Sich der Autorität beugen – die wahre Seuche unserer Zeit

In weiten Teilen der Bevölkerung muss ein mächtiger unterbewusster Prozess am Werk sein, der einen so hohen Prozentsatz der Bevölkerung dazu bringt, das zu tun, was man ihnen sagt, obwohl das, was man ihnen sagt, keiner praktischen Rechtfertigung oder logischen Erklärung bedarf und ihnen höchstwahrscheinlich schaden wird.

Beispiele gibt es viele. Eines der deutlichsten ist der „große Covid-Maskenschwindel“. Warum sollte jemand der Aufforderung nachkommen, eine solche Maske zu tragen? Mit minimalen Nachforschungen würde man sofort erkennen, dass es sich um ein nutzloses Stück Stoff/Papier handelt, das die Atmung einschränkt und einen wie einen Kriminellen aussehen lässt.

Warum sollte jemand dem Rat eines Politikers vertrauen und folgen, der kein Verständnis für das zeigt, was er von seinen Wählern verlangt?

Wie kann jemand, der zu unabhängigem Denken fähig ist, ohne auch nur einmal innezuhalten, glauben, dass irgendein Leitartikel in den von Unternehmen unterstützten Mainstream-Medien die Stimme der Vernunft ist?

Warum sollte jemand unhinterfragt einer BBC-Ansage zustimmen, in der die Zuschauer aufgefordert werden, jemanden zu denunzieren, der sich nicht impfen lassen will? Und so weiter und so fort.

Tief in unserer Psyche muss es ein starkes Bedürfnis geben, sich anzupassen. Politische Korrektheit“ und unkritischer Gehorsam gegenüber den Anweisungen von Autoritätspersonen und so genannten „Experten“. Etwas, das die Menschen dazu veranlasst, vor einer bestimmten Art von Galionsfigur auf die Knie zu fallen, ohne sich jemals die Mühe zu machen, die Authentizität der Aussagen dieser Person zu überprüfen.

Besonders auffällig ist, wie das Fernsehen das Urteilsvermögen der Menschen auf Anhieb untergräbt. „Ich habe ihn im Fernsehen gesehen“, sagt das aufgeregte Wesen und rechtfertigt damit, dass es den Worten und Ansichten dieser Person besondere Bedeutung beimisst. Es reicht aus, dass diese Person auf dem heiligen Bildschirm „erschienen“ ist.

Im Fernsehen aufzutreten verleiht jemandem einen sofortigen höheren Status als jemandem von ähnlichem Rang, der dies nicht tut.

Die Authentizität des Fernsehsenders oder des Journalisten wird selten in Frage gestellt. Nationale Fernsehsender haben eine sorgfältig aufgebaute „Aura der Autorität“ entwickelt, und diejenigen, die dort auftreten, werden in die Kategorie „wichtig“ erhoben, selbst wenn das, was sie sagen, reines Geschwätz ist.

Wie die Reaktion auf den Arzt in seinem weißen Kittel und Stethoskop – die Mehrheit scheint jeglichen Sinn für Ausgewogenheit zu verlieren, wenn diese mythische Figur durch die Tür kommt und sagt: „Wo liegt denn das Problem?“

Diese Form des Gehorsams gegenüber Autoritäten ist uralt. Und eines der wichtigsten Autoritätssymbole ist eine Galionsfigur namens „Gott“.

Wie viele, die dies lesen, sind mit einer Diät aus dem Alten und Neuen Testament aufgewachsen? Wenn ich mich recht erinnere, war das alte Testament voll mit den Verlautbarungen eines höchst diktatorischen Gottes. Eine Autorität, die besonders auf Rache und Krieg erpicht war und die sich der „Angst vor Ungehorsam“ bediente, um sicherzustellen, dass seine erhabene Position niemals ernsthaft bedroht war.

Es war schwer, angesichts der scheinbar allwissenden Macht dieses Gottes keine Ehrfurcht zu empfinden.

Im weiteren Verlauf bestraft dieselbe hochautoritäre Figur Adam und Eva dafür, dass sie es gewagt haben, in einen besonders verlockenden Apfel zu beißen. Die „verbotene Frucht“. Etwas, das dieser Gott ihnen ausdrücklich verboten hatte: „Ihr sollt nicht vom Baum der Erkenntnis essen“, sagte er.

Aber warum um alles in der Welt sollte er diesen Befehl geben? Die Natur hat diesem Apfel sicherlich eine besondere Aura verliehen, eine natürliche Anziehungskraft, die direkt die Geschmacksnerven und den Sinn für Neugier anspricht – immerhin eine gottgegebene Gabe eines jeden Menschen. Und wenn dieser Apfel auch noch am „Baum der Erkenntnis“ wachsen würde, dann wäre man doppelt versucht, ihn zu pflücken und hineinzubeißen. Nun, ich würde es tun – Sie nicht auch?

Aber oh, welch ein Unglück – Adam und Eva hatten die Frechheit, sich der Autorität eines himmlischen Kontrollfreaks zu widersetzen – und wurden aus dem Garten Eden geworfen. Was Adam und Eva später vorgeworfen wurde, wird als „Erbsünde“ bezeichnet. Aber ist es eine Sünde, sich dem Wort eines irrationalen Gottes zu widersetzen, der das Verhalten von zwei Prototypen der Menschheit kontrollieren will?

Seither leidet der ganze Menschenstamm unter dem Joch dieser falschen „Schuldverkündigung“.

Ich sehe hier einen mächtigen Mythos, der bis heute auf die Psyche derjenigen einwirkt, die den Befehlen derer folgen, die als „höher“ gelten als sie. Adam und Eva waren für mich die ersten richtig dokumentierten Praktiker des „zivilen Ungehorsams“. Es liegt etwas ausgesprochen Heroisches darin, dass sie sich dem „Wort Gottes“ widersetzten.

In dieser kühnen Tat erkenne ich einen sehr notwendigen Ausbruch aus einem Zustand (und einem Ort) kindlicher Unschuld, in dem die „Freiheit“ davon abhängt, dass man der Vaterfigur unhinterfragt gehorcht und keinen wirklichen eigenen Willen hat. Wir sprechen hier von Erwachsenen, nicht von Kindern.

Und doch gibt es überall diejenigen, die anscheinend noch nicht entdeckt haben, dass sie einen eigenen Verstand haben, vor allem, wenn sie sich mit denen anlegen, die sich auf ihre politischen Podeste stellen und erklären: „Du musst dich impfen lassen“. „Du darfst dein Haus nicht verlassen“. „Ihr müsst Angst vor Covid haben“. „Du musst uns vertrauen.“

Wie steht es damit, sich selbst zu vertrauen? Wer rät einem, das zu tun?

Sich selbst zu vertrauen, bedeutet, seinem Unterscheidungsvermögen zu vertrauen. Seiner Intuition zu vertrauen, seiner Fähigkeit, bewusst zu sein – und seiner Fähigkeit, „NEIN“ zu sagen.

Das „Selbst“, dem man vor allem anderen zu vertrauen beginnt, ist ein Kanal des kosmischen Bewusstseins, ein Fragment des Göttlichen. Indem Sie sich mit diesem „Selbst“ arrangieren, entdecken Sie, dass Sie den Weg der Wahrheit gehen und dadurch die falschen Autoritätsfiguren überwinden, die wollen, dass Sie ihre Lüge kaufen und Ihre kostbare Freiheit für ihren tödlichen Schutz aufgeben.

In diesem Augenblick finden Hunderte von Millionen Menschen diesen Schatz in sich selbst und lernen, ihm zu vertrauen. Mehr noch, sie fühlen sich von demselben Reichtum in anderen angezogen – und schließen sich zu einer mächtigen globalen Widerstandsbewegung zusammen.

Es ist diese Bewegung, die dazu bestimmt ist, die sterilen Götter von ihren hohlen narzisstischen Thronen zu stürzen.

Für diejenigen, die süchtig danach sind, sich vor den falschen Göttern zu verbeugen, wird das ein harter Ritt werden. Freiheit bedeutet, den eigenen Verstand zu gebrauchen, Verantwortung zu übernehmen, kreative Beziehungen einzugehen und ein reifer Mensch zu werden.

Diejenigen, die sich nicht trauen, diesen Weg einzuschlagen, werden daher in ihrer weniger als menschlichen Sklaverei gefangen bleiben. Aber wenn ihre dunklen Beschützer durch die steigende Flut der offensichtlichen Wahrheit zur Flucht gezwungen wurden – wo werden sie sich dann verstecken?

Der Wendepunkt für die meisten kommt in dem Moment, in dem unsere Ablenkungen aus der Komfortzone so gut wie versiegt sind.

Wenn die schimärenhafte „Autorität“, der wir erlaubt haben, die Show zu leiten, nicht mehr da ist, um für ein kontinuierliches Abgleiten in die Sklaverei verantwortlich gemacht zu werden, öffnet sich eine Leere. Eine Leere, in der sich diejenigen wiederfinden werden, die von der alten, falschen Ordnung abhängig sind.

Während diejenigen, die sich bereits von der kompromittierten Abhängigkeit von den Regeln der Matrix befreit haben, zusammenkommen werden, um gemeinsam die Manifestation einer erleuchteten neuen Ära zu fördern. Diejenigen, die durch das Feuer gegangen sind und auf der anderen Seite befreit von Illusionen herausgekommen sind.

Covid hat uns einen Gefallen getan. Es hat uns die Chance gegeben, uns endlich unseren wahnhaften Abhängigkeiten zu stellen und zu erkennen, dass „die Behörden“, die diese ungeheuerliche Lüge verbreiten, nicht mehr und nicht weniger sind als die Handlanger einer von Luzifer infizierten kriminellen Kabale.

Wenn wir nie wieder getäuscht werden wollen, müssen wir vollständig von der Ansteckung mit der Ehrfurcht vor falschen Göttern und dem kranken Gehorsam gegenüber falschen Autoritäten geheilt werden.

Es ist an der Zeit, unsere Schwerter zu entschärfen, die Dämonen auszutreiben und unsere Selbstachtung wiederzuerlangen – als Krieger der Wahrheit.

Über den Autor

Julian Rose ist ein früher Pionier und Praktiker des ökologischen Landbaus in Großbritannien; ein Unternehmer und Leiter von Projekten zur Schaffung autarker Gemeinschaften auf der Grundlage von lokalem Angebot und Nachfrage; ein Lehrer für ganzheitliche Lebensansätze und der Autor von vier Büchern – eines davon „Creative Solutions to a World in Crisis“ (Kreative Lösungen für eine Welt in der Krise), das detaillierte Leitlinien für die Umwandlung der Gesellschaft in fürsorgliche Gemeinschaften auf der Grundlage von ökologischem und spirituellem Bewusstsein, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit enthält. Weitere Informationen finden Sie auf Julians Website www.julianrose.info