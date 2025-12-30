Bundesstaat für Bundesstaat folgt Amerika Kanadas Euthanasie-Politik – und hier ist der Grund dafür

New York wird der 13. Bundesstaat, der ärztlich assistierten Suizid erlaubt. Wir sollten damit rechnen, dass weitere Bundesstaaten folgen; die Idee ist, Selbsttötung zu einer gesellschaftlich akzeptierten Option zu machen, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Leo Hohmann

New York steht kurz davor, der jüngste Bundesstaat zu werden, der medizinisch assistierten Suizid für unheilbar Kranke legalisiert, nachdem Gouverneurin und Landesparlament eine entsprechende Vereinbarung erzielt haben, wie die Führung am Mittwoch bekannt gab.

In einem Meinungsbeitrag in der Albany Times Union erklärte Gouverneurin Kathy Hochul, sie werde den Vorschlag unterzeichnen, nachdem sie sich mit den Gesetzgebern darauf geeinigt habe, eine Reihe von „Schutzmechanismen“ aufzunehmen.

Hochul, eine Katholikin, sagte, sie sei zu dieser Entscheidung gekommen, nachdem sie Menschen von allen Seiten der Debatte angehört habe.

Sie schrieb:

„Mir wurde beigebracht, dass Gott barmherzig und mitfühlend ist, und so müssen auch wir sein. Dazu gehört, denen, die sich dem Unvorstellbaren gegenübersehen und in ihren letzten Monaten in diesem Leben nach Trost suchen, eine barmherzige Option zu erlauben.“

Long Island News berichtet, dass laut Befürwortern zwölf weitere Bundesstaaten sowie der District of Columbia Gesetze haben, die medizinisch assistierten Suizid erlauben, darunter ein Gesetz in Illinois, das letzte Woche unterzeichnet wurde und nächstes Jahr in Kraft tritt.

Betrachten Sie die Karte unten und prüfen Sie, ob Ihnen ein Muster in den Ländern auffällt, in denen das Töten der eigenen Person gefördert wird.

New Yorks neues Gesetz, der Medical Aid in Dying Act, verlangt, dass eine unheilbar kranke Person, deren Tod innerhalb von sechs Monaten erwartet wird, einen schriftlichen Antrag auf lebensbeendende Medikamente stellt.

Zwei Zeugen müssten den Antrag unterzeichnen, um sicherzustellen, dass der Patient nicht unter Zwang steht. Der Antrag müsste anschließend sowohl vom behandelnden Arzt als auch von einem konsultierenden Arzt genehmigt werden.

Long Island News weist darauf hin, dass die Gouverneurin erklärte, die Sponsoren des Gesetzentwurfs und die Führung des Parlaments hätten sich darauf geeinigt, Bestimmungen hinzuzufügen, die eine Bestätigung durch einen Arzt verlangen, dass die Person tatsächlich weniger als sechs Monate zu leben hat, sowie eine Bestätigung durch einen Psychologen oder Psychiater, dass der Patient fähig ist, diese Entscheidung zu treffen, und nicht unter Druck steht.

Natürlich wissen wir, dass Ärzte nicht immer die beste Erfolgsbilanz haben, wenn es darum geht, die verbleibende Lebenszeit ihrer Patienten vorherzusagen. Dennoch wurden ihnen durch diese Gesetze gottgleiche Befugnisse eingeräumt, über die Beendigung von Leben zu entscheiden oder sie abzulehnen.

Die Gesetzgebung wurde erstmals 2016 eingebracht, scheiterte jedoch angesichts des Widerstands der Katholischen Konferenz des Staates New York und anderer Gruppen. Die katholische Organisation argumentierte, die Maßnahme würde das menschliche Leben entwerten und die Rolle des Arztes als Heiler untergraben.

In einer Erklärung sagte der New Yorker Kardinal Timothy Dolan, Hochuls Haltung „signalisiert die Aufgabe unserer verletzlichsten Bürger durch die Regierung und teilt kranken oder behinderten Menschen mit, dass Suizid in ihrem Fall nicht nur akzeptabel ist, sondern von unseren gewählten Führern gefördert wird.“

HIER IST MEINE SICHT: Wir alle wissen, wohin das führt. Man muss sich nur die Entwicklung des assistierten Suizids in Kanada ansehen. Als er erstmals verabschiedet wurde, gab es eine ganze Reihe sogenannter Schutzmechanismen. Einer nach dem anderen wurden diese Schutzmechanismen schrittweise entfernt, und die Todesschwadronen werden immer dreister – bis zu dem Punkt, an dem nun erwogen wird, Kinder zu euthanasieren. Das ist ein Weg, den keine Gesellschaft einschlagen sollte. Denn sobald man die Büchse der Pandora öffnet und Ärzte zu Tötenden macht, sind die Möglichkeiten für böswillige Akteure endlos.

Und wir alle wissen, wer diesen Trend antreibt, Ärzte zu Tötenden zu machen.

Die Technokraten und globalistischen Machteliten haben sich bereits auf eine Zukunft festgelegt, in der KI unsere Fabriken, unsere Büros, unser Militär, unsere Kirchen – alles – steuert. Der Bedarf an menschlichen Wesen ist einfach nicht mehr das, was er einmal war. Wir alle gelten als entbehrlich.

Deshalb sehen Sie die rücksichtslosen außenpolitischen Strategien, die im Namen der Friedenssicherung zum Krieg einladen. Die rücksichtslosen medizinischen Behandlungen, die im Namen unserer Gesundheit im „Warp-Speed“ vorangetrieben werden. Und den rücksichtslosen Krieg gegen Lebensmittel, der echte Nahrung durch bioengineertes Material ersetzt und dieses dann als „gesund“ und „für den menschlichen Verzehr sicher“ abstempelt.

Es braucht wirklich keinen Raketenwissenschaftler, um das zu erkennen. Es braucht nur die Entschlossenheit, die Augen, Ohren und den Verstand weit offen zu halten, Muster und falsche Narrative wahrzunehmen und aufmerksam zu sein.