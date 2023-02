„Ich bin doch ein Teil der Lösung“: Bill Gates verteidigt den Einsatz seiner Privatjets zur Verbreitung der Botschaft zum Klimawandel

Wenn man reich genug ist, die richtigen Dinge sagt und seinen Ablass zahlt, dann sind die persönlichen Klimasünden dank der eigenen Rechtschaffenheit offenbar vergeben.

Zumindest ist es das, was Bill Gates im Wesentlichen zu glauben behauptet, wenn er zu seiner Nutzung von Privatjets befragt wird, die fossile Brennstoffe fressen, um durch die Welt zu reisen.

Aus dem Daily Wire:

NEW: A BBC reporter asked Bill Gates directly why his climate activism should be taken seriously, as he continues to fly private all over the world:



Gates tried to assure the reporter that, despite his private jet usage, he is not part of the problem, he's part of the solution.