die diese Informationen bestätigen, betonen die Schwierigkeiten, mit denen die Kämpfer des Kiewer Regimes bei der Verteidigung von Huljajpole konfrontiert sind. Die Stadt verfügt nicht über viele Hochhausviertel. Zudem sind die meisten entweder zerstört oder unter Kontrolle der russischen Streitkräfte.

#5

Es wird behauptet, dass drei Mitglieder des russischen FSB unter dem Grenzzaun hindurchgekrochen und kurzzeitig estnisches Territorium betreten hätten …

Das NATO-Mitglied Estland hat die Russische Föderation beschuldigt, eine kleine Gruppe von Sicherheitskräften kurzzeitig über die Grenze auf sein Territorium eingeschleust zu haben – der jüngste Vorfall in einer Reihe von Ereignissen, die das westliche Bündnis aufgebracht haben. Die estnische Regierung verwies auf Aufnahmen von Überwachungskameras, die eine Gruppe von drei russischen Grenzschutzbeamten zeigen, einer Behörde unter dem Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) der Russischen Föderation, der Nachfolgeorganisation des KGB, die illegal estnisches Territorium betreten. Nach der Darstellung Estlands überquerten drei Russen den Fluss Narva an der Grenze zwischen Estland und Russland auf einem Luftkissenfahrzeug und gingen auf einer Landzunge auf der estnischen Seite der Kontrolllinie an Land. Die drei Grenzschutzbeamten der Russischen Föderation sollen umhergegangen sein, bevor sie wieder auf ihr Luftkissenfahrzeug stiegen und zurückkehrten. Estland hat seit dem Vorfall Polizei und Grenzpatrouillen verstärkt und erklärt, diplomatische Gespräche mit Moskau einberufen zu haben, um seinen Protest zum Ausdruck zu bringen.

#6

Israel und die Hisbollah sollen eigentlich einen Waffenstillstand haben, doch es kommt weiterhin zu Kämpfen. Allein in den vergangenen 24 Stunden haben israelische Politiker „eine Reihe von Luftangriffen im Süden und Nordosten des Libanon“ genehmigt …

Israel hat Berichten zufolge eine Reihe von Luftangriffen im Süden und Nordosten des Libanon durchgeführt, kurz vor Ablauf der Frist am 31. Dezember, bis zu der die Terrororganisation Hisbollah entwaffnet sein sollte. Die Angriffe trafen Infrastruktur- und Abschussstellungen der Hisbollah in einem Militärkomplex, den die Terrororganisation zur Ausbildung und für Kurse ihrer Mitglieder nutzt, berichtete die Associated Press unter Berufung auf das israelische Militär. Israel erklärte außerdem, es habe militärische Einrichtungen der Hisbollah angegriffen, in denen Waffen gelagert wurden.

#7

Das US-Repräsentantenhaus hätte ein Gesetz verabschieden können, das einen Krieg gegen Venezuela ohne Zustimmung des Kongresses verhindert hätte. Leider wurde der Gesetzentwurf abgelehnt …

Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch gegen eine Resolution zu den Kriegsbefugnissen, die Präsident Trump daran hindern sollte, ohne Zustimmung des Kongresses – wie es die Verfassung verlangt – einen Krieg gegen Venezuela zu beginnen. Der Gesetzentwurf scheiterte mit 211 zu 213 Stimmen, neun Abgeordnete nahmen nicht an der Abstimmung teil. Nur drei Republikaner schlossen sich den Demokraten an: die Abgeordneten Thomas Massie (R-KY), Marjorie Taylor Greene (GA) und Don Bacon (NE). Ein Demokrat, Henry Cuellar (TX), stimmte gegen das Gesetz. Die Gesetzgebung hätte den Präsidenten angewiesen, „die Streitkräfte der Vereinigten Staaten aus Feindseligkeiten innerhalb oder gegen Venezuela abzuziehen, die nicht vom Kongress genehmigt wurden“.

#8

Unsere Führungskräfte tun weiterhin Dinge, von denen sie wissen, dass sie die Chinesen massiv verärgern werden. Zum Beispiel wurde gerade das größte Waffenverkaufspaket für Taiwan in der Geschichte genehmigt …

Erst vor einem Tag teilte die US-Regierung China mit, dass sie bereit sei, amerikanische Interessen im Pazifikraum zu verteidigen. Nun wird berichtet, dass die USA Waffenverkäufe im Wert von 11,1 Milliarden Dollar an Taiwan genehmigt haben – der größte jemals angekündigte Einzeltransfer dieser Art und ein klares Zeichen der Unterstützung aus Washington. Die am späten Mittwoch bekannt gegebenen Waffenverkäufe sollen Taipeis Bemühungen unterstützen, „seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten“, so die Defense Security Cooperation Agency des Pentagon.

#9

Die Chinesen sind über dieses Hilfspaket absolut wütend. Sie verurteilen das Vorgehen scharf und fordern, dass wir sofort aufhören, „Taiwan zu bewaffnen“ …

Chen Binhua, Sprecher des Staatlichen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, erklärte, die Entscheidung Washingtons untergrabe Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen und sende ein falsches Signal an separatistische Kräfte der „Taiwan-Unabhängigkeit“. Er bezeichnete die Genehmigung des massiven Waffenverkaufs als „eklatante Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten“ und sagte, sie verstoße schwerwiegend gegen das Ein-China-Prinzip und die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA, insbesondere das Kommuniqué vom 17. August 1982. „Wir lehnen dies entschieden ab und verurteilen es aufs Schärfste“, sagte Chen und forderte die USA auf, unverzüglich die „Bewaffnung Taiwans“ einzustellen und die Unterstützung separatistischer Kräfte der „Taiwan-Unabhängigkeit“ zu beenden.

Die Chinesen sind außerdem sehr verärgert über unsere Blockade Venezuelas, da sie mehr Öl von den Venezolanern kaufen als alle anderen zusammen.

US-Beamte scheinen zu glauben, dass sie die Chinesen weiter herumschubsen können, ohne ernsthafte Konsequenzen zu erleben.

Unnötig zu sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass sie sich damit völlig irren.

Meiner Meinung nach ist es leicht, sich ein Szenario vorzustellen, in dem wir gleichzeitig Krieg in Asien, Krieg in Südamerika, Krieg im Nahen Osten und Krieg in Europa erleben.

Sollte sich ein solches Szenario tatsächlich entfalten, wäre es wahrhaftig ein weltweiter Krieg.

Wenn die globalen Führungskräfte den Weg des Friedens wählen wollen, ist jetzt der Zeitpunkt dafür.

Leider hat das „Kriegsfieber“ zu diesem Zeitpunkt den Großteil der weltweiten Führungseliten ergriffen – und das ist keine gute Nachricht für irgendjemanden.