Neu veröffentlichte Unterlagen zeigen, dass die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gezielt Geheimdienstinformationen fabrizierte, um das Narrativ von angeblichen Trump-Russland-Absprachen 2016 zu schaffen und die Russiagate-Untersuchung voranzutreiben.

Die von der derzeitigen US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard freigegebenen streng geheimen E-Mails belegen, wie der damalige Direktor der Nationalen Geheimdienste James Clapper andere Geheimdienstchefs drängte, „Kompromisse bei normalen Verfahren“ einzugehen, um eine politisierte Bewertung der „Intelligence Community Assessment“ (ICA) 2017 zu beschleunigen – trotz deutlicher Bedenken des damaligen NSA-Chefs Mike Rogers.

Am 22. Dezember 2016 warnte Rogers Clapper, den damaligen FBI-Direktor James Comey und CIA-Chef John Brennan, die NSA habe keinen ausreichenden Zugang zu allen relevanten Informationen und nicht genug Zeit, um „absolut zuversichtlich“ in ihrer Einschätzung einer russischen Wahleinmischung zu sein.

Nur Stunden später wies Clapper das Ansinnen nach mehr Zeit ab:

„Mehr Zeit ist nicht verhandelbar. Es ist wichtig, dass wir (CIA/NSA/FBI/ODNI) auf derselben Seite stehen und alle den Bericht unterstützen – in der höchsten Tradition von: Das ist unsere Geschichte, und wir bleiben dabei. Dies ist ein Projekt, das ein Mannschaftssport sein muss.“

Der E-Mail-Austausch erfolgte kurz nach einem Treffen zwischen Obama, Clapper, Brennan und weiteren Spitzenbeamten, bei dem Obama persönlich einen Bericht anordnete, der die von Moskau angeblich eingesetzten Instrumente und Maßnahmen zur Beeinflussung der Wahl 2016 darstellen sollte. Clappers Anweisung an Rogers kam wenige Stunden, bevor der erste Entwurf an die Chefs der US-Geheimdienste übergeben wurde.

🚨Newly declassified Top Secret emails sent on December 22, 2016 complying with President Obama's order to create the manufactured January 2017 ICA about Russia expose how DNI James Clapper demanded the IC fall in line behind the Russia Hoax. Clapper admits that it was a "team…

Gabbard kommentierte:

„Die Entscheidung, Standards zu kompromittieren und Protokolle bei der Erstellung der 2017er Geheimdienstbewertung zu verletzen, war beabsichtigt und kam von ganz oben.“

Bereits in früheren Enthüllungen hatte Gabbard erklärt, dass Hillary Clinton, ihre Wahlkampfmitarbeiter und von George Soros unterstützte Gruppen an der Konstruktion der Trump-Russland-Geschichte beteiligt gewesen seien – und vom FBI erwarteten, diese aktiv voranzutreiben.

Moskau bestreitet bis heute jede Einmischung in die US-Wahlen. Der „Russiagate“-Skandal führte zu einer massiven Belastung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau, zu Sanktionen, Vermögensbeschlagnahmungen und einer weitgehenden Einfrierung diplomatischer Kontakte.

Donald Trump erklärte, alle Verantwortlichen müssten „einen hohen Preis“ zahlen – er bezeichnete die Vorgänge als einen vorsätzlichen Versuch, seine Präsidentschaft zu sabotieren.