Neue Details zum tödlichen Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten bekannt geworden

Von Svetlana Ekimenko

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und seine Delegation, darunter Außenminister Hossein Amirabdollahian, kamen am 19. Mai bei einem Hubschrauberabsturz im Nordwesten des Irans ums Leben. Die Delegation war auf dem Rückweg von einem Besuch an der Grenze zu Aserbaidschan.

Das Wetter zum Zeitpunkt des Hubschrauberabsturzes, bei dem Präsident Ebrahim Raisi ums Leben kam, gab nach Angaben des Stabschefs des verstorbenen iranischen Präsidenten, Gholam Hossein Esmaili, keinen Anlass zur Sorge.

“Das Wetter war klar, es gab keinen Grund zur Besorgnis… Nach einer halben Stunde in der Luft, bevor wir die Sungun-Kupfermine erreichten, gab es ein kleines Wolkenfeld“, sagte er der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA).

Der Beamte befand sich an Bord einer der drei Hubschrauber von Raisis Delegation.

Als er während des Interviews gefragt wurde, ob es Nebel gegeben habe, antwortete er laut einer Übersetzung ins Englische: “Überhaupt nicht. Es gab Nebel am Boden, aber nicht in der Luft, wo wir uns mit den Hubschraubern bewegten.“

Er räumte ein, dass es einen „kleinen Wolkenfleck über einer Klippe“ gäbe, und der Pilot des Hubschraubers, der den Präsidenten beförderte, gab die Anweisung, an Höhe zu gewinnen und über den Wolken weiterzufliegen. Diejenigen, die mit Esmaili an Bord des Hubschraubers waren, spürten keine übermäßigen Turbulenzen und beobachteten nach dem Aufstieg keine Wolken mehr. Es gebe keine Prognosen, in denen von Wetterstörungen die Rede gewesen sei, stellte der iranische Beamte fest. Als sie bemerkten, dass ihr eigener Pilot eine Kehrtwende machte, und ihn befragten, antwortete er, dass einer der Hubschrauber fehlte, fügte er hinzu.

“Unser Pilot kreiste ein paar Mal um das Gebiet, aber das Gebiet mit der Wolke war auch für uns unsichtbar und es war zu riskant, in dieses Gebiet einzudringen. Mehrmals gelang es uns nicht, Funkkontakt herzustellen. Wir waren gezwungen, nach 30 Sekunden in der Sungun-Kupfermine zu landen, um nachzuforschen“, so der Stabschef.

Nach Angaben von Gholam Hossein Esmaili telefonierten sie während des Fluges ständig mit den anderen Passagieren des Konvois. Als sie jedoch versuchten, die Passagiere des Präsidentenhubschraubers anzurufen, hatten sie kein Glück.

Schließlich meldete sich Ayatollah Ale-Hashem, der Freitagsimam von Täbris, und sagte, er fühle sich “nicht gut” und wisse nicht, was vorgefallen sei, beschrieb aber Bäume, die ihn umgaben.

Als klar wurde, dass der Hubschrauber eine Bruchlandung gemacht hatte, wurde ein Suchteam gebildet und sofortige Hilfe angefordert. Ale-Hashem starb später ebenfalls.

Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord ist in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich, als Raisi von einer Einweihungsfeier für einen neuen Staudamm an der Grenze zu Aserbaidschan zurückkehrte, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Zum Konvoi des Präsidenten gehörten drei Hubschrauber, von denen zwei ihr Ziel sicher erreichten. Die iranischen Behörden erklärten, der Hubschrauber sei aufgrund schlechter Wetterbedingungen und dichten Nebels in einer abgelegenen Bergregion notgelandet.

Sofort kamen Spekulationen auf, ob neben schlechten Wetterbedingungen oder möglichen technischen Problemen auch ein Sabotageakt den Absturz verursacht haben könnte. Bei dem Hubschrauber des iranischen Präsidenten Raisi handelte es sich um eine Bell-212 aus US-amerikanischer Produktion, ein sehr zuverlässiges, wenn auch veraltetes Fluggerät, das höchstwahrscheinlich mit neuen Triebwerken ausgestattet wurde, so Vadim Bazykin, ein angesehener russischer Hubschrauber-Testpilot, gegenüber Sputnik.

Die von den iranischen Behörden eingeleitete Untersuchung des Absturzes dauert noch an. In Iran wurden fünf Trauertage ausgerufen. Die Leichen des verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi, des Außenministers Hossein Amirabdollahian, des Führers des Freitagsgebets in Täbris, Seyyed Mohammad Ali Ale-Hashem, und anderer wurden in Teheran zu Beerdigungszeremonien aufgebahrt.

Nach der iranischen Verfassung müssen innerhalb von 50 Tagen, nachdem der amtierende Präsident für tot oder geschäftsunfähig erklärt wurde, vorgezogene Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, und seine Befugnisse gehen auf den ersten Vizepräsidenten über. Irans Erster Vizepräsident Mohammad Mokhber wird bis zur Abhaltung einer neuen Präsidentschaftswahl als Interimspräsident fungieren.