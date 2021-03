Neue Analyse: Pfizer-Impfstoff tötete „Etwa 40 Mal mehr ältere Menschen als es Covid tun würde“ – Ein neuer Holocaust!

Eine erneute Analyse von Daten des israelischen Gesundheitsministeriums kam zu dem Schluss, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer während einer kürzlichen fünfwöchigen Impfperiode „etwa 40 Mal mehr (ältere) Menschen getötet hat, als die Krankheit selbst getötet hätte“, und 260 Mal mehr jüngere Menschen, als an dem Virus gestorben wären.

Während im Januar eine Gruppe unabhängiger Ärzte zu dem Schluss kam, dass die experimentellen COVID-19-Impfstoffe „nicht sicherer“ sind als das Virus selbst, zeigt eine neue Analyse der impfstoffbedingten Todesraten in Israel, dass dies in der Tat in dramatischem Ausmaß der Fall sein könnte.

Eine erneute Analyse von veröffentlichten Daten des israelischen Gesundheitsministeriums durch Dr. Hervé Seligmann, Mitglied der Fakultät für Medizin Neu auftretende Infektions- und Tropenkrankheiten an der Universität Aix-Marseille, und den Ingenieur Haim Yativ zeigen, kurz gesagt, dass der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer während einer kürzlichen fünfwöchigen Impfperiode „etwa 40 Mal mehr (ältere) Menschen tötete, als die Krankheit selbst getötet hätte“. Bei den Jüngeren summieren sich diese Zahlen zu Todesraten, die das 260-fache dessen betragen, was das COVID-19-Virus in dem gegebenen Zeitrahmen gefordert hätte.

Während die vollständige mathematische Analyse im Artikel selbst zu finden ist, zeigen die Autoren, wie unter „den Geimpften und über 65-Jährigen, 0,2% … während der dreiwöchigen Periode zwischen den Dosen starben, also etwa 200 unter 100.000 Geimpften. Dies ist zu vergleichen mit den 4,91 Toten unter 100.000, die ohne Impfung an COVID-19 starben.“

„Dieses erschreckende Bild erstreckt sich auch auf Personen unter 65 Jahren“, so die Forscher weiter. Während der fünfwöchigen Impfung „starben 0,05%, also 50 unter 100.000. Dies ist zu vergleichen mit den 0,19 pro 100.000, die an COVID-19 sterben (die) nicht geimpft sind … Daher stieg die Sterberate dieser Altersgruppe um das 260-fache während dieser fünfwöchigen Periode des Impfprozesses, verglichen mit ihrer natürlichen COVID-19-Todesrate.“

Wie IsraelNationalNews (INN) berichtet, hat Seligmann eine israelisch-luxemburgischer Nationalität, und einen Abschluss in Biologie von der Hebrew University of Jerusalem und hat mehr als 100 wissenschaftliche Publikationen verfasst. INN berichtet, dass die Forscher „keine Konflikte oder Interessen haben, außer dass sie Kinder in Israel haben“.

Yativ und Seligmann stellen fest, dass selbst diese „geschätzten Zahlen der Todesfälle durch den Impfstoff wahrscheinlich viel niedriger sind als die tatsächlichen Zahlen, da sie nur die als COVID-19 definierten Todesfälle für diesen kurzen Zeitraum berücksichtigen und nicht AVC und kardiale (und andere) Ereignisse einschließen, die aus den Entzündungsreaktionen resultieren.“

Auch berücksichtigen diese Zahlen „keine Langzeitkomplikationen“, schreiben sie.

Darüber hinaus erwarten sie innerhalb einiger Monate, dass sich „mittel- und langfristige Nebenwirkungen der Impfung als ADE (Antikörper-abhängige Verbesserung)“ bei denjenigen manifestieren, die den experimentellen Pfizer-Impfstoff erhalten haben.

Wie von America’s Frontline Doctors (AFLDS) erklärt, ist ADE „wenn die COVID-Antikörper, die durch einen Impfstoff erzeugt werden, anstatt die Person zu schützen, einen schwereren oder tödliche Krankheit verursachen, wenn die Person dann zu einem späteren Zeitpunk SARS-CoV-2 in freier Wildbahn ausgesetzt ist. Der Impfstoff verstärkt die Infektion, anstatt Schäden zu verhindern.“

Die AFLDS führt als Beispiel einen Impfstoff an, der zur Bekämpfung des Dengue-Fiebers hergestellt wurde und der auf den Philippinen zum Tod von 600 Kindern aufgrund von ADE führte und 2019 zur Erhebung von Strafanzeigen gegen die Entscheidungsträger führte.

Aus diesen und weiteren Gründen raten die AFLDS und viele andere Ärzte dringend davon ab, diese experimentellen Impfstoffe für die meisten Menschen zu verwenden, während sie nur anerkennen, dass es für Menschen über 70 Jahren plausibel sein kann, aber einräumen, dass solche Injektionen „ein höheres Risiko als eine frühzeitige oder prophylaktische Behandlung mit etablierten Medikamenten“ darstellen.

Angesichts dieser Todesraten üben Yativ und Seligmann auch harsche Kritik an dem starken Druck, der von den israelischen Behörden auf die Bevölkerung ausgeübt wird, diese Spritzen zu erhalten. Laut INN bezeichnen die Forscher diese drakonischen Maßnahmen als „neuen Holocaust“.

In den vergangenen Wochen machte Israels Regierung Schlagzeilen, als sie ein „Green-Pass“-System einführte, das es Menschen, die gespritzt wurden, erlaubt, einen grünen Code zu erhalten, der ihnen dann Zutritt zu Orten wie Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen gewährt.

Da das Land nach einer zweimonatigen Abriegelung wieder geöffnet wird, soll der grüne Pass nur an Personen ausgegeben werden, die gespritzt wurden, nicht an Personen, die negativ auf das Virus getestet wurden. Zu den vorgeschlagenen Vorteilen gehören der Zugang zu nicht lebensnotwendigen“ Geschäften sowie die Möglichkeit, sich nicht selbst isolieren zu müssen, wenn man als enger Kontakt zu einem bestätigten Fall von COVID-19 identifiziert wurde, und sich nicht selbst isolieren zu müssen, wenn man von einem Ort zurückkehrt, den die Regierung als roten Ort“ bezeichnet.

Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass diese experimentellen Impfstoffe tatsächlich die Übertragung des Virus verhindern, sagte Israels Gesundheitsminister Yuli Edelstein bei der Veröffentlichung des Impfpasses“, dass es eine moralische Pflicht ist, sich impfen zu lassen. Es ist Teil unserer gegenseitigen Verantwortung.“ Er ging noch weiter und erklärte: „Wer sich nicht impfen lässt, bleibt auf der Strecke.“

Der grüne Pass muss alle sechs Monate erneuert werden, und trotz des Besitzes eines solchen Passes muss eine Person immer noch die Regeln zur Maskierung und körperlichen Distanzierung einhalten. Die Jerusalem Post berichtete auch, dass eine Gesetzgebung in Erwägung gezogen wird, die Arbeitgebern das Recht einräumt, nicht geimpften Personen den Zutritt zum Arbeitsplatz zu verweigern.

Solche Maßnahmen veranlassten Business Insider, das Land als „Krieg gegen die Ungeimpften“ zu bezeichnen. In der Zwischenzeit hat Dr. Anthony Fauci, leitender medizinischer Berater von Präsident Joe Biden, Israels Impfreaktion als „außerordentlich gut“ eingestuft.