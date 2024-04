Neue Allianzen und militärische Stärke inmitten der unerschütterlichen Unterstützung Jemens für den Gazastreifen

Von Ahmed Abdulkareem

In seiner traditionellen tuhamischen Kleidung steht Ali, ein jemenitischer Fischer aus der Küstenstadt Hodeidah, in einer Versammlung von Tausenden von Jemeniten und skandiert: „Mit euch, mit euch, oh Al-Qassam-Brigaden… bis zum Sieg oder zum Märtyrertod“.

Ali erklärte gegenüber MintPress News, dass er mit Beginn des heiligen Monats Ramadan das Leiden seiner Brüder im Gazastreifen mehr denn je spüre und deshalb beschlossen habe, zum ersten Mal an der heutigen Demonstration teilzunehmen, und zwar aus Sympathie für den Gazastreifen und in Ablehnung dessen, was er als die abscheulichen Praktiken der Invasoren im Roten Meer gegen die Fischer bezeichnet.

Zu Beginn des Ramadan hat er die Fischerei in den jemenitischen Hoheitsgewässern aus Angst um sein Leben aufgegeben. „Seit die furchteinflößenden Schiffe gekommen sind, wird jeder, der zum Fischen hinausfährt, getötet oder verhaftet, und wer überlebt, kehrt nicht mit genügend Fisch zurück.“

Ali, ein Mitglied der Familie Al-Hammadi, die vom Fischfang als einziger Einkommensquelle abhängig ist, sagt, dass einer seiner Verwandten, Qasim, von ausländischen Streitkräften getötet wurde, die israelische Schiffe auf See nahe der Küste von Hodeidah schützen. Aber Ali sagt, er sei froh, dass er nun das Leid mit den Bewohnern des Gazastreifens teilt.

Fischer demonstrieren gegen ausländische Aggression

Qasim und sieben weitere Fischer, alle aus dem Bezirk Al-Khawkha im Küstengouvernement Hodeidah, verloren ihr Leben durch die westlichen Streitkräfte im Roten Meer, als sie in den jemenitischen Hoheitsgewässern fischten. Am 26. Januar 2024, einen Monat nach ihrem Verschwinden, wurden ihre Leichen auf den Dhu al-Harab-Inseln mit Blick auf die Wasserstraße im Meer gefunden. Diese Inseln werden von den Verbündeten der Koalition kontrolliert. Damals beschuldigte das Fischereiministerium in Sana’a die amerikanischen Koalitionstruppen des Verbrechens.

Der Mord an den acht Fischern: Qasim Hammadi, Ibrahim Mahnish, Zakaria Mansoub, Hamza Abdel Hafeez, Majed Bahidar, Ibrahim Salem, Ahmed Shaif und Anwar Hattab ist kein Einzelfall, sondern einer von Dutzenden von Vorfällen, bei denen Fischer entweder ums Leben kamen, verletzt wurden oder verhaftet wurden und verschwanden, so dass andere Fischer gezwungen waren, in ihren Häusern zu bleiben und zu hungern, anstatt den Tod oder die Inhaftierung zu riskieren.

Das Fischereiministerium in Sana’a, das Dutzende von Verstößen gegen Fischer, einschließlich Entführungen und Verhaftungen durch die US-Marine, verzeichnete, erklärte in einer früheren Erklärung, dass die Aktivitäten der US-Marine in der Nähe der jemenitischen Küste und der Hoheitsgewässer die jemenitischen Fischer bedrohen, ihr Leben in Gefahr bringen und sie um ihre einzige Einnahmequelle bringen.

Er wies darauf hin, dass die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten auf Gewalt und Drohungen zurückgreifen, um die Fischer an der Ausübung ihres Rechts auf Fischfang zu hindern, und verwies auf die tragischen Bedingungen, unter denen dreißigtausend jemenitische Fischer, die vom Fischfang als einziger Einkommensquelle für ihre Familien abhängen, aufgrund der Präsenz der amerikanischen Streitkräfte im Roten Meer leben.

Sie fügte hinzu, dass die ausländischen Streitkräfte auch die Fischbestände dezimieren und plündern, was zu einem Rückgang der Bestände und der Löhne der Fischer führt. „Manchmal teilen wir und unsere Brüder in Gaza das gleiche Leid, die Belagerung und das Töten“, sagt Ali.

Ali unterstützt die Blockade israelischer Schiffe aus dem Roten Meer durch Ansar Allah und vergleicht sein Leiden mit dem der Palästinenser. Er macht keinen Hehl daraus, dass er die Angriffe auf amerikanische und britische Schiffe unterstützt und bezeichnet sie als eine Widerstandsaktion gegen Kräfte, die von hoher See kamen, nicht um sie am Fischen und an der Verschmutzung ihrer Gewässer zu hindern, sondern um die Menschen in Gaza zu töten. Er sagt, Israel, Amerika und Großbritannien sollten „aus demselben Becher trinken“.

Wie die Fischer leiden auch die Bewohner des Jemen immer noch unter den Folgen des zehnjährigen Krieges unter saudischer Führung und der von den USA unterstützten Blockade, obwohl die Bombardierungen von 2022 bis zum Beginn des Krieges gegen Gaza relativ eingestellt wurden. Der Jemen ist eine der größten humanitären Krisen der Welt. Mehr als 21 Millionen Jemeniten sind auf Hilfe angewiesen und leiden unter unzureichender Ernährung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur, und 6,1 Millionen Menschen sind laut einem aktuellen Bericht von Human Rights Watch von einer „Notlage“ betroffen.

Die Situation hat sich seit Beginn der US-Bombardements auf dem jemenitischen Festland, der Fortsetzung der Blockade und der Verhinderung einer politischen Lösung zwischen den Kriegsparteien im Jemen erheblich verschärft. Die örtliche Bevölkerung scheint jedoch nicht bereit zu sein, den Gazastreifen aufzugeben, und unterstützt die Operationen der Ansar Allah gegen israelische, US-amerikanische und britische Schiffe, selbst wenn sich dadurch ihre eigene Lage verschlechtert.

Die Bewohner des Gouvernements Hodeidah waren nicht die Einzigen, die am Freitag in Massendemonstrationen auf die Straße gingen, um diese Haltung zum Ausdruck zu bringen. In mehr als 140 Gouvernements, Städten und Regionen fanden Massendemonstrationen statt, die wichtigsten davon im Gebiet Al-Sabeen in der jemenitischen Hauptstadt Sana’a sowie in den Städten der Gouvernements Saada, Dhamar, Al-Bayda, Hajjah, Al-Mahwit, Amran, Al-Dhale‘, Taiz, Al-Jawf und Marib. Das Motto der Proteste lautete: „Unsere Operationen gehen weiter. Stoppt eure Aggression.“

Eskalierende Spannungen: Die jemenitische Antwort

Die meisten Jemeniten halten die von den USA im Gazastreifen abgeworfenen Hilfsgüter und den Bau eines schwimmenden Hafens für einen Schwindel, und die jemenitische Führung beabsichtigt, die Blockade des Roten Meeres weiter zu verschärfen. In dieser Woche wurde zum ersten Mal seit dem 19. November 2023, als Jemen militärische Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens ankündigte, ein israelisches Schiff, die Pacific 1, angegriffen.

Kürzlich kündigte der Führer der Ansar Allah, Abdulmalik Al-Houthi, an, dass israelische oder mit Israel verbundene Schiffe nicht nur an der Durchfahrt durch das Rote und das Arabische Meer gehindert würden, sondern auch an der Durchfahrt durch den Indischen Ozean und das Kap der Guten Hoffnung, bis der Krieg gegen Gaza beendet und die Blockade aufgehoben sei.

Mohammed Abdul-Salam, der Sprecher von Ansar Allah, bestätigte, dass der Jemen auf eine Eskalation zusteuert, indem er israelische Schiffe im Indischen Ozean angreift und sie daran hindert, zum Kap der Guten Hoffnung zu fahren. Internationale Schifffahrtsunternehmen, die mit Israel in Verbindung stehen, müssen diese Eskalation sehr ernst nehmen und wissen, dass jedes Schiff, das mit Israel in Verbindung steht, jemenitischen Raketen ausgesetzt ist“, sagte er.

Ansar Allahs Streben nach strategischer Überlegenheit

Als Reaktion auf die US-Angriffe auf den Jemen hat die Ansar Allah nicht nur ihre Raketen- und Drohnenkapazitäten aufgerüstet und die Sprengköpfe modifiziert, um ihre Zerstörungskraft zu verdoppeln, sondern hat nun auch Hyperschallraketen mit hoher Zerstörungskraft hergestellt. Hochrangige militärische Quellen innerhalb der Ansar Allah teilten MintPress mit, dass der Jemen nach Tests gegen Seeziele kurz davor steht, Hyperschallraketen in sein Arsenal aufzunehmen. Anfang März testeten jemenitische Raketenwissenschaftler eine Hyperschallrakete mit Feststofftreibstoff, die eine Geschwindigkeit von bis zu 10.000 Kilometern pro Stunde (Mach 8) erreichen kann.

In einem kürzlichen Interview mit MintPress News hat Mohammed Ali al-Houthi, der zweite Befehlshaber der Ansar Allah, ausdrücklich eine „Überraschung“ angedeutet, die das Gleichgewicht im Roten Meer verändern könnte, und zwar auch gegen Ziele in den besetzten palästinensischen Gebieten.

In einer Fernsehansprache, die er üblicherweise jeden Donnerstag hält, um über die neuesten Entwicklungen im Gazastreifen und im Jemen zu informieren, sagte Abdul-Malik al-Houthi, der Führer der Ansar Allah: „Es gibt eine bemerkenswerte Entwicklung bei den jemenitischen Raketen, darunter eine Rakete, die diese Woche in Eilat angekommen ist, ohne vom Feind entdeckt oder abgefangen zu werden. Andere erreichten den Indischen Ozean, aber hinter diesen Entwicklungen steckt etwas viel Fortschrittlicheres, aber das lassen wir erst einmal auf uns zukommen.

Letzten Donnerstag gab al-Houthi bekannt, dass Ansar Allah bei den jüngsten Operationen im Roten Meer und im Arabischen Meer neue Waffen eingesetzt hat, die „die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich überrascht haben“. Er fügte hinzu: „Unsere Feinde, Freunde und unser Volk werden eine Leistung von strategischer Bedeutung sehen, die unser Land in Bezug auf seine Fähigkeiten zu den wenigen Ländern der Welt zählen wird.“

Brigadegeneral Abdul-Ghani Al-Zubaid, Brigadegeneral in der jemenitischen Armee und Forscher in politischen und militärischen Angelegenheiten, sagte, dass al-Houthis Anspielung auf die Entwicklung von Raketen und das Scheitern von Israels fortschrittlichen Luftabwehrsystemen, wie dem Hatz-System, bestätige, dass Hyperschallraketen bereits verfügbar seien, vielleicht sogar in großen Mengen. Er fuhr fort: „Wir könnten in den kommenden Tagen Zeugen qualitativer Operationen werden, die auf die Tiefe des Feindes, auf amerikanische und britische Schiffe im Indischen Ozean und in Südafrika abzielen.“

Israel bestätigte in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, dass „ein Marschflugkörper“, der aus Richtung des Roten Meeres aus dem Jemen kam, die israelischen Luftabwehrsysteme umging und Gebiete im südlichen besetzten Palästina nahe Eilat traf.

Ballistische Raketen fliegen auf einer bestimmten Flugbahn, so dass Raketenabwehrsysteme ihre Flugbahn vorhersehen und abfangen können. Je unregelmäßiger die Flugbahn einer Rakete ist, desto schwieriger wird es, sie abzufangen. Hyperschallraketen fliegen mit Geschwindigkeiten von mehr als Mach 5 und können während des Fluges ihre Richtung ändern. Zweifellos könnten die neuen Hyperschallraketen von Ansar Allah aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit eine gewaltige Herausforderung für die Luftabwehrsysteme der USA und Israels darstellen. Eine weitere Entwicklung, die weniger Aufsehen erregte, aber nicht weniger bedeutsam war als die Hyperschallraketen der Ansar Allah, war der Ausbau ihrer diplomatischen Beziehungen zu Russland und China.

Jemens geopolitischer Balanceakt

Die wachsende Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich nach deren Angriffen auf den Jemen und der Unterstützung des israelischen Krieges im Gazastreifen hat nicht nur wichtige Länder wie Russland dazu veranlasst, ihre Beziehungen zu Ansar Allah zu verstärken, um die USA im Sumpf des Roten Meeres zu versenken, sondern auch die Gruppe dazu veranlasst, ihre Beziehungen zu Russland und China zu verbessern, um den USA eine strategische Niederlage in der Region beizubringen.

Ali al-Qahoum, Mitglied des Politbüros von Ansar Allah, erklärte gegenüber MintPress, dass,

„Die Beziehungen zwischen dem Jemen, Russland, China und den BRICS-Ländern haben sich bereits entwickelt, wobei Erfahrungen und Fachwissen in verschiedenen Bereichen ausgetauscht werden. Dies dient einem gemeinsamen Interesse mit dem Ziel, Amerika, Großbritannien und den Westen in einem Sumpf im Roten Meer versinken zu lassen, damit ihre einseitige Polarität sinkt, verblasst und geschwächt wird.“

Al-Qahoum fügte hinzu,

„Dies ist nicht nur meine Analyse, sondern eine deutlich sichtbare Tatsache. Der Jemen ist ein Staat, dem es bereits gelungen ist, Palästina zu unterstützen, und der in der Lage war, das Rote Meer mit großer Effizienz zu stabilisieren, was einen großen strategischen Sieg auf militärischem, sicherheitspolitischem und politischem Gebiet darstellt.“

„Er fügte hinzu: „Dank Gott und unseres tapferen Führers konnte der Jemen dies mit beispielloser Stärke und Stolz erreichen, so dass wichtige Länder begannen, sich mit uns zu koordinieren und gleichberechtigte Beziehungen aufzubauen, was den Weg für die absehbare Zukunft ebnete und die Grundlage für die historische Niederlage der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und des Westens und damit für den Zusammenbruch des kolonialen Projekts und der westlichen Hegemonie über die Region und die Welt legte.“

„Angesichts der Tatsache, dass der Westen, angeführt von Amerika und Großbritannien, den Jemen angreift und weiterhin koloniale Verschwörungen spinnt und sich darauf vorbereitet, seine andauernde Aggression gegen den Jemen auszuweiten, und angesichts seines Versagens, Israel im Roten Meer Schutz zu gewähren, gibt es im Jemen eine intensive Arbeit und Bewegung zur Unterstützung Palästinas und zur Fortsetzung nützlicher und effektiver strategischer Militäroperationen.“

Strategische Koordinierung: Palästinensischer Widerstand

Der Ausbau der diplomatischen Beziehungen zu Russland, China und den BRICS-Staaten ist keine Ausnahme. Ansar Allah baut auch seine Beziehungen zu verschiedenen palästinensischen Widerstandsgruppen aus, insbesondere zu den Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas-Bewegung.

Nasr al-Din Amer, ein Anführer der Ansar Allah und stellvertretender Leiter der Ansar Allah Medienbehörde, erklärte gegenüber MintPress, dass die Ansar Allah den Izz al-Din al-Qassam Brigaden die Kontrolle über das vor der jemenitischen Küste festgehaltene israelische Schiff „Galaxy“ und dessen Besatzung übertragen habe. Amer betonte die Zusammenarbeit und Koordination von Ansar Allah mit palästinensischen Widerstandsbewegungen, insbesondere der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).