WHO weist Regierungen an, Online-Impfkritik in Echtzeit mit KI zu überwachen

Fachzeitschrift „Vaccines“

Glaube an Impfstoffe – oder werde ins Visier genommen.

Jon Fleetwood

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Regierungen angewiesen, Online-Informationen zu überwachen, die die Legitimität von Grippeimpfstoffen infrage stellen, und „Gegenmaßnahmen“ gegen jene zu ergreifen, die das Impfstoff-Dogma der WHO hinterfragen. Dies geht aus einer im November veröffentlichten Publikation in der Fachzeitschrift Vaccines hervor.

Die größten Geldgeber der WHO sind die US-Regierung (Steuerzahler) sowie die Bill & Melinda Gates Foundation.

In der November-Publikation argumentieren die Vertreter der WHO nicht für ihre Überzeugungen in Bezug auf Impfstoffe.

Sie versuchen auch nicht, sich mit Argumenten gegen Impfstoffe auseinanderzusetzen.

Stattdessen fordern sie Regierungen dazu auf, künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, um Online-Opposition gegen injizierbare Pharmazeutika zu überwachen und Wege zu entwickeln, diese Opposition zu bekämpfen.

Es gibt keine Überzeugungsarbeit, nur Doktrin.

Das WHO-Papier lautet:

„Die Wirksamkeit von Impfstoffen hängt von der öffentlichen Akzeptanz ab, wodurch Risikokommunikation und Gemeinschaftsbeteiligung (RCCE) zu einem integralen Bestandteil der Vorsorge werden. Die Forschungsagenda fordert die Entwicklung maßgeschneiderter Kommunikationsstrategien, die lokale soziokulturelle Kontexte, sprachliche Vielfalt und Vertrauensdynamiken berücksichtigen.“

„Digitale epidemiologische Werkzeuge, wie KI-gestützte Infodemie-Überwachungssysteme wie VaccineLies und CoVaxLies, liefern Echtzeit-Einblicke in Trends von Fehlinformationen und ermöglichen proaktive Gegenmaßnahmen.“

Die WHO geht von der Annahme aus, dass jede Form von Impfskepsis grundsätzlich falsch ist, und drängt auf Überwachungsinstrumente, um Online-Dissens von jenen zu verfolgen und zu katalogisieren, die dieses Glaubensbekenntnis ablehnen.

Das Ziel ist weder die Suche nach einem Mittelweg noch die Förderung eines Dialogs.

Es geht um die Steigerung der Impfquoten.

„Die Einbindung von Berufsgruppen mit hoher Exposition als vertrauenswürdige Botschafter wird empfohlen, um die Inanspruchnahme zu erhöhen.“

Um dies zu erreichen, sollten Regierungen „alle“ ihre Botschaften mit der von der WHO vorgegebenen Impf-Glaubenslehre in Einklang bringen.

„Alle Botschaften sollten mit den sechs Kommunikationsprinzipien der WHO übereinstimmen und sicherstellen, dass Informationen zugänglich, handlungsorientiert, glaubwürdig, relevant, zeitnah und verständlich sind, um das öffentliche Vertrauen in Impfprogramme zu stärken.“

Das Glaubenssystem der WHO verlangt nicht nur von ihren eigenen Anhängern, sondern auch von Nicht-Anhängern, sich Substanzen injizieren zu lassen, die mit Verletzungen, Krankheiten, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in Verbindung gebracht werden.

Wenn Ihre Online-Beiträge diesem Glaubenssystem widersprechen, werden sie ins Visier genommen und als „Fehlinformation“ eingestuft.

Sie benötigen eine „verhaltensbezogene Intervention“.

Sie müssen „bekämpft“ werden.

„Über die Überwachung von Fehlinformationen hinaus haben partizipative Kommunikationsmodelle, die lokale Führungspersonen, medizinisches Fachpersonal und Tierärzte einbeziehen, messbare Verbesserungen bei Impfquoten und Vertrauen gezeigt. Evidenzbasierte verhaltensbezogene Interventionen können diese Ansätze ergänzen, um Fehlinformationen entgegenzuwirken.“

Die WHO skizziert hier ein orwellsches Kontrollsystem, in dem Dissens pathologisiert, Glauben durch Überwachung erzwungen und Regierungen angewiesen werden, Gedanken algorithmisch zu kontrollieren – im Dienst pharmazeutischer Gefügigkeit.