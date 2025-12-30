Brisante Mails von Unternehmens – verantwortliche zeigen: Snapchat macht süchtig und schadet der psychischen Gesundheit von Kindern

Von einem kalifornischen Gericht freigegebene E-Mails zeigen, dass Snapchat-Mitarbeiter wiederholt Bedenken hinsichtlich der Risiken für die psychische Gesundheit junger Nutzer geäußert haben, die von einigen der zentralen Funktionen der Plattform ausgehen – Funktionen, die bis heute zum Kern der App gehören. Die Plattform, die nach Angaben des Unternehmens fast eine Milliarde monatlich aktive Nutzer hat, verfügt über eine besonders junge Nutzerschaft.

Von The Bureau of Investigative Journalism

Von Effie Webb

In der vergangenen Woche haben wir uns durch einen umfangreichen Fundus von fast 6.000 Seiten Gerichtsunterlagen gearbeitet, die auf internen E-Mails, Forschungsarbeiten und Dokumenten großer Social-Media-Unternehmen beruhen.

Diese wurden von einem kalifornischen Gericht im Rahmen eines laufenden, bundesstaatenübergreifenden Verfahrens veröffentlicht, das von mehr als 1.800 Klägern angestrengt wurde, darunter Eltern und Schulbezirke. In dem Verfahren wird behauptet, dass Plattformen wie TikTok, Meta, Google und Snapchat wissentlich süchtig machende Produkte entwickelt haben, die für Kinder schädlich sind.

Über einige dieser Dokumente wurde bereits berichtet, vor allem über jene mit internen E-Mails von Meta. Doch der Fokus auf Meta hat dazu geführt, dass andere Unternehmen weitgehend aus dem Blick geraten sind.

Zu unseren alarmierendsten Erkenntnissen zählen jene über Snapchat, eine Plattform mit einer besonders jungen Nutzerschaft. Fast zwei Drittel der 13- bis 17-Jährigen im Vereinigten Königreich haben laut der Medienaufsicht Ofcom ein Snapchat-Profil. Das Unternehmen selbst gibt an, fast eine Milliarde monatlich aktive Nutzer zu haben.

Die von uns ausgewerteten Dokumente zeigen, dass einige Nutzer ein zutiefst ungesundes Verhältnis zur Plattform entwickelt haben – insbesondere im Zusammenhang mit Suchtverhalten, Angstzuständen und Körperbildproblemen.

Sie zeigen außerdem, dass sich Mitarbeiter dessen sehr wohl bewusst waren. Tatsächlich haben Snapchat-Mitarbeiter wiederholt auf Risiken für die psychische Gesundheit junger Nutzer hingewiesen, die von einigen der wichtigsten Funktionen der Plattform ausgehen – allesamt Funktionen, die bis heute zentraler Bestandteil der App sind.

Das Unternehmen teilte uns mit, die Vorwürfe in dem Verfahren würden „unsere Plattform grundlegend falsch darstellen“.

Weiter hieß es: „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Community haben höchste Priorität.“

Das Material umfasst Auszüge aus Tausenden Seiten Zeugenaussagen und internen Unternehmensdokumenten. Einige der Originaldokumente unterliegen weiterhin der Geheimhaltung, weshalb wir nur die rechtlich freigegebenen Auszüge einsehen konnten.

„Unbeabsichtigt süchtig machend“

Ein wiederkehrendes Thema in den E-Mails ist das potenziell süchtig machende Design der Plattform. In einer internen Planungsdiskussion aus dem Jahr 2020 deutete ein Mitarbeiter offenbar die unausgesprochene Ambition des Unternehmens an, die Plattform für Nutzer noch süchtig machender zu gestalten.

Andere Dokumente beziehen sich auf verstörende Nachrichten von Nutzern, deren Konten gesperrt worden waren. Laut Unterlagen, auf die sich die rechtlichen Argumente der Kläger stützen, drohte ein Nutzer dem Unternehmen offenbar mit Suizid, falls sein Konto nicht wiederhergestellt werde.

Eine andere Nutzerin schrieb direkt an CEO und Gründer Evan Spiegel, um die Wiederfreischaltung ihres Kontos zu erreichen.

„Bitte, ich flehe Sie an, mir zu helfen“, schrieb sie.

Im Zentrum vieler interner Diskussionen über Nutzersucht stand die sogenannte Streaks-Funktion von Snapchat, die zählt, an wie vielen aufeinanderfolgenden Tagen zwei Nutzer einander einen Snap geschickt haben.

In einer E-Mail-Kette aus dem Jahr 2017 beschrieb ein Mitarbeiter diese Funktion als Ursache einer „Massenpsychose“ unter den Nutzern.

Im darauffolgenden Jahr erreichten die Bedenken die oberste Führungsebene. In einer E-Mail vom August 2018 schrieb Spiegel, die Funktion habe bei einigen Nutzern „Angst erzeugt“.

In einer separaten internen Notiz bezeichnete ein leitender Produktmanager die Funktion als „unbeabsichtigt süchtig machend“ und „gewissermaßen ungesund“, erklärte jedoch, das Unternehmen sei nicht bereit, sie zu entfernen, da sie inzwischen so beliebt sei.

Die Funktion blieb bestehen – und die Sorgen hielten an. Im Jahr 2023 schrieb eine leitende Kommunikationsmanagerin einer Kollegin über Rückmeldungen aus Fokusgruppen.

Eltern hätten berichtet, dass ihre Jugendlichen ein „scheinbar unkontrollierbares Bedürfnis verspüren, ihre Streaks am Leben zu halten“, schrieb sie, und brachte dieses Verhalten mit Bildschirmabhängigkeit in Verbindung.

Letztlich reichten diese Bedenken jedoch nicht aus, um die Plattform zur Entfernung der Streaks-Funktion zu bewegen. Sie ist bis heute ein zentrales Merkmal von Snapchat.

Lexi Hazam, eine der führenden Anwältinnen in dem bundesweiten Verfahren, sagte uns, Familien hätten „den Preis gezahlt“ für Entscheidungen, die hinter verschlossenen Türen von Social-Media-Unternehmen getroffen worden seien.

Sie erklärte: „Interne Beweise zeigen, dass sie wussten, dass ihre Produkte süchtig machend und schädlich für junge Menschen sind – und dennoch hielten sie Eltern und Lehrkräfte im Unklaren.“

„Linsen-Dysmorphie“

Eine weitere zentrale Snapchat-Funktion sind Lenses – Filter, mit denen Nutzer ihr Gesicht mithilfe von Augmented Reality verändern können. Die Dokumente zeigen, dass Mitarbeiter wiederholt Bedenken äußerten, diese Filter würden enge und potenziell schädliche Schönheitsideale fördern. Interne Tests ergaben, dass sogenannte „Verschönerungs“-Linsen, die das Gesicht schmaler machen oder die Augen vergrößern, besonders beliebt waren.

In einem in den rechtlichen Argumenten der Kläger dokumentierten Vorfall berichtete eine schwarze Mitarbeiterin, dass ein populärer Anime-Filter ihre Haut aufgehellt, Nase und Lippen verschmälert, ihre Augen blau gefärbt und ihre Zöpfe geglättet habe. Um welchen konkreten Filter es sich handelte, ist unklar, doch viele ähnliche Anime-Filter sind bis heute beliebt und verfügbar.

Ein interner Bericht über eine Umfrage unter jungen Nutzern aus dem Jahr 2020 bezeichnete deren Reaktionen auf die Linsen als „beunruhigend“. Jugendliche sagten, die Filter ließen sie „akzeptabel aussehen, statt wie ein schrecklich hässliches schwarzes Mädchen“, „dünner und heller“ erscheinen und „die Filter verstecken meine Hässlichkeit“.

Der Bericht stellte fest, dass Nutzer „sich danach schlecht fühlten, was ihr Aussehen betrifft“, und bezeichnete dieses Muster als „Linsen-Dysmorphie“.

Dies scheint ein anhaltendes Problem gewesen zu sein. Die rechtlichen Unterlagen der Kläger beschreiben einen Vorfall, bei dem frühe Tests einer neuen Linse Beschwerden von Nutzern auslösten, die angaben, sie habe ihr Körperbild verschlechtert und Essstörungen ausgelöst.

Nachdem sowohl das Kommunikations- als auch das Policy-Team von einer Veröffentlichung abgeraten hatten, antwortete das Entwicklungsteam der Funktion, es gebe „keine Möglichkeit, dass diese Linse nicht veröffentlicht wird“, angesichts der Millionen neuer Nutzer, die sie anziehen würde.

Daraufhin schrieb eine leitende Kommunikationsmanagerin eine E-Mail an ihre Kollegen, in der sie die ethischen Bedenken ihres Teams in aller Deutlichkeit darlegte.

Unklar ist, auf welche konkrete Linse sich dieser Austausch bezog oder ob sie letztlich veröffentlicht wurde. Filter und Linsen, die das Gesicht von Nutzern verändern, sind jedoch weiterhin in großer Zahl auf der Plattform verfügbar.

Ein Unternehmenssprecher erklärte uns, Snapchat sei darauf ausgelegt, „Selbstausdruck und authentische Verbindungen“ zu fördern.

Weiter hieß es, die in den Gerichtsunterlagen zitierten Passagen seien „herausgepickte“ Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen worden seien, und einige Punkte stützten sich auf Nutzerfeedback, das nur einen kleinen Prozentsatz der Nutzer widerspiegele.

„Wir haben Schutzmechanismen aufgebaut, Sicherheitstutorials eingeführt, mit Experten kooperiert und investieren weiterhin in Funktionen und Werkzeuge, die die Sicherheit, Privatsphäre und das Wohlbefinden aller Snapchat-Nutzer unterstützen“, erklärte das Unternehmen.

Ursprünglich veröffentlicht von The Bureau of Investigative Journalism.

Effie Webb ist KI-Fellow und Reporterin im Big-Tech-Team von The Bureau of Investigative Journalism. Zuvor berichtete sie für Business Insider über die globale Datenarbeiterindustrie hinter KI, die Auswirkungen der Automatisierung auf Arbeitsplätze und darüber, wie der Wettlauf großer Tech-Konzerne um die Monetarisierung generativer KI die Gesellschaft verändert. Sie berichtete außerdem über Gesundheits- und Wellness-Desinformation, Tesla, Gesundheitstechnologie und Cyberkriminalität in Print- und Dokumentarformaten.

Wenn du möchtest, kann ich: