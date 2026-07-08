Was passiert, wenn man seinen Körper vor der Sonne „schützt“?

Von The Vigilant Fox

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Die Pharmaindustrie hat „große Angst“ vor Vitamin D, und Dr. Pierre Kory sagt, er könnte eine ganze Stunde über dieses Thema sprechen.

Warum diese Angst?

Weil „es das KRANKHEITSMODELL bedroht“.

Eine Metaanalyse aus Italien hat untersucht, was passiert, wenn Menschen Vitamin D einnehmen, und die Ergebnisse sind verblüffend:

Auf der Grundlage von Daten aus 19 verschiedenen Studien und 1,26 Millionen Personen ergab die Metaanalyse Folgendes:

• Vitamin D zeigte in randomisierten kontrollierten Studien eine Wirksamkeit von etwa 60 % gegen die Inzidenz von COVID-19.

• In Beobachtungsstudien zeigte Vitamin D eine Wirksamkeit von etwa 40–50 % bei der Verringerung der COVID-19-Inzidenz.

• Zur Vorbeugung schwerer COVID-19-Fälle, die eine Intensivbehandlung erfordern, war eine Vitamin-D-Supplementierung zu etwa 70 % wirksam.

Wir hätten uns nicht jahrelang zu Hause einschließen, in Angst leben und unsere Nachbarn dafür verteufeln müssen, dass sie keine Maske trugen.

Das war buchstäblich das Schlimmste, was wir hätten tun können.

Alles, was wir jemals gebraucht hätten, wäre gewesen, nach draußen zu gehen, Sonne zu tanken und unseren Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen – und alles wäre so viel besser gewesen.

Aber die Geschichte mit der Sonne geht weit über COVID hinaus. Glauben Sie, Sie tun Ihrer Gesundheit einen Gefallen, indem Sie die Sonne meiden?

Die Daten erzählen eine ganz andere Geschichte, und sie beginnt mit 29.518 Frauen, die genau das getan haben.

Big Pharma is “terrified” of Vitamin D, and Dr. Pierre Kory says he could spend a whole hour on this topic.



Why so scared?



Because “It threatens the DISEASE MODEL.”



A meta-analysis out of Italy found what happens when people take Vitamin D, and the results are staggering:… pic.twitter.com/0KsxrRwXUm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 5, 2026

Jahrzehntelang wurde den Amerikanern eingetrichtert, die Sonne wie Gift zu behandeln.

Meidet sie. Schützt euch vor ihr. Fürchtet sie. Tragt jeden Tag und überall Sonnencreme auf, selbst wenn es bewölkt ist.

Doch Sonnenlicht ist nicht nur eine Frage des Lebensstils.

Es ist eine biologische Notwendigkeit.

Und die Kampagne gegen die Sonne könnte eine der erfolgreichsten und profitabelsten Angstkampagnen der modernen Medizin sein.

Ihre Botschaft ist einfach:

Sonnenlicht verursacht Hautkrebs.

Hautkrebs kann tödlich sein.

Deshalb sollte man die Sonne meiden.

Das klingt vernünftig, bis man eine Frage stellt: Um welche Art von Hautkrebs geht es hier eigentlich?

Denn „Hautkrebs“ ist nicht gleich Hautkrebs.

Und mit dieser einfachen Frage beginnt die Erzählung zu bröckeln.

Der Begriff „Hautkrebs“ wird so verwendet, als beschreibe er eine einzige Krankheit mit einem einzigen Risikoprofil.

Das ist jedoch nicht der Fall.

Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom und Melanom sind allesamt sehr unterschiedliche Erkrankungen.

Unterschiedliche Häufigkeit.

Unterschiedliche Gefährlichkeit.

Unterschiedlicher Zusammenhang mit Sonnenlicht.

Doch die Öffentlichkeit hört nur einen einzigen, beängstigenden Begriff: Hautkrebs.

Das Basalzellkarzinom ist die häufigste Form von Hautkrebs.

Es macht etwa 80 % aller Fälle aus, wobei jedes Jahr bei etwa 2,64 Millionen Amerikanern diese Diagnose gestellt wird.

Es bildet jedoch selten Metastasen und weist eine Sterblichkeitsrate von nahezu 0 % auf.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man es ignorieren sollte.

Es bedeutet vielmehr, dass man es nicht dazu nutzen sollte, Sonnenlicht als Todesurteil darzustellen.

Das Plattenepithelkarzinom ist schwerwiegender.

Es kann Metastasen bilden, und sobald dies geschieht, sinkt die Überlebensrate drastisch.

Wird es jedoch vor der Metastasierung entfernt, liegt die Überlebensrate bei etwa 99 %. Die Gesamtüberlebensrate beträgt etwa 95 %.

Jedes Jahr sterben etwa 2.000 Amerikaner an einem Plattenepithelkarzinom.

Also ja, es spielt eine Rolle.

Aber das rechtfertigt es dennoch nicht, die Sonne selbst als Feind zu betrachten.

Der Trick ist ganz einfach:

Nutze die Häufigkeit von Basalzellkarzinomen.

Nutze die Angst vor dem Melanom.

Nutze den Zusammenhang zwischen Sonnenlicht und bestimmten Krebsarten außer dem Melanom.

Dann fasse alles in einem Begriff zusammen: „Hautkrebs“.

Dieser Begriff bewirkt sehr viel.

Das Melanom ist die beängstigende Form.

Es macht nur etwa 1 % der Hautkrebsdiagnosen aus, ist jedoch für die meisten Todesfälle durch Hautkrebs verantwortlich.

Deshalb sollten verdächtige Muttermale und sich verändernde Hautveränderungen ernst genommen werden.

Doch hier liegt das Problem:

Das Melanom passt nicht so recht in das Schema „Sonnenlicht verursacht Hautkrebs“.

Es hat sich herausgestellt, dass Patienten mit solarer Elastose – einem Anzeichen für Sonneneinstrahlung – Berichten zufolge ein um 60 % geringeres Risiko hatten, an einem Melanom zu sterben.

Melanome treten häufig an Körperstellen auf, die nur minimal der Sonne ausgesetzt sind.

Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, weisen trotz weitaus höherer UV-Belastung niedrigere Melanomraten auf als Arbeitnehmer, die in Innenräumen arbeiten.

Das sollte die Menschen zumindest dazu veranlassen, kurz innezuhalten, bevor sie sich mit Unmengen an Sonnencreme einschmieren.

Dann ist da noch das Sonnenlicht selbst.

Eine 20-jährige prospektive Studie mit 29.518 schwedischen Frauen ergab, dass bei Frauen, die Sonnenlicht mieden, die Gesamtsterblichkeit um 60 % höher war.

Im Vergleich zu Frauen mit der höchsten Sonnenexposition war ihr Sterberisiko um 130 % höher.

Das ist kein unbedeutender Hinweis.

Das ist ein erheblicher Widerspruch im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Eine der verblüffendsten Erkenntnisse ist, dass Raucher, die mehr Sonnenlicht ausgesetzt waren, ein ähnliches Sterberisiko aufwiesen wie Nichtraucher, die die Sonne mieden.

Das bedeutet nicht, dass Rauchen unbedenklich ist.

Es bedeutet vielmehr, dass der Aufenthalt im Sonnenlicht so stark mit der Überlebensrate in Verbindung stand, dass das Meiden der Sonne möglicherweise ein Risiko mit sich brachte, das mit einem der berüchtigtsten Gesundheitsrisiken der Welt vergleichbar war.

Der größte Nutzen schien im Herz-Kreislauf-Bereich zu liegen.

Herzerkrankungen fordern weitaus mehr Todesopfer als Hautkrebs – daher ist dies von Bedeutung.

Die Abwägung sollte auf der Hand liegen.

Wenn das Meiden von Sonnenlicht das Hautkrebsrisiko zwar geringfügig senkt, aber gleichzeitig die Gesamtsterblichkeit, das Herz-Kreislauf-Risiko, Depressionen, Störungen des Tagesrhythmus und Vitamin-D-Mangel erhöht, dann ist das keine Prävention.

Das ist eine falsche Rechnung.

Sonnenlicht ist nicht nur „Vitamin D“.

Natürliches Licht beeinflusst Stickstoffmonoxid, die Durchblutung, die Stimmung, die Signalübertragung in den Mitochondrien, den Schlafzyklus, Hormone, die Immunfunktion und saisonale affektive Störungen.

Deshalb fühlen sich Menschen in der Sonne instinktiv besser.

Der Körper ist nicht verwirrt.

Die medizinischen Aussagen könnten es jedoch sein.

Jahrzehntelang wurde der Öffentlichkeit eingeredet, die Sonne sei die Gefahr.

Doch was wäre, wenn die eigentliche Gefahr gerade in dem Ratschlag läge, sich vor ihr zu schützen?

Ein Artikel eines Arztes aus dem Mittleren Westen liefert beunruhigende Argumente dafür, dass eines der kostengünstigsten Gesundheitsmittel der Welt zum Bösewicht gemacht wurde – denn Bösewichte schaffen Märkte.

Eine britische Studie aus dem Jahr 2023 mit mehr als 470.000 Teilnehmern ergab, dass die häufige Verwendung von Sonnenschutzmitteln mit einem 1,9- bis 3,9-fach erhöhten Risiko für die vier untersuchten Hautkrebsarten verbunden war.

Zusammenhang ist nicht gleichbedeutend mit Kausalität. Aber genau darum geht es.

Die Autoren dieser Studie betrachteten das Ergebnis Berichten zufolge als „Paradoxon“.

Anstatt zu hinterfragen, ob das Modell fehlerhaft war, vermuteten sie, dass Nutzer von Sonnenschutzmitteln sich möglicherweise länger der Sonne aussetzen, das Mittel unsachgemäß auftragen oder es erst nach einer entsprechenden Diagnose verwenden.

Dennoch kamen sie zu dem Schluss, dass die Daten die Bedeutung einer angemessenen Verwendung von Sonnenschutzmitteln belegten.

So schützt sich eine Erzählung selbst.

Hinzu kommt das wachsende Problem des künstlichen Lichts.

Eine an Mäusen durchgeführte Studie zur Untersuchung des malignen Melanoms ergab, dass Mäuse, die unter simuliertem Tageslicht gehalten wurden, Tumore langsamer und in geringerem Ausmaß entwickelten als Mäuse, die unter kaltweißem Leuchtstofflicht gehalten wurden.

Vielleicht ist Sonnenlicht nicht die einzige Variable.

Vielleicht spielt auch der Verlust von natürlichem Licht eine Rolle.

Anfang der 1980er Jahre war die Dermatologie noch nicht das angesehene Fachgebiet, das sie heute ist.

Dermatologen wurden oft als bloße „Pickelausdrücker“ abgetan.

Heute ist die Dermatologie eines der begehrtesten Fachgebiete in der Medizin: hohe Vergütung, geringerer Stress, enormes Eingriffsvolumen.

Offensichtlich hat sich etwas verändert. Was war es?

Laut dem Dermatologen David J. Elpern stellte die American Academy of Dermatology ihren Mitgliedern Anfang der 1980er Jahre mehr als 2 Millionen Dollar in Rechnung, um eine renommierte New Yorker Werbeagentur zu beauftragen.

Die Strategie bestand darin, Dermatologen als Experten für Hautkrebs neu zu positionieren.

Nicht nur als Bekämpfer von Akne und Experten für Hautausschläge.

Sondern als Kämpfer gegen Krebs.

Das hat alles verändert.

Der kostenlose nationale Hautkrebs-Vorsorgetag wurde zum perfekten Kanal, um die Öffentlichkeit anzusprechen.

Menschen untersuchen.

Läsionen finden.

Mehr Biopsien durchführen.

Mehr Diagnosen stellen.

Mehr operieren.

Wiederholen.

Und sobald der Öffentlichkeit vermittelt wurde, dass jeder verdächtige Fleck Krebs sein könnte, wurde die Angst zum Motor.

Angst trieb die Nachfrage an.

Die Nachfrage trieb die Eingriffe an.

Die Eingriffe trieben den Umsatz an.

Die wirkungsvollsten Erzählungen bestehen in der Regel aus drei Teilen:

Ein furchterregender Feind.

Ein Screening-Ritual.

Ein Verfahren, das den Anschein erweckt, als würde es einen retten.

Die Dermatologie hat alle drei gefunden.

Die Mohs-Chirurgie wurde zu einem wesentlichen Bestandteil dieses Systems.

Sie wird oft als Goldstandard angepriesen, da sie Krebs präzise entfernen und dabei gesundes Gewebe schonen kann.

Manchmal trifft das zu, und wenn es so ist, ist sie sehr wertvoll.

Aber sie wird auch übermäßig eingesetzt.

Unter den Medicare-Versicherten stieg die Anwendung der Mohs-Chirurgie Berichten zufolge von 1992 bis 2009 um 700 %.

Bis 2012 wurden über 2 Milliarden Dollar für Mohs-Chirurgien ausgezahlt.

Das ist eine riesige Summe.

Dann stieg Private-Equity-Kapital in diesen Bereich ein.

Dermatologische Praxen wurden aufgekauft. Der Gewinnzwang nahm zu. Nichtärztliche Leistungserbringer wurden eingesetzt, um das Modell auszuweiten.

Und die Bedenken hinsichtlich Fehldiagnosen, Überbehandlungen und der gezielten Einbeziehung schutzbedürftiger Pflegeheimpatienten in medizinische Eingriffe nahmen zu.

Denn es ging nicht mehr nur um Medizin.

Niemand will damit sagen, dass Sie verdächtige Hautveränderungen ignorieren sollen.

Ein Melanom kann in der Tat tödlich sein. Sich verändernde Muttermale, unregelmäßige Ränder, verschiedene Farben, schnelles Wachstum, Blutungen oder nicht abheilende Läsionen erfordern eine gründliche Untersuchung.

Es geht nicht darum, „niemals einen Dermatologen aufzusuchen“.

Es geht nicht darum, berechtigte Vorsorge mit einer branchenweiten Angstkampagne zu verwechseln.

Die Sonne war nie unser Feind.

Unbedachter Sonnenbad ist schädlich. Verdächtige Hautveränderungen sind ein Grund zur Sorge. Manche Krebsarten müssen dringend entfernt werden.

Aber Sonnenlicht an sich ist einer der ältesten, kostengünstigsten und wichtigsten Faktoren für die menschliche Gesundheit.

Ein vernünftiges Gesundheitssystem würde den Menschen beibringen, wie man es sinnvoll nutzt.

Ein korruptes System lehrt sie, es zu fürchten – und verkauft ihnen dann die Lösung.