Neue Enthüllungen in den USA + was heute in Israel passiert

Was für ein Schlamassel. Tony Fauci hat den Kongress belogen, die Theorie über die Herkunft aus dem Labor wurde absichtlich vertuscht, und die Lage in Israel ist heute völlig instabil. Wir sind die Nächsten.

Ich habe es schon oft gesagt: Die gesamte Reaktion auf die Pandemie war ein einziges Desaster. Hätten wir den Menschen im März 2020 nur von dem Fareed-Tyson-Protokoll für die Frühbehandlung erzählt, wäre COVID ein Nicht-Ereignis gewesen: COVID-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle wären verschwindend gering.

Wenn Sie sich vor COVID schützen wollen, ist das ganz einfach: Tragen Sie eine 3M-Maske 7502 mit einem P100-Filter. Erledigt. Aber das sagt man Ihnen nie! Niemals! Niemand sagt Ihnen das. Stattdessen wird Ihnen gesagt, dass Sie etwas tun sollen (eine Stoff-, OP- oder N95-Maske tragen), was Sie überhaupt nicht schützt und Ihnen potenziell schaden kann (Sauerstoffentzug + Risiko von Atemwegsviren). Und dann werden die schlechten Ratschläge zur Vorbeugung und Behandlung noch dadurch verstärkt, dass ein Impfstoff vorgeschrieben wird, der 15 Menschen pro Person, die er retten könnte, tötet. Und selbst wenn der Impfstoff sicher wäre, hätte er immer noch eine negative Wirkung (er erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Vergleich zur Nichtimpfung). Das zeigt nur, wie unfähig die Behörden (und „Experten“) sind.

Eine frühzeitige Behandlung war wirklich die einzige Maßnahme, die wir jemals zur Behandlung von COVID benötigten. Aber die Chancen stehen schlecht, dass das jemals passieren wird. Kein Land der Welt ist so klug, das anzuerkennen. Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird, weil niemand zugeben will, dass er sich geirrt hat.

Zu schade, dass kein Beamter in den USA eine Debatte mit unserem Team von Wissenschaftlern fordert. Sie wollen nicht als inkompetent entlarvt werden.

Heute ist Folgendes passiert…

Sie haben das Leck im Labor absichtlich vertuscht und sich verschworen, diejenigen, die die Wahrheit sagten, als „Verschwörungstheoretiker“ zu behandeln.

Wir wissen jetzt, dass das NIH wusste, dass das Virus künstlich hergestellt wurde (da sie es finanziert haben), und als es dann veröffentlicht wurde, haben sie es absichtlich vertuscht und sich verschworen, diejenigen, die die Wahrheit sagten, als „Verschwörungstheoretiker“ darzustellen. Siehe diesen Artikel aus der Daily Mail in Großbritannien.

-Alex Jones Geschichte auf GabTV: Bombenmeldung: Project Veritas veröffentlicht Militärdokumente, die Faucis vereidigter Aussage über den Gewinn von Funktionsforschung widersprechen

-Original Project Veritas Geschichte mit Links zu allen Dokumenten

-Hier ist das Steve Bannon-Interview mit James O’Keefe auf WarRoom.

Wir haben im Grunde die Gründung von COVID finanziert. Und der Kongress hat Fauci wahnsinnig unter Kontrolle gehalten. Ich schätze, keiner von ihnen hat das Buch von RFK Jr. gelesen?

Wie können wir es offensichtlicher machen, Fauci jetzt zu entlassen?

Biden versucht, Eltern als inländische Terroristen zu kategorisieren

Dies war in letzter Zeit in den Nachrichten zu lesen. Hier ist der Fox News Artikel. Wenn Sie als Elternteil gegen das sind, was die Schulen Ihren Kindern antun wollen, werden Sie als inländische Terroristen einegstuft. So etwas kann man sich wirklich nicht ausdenken.

Der Brief wurde auf Geheiß der BIDEN-Verwaltung verschickt. Sie sagten wörtlich: „Schreiben Sie uns einen Brief, damit wir antworten können“.

Quebec will Ungeimpfte zur Zahlung von Geldstrafen zwingen

Québec will die Ungeimpften zur Kasse bitten, um die explodierenden Gesundheitskosten zu bezahlen. So etwas kann man sich wirklich nicht ausdenken. Das ist eine AP News Story. Ich bin sicher, wir sind die nächsten.

Israel ist heute ein Katastrophengebiet

Bitte lesen Sie diesen ganzen Twitter-Thread, wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen wollen, was heute in Israel passiert. Im Grunde versuchen beide Seiten, das Schiff in Ordnung zu bringen, und sie zerreißen das Land.

Es ist wichtig, das zu beobachten, denn was heute in Israel passiert, wird morgen in den USA passieren, wenn Biden die sinnlosen Mandate weiterverfolgt, obwohl es eindeutige Beweise dafür gibt, dass sie die Dinge noch schlimmer machen. Es ist ihm egal.