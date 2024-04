Die US-Geschichte des Einsatzes von ISIS

Der Anschlag auf das Moskauer Theater erinnert mich an die US-Politik in Syrien

John Leake

2015 veröffentlichte der Guardian einen faszinierenden Bericht mit dem Titel „Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and Iraq“ (Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht: Wie die USA den Aufstieg von Isis in Syrien und im Irak förderten), in dem detailliert beschrieben wurde, wie US-amerikanische und britische Geheimdienste islamistisch-dschihadistische Rebellengruppen in Syrien mit dem Ziel unterstützten, das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen.

Der Bericht enthielt einen Link zu einem durchgesickerten Dokument des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2012 über die Unterstützung der USA für diese Rebellengruppen in Syrien, einschließlich ISIS. Dieser Bericht blieb mir im Gedächtnis und wurde mir einige Jahre später wieder in Erinnerung gerufen, als Assad im April 2017 beschuldigt wurde, Chemiewaffen gegen syrische Zivilisten eingesetzt zu haben.

Bemerkenswerterweise fand dieser Chemiewaffenangriff genau an dem Tag statt, nachdem Außenminister Rex Tillerson öffentlich erklärt hatte, dass ein Regimewechsel in Syrien nicht mehr die offizielle Politik der USA sei. Mit anderen Worten, einen Tag nachdem die USA verkündet hatten, dass sie Assad in Ruhe lassen würden, beging er eine Gräueltat (ohne militärischen Wert), die garantieren würde, dass die USA sich erneut verpflichten würden, ihn loszuwerden.

Obwohl die meisten Medien die Behauptung unterstützten, dass Assads Streitkräfte hinter dem Angriff steckten, wiesen einige aufmerksame Journalisten darauf hin, dass der Angriff leicht von einer der in der Region operierenden islamistischen Dschihadistengruppen verübt worden sein könnte, um die Trump-Regierung dazu zu bringen, ihr Ziel eines Regimewechsels zu überdenken. Tatsächlich kündigte Außenminister Rex Tillerson wenige Tage nach dem Chemiewaffenangriff an, seine Ankündigung von vor einer Woche zu überdenken.

Nun kommt die Nachricht von einem schweren Terroranschlag auf das Krokus-Rathaus in Moskau, bei dem Hunderte Mensch getötet und verletzt wurden. Die US-Regierung behauptet, der Anschlag sei von der ISIS-K verübt worden, die sich angeblich dazu bekannt habe. Kremlbeamte haben jedoch behauptet, dass einige der bewaffneten Männer versucht hätten, in die Ukraine zu fliehen, indem sie ein „Fenster“ der Unterstützung von jenseits der Grenze ausnutzten.

Die US-Regierung hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der sie den Terroranschlag in Moskau verurteilt, aber das erinnert mich an die Doppelzüngigkeit der US-Regierung in Bezug auf ISIS in den Jahren 2012 bis 2017, d.h. die öffentliche Verurteilung von ISIS bei gleichzeitiger heimlicher Unterstützung von ISIS in Syrien.

Meine Befürchtung ist jetzt, dass der Anschlag auf das Moskauer Theater – ähnlich wie das Massaker beim Re’im-Musikfestival in Israel im vergangenen Oktober – eine möglichst gewalttätige Reaktion provozieren sollte.

Ein hypothetisches Szenario ist, dass die CIA und das Verteidigungsministerium ISIS weiterhin unterstützen und dass die bewaffneten Männer tatsächlich versucht haben, über die Ukraine zu fliehen.

Sollte dies wahrlich der Fall sein, würde dies darauf hindeuten, dass der russische Geheimdienst das Komplott aufdecken und einen großen Vergeltungsschlag in der Ukraine durchführen wird. Die Biden-Administration wird darauf bestehen, dass die USA ISIS NICHT unterstützen und der russische Vergeltungsschlag ein weiterer Beweis dafür ist, dass Putin ein Verrückter ist.