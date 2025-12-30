TSA beginnt mit der Erfassung von „DNA“ – neues Gesetz an US-Flughäfen in Kraft

Nehmen Sie die TSA in Kauf, weil sie Sie angeblich schützt, wenn Sie ein Flugzeug besteigen? Nun, vergessen Sie das. Es gibt keine öffentlichen Belege dafür, dass die TSA in den letzten fünf Jahren auch nur eine Person abgefangen hat, die tatsächlich einen islamistischen Terroranschlag an einem Flughafen-Checkpoint durchgeführt oder unmittelbar geplant hätte. Experten weisen allgemein darauf hin, dass die Kontrollprogramme der TSA in ihrer gesamten Geschichte keinen einzigen Terroristen glaubwürdig am Kontrollpunkt identifiziert haben. Nun öffnet sich die Tür dafür, dass die TSA Ihre DNA erfasst. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Neue, strenge Zollgesetze sind in Kraft getreten und erlauben es Regierungsbeamten in bestimmten Fällen, die DNA von Touristen anzufordern. Die neue biometrische Datenerfassung begann am 26. Dezember, kurz vor dem neuen Jahr.

Die neue Regel richtet sich laut Regierungsdokumenten, die Reuters vorliegen, gegen Nicht-Staatsbürger, die in die USA ein- oder ausreisen. Reisende werden jetzt am Flughafen Gesichtserkennungsfotos unterzogen, um sie mit bestehenden Datensätzen abzugleichen. Diese Gesichtserkennungsbilder werden den Dokumenten zufolge bis zu 75 Jahre lang gespeichert.

Nach dem neuen Gesetz dürfen Beamte des Heimatschutzministeriums zusätzliche biometrische Informationen von Nicht-Staatsbürgern anfordern, darunter Fingerabdrücke oder DNA. Die aktualisierten Sicherheitsmaßnahmen sollen laut Regierung dazu dienen, „die Einreichung frivol­er Anträge abzuschrecken und operative Konsistenz zu gewährleisten“.

Die neuen biometrischen Regeln heben außerdem alle Altersbeschränkungen für die Gesichtserkennung auf, was bedeutet, dass nun jeder Ausländer diesen biometrischen Maßnahmen unterliegt. Bislang gab es Einschränkungen, wer mittels Gesichtserkennung gescannt werden durfte. Reisende unter 14 Jahren und über 79 Jahren waren von diesen Anforderungen ausgenommen.

Biometrische Daten werden seit Jahren von ausländischen Besuchern erhoben, doch nun drängt die Regierung darauf, noch mehr Informationen zu sammeln, um die Grenzsicherheit zu verschärfen. Die neuen Regeln erweitern, was Beamte rechtlich verlangen dürfen.

Ausgewählte Besucher, die planen, länger als 29 Tage in den USA zu bleiben, müssen nun eine Gebühr von 30 US-Dollar zahlen. Wer sich weigert, diese Gebühr zu zahlen und Fingerabdrücke abzugeben, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 US-Dollar belegt werden.

Die neuen Regeln treten einen Tag vor einem der verkehrsreichsten Reisetage des Jahres in Kraft, so United Airlines. Die beliebte Fluggesellschaft erklärte, dass der 27. Dezember voraussichtlich ein Rekordtag in der Wintersaison des Reiseverkehrs sein wird.

Reisende sollten sich auf längere Sicherheitskontrollen einstellen und sicherstellen, dass alles, was sie mitführen, den TSA-Vorschriften und -Beschränkungen entspricht.

„Sie werden dieses Weihnachten wahrscheinlich extra lange in der Sicherheitskontrolle warten müssen“, warnte der Fluggastrechte-Experte Ivaylo Danailov, CEO von SkyRefund. „Es werden viel mehr Menschen als normal unterwegs sein, die zudem deutlich mehr Gepäck mit sich führen als üblich in der Weihnachtszeit – beides führt zu längeren Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle.“

Vor allem forderte Danailov Reisende auf, vor dem Flug „die Website der TSA zu prüfen“. Leider für Weihnachtsreisende erstreckt sich diese Kontrolle auch auf verpackte Geschenke, sagte er.

„Es spielt keine Rolle, was Sie eingepackt haben oder wie schön – die TSA wird alles auspacken, um einen genauen Blick darauf zu werfen, und geht dabei nicht immer schonend vor.“