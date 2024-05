Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield sagt zum dritten Mal, dass die Vogelgrippe die nächste “große Pandemie” sein wird

Von Jacob M. Thompson

“Ich glaube, dass die Vogelgrippe die Ursache für die große Pandemie sein wird, bei der man den Viren beibringt, dass sie für den Menschen infektiöser sind”, sagte er.

Dr. Robert Redfield, der ehemalige Direktor der Centers of Disease Control and Prevention (CDC) unter der Trump-Administration, hat kürzlich in einem Interview zum dritten Mal öffentlich verraten, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe als die “große Pandemie” angesehen werden wird, und führte sie auf ein Laborleck zurück, das durch ein Entweichen von Viren aus einem Labor entstanden ist.

Redfield äußerte seinen Standpunkt in einem kurzen Interview mit Newsweek am 8. April, in dem er über neue angebliche Behauptungen bei der Suche nach den wahren Ursprüngen von Covid-19 sprach. Im Gegensatz zu seinem Amtskollegen Dr. Anthony Fauci, der angeblich bei verschiedenen Gelegenheiten mit Fauci uneins und zerstritten war, hat Redfield mit Fauci über den Ursprung von Covid-19 und dessen Behandlung gestritten. Redfield behauptete schon sehr früh, Covid-19 sei das Ergebnis von Gain-of-Function-Experimenten, die aus einem Labor entwichen seien.

Gegen Ende des Interviews lenkte Redfield seine Aufmerksamkeit auf die Vogelgrippe und die aktuelle Ausbreitung, die derzeit stattfindet. Redfield sagte:

“Im Moment braucht es fünf Aminosäureveränderungen, um den Menschen effektiv zu infizieren. Das ist eine ziemlich hohe Spezies-Barriere – aber dieses Virus ist bereits in 26 Säugetierarten enthalten, wie man zuletzt bei Rindern gesehen hat. Aber im Labor könnte ich es in nur wenigen Monaten für den Menschen hochinfektiös machen.”

Redfield warnte davor, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe zur “großen Pandemie” wird, weil sie im Labor manipuliert wurde, um sie für den Menschen ansteckend zu machen.

Das ist die wahre Bedrohung. Das ist die wirkliche Bedrohung für die Biosicherheit, dass diese Universitätslabors Bioexperimente durchführen, bei denen Viren absichtlich modifiziert werden – und ich glaube, dass die Vogelgrippe die Ursache für die große Pandemie sein wird -, indem sie diesen Viren beibringen, für Menschen infektiöser zu sein.

sagte er, ohne dass der Interviewer auf seine Bemerkung einging.

Es ist nicht das erste Mal, dass Redfield lautstark bekräftigt, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe die nächste Pandemie sein wird.

Im Jahr 2022 zitierte The WinePress einen Interview-Auftritt im Trinitarian Broadcasting Network (TBN), in dem Redfield davor warnte, dass die Vogelgrippe die nächste große Pandemie mit einer Sterblichkeitsrate von 10-50% sein werde und dass die Regierung die Vorbereitung darauf zur obersten Priorität machen müsse.

Ja, ich denke, wir müssen erkennen – ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass die Covid-Pandemie ein Weckruf war. Ich glaube nicht, dass dies die große Pandemie ist. Ich glaube, die große Pandemie liegt noch in der Zukunft, und das wird eine Vogelgrippe-Pandemie für den Menschen sein. Sie wird eine hohe Sterblichkeitsrate von 10-50 % haben. Das wird ein Problem werden. Und wir sollten uns gut darauf vorbereiten. Ich glaube, dass das Pandemierisiko ein größeres Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt als [Nord-]Korea, China, Russland oder der Iran, und wir sollten anfangen, proportional zu diesem nationalen Sicherheitsrisiko zu investieren, damit wir vorbereitet sind. Leider sind wir heute nicht besser vorbereitet als während der [Covid-19]-Pandemie, als ich [Direktor] des CDC war. Und wir müssen proportional investieren, damit wir vorbereitet sind, und dazu gehört nicht zuletzt die Verbesserung unserer Produktionskapazitäten. Jetzt, wo wir neue Technologien wie die mRNA-Technologie haben, ist es toll, dass ich einen Impfstoff in 2, 4, 6, 8 Wochen herstellen kann. Aber es nützt mir nichts, wenn ich nicht 330 Millionen Dosen herstellen kann. Das ist also ein ernstes Problem. Ich glaube nicht, dass sich unsere Politiker auf das Ausmaß dieses Problems konzentrieren. Dieses Problem muss mit einer Haushaltsperspektive angegangen werden, die in mehreren Flugzeugträgern gemessen wird, nicht in den 5, 8, 10 Millionen Dollar, die wir für die öffentliche Gesundheit in dieser Nation ausgeben.

Im Jahr 2023 äußerte sich Redfield in einem Interview mit The Hill sogar noch unnachgiebiger und erklärte diesmal, dass die “große Pandemie” der Vogelgrippe das Ergebnis einer aus einem Labor entwichenen Funktionserweiterung sein würde.

Ich glaube, dass die nächste Pandemie, und wir werden eine weitere Pandemie haben, und ich glaube, dass es die große Pandemie sein wird. Ich betrachte Covid als eine kleine Pandemie, die große Pandemie wird kommen. Normalerweise käme sie durch Spillover – die Vogelgrippe, die lernt, sich auf den Menschen zu übertragen, und dann von Mensch zu Mensch übergeht. Aber ich glaube, dass die Artenbarrieren sehr real sind. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es aufgrund von Gain-of-Function-Forschung in einem Labor passiert und dann ausbricht und wir dann eine Pandemie haben werden… die viel brutaler für die Welt sein wird als Covid es war. Ich sagte Ihnen, dass die große Pandemie kommen wird. Ich denke, sie wird nicht durch Spillover kommen, sondern durch gain-of-function-Forschung oder vorsätzlichen Bioterrorismus. Es wird ein Vogelgrippevirus sein, das so manipuliert wird, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ähnlich wie bei Covid. Wie Sie wissen, hat dieses Labor 2014 veröffentlicht, dass sie es endlich geschafft haben, ihr Covid-Virus an den H2-Rezeptor zu binden und Mäuse zu humanisieren, so dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden konnte.

sagte er damals.

Derzeit warnen die Mainstream-Medien sowie nationale und globale Gesundheitsorganisationen unablässig vor der Ausbreitung der Vogelgrippe in Fleisch und Milchprodukten, insbesondere auf andere Tiere und Menschen.

