Neue Angriffe auf den Iran sind deutlich heftiger als frühere Angriffe, da die IRGC Kriegsschiffe der US-Marine ins Visier nimmt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

US-Angriffe auf den Iran angekündigt , als „hohe Kosten“ für frühere Angriffe auf mehrere Handelsschiffe

, für frühere Angriffe auf mehrere Handelsschiffe Ölpreis steigt, da das Finanzministerium die Ausnahmeregelung für iranisches Öl vom 21. Juni aufhebt

Gefahrenstufe in der Straße von Hormus auf „ schwerwiegend “ angehoben

“ angehoben Drei Zwischenfälle auf See in der Straße von Hormus in den letzten 24 Stunden gemeldet

in der Straße von Hormus in den letzten 24 Stunden gemeldet Ein weiteres unbekanntes Schiff von einer Drohne getroffen

Kräfte der IRGC treffen einen saudischen Tanker

Kräfte der IRGC treffen einen LNG-Tanker aus Katar

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„Vier- bis fünfmal grösser“ als frühere Angriffe

US-Beamte kündigen für heute Abend größere, intensivere und länger andauernde Angriffe gegen den Iran an, wie aus den neuesten Berichten von CNN und Axios hervorgeht:

Die USA haben eine deutlich ausgeweitete Welle von Luftangriffen auf den Iran gestartet, die vier- bis fünfmal größer ist als die Angriffe vor zehn Tagen, teilte ein US-Beamter Axios mit. Der Beamte sagte, die Operation werde voraussichtlich noch stundenlang andauern.

Die staatlichen iranischen Medien berichten unterdessen von einer ersten Vergeltungsmaßnahme ihrer Streitkräfte (die jedoch zunächst von anderen internationalen Quellen nicht bestätigt wurde):

Der Iran feuert mehrere Schiffsabwehrraketen und Drohnen auf Kriegsschiffe der US-Marine im Arabischen Meer ab, berichtet Fars

Weitere Meldungen der staatlichen Medien über möglicherweise steigende Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung:

Der staatliche Sender berichtet, dass „die meisten Angriffe“ der USA im Süden des Irans „auf zivile Gebiete abzielten“. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die USA behaupten, ihr Militär habe bei den jüngsten Angriffen iranische Raketen- und Verteidigungssysteme getroffen.

A US official told CNN the strikes on Iran are "punishment, not proportional" and "won't be over for a while." https://t.co/zDsHySZyuA — Drop Site (@DropSiteNews) July 7, 2026

Übersetzungen von „X“: Ein US-Beamter erklärte gegenüber CNN, die Angriffe auf den Iran seien „eine Strafe, nicht verhältnismäßig“ und würden „noch eine Weile andauern“.

Die USA haben eine deutlich ausgeweitete Welle von Luftangriffen auf den Iran gestartet, die vier- bis fünfmal umfangreicher ist als die Angriffe vor zehn Tagen, teilte ein US-Beamter Axios mit. Der Beamte sagte, die Operation werde voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

➤ Ein US-Beamter erklärte gegenüber Axios, zu den Zielen gehörten iranische Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungssysteme, Boden-Luft-Raketen, Standorte für Schiffsabwehr-Marschflugkörper, Drohnenstartplätze und Hafenanlagen.

➤ Nach den Angriffen wurde von Bränden am Sirik-Pier und im Shahid-Haqqani-Hafen in Bandar Abbas berichtet.

➤ Das iranische Außenministerium erklärte, die USA hätten wiederholt gegen das kürzlich unterzeichnete Memorandum of Understanding verstoßen, unter anderem durch israelische Aktionen im Libanon, und warnte, es werde „alle Maßnahmen ergreifen, die es für notwendig erachtet“, um seine Interessen und die nationale Sicherheit zu schützen.

Der iranische Präsident kehrt eilig in die Islamische Republik zurück und bricht damit die Trauerfeierlichkeiten für Khamenei in den schiitischen Gemeinden im Irak ab:

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat laut dem Sender IRIB nach den jüngsten US-Luftangriffen die irakische Stadt Nadschaf verlassen, um nach Teheran zurückzukehren.

Pezeshkian hatte sich im Irak aufgehalten, um an den Trauerfeierlichkeiten für Khamenei teilzunehmen, dessen Leichnam am Dienstagabend in Nadschaf eingetroffen war. Laut Press TV hatte Pezeshkian zudem geplant, Gespräche auf hoher Ebene mit Vertretern der irakischen Regierung zu führen.

#BREAKING: Footage shows massive explosions in Hormozgan Province after U.S. strikes in Iran pic.twitter.com/FC4c3WyPCV — Insider Wire (@InsiderWire) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Aufnahmen zeigen gewaltige Explosionen in der Provinz Hormozgan nach US-Luftangriffen im Iran

USA starten neue Angriffe gegen den Iran – die ersten seit der Beisetzung des Ayatollahs

Das US-Militär hat bekannt gegeben, dass es neue Angriffe gegen den Iran eingeleitet hat, nachdem am Dienstagmorgen mehrere internationale Tanker in der Straße von Hormus von Geschossen getroffen worden waren. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte in einem öffentlichen X-Beitrag, seine „Streitkräfte hätten mit einer Reihe schwerer Luftangriffe gegen den Iran begonnen, um dem Iran hohe Kosten für die gezielte Bekämpfung und den Angriff auf Handelsschiffe aufzuerlegen, deren Besatzungen aus unschuldigen Zivilisten bestehen und die sich in internationalen Gewässern befinden.“

„Die US-Luftangriffe sind eine Reaktion auf iranische Angriffe auf drei Handelsschiffe, die die Straße von Hormus durchfuhren. Die vom Iran gezeigte Aggression war ungerechtfertigt, gefährlich und ein klarer Verstoß gegen den Waffenstillstand“, fügte es hinzu. Dies sind die ersten US-Angriffe gegen die Islamische Republik seit Beginn der einwöchigen Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Ayatollah Ali Khamenei am vergangenen Freitag. Trump hatte angedeutet, dass sowohl die Angriffe als auch die diplomatischen Bemühungen vorübergehend ausgesetzt würden, um die Beisetzung zu ermöglichen. Die neue militärische Eskalation seitens der USA begann um oder kurz nach Mitternacht Teheraner Zeit.

Kurz vor Beginn der neuen Pentagon-Aktion erklärte Mohsen Rezaei, Berater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei, im iranischen Staatsfernsehen, dass amerikanische Versuche, eine alternative Route durch die Straße von Hormus zu erschließen, zum Scheitern der Verhandlungen zwischen den beiden Staaten führen werden.

⁠„Es ⁠ist ganz klar, dass die ⁠Vereinigten Staaten die ⁠Verhandlungen mit dem Iran zum Scheitern bringen werden“, sagte Rezaei. Er forderte zudem den „Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Region“ – was, wie er betonte, dauerhaften Frieden gewährleisten könne. Und nun könnte es auch im Libanon wieder zu einem umfassenden Krieg kommen. Laut aktuellen Meldungen:

Israelische Kampfflugzeuge führten Angriffe in Barachit und Beit Yahoun im Südlibanon durch

US-Angriffe richteten sich gegen Luftabwehrsysteme und Drohnenstandorte: Axios

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars waren in der Nähe von Sirik und Qeshm im Süden des Iran mehrere Explosionen zu hören: Al Jazeera

🚨A U.S. official told me the targets included Iranian air defense systems, coastal surveillance systems, surface-to-air missiles, anti-ship cruise missile sites, drone launch sites and port facilities https://t.co/II5TyO3seP — Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: Ein US-Beamter teilte mir mit, dass zu den Zielen iranische Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungssysteme, Boden-Luft-Raketen, Standorte für Schiffsabwehr-Marschflugkörper, Startplätze für Drohnen sowie Hafenanlagen gehörten.



Wie erwartet hat Teheran die neuen Angriffe als schwerwiegenden Verstoß der USA gegen das Memorandum of Understanding verurteilt. Ersten Berichten zufolge gab es Bombenangriffe auf strategisch günstig gelegene kleine iranische Inseln direkt vor der Straße von Hormus:

Laut staatlichem Fernsehen waren auf der Insel Qeshm sechs Explosionen zu hören; diese Insel ist die größte in der Nähe der Straße von Hormus und von großer geostrategischer Bedeutung für die Kontrolle und Hoheitsgewalt des Iran über die Straße von Hormus.

Das staatliche Fernsehen berichtet zudem, dass mindestens sieben Explosionen in der Nähe des Hafens von Sirik zu hören waren, der von großer Bedeutung ist, da er die Straße von Hormus überblickt – ein weiterer strategischer Punkt, von dem aus der Iran seine Kontrolle und Autorität über die Straße von Hormus ausübt.

Finanzministerium widerruft Ausnahmegenehmigung für iranisches Öl

In einem überraschenden Schritt am Dienstag widerrief die Trump-Regierung eine Lizenz, die es dem Iran erlaubte, Öl auf dem freien Markt zu verkaufen, wodurch der wichtigste wirtschaftliche Vorteil für Teheran im Rahmen des vorläufigen Friedensabkommens/MOU mit den USA wegfiel und die Gefahr besteht, dass das Abkommen nach tagelangen Auseinandersetzungen in der Straße von Hormus zerbricht.

Das Finanzministerium erklärte, die dem Iran am 21. Juni nach mehreren Monaten des Konflikts erteilte Lizenz sei nicht mehr gültig – eine Ankündigung, die nur wenige Stunden nachdem die Islamische Revolutionsgarde Raketen und Drohnen auf Schiffe abgefeuert hatte, die die Straße von Hormus durchquerten, erfolgte. Das Finanzministerium gewährte eine Übergangsfrist bis zum 17. Juli für Transaktionen, die bereits im Rahmen der Lizenz genehmigt worden waren.

Der Ölpreis stieg nach dieser Nachricht stark an, obwohl Präsident Trump damit geprahlt hatte, dass seine Bemühungen um eine Deeskalation des Konflikts mit dem Iran zu einem Rückgang der Preise für Benzin und andere Produkte geführt hätten. Der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl lag nach der Ankündigung bei fast 76,00 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 5 % gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.

Wie das WSJ berichtet, haben die USA seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung mit dem Iran im vergangenen Monat, durch die die Meerenge wieder geöffnet und die US-Blockade gegen den Iran beendet wurde, erklärt, sie würden Teheran nur dann finanzielle Anreize für die Einhaltung des Abkommens gewähren. Dem Iran zu gestatten, Öl zu verkaufen und die in Dollar denominierten Einnahmen in das iranische Bankensystem zurückzuführen, war der wichtigste Anreiz, um Teheran davon zu überzeugen, sich auf einen 60-tägigen diplomatischen Prozess einzulassen, der letztlich auf die Auflösung seines Atomprogramms abzielt.

Die Ausnahmeregelung sollte zwei Monate lang gelten und hätte anschließend verlängert werden können. Ein US-Beamter erklärte jedoch gegenüber dem WSJ, dass die Handlungen des Irans in der Meerenge als inakzeptabel angesehen würden und eine strenge Reaktion verdienten. Die USA würden weiterhin mit dem Iran über ein endgültiges Abkommen verhandeln, sagte der Vertreter, und Bloomberg fügte hinzu: „US-Vertreter sagen, die Verhandlungsführer arbeiteten weiterhin in gutem Glauben auf ein endgültiges Abkommen hin, und das Vorgehen des Iran in der Meerenge sei für die USA völlig inakzeptabel und werde Konsequenzen nach sich ziehen.“ Vielleicht eine erste Salve, die auf weitere, direktere Maßnahmen hindeutet?

Dem „Journal“ zufolge waren US-Beamte überrascht von den iranischen Angriffen auf Handelsschiffe inmitten der laufenden Verhandlungen und der Beisetzung des ehemaligen Obersten Führers, Ayatollah Ali Khamenei. Die Trump-Regierung hat versucht, einen geheimen Kommunikationskanal zwischen dem US-Militär und der IRGC, einer mächtigen militärischen und politischen Kraft im Iran, einzurichten, doch die IRGC hat sich bisher nur zögerlich darauf eingelassen.

Die USA koordinieren weiterhin den Verkehr mit Handelsschiffen, die die Straße von Hormus auf einer von ihnen in der Nähe der Küste Omans freigegebenen Route passieren. Am Wochenende warnte die IRGC Schiffe, sie sei bereit, sie anzugreifen, sollten sie die von den USA und Oman empfohlene Route nutzen. Am frühen Dienstag feuerte der Iran Anti-Schiffs-Marschflugkörper und Einweg-Angriffsdrohnen auf Schiffe ab, die versuchten, die südliche Route zu passieren. Drei Schiffe wurden getroffen, darunter ein LNG-Tanker, und die USA schossen einige der Drohnen ab.

Unterdessen bleiben amerikanische Kriegsschiffe in Bereitschaft, um die Blockade iranischer Häfen wieder aufzunehmen, sollte Trump beschließen, diese erneut zu verhängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden entscheidenden Elemente des Interimsabkommens nun bedroht sind: die Aufhebung der Ölsanktionen und die sichere Durchfahrt für Schiffe durch die Straße von Hormus. Tatsächlich steht nun der gesamte Waffenstillstand in Frage.

Weitere entscheidende Elemente des Interimsabkommens waren die Aufhebung der US-Blockade gegen iranische Häfen und den iranischen Handel sowie die Vereinbarung, dass Teheran den „Status quo“ in Bezug auf sein Atomprogramm beibehält und die USA diesbezüglich bei den Sanktionen gegen den Iran ebenso verfahren. Teheran verhandelte zudem über die Freigabe eines Teils seiner durch US-Sanktionen eingefrorenen Gelder.

Am schlimmsten ist vielleicht, dass laut Vertrauten der Verhandlungen bisher keine wesentlichen Fortschritte zwischen den US-amerikanischen und iranischen Verhandlungsteams hinsichtlich eines endgültigen Atomabkommens erzielt wurden, da die technischen Gespräche zu diesem Thema gerade erst begonnen haben.

Nate Swanson, ehemaliger Direktor für Iran im Nationalen Sicherheitsrat und derzeit beim Atlantic Council tätig, sagte, die Maßnahme des Finanzministeriums stelle einen direkten Zusammenhang zwischen der Wiederöffnung der Meerenge und der Aufhebung der Ölsanktionen her. Damit sich das Interimsabkommen stabilisieren könne, müssten Washington und Teheran die durch das Interimsabkommen offen gelassenen Fragen klären, sagte er.

„Der Iran will Geld und die USA wollen einen ungehinderten Energiefluss. Die Absichtserklärung ist zu instabil, um ohne ein Folgeabkommen Bestand zu haben, da keine der beiden Seiten unter den derzeitigen Umständen das bekommt, was sie will“, sagte er.

Man fragt sich, ob die Entscheidung bedeutet, dass Washington faktisch wieder dazu übergegangen ist, der US-Marine freie Hand bei der Beschlagnahmung iranischer Tanker zu geben – zumal die Golfregion mit einer wahrscheinlichen amerikanischen Vergeltungsmaßnahme für die am Dienstag erfolgten iranischen Angriffe (siehe unten) auf mehrere internationale Schiffe in der Straße von Hormus rechnet.

Zur Erinnerung: Vor genau einer Woche schrieben wir Folgendes: „Der Iran war euphorisch, als er im Rahmen des Trump-Memorandums die Erlaubnis erhielt, die Welt mit seinem Öl zu überschwemmen, nachdem Trump die seit mehreren Jahrzehnten bestehenden Sanktionen faktisch aufgehoben hatte. Allerdings ist er schnell auf ein anderes, potenziell weitaus größeres Problem gestoßen: während die Armada iranischer Öltanker den Persischen Golf verlässt, hat sie nun Schwierigkeiten, noch vor Ablauf der von Washington gewährten 60-Tage-Frist Abnehmer zu finden.“

* * *

Bedrohungsstufe für die Straße von Hormuz auf „schwerwiegend“ angehoben

Das Joint Maritime Information Center hat die Bedrohungsstufe für die Engstelle der Straße von Hormuz auf „schwerwiegend“ angehoben, nachdem mehrere Tanker in dieser kritischen Wasserstraße ins Visier genommen worden waren.

Gregory Brew, Analyst bei der Eurasia Group, warnte, dass in den letzten 24 Stunden mindestens drei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen worden seien, wobei die Möglichkeit bestehe, dass sogar bis zu fünf Schiffe in der Meerenge getroffen worden seien. „Der Schiffsverkehr läuft weiter, ist jedoch nicht mehr nachweisbar, da die Schiffe ihr AIS ausgeschaltet haben.“

Brew merkte an: „Es ist schwer vorstellbar, dass die USA das einfach so hinnehmen können – ich gehe davon aus, dass eine Art militärische Reaktion bevorsteht.“

At least three, possibly as many as 5 ships struck in the strait. Traffic is continuing but has gone dark, ships switching off AIS.



Hard to see how US can let this stand–reckon some kind of kinetic response is coming. — Gregory Brew (@gbrew24) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: Mindestens drei, möglicherweise sogar bis zu fünf Schiffe sind in der Meerenge zusammengestoßen. Der Schiffsverkehr läuft weiter, ist jedoch nicht mehr sichtbar, da die Schiffe ihr AIS ausgeschaltet haben. Es ist schwer vorstellbar, dass die USA dies einfach so hinnehmen werden – ich gehe davon aus, dass eine Art militärische Reaktion bevorsteht.

Der Bloomberg-Rohstoffexperte Javier Blas wies darauf hin, dass der Iran heute zwar mindestens drei Tanker in der Straße von Hormus angegriffen habe, gleichzeitig aber auf der Insel Kharg, dem wichtigsten Energieexportknotenpunkt des Landes, seine eigenen Tanker belade.

While Iran attacked today at least 3 oil and LNG tankers in the Strait of Hormuz, it was rather busy loading its own tankers at Kharg Island. Activity in the major Iranian oil terminal has picked up significantly from previous weeks. 📷 @CopernicusEU Sentinel-2 🛰️ pic.twitter.com/UVMaAPli48 — Javier Blas (@JavierBlas) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: Während der Iran heute mindestens drei Öl- und LNG-Tanker in der Straße von Hormus angegriffen hat, herrschte auf der Insel Kharg reger Betrieb beim Beladen der eigenen Tanker. Die Aktivitäten in dem großen iranischen Ölterminal haben im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich zugenommen.

„Das zeigt mir nur, dass die Route über Oman nicht praktikabel ist. Der Iran kann weiterhin Schiffe angreifen. So einfach ist das. Das ist keine Lösung“, schrieb Brett Erickson von Obsidian Risk Advisors auf X.

I mean… this just shows me that the Omani Route isn’t viable. Iran can still strike vessels. It’s really as simple as that. It’s not a solution. — Brett Erickson (@BrettErickson28) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: Ich meine … das zeigt mir doch nur, dass die Route über Oman nicht praktikabel ist. Der Iran kann weiterhin Schiffe angreifen. So einfach ist das. Das ist keine Lösung.

Die neuesten Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg zeigen, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus heute zurückgeht.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Reeder sich angesichts der jüngsten Eskalation der Drohnen- und Raketenangriffe der IRGC weigern, die Wasserstraße zu durchfahren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass immer mehr Schiffe vor der Durchfahrt ihre Transponder ausschalten und sich so „unsichtbar“ machen, was bedeutet, dass der Rückgang des sichtbaren Schiffsverkehrs die tatsächlichen Verkehrsströme durch die Engstelle möglicherweise unterschätzt.

Dritter Angriff auf ein Schiff lässt die Hormuz-Krise wieder aufflammen

Kräfte der IRGC haben in den letzten 24 Stunden einen katarischen LNG-Tanker, einen saudischen Rohöltanker und ein nicht identifiziertes Schiff in der Hormuz-Meerenge getroffen.

Zuvor hatten wir berichtet, dass ein voll beladener katarischer LNG-Tanker beim Verlassen der Straße von Hormuz in der Nähe der omanischen Küste von einem Geschoss getroffen wurde. Bloomberg berichtete später, dass ein saudischer Öltanker Schaden erlitten habe, nachdem er von Geschossen der IRGC getroffen worden war.

Nun meldet die UKMTO einen dritten Vorfall:

Die UKMTO hat einen Bericht über einen weiteren Vorfall erhalten, an dem ein die Straße von Hormuz durchquerender Tanker beteiligt war. Der Tanker wurde von einem unbekannten unbemannten Luftfahrzeug (UAV) getroffen und hat dabei geringfügige strukturelle Schäden davongetragen. Es wurden keine Opfer oder Umweltauswirkungen gemeldet, und das Schiff setzt seine Fahrt zum nächsten Anlaufhafen fort.

Drei Angriffe auf die Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus werden heute bei den Reedereien erhebliche Unruhe auslösen und das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran auf eine harte Probe stellen, durch das vor einigen Wochen die Angriffe eingestellt und die US-Seeblockade dieser wichtigen Wasserstraße aufgehoben wurden, wodurch der Normalisierungsprozess in Gang gesetzt werden konnte.

🚢 Hormuz traffic is moving, but the rebound is rolling over.



Latest 24h commercial crossings: 16 total — 4 E→W / 12 W→E. That is down from 25 yesterday, well below the 57 seen at the June 24 rebound high, and only ~14% of the Jan-Feb run-rate.



Brent at $72.58 says the oil… https://t.co/73s4AEcT40 pic.twitter.com/f0CnhYwcym — Michael McDonough (@M_McDonough) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz läuft, doch der Aufschwung lässt nach. Aktuelle kommerzielle Durchfahrten in den letzten 24 Stunden: insgesamt 16 – 4 von Ost nach West / 12 von West nach Ost. Das ist ein Rückgang gegenüber den 25 von gestern, liegt deutlich unter den 57, die beim Höchststand des Aufschwungs am 24. Juni verzeichnet wurden, und entspricht nur etwa 14 % des Durchschnitts der Monate Januar und Februar. Der Brent-Preis von 72,58 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Öl-Risikoprämie nachgelassen hat. Die AIS-Daten zeigen jedoch, dass das Vertrauen der Reeder ungebrochen ist. Das Sicherheitsrisiko bleibt erhöht, nachdem ein Tanker in der Nähe von Oman von einem Geschoss getroffen wurde, während der Iran weiterhin Warnungen bezüglich „genehmigter Routen“ ausspricht und die Botschaften von Oman, den USA und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) sich weiterhin auf einen gebührenfreien, ungehinderten Transit konzentrieren. Der Schiffsverkehr ist wieder da. Das Vertrauen jedoch nicht.

BREAKING: 🇮🇷🇺🇸 A convoy of ships, escorted by the U.S. Navy, is attempting to pass the Strait of Hormuz by using the Omani route



Iran will most likely strike them pic.twitter.com/Z4tImUADpo — Megatron (@Megatron_ron) July 7, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Ein von der US-Marine eskortierter Schiffskonvoi versucht, die Straße von Hormus über die Route durch Oman zu passieren – der Iran wird höchstwahrscheinlich zuschlagen.

Diese Angriffe könnten Reeder davon abhalten, die Engstelle von Hormuz zu durchqueren – was den Normalisierungsprozess verlangsamen würde – und könnten zudem die Pläne Großbritanniens und Frankreichs, unverzüglich mit der Minenräumung auf See zu beginnen, zum Scheitern bringen.

Katarischer LNG-Tanker in der Engstelle von Hormuz von iranischer Rakete getroffen

Ein voll beladener LNG-Tanker aus Katar wurde beim Verlassen der Straße von Hormuz in der Nähe der omanischen Küste von einem Geschoss getroffen, was neue Befürchtungen weckte, dass die Störungen an dieser wichtigen maritimen Energie-Engstelle länger anhalten könnten, als Händler erwartet hatten. Der Preis für Brent-Rohöl stieg um mehr als 1 % auf 72,76 US-Dollar pro Barrel, da Händler die Kriegsrisikoprämie im Golfraum neu bewerteten.

Die „Al Rekayyat“, die der staatlichen katarischen Reederei Nakilat gehört, wurde am frühen Dienstag etwa 8 Seemeilen östlich von Limah (Oman) getroffen, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen und eine Warnmeldung der EOS Risk Group berichtete.

EOS teilte mit, dass es sich bei dem Vorfall auf See entweder um eine iranische Selbstmorddrohne oder um einen Raketenangriff handelte, der einen Brand auf der „Al Rekayyat“ auslöste. Es wurden keine Opfer gemeldet.

Die „Al Rekayyat“ war am Exportterminal Ras Laffan in Katar voll beladen und ist damit der erste katarische LNG-Tanker, der seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran Ende Februar angegriffen wurde. Der Tanker schien einen Teil der Engstelle von Hormuz mit ausgeschaltetem Transponder zu durchqueren, was darauf hindeutet, dass er sich nicht auf einer von Iran genehmigten Schifffahrtsroute befand.

Nach dem Angriff vollführte ein weiterer in Katar beladener LNG-Tanker, die „Al Areesh“, laut Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg vor der Einfahrt in die Meerenge eine abrupte Kehrtwende und begann, Kreise zu ziehen. Andere Tanker, darunter Öltanker und LPG-Tanker, passierten die stark umkämpfte Meerenge weiterhin und nutzten dabei sowohl von Iran genehmigte als auch von den USA verwaltete Routen.

Im Laufe des Tages reist Präsident Trump zu einem NATO-Gipfel nach Ankara, wo der Iran-Konflikt voraussichtlich im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs stehen wird.

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran bleiben ausgesetzt, während Teheran Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Obersten Führer Ali Khamenei abhält. Katar hat erklärt, dass die Verhandlungen nach den Feierlichkeiten wieder aufgenommen werden.

UBS-Analyst Justinus Steinhorst kommentierte die Marktreaktion wie folgt:

Der Energiesektor {UBXEENER} gehört am Dienstag zu den besten Sektoren, nachdem ein LNG-Tanker in der Straße von Hormus getroffen wurde, was die Befürchtungen hinsichtlich längerfristiger Versorgungsunterbrechungen wieder schürte. Die Fortschritte bei der Normalisierung der Durchflussmengen durch die Meerenge scheinen leicht ins Stocken zu geraten, da die Durchfahrten weiterhin deutlich unter dem Niveau vor dem Konflikt liegen.

UBS-Analystin Aditi Samajpati merkte an:

Die Ölpreise könnten kurzfristig unter Druck bleiben, da zusätzliche Barrel aus zuvor in der Straße von Hormus gestrandeten Schiffen auf den Markt gelangen. Der CIO von UBS Wealth Management ist jedoch der Ansicht, dass das aktuelle Preisniveau die Geschwindigkeit, mit der sich der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße normalisieren wird, überschätzt, da es Zeit braucht, bis das Vertrauen der Schifffahrtsbranche vollständig wiederhergestellt ist und Tanker in den Persischen Golf zurückkehren, um Öl für den Export zu laden. Die Meerenge wird derzeit von weniger Schiffen befahren als vor Beginn des Konflikts, und die Wiederaufnahme der stillgelegten Produktion dürfte langsamer verlaufen als erwartet, so der CIO. Er fügt hinzu, dass ein breites Engagement in Rohstoffen weiterhin Diversifizierungsvorteile in einem Portfolio bietet.

Der Schiffsverkehr an der Engstelle von Hormuz (mit eingeschalteten Transpondern) ist weiterhin hoch, liegt jedoch deutlich unter dem Vorkriegsniveau. Dies könnte lediglich darauf hindeuten, dass der Normalisierungsprozess länger dauern wird als erwartet.

Kpler-Analystin Muyu Xu sagte:

Die fortgesetzte Nutzung verschiedener Schifffahrtsrouten deutet darauf hin, dass der Schiffsverkehr durch die Meerenge weiterhin funktioniert, jedoch fragmentiert ist, da Reeder je nach ihrer individuellen Risikoeinschätzung unterschiedliche Routenstrategien verfolgen.

Aktuelle Schlagzeilen zu Iran und der Straße von Hormus (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Angriffe in der Straße von Hormus

• Berichten zufolge feuerte der Iran am Montagabend mindestens zwei Raketen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus ab; beide Schiffe erlitten erheblichen Schaden, es gab jedoch keine Opfer

• Ein katarischer LNG-Tanker, die „Al Rekayyat“, wurde am Dienstagmorgen beim Verlassen der Straße von Hormus in der Nähe der omanischen Küste von einem Geschoss getroffen

• Ein weiterer beladener LNG-Tanker, die „Al Areesh“, scheint am Dienstag nach den Angriffen im Persischen Golf eine Kehrtwende vollzogen zu haben

• Die Angriffe stellen eine Bewährungsprobe für das Ende Juni geschlossene Abkommen zwischen den USA und dem Iran dar, das darauf abzielt, Angriffe in der Wasserstraße zu unterbinden, während beide Seiten auf ein Friedensabkommen hinarbeiten

Diplomatische Entwicklungen

• Der iranische Außenminister Abbas Araghchi warnte am Dienstag unter Verweis auf eine Absichtserklärung mit den USA, dass Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen nicht beginnen werden, sollten die Drohungen anhalten

• Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian wird am Dienstag in den Irak reisen, um an den Trauerzugen für den ehemaligen Obersten Führer Ali Khamenei teilzunehmen, die für Mittwoch in Nadschaf und Kerbela geplant sind

Auswirkungen auf die Märkte

• Die europäischen Erdgaspreise stiegen am Dienstag um bis zu 6 % – der stärkste Anstieg seit einem Monat –, nachdem Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen worden waren

• Die Ölpreise stiegen am Dienstag, wobei Brent bei knapp 73 US-Dollar pro Barrel notierte, da die Angriffe die anhaltenden Risiken für Schiffe in dieser wichtigen Seestraße deutlich machten

• Gold gab am Dienstag den zweiten Tag in Folge nach und fiel um bis zu 1,2 % auf unter 4.120 US-Dollar pro Unze, da die Angriffe in der Straße von Hormus die Inflationssorgen wieder schürten

• Frankreich senkte seine BIP-Wachstumsprognose für 2026 von 0,9 % auf 0,7 % und nannte den Nahostkonflikt als einen Faktor, der das Wirtschaftswachstum bremst

Entwicklungen im Ölhandel

• Indiens staatliche Raffinerien führen Gespräche mit Händlern, die iranisches Rohöl vermarkten, und bereiten sich darauf vor, Barrel zu kaufen, falls die USA die Ausnahmegenehmigungen über August hinaus verlängern oder die Beschränkungen lockern

• Zwei Supertanker mit saudischem Rohöl sind nach der Wiederöffnung der Straße von Hormuz zum ersten Mal seit Februar auf dem Weg in die USA

• Der Preis für russisches Urals-Rohöl lag Anfang Juli in westlichen Häfen im Durchschnitt bei 41,66 US-Dollar pro Barrel und fiel damit auf das Niveau vor dem Iran-Krieg zurück – weniger als die Hälfte des Niveaus während des Höhepunkts der Turbulenzen am Ölmarkt im April

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