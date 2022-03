Es gibt neue Berichte über US-Spezialkräfte, die in der Ukraine „operative Vorbereitungen für das Schlachtfeld“ treffen.

Seth Harp, ein investigativer Reporter und mitwirkender Redakteur des Rolling Stone, deckte die JSOC-Operationen am Sonntag auf.

US-Spezialeinheiten sind derzeit in der Ukraine im Einsatz, um das Schlachtfeld vorzubereiten“, berichtet Harp unter Berufung auf eine „gut unterrichtete“ Quelle. „Bei der Militäreinheit handelt es sich um die Advance Force Operations des JSOC, der auch Mitglieder der Delta Force und des SEAL Team 6 angehören.“

Die Entwicklungen sind besorgniserregend für Amerikaner, die eine Verwicklung in einen fremden Krieg vermeiden wollen, aber Harp warnte die Leser davor, dies unbedingt als „Eskalation“ zu betrachten.

„Dies sollte NICHT unbedingt als eine Eskalation in der Ukraine angesehen werden“, fügte Harp hinzu. „Kleine JSOC-Teams dringen routinemäßig in fremde Länder ein, um verdeckte Arbeit (keine Kampfhandlungen) als Teil einer langfristigen Notfallplanung zu leisten.

„Dies sind verweigerte Operationen unter Titel 10, nicht anders als die Aktivitäten der CIA“, bemerkte er.

Becker News bestätigte die Berichte mit mehreren Geheimdienstquellen, von denen eine sie als „100% wahr“ bezeichnete.

Während viele Harp vorwarfen, dass er möglicherweise kompromittierende Informationen über eine heikle Operation durchsickern ließ, gibt es jedoch neuere Berichte, die die Berichterstattung bestätigen.

„US-Spezialeinheiten setzen ihre Mission zum Aufbau einer Elite-Kampftruppe in der Ukraine fort, so Militärbeamte, auch wenn Russland mit Tausenden von Truppen, Panzern und Artillerie entlang der Grenze mit einer Invasion droht“, berichtete Stripes am 19. Januar 2022, also noch vor der russischen Invasion.

„Die Quintessenz ist, dass unsere Ausbildungsmission in der Ukraine fortgesetzt wird“, sagte Oberstleutnant Juan Martinez, Sprecher des U.S. Special Operations Command Europe.

Martinez erklärte gegenüber Stripes, dass „eine Menge äußerer Faktoren eine Rolle spielen“, fügte aber hinzu, dass „das Kommando sich nicht aus der Ukraine zurückgezogen hat.“

„Wir betrachten unsere Mission in der Ukraine weiterhin als Teil der laufenden Bemühungen, die Fähigkeiten der Special Operations Forces zu verbessern, um die Stabilität in der Region zu fördern“, sagte er.

„Die in Stuttgart ansässige SOCEUR hat in den letzten Jahren in aller Stille von einem Ausbildungszentrum außerhalb von Kiew aus operiert“, fügte Stripes hinzu. „Der Schwerpunkt der Mission liegt auf der Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, um sich effektiver gegen russische Angriffe verteidigen zu können.“

„Die Präsenz von US-Spezialkräften ist Teil eines kleinen amerikanischen Militärkontingents, das in der Ukraine verbleibt“, so Stripes weiter. „Außerdem befinden sich mehr als 100 Soldaten der Nationalgarde Floridas in der Ukraine, die eine beratende Funktion ausüben“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zu der Zeit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky hat damit gedroht, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte, wenn seine Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin scheitern.

„Ich bin zu Verhandlungen mit Putin bereit, aber wenn sie scheitern, könnte das den Dritten Weltkrieg bedeuten“, sagte Zelensky laut einem Bericht des Kyiv Independent.

„Zelensky sagte gegenüber CNN, er sei bereit, mit Putin zu verhandeln, warnte aber, dass ein Scheitern der Verhandlungen zu einem neuen Weltkrieg führen könnte“, so der Bericht weiter.

„Ich bin zu Verhandlungen mit ihm bereit“, sagte Zelensky in dem Interview und bezog sich dabei auf Putin. „Ich war in den letzten zwei Jahren dazu bereit, und ich denke, dass wir ohne Verhandlungen diesen Krieg nicht beenden können. Ich denke, dass all die Leute, die denken, dass dies oberflächlich ist und keine Lösung bringen wird, einfach nicht verstehen, dass dies sehr wertvoll ist“.

„Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu beenden, dann sollten wir diese Chance nutzen“, fuhr er fort. „Wir müssen das tun. Ich kann Ihnen auf jeden Fall das Ergebnis dieser Verhandlungen nennen. Wir verlieren täglich Menschen, unschuldige Menschen vor Ort. Die russischen Streitkräfte sind gekommen, um uns auszulöschen, um uns zu töten.

„Und wir können die Würde unseres Volkes und unserer Armee bewahren, wir sind in der Lage, einen kräftigen Schlag zu führen, zurückzuschlagen“, sagte er. „Leider wird unsere Würde nicht ausreichen, um die Menschenleben zu retten. Deshalb denke ich, dass wir jedes Format, jede Chance nutzen müssen, um die Möglichkeit zu haben, zu verhandeln, mit Putin zu sprechen, aber wenn diese Versuche scheitern, würde das bedeuten, dass dies ein Dritter Weltkrieg ist.“

Die Anwesenheit von US-Truppen in der Ukraine ist keine neue Entwicklung, aber eine, die die Amerikaner, die nicht wollen, dass das Land in den Konflikt verwickelt wird, dennoch beunruhigen sollte. Es ist eine Sache, vor einer Invasion Trainingsmissionen durchzuführen, aber ein noch riskanteres Unterfangen mitten in einem „heißen Krieg“.

Inzwischen ist ein zweiter US-Bürger bei der russischen Invasion in der Ukraine getötet worden: James Hill. Außenminister Tony Blinken gab Anfang der Woche den Tod eines weiteren US-Zivilisten bekannt, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

Auch der Nachrichtensender Fox News hat im Russland-Ukraine-Konflikt einen Kameramann und einen lokalen Produzenten verloren.

„Der erfahrene Fox News-Videojournalist Pierre Zakrzewski und seine lokale Produzentin Oleksandra ‚Sasha‘ Kuvshynova wurden nur zwei Tage später, am 15. März, getötet, als ihr Fahrzeug in der Nähe von Kiew ‚unter Beschuss‘ geriet“, berichtete CBS. „Zakrzewski war ein europäischer Staatsangehöriger, der in London für Fox arbeitete, während Kuvshynova eine der vielen gebürtigen Ukrainerinnen war, die sich ausländischen Nachrichtenteams angeschlossen haben, um über den Krieg in ihrem Land zu berichten.“

Kürzlich forderte Zelensky den Kongress auf, eine Flugverbotszone in der Ukraine zu verhängen, was der Gefahr eines Krieges gleich käme. Präsident Joe Biden lehnte das Angebot von Zelensky klugerweise ab.