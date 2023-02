Neue bahnbrechende Studie: Myokarditis nach mRNA-Impfstoffen – Die Wahrheit über diese „Impfungen“ kommt ans Licht

Peter Imanuelsen

Ich bin alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern, als es hieß, die brandneuen mRNA-Spritzen seien völlig sicher und wirksam. Natürlich konnte man das nicht wissen, es war von Anfang an eine Lüge.

Den Menschen wurde vorgegaukelt, es handele sich um einen ganz normalen Impfstoff, während es sich in Wirklichkeit um eine brandneue Gentherapie-Technologie handelte, die noch nie zuvor an Menschen langfristig getestet worden war. Es lagen keine Daten zur Langzeitsicherheit vor.

Dennoch wurde dieses Produkt den Menschen mit Gewalt und Zwang aufgezwungen, was Pfizer und Moderna zugutekam. Sie sagten, es sei wirksam. Das stellte sich als Lüge heraus. Die bahnbrechenden Daten aus Australien zeigten, dass das Risiko, mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, umso höher war, je mehr mRNA-Dosen die Menschen erhielten.

Die Spritze schützt nicht nur langfristig nicht vor Covid, sondern scheint sogar negativ zu sein. Sie sagten auch, sie sei sicher. Das war eine weitere Lüge. Mit der Zeit erhalten wir immer mehr Beweise dafür, dass diese experimentelle Gentherapie in keiner Weise sicher ist.

Man sollte meinen, dass dies eine große Nachricht in den Medien sein würde. Aber das ist es natürlich nicht. Sie vertuschen die Schäden, die durch diese Impfungen verursacht werden.

mRNA-Impfstoffe verursachen Myokarditis.

Ich erinnere mich an eine Zeit, in der Leute als verrückte Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden, weil sie behaupteten, dass die Impfungen Herzmuskelentzündungen verursachen. Die Leute wurden und werden immer noch aus den sozialen Medien verbannt, weil sie dies behaupteten. Die Mainstream-Medien halten diese Informationen vollständig von der Öffentlichkeit fern, und deshalb werde ich laut und deutlich darüber sprechen. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren.

Eine neue, von Experten begutachtete Studie, die im BMJ veröffentlicht wurde, zeigt etwas, das wir schon immer wussten. Myokarditis ist eine Nebenwirkung der mRNA-Spritzen.

Myokarditis ist eine bekannte Nebenwirkung im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen gegen das SARS-CoV-2-Virus.

Erinnern Sie sich noch an die Behauptung, dass mehr Menschen durch Covid an Myokarditis erkranken als durch die Impfstoffe? Das hat sich als LÜGE herausgestellt.

Diese neue Studie umfasste 23 Millionen Menschen aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden, und was sie herausfand, ist eine BOMBENNACHRICHT. Es sollte überall in den Medien zu lesen sein.

Die Studie umfasste 7292 Patienten, bei denen eine Myokarditis diagnostiziert wurde. Und raten Sie mal?

530 von ihnen bekamen Myokarditis aufgrund der mRNA-Spritzen.

Nur bei 109 Personen wurde eine Myokarditis im Zusammenhang mit der Covid-Behandlung diagnostiziert.

Verstehen Sie, was das bedeutet?

Satte 7,3 % aller Myokarditisfälle in den nordischen Ländern waren auf die mRNA-Spritzen zurückzuführen, während nur 1,5 % der Myokarditisfälle auf Covid zurückzuführen waren.

Das wirklich Interessante an dieser Studie ist, dass sie uns nicht alle Daten zur Verfügung stellen will. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Wie hoch ist das Risiko einer Myokarditis durch den Impfstoff im Vergleich zu Covid? Das will man uns nicht sagen, also müssen wir Vermutungen anstellen.

Um das herauszufinden, müsste man wissen, wie viele Impfdosen die Menschen bekommen haben, und dies mit der Zahl der Covid-Infektionen vergleichen. Wir wissen zwar, wie viele Impfdosen die Menschen erhalten haben, aber wir wissen nicht, wie viele Menschen an Covid erkrankt sind, weil viele Menschen infiziert waren, aber nie getestet wurden und auch nie an Myokarditis erkrankten.

Ich schätze aber, dass die Zahl der verabreichten Impfstoffe und die Zahl der Covid-Infektionen in diesen Jahren etwa gleich hoch ist. Viele Menschen haben sich zwei-, drei- oder vielleicht sogar viermal mit Covid infiziert (ich hatte dreimal Covid), genauso wie sie mehrere Impfdosen erhalten haben.

Wenn diese Schätzung richtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, durch die mRNA-Spritze eine Myokarditis zu bekommen, etwa fünfmal höher als bei Covid.

Es gibt nur eine Möglichkeit, dies mit Sicherheit festzustellen, nämlich die Angabe der Zahlen, wie viele ungeimpfte und wie viele geimpfte Menschen an Myokarditis erkrankten. Natürlich will man uns diese Daten in der Studie nicht geben, obwohl ich weiß, dass sie ihnen vorliegen. Warum möchten sie diese Daten nicht herausgeben? Das ist verdächtig…

Die Sache ist die, dass ein Großteil der 109 Personen in dieser Studie, die nach der Impfung eine Myokarditis bekamen, wahrscheinlich auch geimpft waren. Wir wissen, dass der Impfstoff die Infektion nicht verhindert. Wenn man sich also impfen lässt, geht man BEIDE Risiken ein: das Risiko einer Myokarditis durch den Impfstoff und das Risiko einer Myokarditis durch Covid. Das ist doppelt schlimm.

Noch einmal: Wie viele von diesen 109 Personen waren nicht geimpft worden? Wir wissen es nicht. Sie wollen es uns nicht sagen. Sie könnten also vor 3 Monaten geimpft worden sein, dann Covid bekommen haben und dann an Myokarditis erkrankt sein. In dieser Studie wird ihnen dann eine Myokarditis durch Covid zugeschrieben, aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob sie tatsächlich durch Covid oder durch den Impfstoff verursacht wurde, den sie zuvor erhalten haben.

DAS IST WIRKLICH SCHLIMM

Noch schlimmer wird es, wenn man die Myokarditis nach Altersgruppen betrachtet.

In der Altersgruppe der 12- bis 24-Jährigen gab es 202 Fälle von Myokarditis durch den mRNA-Impfstoff und nur 19 durch Covid. Wenn man bedenkt, dass die Durchimpfungsrate in dieser Altersgruppe viel niedriger ist als in der älteren Bevölkerung, ist diese Zahl besonders schlecht.

Es gibt keine Möglichkeit, dies zu verdrehen. Für die junge Altersgruppe sind die Impfungen viel schlimmer als Covid.

Wir wissen bereits, dass diese Impfstoffe für junge Menschen besonders schädlich sind, da die Myokarditis-Rate bei jungen Erwachsenen bei etwa 1 zu 7000 liegt.

Interessant ist auch, dass die meisten Fälle von Herzmuskelentzündungen durch Covid bei Personen über 40 Jahren auftraten.

Diejenigen, die eine Myokarditis durch Covid bekamen, waren also die ältere Bevölkerung. Die jüngere Bevölkerung hingegen bekam viel mehr Myokarditis durch die Impfstoffe.

Geht man wiederum davon aus, dass die Impf- und Infektionsrate etwa gleich hoch ist, so verursachten die mRNA-Impfungen in der jungen Altersgruppe etwa zehnmal mehr Myokarditis als Covid.

Die Tatsache, dass man den Menschen dieses Produkt aufgedrängt und sie dazu gebracht hat, es in dem Glauben zu nehmen, es sei völlig sicher, ist geradezu kriminell.

Außerdem hatten in der Studie bereits nach 90 Tagen 4,5 % derjenigen, die durch die Impfstoffe eine Myokarditis bekamen, eine Herzinsuffizienz entwickelt. Bei denjenigen, die eine Myokarditis durch Covid bekamen, was zu Beginn eine viel geringere Zahl war, war die Herzinsuffizienz nach 90 Tagen jedoch höher als bei denen, die sie durch den Impfstoff bekamen.

Sie benutzen dies, um den Bericht zu verdrehen, indem sie sagen, dass die Myokarditis durch die Impfstoffe „milder“ war als die Myokarditis durch Covid. Ich verstehe nicht, worauf das hinauslaufen soll.

Durch den Impfstoff bekamen mehr Menschen eine Myokarditis als durch Covid. Hätten sie die Impfung nicht bekommen, hätten sie gar keine Myokarditis bekommen. Die Tatsache, dass die Myokarditis anscheinend milder verläuft als bei denjenigen, die sich mit Covid infiziert haben, ist kein wirklicher Trost – sechs Menschen starben innerhalb von 90 Tagen, nachdem sie durch die mRNA-Impfung Myokarditis bekommen hatten. Ich bin sicher, dass sie lieber am Leben wären, als den Impfstoff zu bekommen.

Das gilt besonders für die junge Altersgruppe. Sie bekommen Myokarditis ohne jeden Grund. Covid ist für sie nicht gefährlich. Aber die Impfungen sind es. Es ist eine Situation, bei der man nur verlieren kann.

Außerdem wurde nur ein Zeitraum von 90 Tagen betrachtet. Was passiert nach einem längeren Zeitraum mit der durch den Impfstoff ausgelösten Herzmuskelentzündung? Das weiß noch niemand, denn wir haben noch keine Langzeitsicherheitsdaten zu diesen Gentherapien.

Aber wir wissen, dass die Sterblichkeitsrate bei Myokarditis innerhalb von 5 Jahren bei satten 50 % liegt. Im Gegensatz zu dem, was die Medien einem weismachen wollen, handelt es sich um eine sehr ernste Sache.

ABER ES KOMMT NOCH SCHLIMMER.

Eine andere Studie, die in der Zeitschrift der American Heart Association veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen, die durch die mRNA-Impfstoffe eine Myokarditis bekamen, „deutlich erhöhte Werte von Spike-Protein in voller Länge“ in ihrem Plasma aufwiesen. Bei denjenigen, die keine Myokarditis bekamen, schwammen keine Spike-Proteine frei im Plasma herum.

Dies würde darauf hindeuten, dass die toxischen Spike-Proteine im Körper nach der Impfung für die Myokarditis verantwortlich sind.

Stimmt dies mit dem überein, was wir in der Welt beobachten?

Die British Heart Foundation gibt an, dass es seit Beginn der Pandemie satte 30 000 herzbedingte EXZESS-Todesfälle gegeben hat. Wie viele davon sind auf die Impfstoffe zurückzuführen? Wahrscheinlich viel mehr, als man zugeben möchte.

In Großbritannien war die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen im Mai letzten Jahres um satte 39 % höher als normal und im Juni um 17,9 % höher als normal.

Unregelmäßiger Herzschlag ist ein mögliches Symptom für Herzmuskelentzündungen. Könnte es sein, dass dieser Anstieg auf Herzmuskelentzündungen durch die Impfstoffe zurückzuführen ist?

In einer anderen Studie aus Deutschland wurde festgestellt, dass von 25 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung plötzlich gestorben waren, 5 eine Myokarditis hatten. Mit anderen Worten: 20 % der Menschen, die plötzlich starben, hatten eine Myokarditis durch den Impfstoff.

Nach der Masseneinführung der mRNA-Impfung ist die Zahl der überzähligen Todesfälle enorm hoch, im Jahr 2022 wird es mehr überzählige Todesfälle geben als im Jahr 2021, dem Jahr der Einführung des Impfstoffs. Interessanterweise sind die Länder mit der geringsten Zahl an überzähligen Todesfällen in Europa zufällig auch die Länder mit einer niedrigen mRNA-Impfrate. Hmm.

Übermäßige Sterblichkeit in Europa im November 2022.

Es ist klar, dass diese Impfungen weder sicher noch wirksam sind. Sie sind in der Tat gefährlich und töten Menschen mit Nebenwirkungen, die von den Medien ignoriert werden.

Viele Menschen haben mir Geschichten darüber erzählt, wie sie nach der Impfung von Nebenwirkungen betroffen waren – das ist nicht schön.

Wir müssen uns für die Impfgeschädigten einsetzen. Wir müssen ein Licht auf diese gefährlichen Produkte werfen und aufzeigen, wie Menschen unter Androhung des Verlusts ihrer Existenzgrundlage auf kriminelle Weise gezwungen wurden, dieses Gift zu nehmen.

Bitte teilen Sie dies.