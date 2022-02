Neue Bedrohung für das Leben: Das Internet der Dinge unter Wasser

Das Internet der Unterwasser-Dinge ist eine invasive und gefährliche Initiative, die sich seit einigen Jahren im Stillen entfaltet

Die Entwicklung „intelligenter Ozeane“ ist Teil der allgemeinen Agenda der Finanzialisierung der Natur

Die Initiative erfordert die massive Einführung einer breiten Palette von invasiven Technologien in den Ozean (einschließlich potenziell 6G)

Das Internet der Unterwasser-Dinge beinhaltet die Kommunikation von Geräten mithilfe von Schallwellen, die das Leben im Meer drastisch beeinträchtigen können, da die Meeresbewohner für grundlegende Alltagsfunktionen auf akustische Signale angewiesen sind

Zu den interessierten Parteien gehören das Weltwirtschaftsforum und die DARPA

In dieser Geschichte geht es um ein verrücktes und gefährliches Projekt, das hinter den Kulissen durchgeführt wird – mit dem Potenzial, das gesamte Leben auf der Erde zu beeinflussen. Das Monster nennt sich „Internet der Unterwasser-Dinge“, und das Ziel der Initiative ist es, im Namen einer lukrativen „nachhaltigen Entwicklung“ und militärischer Vorteile vollständig in die Ozeane einzudringen und sie zu zerstören.

In einem Papier aus dem Jahr 2012 wird das Internet der Unterwasser-Dinge als „weltweites Netzwerk intelligenter, miteinander verbundener Unterwasserobjekte definiert, das die Überwachung riesiger unerforschter Wasserflächen ermöglicht“.

Dieses Projekt ist ein einfacher Kandidat für den Darwin Award. Es umfasst so offensichtlich schlechte Ideen wie die Einführung von Unterwassergeräten, die über weite Entfernungen mit Hilfe von Schallwellen kommunizieren – was Meereslebewesen ohrenbetäubt – sowie die Installation von Knotenpunkten und Geräten auf dem Meeresboden, die Verstreuung zahlreicher Unterwasserfahrzeuge und -roboter über die Ozeane, die Erzeugung elektromagnetischer Interferenzen und vieles mehr.

Ich persönlich bin fassungslos über die Grausamkeit und die unbestreitbare Dummheit dieses Vorhabens. Ich frage mich, ob das Konzept auch nur eine Stimme mehr bekommen hätte, wenn die Wissenschaftler (oder die Investoren) es zuerst an sich selbst ausprobiert hätten, indem sie Lautsprecher in ihren Häusern installiert hätten, die zu beliebigen Zeiten ohrenbetäubende Geräusche von sich gegeben hätten, begleitet von kamerafähigen Drohnen, die einfach (lautstark) ein- und ausflogen, während die Wissenschaftler versuchten, ihr Privatleben zu leben.

Meine Theorie ist, dass die Wissenschaftler nach ein oder zwei Monaten dieses Lebens nach ihrer Mutter schreien und sich beim Himmel über die Ungerechtigkeit beschweren würden. Aber irgendwie ist ein Angriff auf das Meeresleben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in Ordnung – und sogar prestigeträchtig! Leider wird den Wissenschaftlern der Respekt vor dem Leben nicht beigebracht.

Frühe Forschung in der EU

Hier ist eine nette kleine Fibel aus dem Jahr 2014 vom Sunrise-Projekt, einer frühen EU-Imitation, die sich der IoUT widmet:

„Unter Wasser müssen wir die gleiche Kommunikationsmethode verwenden, die auch von Meerestieren genutzt wird, nämlich Töne oder akustische Kommunikation“, sagt Prof. Chiara Petrioli, Sunrise-Projektkoordinatorin an der Universität Rom. (Das System, das in dem Video vorgestellt wird, heißt passenderweise „LOON“.)

Dieser Artikel aus dem Jahr 2018 auf der Website International Defense, Security and Technology (Internationale Verteidigung, Sicherheit und Technologie) beschreibt das SUNRISE-Projekt im Detail:

Das Ziel der europäischen SUNRISE-Initiative ist es, die fehlenden Werkzeuge für eine beispiellose Überwachung und Erforschung der Meeresumwelt bereitzustellen, indem das Konzept des Internets der Dinge auf die Meeresumwelt ausgeweitet wird. IoUT verspricht Öl- und Gasexploration [Stichwort Nachhaltigkeit], Überwachung von Wasserstraßen und Meeresumgebungen, Erzeugung erneuerbarer Energie durch Offshore-Windturbinen und nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen. Analog zum IoT soll auch ein militärisches Internet der Dinge (MIOT) entwickelt werden, das eine Vielzahl von Plattformen umfasst, von Schiffen über Flugzeuge und Bodenfahrzeuge bis hin zu Waffensystemen. Das Militär ist auch daran interessiert, ein militärisches Internet der Unterwasser-Dinge (IoUT) aufzubauen, das mit Unterwasserfahrzeugen, Schiffen und U-Booten kommuniziert.

Ein hochgeschätztes, lange gesuchtes, aber nicht kabelgebundenes, verteiltes, vernetztes Unterwasserüberwachungs- und Waffensystem. Die Defense Advanced Research Projects Agency [DARPA] hat eine Ausschreibung veröffentlicht, um technologische Durchbrüche zu identifizieren, die vollständig integrierte und vernetzte Unterwassersysteme ermöglichen.

Der „Ozean der Dinge“ der DARPA

Apropos DARPA: Laut Forbes haben sie „einen Vertrag für die nächste Entwicklungsphase ihres Ocean of Things (OoT) erhalten, ein Projekt, bei dem die Meere mit Tausenden von schwimmenden Sensoren ausgestattet werden sollen, die alles überwachen, was von Flugzeugen bis zu U-Booten passiert.“

In ihren eigenen Worten: „Das Oceans of Things-Programm der DARPA zielt darauf ab, ein dauerhaftes maritimes Situationsbewusstsein über große Meeresgebiete zu ermöglichen, indem Tausende von kleinen, kostengünstigen Schwimmern eingesetzt werden, die ein verteiltes Sensornetzwerk bilden.

Jedes intelligente Float ist mit einer Reihe kommerziell erhältlicher Sensoren ausgestattet, die Umweltdaten wie die Temperatur der Meeresoberfläche, den Seegang und den Standort sowie Aktivitätsdaten über Handelsschiffe, Flugzeuge und sogar Meeressäuger, die sich in dem Gebiet bewegen, erfassen. Die Schwimmer übertragen die Daten in regelmäßigen Abständen über Satellit an ein Cloud-Netzwerk zur Speicherung und Echtzeitanalyse.

SEANet-Projekt

Etwas früher, im Jahr 2018, wurde in den Vereinigten Staaten das SEANet-Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, das von der US National Science Foundation finanziert wird, um „eine offene Plattform für flexible Experimente mit vernetzten Unterwassersystemen zu entwickeln.“

6G

Das Internet der Unterwasser-Dinge kommt mit fortschrittlichen technischen Spezifikationen daher. In einem Papier mit dem Titel „Underwater Internet of Things in Smart Ocean: System Architecture and Open Issues“ (Unterwasser-Internet der Dinge im intelligenten Ozean: Systemarchitektur und offene Fragen) wird 2020 die Entwicklung „intelligenter Ozeane“ als ein Projekt beschrieben, das „die neuesten Entwicklungen bei autonomen Unterwasserfahrzeugen, intelligenten Sensoren, Unterwasser-Kommunikationstechnologien und Unterwasser-Routing-Protokollen“ erfordert.

Im Jahr 2021 heißt es in einem anderen Papier mit dem ausführlichen Titel „Federated Meta Learning Enhanced Acoustic Radio Cooperative Framework for Ocean of Things Underwater Acoustic Communications“:

Die drahtlose Kommunikation der sechsten Generation (6G) wird eine integrierte Architektur von „Raum, Luft, Boden und Meer“ sein. Einer der schwierigsten Teile dieser Architektur ist die Unterwasser-Informationserfassung, bei der die Informationen über die Schnittstelle zwischen Wasser und Luft übertragen werden müssen. In diesem Szenario wird der Ozean der Dinge (OoT) eine wichtige Rolle spielen, da er als Knotenpunkt zwischen dem Internet der Dinge (IoT) und dem Internet der Unterwasser-Dinge (IoUT) dienen kann. OoT-Geräte können nicht nur mit Unterwassermethoden Daten sammeln, sondern auch Funkfrequenzen über die Luft nutzen.

Für die Unterwasserkommunikation ist die akustische Unterwasserkommunikation (UWA COMMs) der effektivste Weg für OoT-Geräte, Informationen auszutauschen, aber sie wird immer von Dopplerverschiebung und Synchronisationsfehlern geplagt.

Angesichts der bekannten Auswirkungen drahtloser Strahlung ist dies verheerend.

Eine unheilvolle Warnung vom Autor des „Unsichtbaren Regenbogens“

Arthur Firstenberg, der bahnbrechende Autor des „Unsichtbaren Regenbogens“, hat einen alarmierenden, unbedingt lesenswerten Überblick über das Internet der Unterwasser-Dinge veröffentlicht.

Er glaubt, dass „der dringendste Angriff, der den Planeten am schnellsten zerstört, die drahtlose Technologie ist. Sie ist selbst am zerstörerischsten, und sie beschleunigt und koordiniert alle anderen Angriffe“. Welche Arten von Geräten werden für das Internet der Dinge unter Wasser benötigt?

Sensoren und Antennen („Nodes“) auf dem Meeresboden

Knotenpunkte in verschiedenen Tiefen

Oberflächenknoten

Relaisantennen in verschiedenen Tiefen zur vertikalen Übertragung von Daten vom Meeresboden zur Meeresoberfläche und zur horizontalen Übertragung zwischen den Knotenpunkten

Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs)

Autonome Oberflächenfahrzeuge (ASVs)

Unterwasserroboter

drahtlose Oberflächenboje

intelligente Boote und Schiffe

intelligentes U-Boot

Intelligente Küsten

Laut Arthur Firstenberg „können einige der auf dem Markt befindlichen akustischen Unterwassermodems eine Lautstärke von bis zu 202 Dezibel erzeugen. Das entspricht 139 Dezibel in der Luft. Das ist so laut wie ein Düsentriebwerk in einer Entfernung von 100 Fuß und liegt über der menschlichen Schmerzgrenze.

Diese Modems senden modulierten Schall in einem Frequenzbereich von 7 kHz bis 170 kHz, der fast den gesamten Hörbereich von Delfinen abdeckt, die den Schall zum Jagen und Navigieren nutzen. Er zitiert auch eine Arbeit über die Auswirkungen der Lärmbelastung auf die Meeresbewohner:

Die meisten Fische und wirbellosen Tiere nutzen den Schall für lebenswichtige Funktionen … Zu den Auswirkungen des Lärms auf die Entwicklung gehören Missbildungen des Körpers, eine höhere Sterblichkeitsrate bei Eiern und Jungtieren, Entwicklungsverzögerungen, Verzögerungen bei der Metamorphose und der Eingewöhnung sowie langsamere Wachstumsraten. Zooplankton litt unter einer hohen Sterblichkeit in Gegenwart von Lärm. Zu den anatomischen Auswirkungen des Lärms gehören massive innere Verletzungen, zelluläre Schäden an Statozysten und Neuronen, die zu Desorientierung und sogar zum Tod führen, sowie Hörverlust.

Die Auswirkungen des Lärms auf den Stress sind nicht ungewöhnlich und umfassen einen höheren Spiegel an Stresshormonen, eine höhere Stoffwechselrate, Sauerstoffaufnahme, Herzleistung, Parasiten, Reizung, Not und Sterblichkeitsrate, manchmal aufgrund von Krankheiten und Kannibalismus, sowie eine schlechtere Körperkondition, geringeres Wachstum, Gewicht, Nahrungsaufnahme, Immunantwort und Reproduktionsraten. Auch die Integrität der DNA war beeinträchtigt, ebenso wie die gesamte Physiologie.

Wo ist PETA?

Die Rolle des Weltwirtschaftsforums

Nun wollen wir mal sehen. Lauert das Weltwirtschaftsforum angesichts des ehrgeizigen Charakters der zerstörerischen Initiative im Hintergrund? Aber sicher doch! Darf ich vorstellen: C4IR („Center for the Fourth Industrial Revolution„) Ocean.

Nach eigenen Angaben ist es „das erste und einzige C4IR-Zentrum mit einem globalen Ozean-Mandat [hier geht es wieder um Mandate], eine gemeinsame Initiative der Aker-Gruppe und des Weltwirtschaftsforums … Diese groß angelegten und vielschichtigen Herausforderungen erfordern die Zusammenarbeit aller Interessengruppen im Bereich der Ozeane.“ Was ist mit ihrer „Plattform“?

Die Ozeandatenplattform ist das zentrale Instrument in den Bemühungen von C4IR Ocean, die Macht der Ozeandaten zu erschließen. Sie ist als globales, quelloffenes, integriertes digitales Daten-Ökosystem konzipiert, um neue datengestützte Instrumente zur Förderung der Gesundheit und Produktivität der Ozeane zu erproben und zu unterstützen. Produktivität! Produktivität! Sie betrachten den schönen Ozean, die Wiege des Lebens, als lebloses Fließband, das die Profite in die Höhe treibt! Aber natürlich.

Zur Abwechslung hier ein Detail über die Aker-Gruppe, aus Reuters. „Der norwegische Konzern Aker ASA wird in den nächsten zehn Jahren mit IT und kohlenstoffarmer Energie mehr Wert schaffen als mit seinen traditionellen Öl- und Gasgeschäften, so der Milliardär und Investor Kjell Inge Roekke.“ Es dreht sich alles um Nachhaltigkeit!

Das „Ozean-Panel“

Wenn wir schon dabei sind, stellen wir Ihnen auch das mächtige Ocean Panel vor, „eine einzigartige Initiative von 14 weltweit führenden Persönlichkeiten, die mit Regierungen, Unternehmen, Finanzinstitutionen, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um mutige, pragmatische Lösungen in den Bereichen Politik, Governance, Technologie und Finanzen zu fördern und zu skalieren, um schließlich eine Aktionsagenda für den Übergang zu einer nachhaltigen Meereswirtschaft zu entwickeln.“ Was sagen sie über sich selbst? Natürlich prahlen sie damit, die Guten zu sein:

Durch die Verbesserung der Beziehung der Menschheit zum Ozean, die Überbrückung von Gesundheit und Wohlstand im Ozean, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen und die Nutzung der neuesten Erkenntnisse will das Ocean Panel eine bessere, widerstandsfähigere Zukunft für die Menschen und den Planeten ermöglichen. Das im September 2018 gegründete Ocean Panel … ist das einzige ozeanpolitische Gremium, das sich aus amtierenden Staats- und Regierungschefs zusammensetzt und über die nötige Autorität verfügt, um weltweit Maßnahmen für die Prioritäten des Ozeans anzustoßen, zu verstärken und zu beschleunigen.

Nennen Sie mich naiv – aber in meinen Ohren ist die wiederholte Verwendung einer schwammigen Sprache, begleitet von rührenden Fotos indigener Völker, ein wenig widerwärtig. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass „nachhaltige“ Projekte wie dieses dazu neigen, indigene Völker zu verdrängen und keinen anderen Zweck erfüllen, als den alten Profiteuren neue Gewinne zu bringen.

Und übrigens: So sieht für sie der „nachhaltige“ Umgang mit den Ozeanen aus, wie es in ihrem eigenen Bericht heißt. Dröhnende Turbinen. Allein aus akustischen Gründen würde ich sagen: Faktencheck: falsch.

Über die Autorin

Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu sehen, besuchen Sie ihre Biographie, Tessa Fights Robots.