EXKLUSIV: Der Plan der Globalisten, Sie zu einem digitalen Sklaven zu machen | Daily Pulse

Das Endziel der Eliten ist einfach: die totale Kontrolle über Ihr Geld … und Ihr Leben. Hier erfahren Sie, was Sie dagegen tun können.

Wir erleben gerade den größten Finanzraub der Geschichte – und die meisten Menschen haben keine Ahnung davon.

Das Endziel der Eliten ist einfach: die totale Kontrolle über Ihr Geld … und Ihr Leben.

Mit den digitalen Währungen der Zentralbanken können sie Ihnen vorschreiben, was Sie kaufen dürfen – und Ihr Guthaben löschen, wenn Sie es nicht rechtzeitig ausgeben.

Bill Armour nennt es das „geplante Ziel” der globalen Eliten: Sie werden arbeiten, nichts besitzen und keine Möglichkeit haben, zu entkommen.

Die einzige Frage ist also: Werden Sie in ihrem System gefangen sein oder einen Weg finden, außerhalb davon zu leben?

Sie erleben gerade den größten Finanzraub der Menschheitsgeschichte. Was die meisten Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt nicht wissen, ist, dass der Dollar in ihrer Brieftasche Schulden repräsentiert, keinen Wert.

Es handelt sich um ein ausgeklügeltes System, das darauf ausgelegt ist, hart arbeitenden Familien still und leise ihr Vermögen in die Kassen der Finanzeliten zu leiten, die die Währung nach Belieben manipulieren.

Das Fiat-Geldsystem steht kurz vor dem Zusammenbruch.

Um uns zu erklären, was wir dagegen tun können, ist heute Abend Bill Armour von Genesis Gold bei uns zu Gast.

Seit der Gründung der Federal Reserve hat der US-Dollar mehr als 96 % seines Wertes verloren. Bill Armour bezeichnet diesen Wertverlust als „unsichtbare Steuer”, die darauf abzielt, den Menschen ihr Vermögen zu entziehen, ohne dass sie es merken.

Er vergleicht diesen Vorgang mit Geldfälschung: Wenn Sie einen Dollar besitzen und die Fed zehn weitere druckt, verliert Ihr Dollar still und leise an Wert. Bill bezeichnet diese absichtliche Abwertung als „einen der schlimmsten Diebstähle in der amerikanischen Geschichte”. Das geschieht seit Jahrzehnten und vor aller Augen.

Laut Bill haben die meisten Amerikaner keine Ahnung, dass ihre Ersparnisse bereits aufgezehrt sind. „Sie haben mehr als 96 Prozent von allem, was Sie haben, gestohlen”, sagte er, „und sie werden weiterhin mehr nehmen.”

Wenn wir sie lassen.

Politische Entscheidungen halten die amerikanischen Bürger in ihrer Lage gefangen. Bill erklärte Maria, dass Jerome Powells Weigerung, die Zinsen zu senken, nichts mit den tatsächlichen Wirtschaftsdaten zu tun habe, und verwies darauf, dass das Bureau of Labor and Statistics „Zahlen aus der Luft greift“.

Bill sagt, dies sei eine Taktik der Linken und Globalisten, um die Preise hoch zu halten und die Menschen dazu zu zwingen, zu mieten statt zu kaufen. Maria brachte dies mit der globalen „Build-to-Rent“-Initiative in Verbindung – einer koordinierten Aktion in den USA, Australien und Großbritannien, um eine Generation von Dauer-Mietern zu schaffen. BlackRock spielt dabei eine zentrale Rolle und baut Immobilien, ohne jemals die Absicht zu haben, sie zu verkaufen.

Sowohl Maria als auch Bill sind sich einig, dass dies perfekt in die Agenda „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ passt. Bill fügte hinzu, dass die meisten Menschen unter 40 nie eine Zeit erlebt haben, in der Wohneigentum wirklich erreichbar war, und dass Nixons Entscheidung von 1971, den Dollar vom Gold zu entkoppeln, eine wichtige Schutzmaßnahme gegen diese Art des systemischen Vermögensraubs beseitigt habe.

Die Diskussion verlagerte sich dann auf das, was Bill als noch größere tickende Zeitbombe ansieht – den weltweiten Ausverkauf von US-Anleihen. Als Maria fragte, was passieren würde, wenn sich dieser Trend fortsetzt, antwortete Bill unverblümt: „ein endgültiger Crash“.

Er warnte, dass Chinas massive Anleihebestände, eine Position, die die USA seiner Meinung nach „absichtlich“ aufgebaut haben, ihnen die Macht geben, einen Zusammenbruch des Anleihemarktes auszulösen. Wenn genügend Anleihen abgestoßen würden, würde das weltweite Vertrauen in den Dollar zusammenbrechen. Das würde Alternativen wie die BRICS-Währung für andere Nationen plötzlich viel attraktiver machen und Amerikas Gegnern gefährliche neue Hebel in die Hand geben.

Die USA befinden sich bereits „in einer verlorenen Position“ und kämpfen darum, wieder Boden gut zu machen. Bill schrieb Trump vor, dass er die globalistische Agenda gebremst habe. Ohne eine starke Führung, so warnte er, könnte sich der Niedergang des Dollars zu einer vollständigen Währungsumstellung beschleunigen.

Maria warnte, dass digitale Zentralbankwährungen das ultimative Instrument für Regierungen sein könnten, um zu entscheiden, was Menschen kaufen dürfen und was nicht – beispielsweise indem sie Dinge wie Fleisch, Milchprodukte oder Munition verbieten. Und sogar Geld könnte eine Verfallsfrist erhalten, sodass es innerhalb einer bestimmten Zeit ausgegeben werden muss.

Bill sagte, dies sei Teil eines viel größeren Plans, den Menschen ihr Eigentum und ihre Unabhängigkeit zu nehmen. Die Vision sei eine Welt, in der man endlos arbeite, nichts besitze, sich von Insekten ernähre und niemals entkommen könne – das „angestrebte Ziel“ der globalen Eliten.

Edelmetalle seien eine der wenigen Möglichkeiten, dieses System zu umgehen, da sie nicht entwertet oder abgeschafft werden könnten.

Er prognostizierte, dass sich die Gesellschaft in Zukunft in zwei Wirtschaftssysteme aufspalten werde: diejenigen, die sich an die Regeln des Regimes halten, und diejenigen, die sich weigern, und die außerhalb des Systems mit Gold und Silber handeln und tauschen.

Bill zeichnete ein ernüchterndes Bild von Amerikas Schulden spiral – 37 Billionen Dollar und es werden immer mehr. Die Zahlen seien so groß, dass sie „nicht menschlich“ seien, sondern abstrakte Zahlen, die das ganze Ausmaß der Krise verschleiern.

Er warnte, dass allein die Zinsen inzwischen den größten Posten im Bundeshaushalt ausmachen und sogar die Militärausgaben übersteigen. Und damit wird nicht die Schulden getilgt – es werden lediglich die Zinsen bezahlt, eine Rechnung, die Jahr für Jahr wächst.

Bill bezeichnete diese Situation als unhaltbar und erklärte, je länger Washington die Illusion der Stabilität aufrechterhalte, desto verheerender werde der Zusammenbruch sein, wenn die Realität einsetzt.

Das Gespräch endete mit einer klaren Warnung von Bill: Die Geschichte werde die Menschen in „die Habenichtse und die Besitzenden“ spalten – diejenigen, die früh gehandelt haben, und diejenigen, die es nicht getan haben.

Er forderte die Amerikaner auf, Vorbereitungen nicht nur als kluge finanzielle Entscheidung, sondern als moralische Verantwortung zu betrachten, und erinnerte sie daran, dass Reichtum als „Gottes Geld“ angesehen und entsprechend verwaltet werden sollte.

Trumps Verordnung, die Edelmetalle in 401(k)-Rentenplänen zulässt, könnte fast 9 Billionen Dollar für den Gold- und Silbermarkt freisetzen. Bill prognostiziert, dass diese Nachfrage die Preise in die Höhe treiben und denjenigen, die jetzt einsteigen, einen erheblichen Vorteil verschaffen wird.

Maria warnte, dass die Abhängigkeit von volatilen Märkten oder fragilen digitalen Bankguthaben die Menschen anfällig für plötzliche Zusammenbrüche, Cyberangriffe oder politische Restriktionen mache.

Bill stimmte zu und bezeichnete Gold und Silber als felsenfestes Fundament in turbulenten Zeiten – eine Absicherung nicht nur gegen wirtschaftliches Chaos, sondern auch gegen eine Zukunft, in der die finanzielle Freiheit genommen wird und in der die Befolgung von Gottes Leitlinien für den Umgang mit Geld den entscheidenden Unterschied ausmachen könnte.

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich das vollständige Video unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.

Wir melden uns morgen mit einer neuen Folge zurück, in der wir Ihnen zeigen, was die Medien nicht berichten wollen. Bis dann.