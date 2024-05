Pharma-Insider Latypova wirft medizinischem Personal wissentliche Beteiligung an ‘Biowaffen’-Einsätzen vor

„Diese Leute, die die Nadeln [COVID] forcierten, sind Mörder – de facto sind sie Mörder. Nun, die Frage ist, ob sie jemand gezwungen, bezahlt oder erpresst hat… das ist Teil der Untersuchung. Aber sie haben viele, viele Morde begangen…“.

Sasha Latypova, pensionierte Forschungs- und Entwicklungsleiterin in der Pharmaindustrie, beschreibt James Delingpole die „Organisationsstruktur“ der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Namen von COVID an der Bevölkerung der USA und anderer Länder begangen wurden. Latypova stellt fest, dass es ihrer Meinung nach „einen Mangel an Leuten gibt, die sich den unmittelbaren Tatort ansehen“, zu dem auch die „De-facto-Mörder“ gehören, die Menschen mit den COVID-Injektions-Biowaffen todgespritzt haben.

„Man muss den unmittelbaren Tatort beurteilen“, sagt der Pharma-Insider. Am unmittelbaren Tatort gibt es einen Arzt, einen Apotheker oder eine Krankenschwester, die die Nadel mit dem Gift in die Person sticht – das ist der Handlanger. Einige von ihnen tun es bereitwillig und wissentlich. Viele tun so jetzt… Nach… drei Jahren gibt es keine Ausrede mehr: ‘Oh, ich wusste es nicht.’ Sie wissen es.“

Auf die Frage, woher sie die Gewissheit habe, dass Apotheker, Krankenschwestern etc. Bescheid wüssten, antwortet Latypova: „Weil so viele Menschen vor ihren Augen tot umgefallen sind. Und einige ihrer Patienten sind wenige Wochen nach der Auffrischungsimpfung gestorben. Als ausgebildeter Fachmann hat man also einen Standard, nach dem man urteilt – nämlich dass man ausgebildet ist, diese Dinge zu erkennen. Man kann sich nicht Arzt nennen … und sich dann nicht dafür interessieren, warum junge Menschen sterben.

Um ein anekdotisches Beispiel hervorzuheben, sagt Latypova: “Ich ging in ein Lebensmittelgeschäft, in dem es eine Apotheke gab, die Injektionen verabreichte, und da lag ein junger Mann nach der Injektion auf dem Boden – niemand kümmerte sich, alle gingen einfach … um ihn herum”. um ihn herum“.

Über das Krankenhaussystem hinaus, so Latypova, „kommen wir rasch zu den Geldern, die in das System geflossen sind, und das sind in den USA alles Bundesgelder – und sie sind speziell über das Verteidigungsministerium geflossen. Es ist also eine militärische Operation. Das Verteidigungsministerium war dafür verantwortlich und ist es immer noch – sie behaupten, dass sie für die gesamte Regierung verantwortlich sind“.

Latypova fährt fort, den sogenannten „Whole-of-Government“-Ansatz des Verteidigungsministeriums in Bezug auf COVID wie folgt zu erklären:

“Es gibt diesen Ausdruck, er heißt ‘Whole-of-Government-Ansatz’. Nun, in einer Pressekonferenz, die ungefähr 45 Minuten dauert, wiederholt dieser General Talley, der der Hauptsprecher für die Operation Warp Speed ist, ungefähr 12 Mal ‘Whole-of-Government’; es ist wie ein Tick, wie Tourette. Und es ist ein sehr merkwürdiger Tourette, denn sie führen einen Militärputsch durch, wir haben keine verfassungsmäßige Regierung; er, ein Militär, beansprucht die Kontrolle über die gesamte Regierung. In den Vereinigten Staaten haben wir also nicht mehr die drei Zweige, die einander kontrollieren und ausbalancieren. Wir haben eine Militäroperation, die gesamte Regierung, alle Bundesbehörden unter ihre Kontrolle gebracht hat. Das ist mein Hauptanliegen. Es ist das medizinische System, das sie benutzen, um diesen Massenmord zu begehen, die Bundesdollars und die militärische Struktur, die sie benutzen, um das zu tun“.

