Gericht verweigert einem Vater den Besuch seines Sohns, da er nicht geimpft ist

Besuchsrecht für nicht geimpften Vater verweigert

Einem kanadischen Vater wurde das Besuchsrecht bei seinem Sohn verweigert, weil er sich weigerte, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ein Antrag des Vaters auf Verlängerung des Ferienaufenthalts seines Kindes in Quebec wurde abgelehnt. Berichten zufolge ist dies die erste kanadische Verweigerung des elterlichen Besuchsrechts auf der Grundlage des Impfstatus. Sie erging Ende letzten Monats und wird bis Februar gelten.

Das Besuchsrecht des Vaters kann nach der Impfung wiederhergestellt werden.

Keine Impfung, kein Elternbesuch

Die Mutter des Kindes, die nicht mit dem Vater zusammenlebt, fand heraus, dass er nicht geimpft war, und begann daraufhin, seine Konten in den sozialen Medien zu verfolgen. Der Vater gab vor Gericht zu, dass er nicht geimpft war. Sebastian Vaillancourt, Richter am Obersten Gerichtshof von Québec, entschied, dass es aufgrund der Zunahme von COVID-19-Fällen in Québec nicht im Interesse des Kindes sei, Kontakt zu seinem Vater zu haben.

Nach Ansicht von Sylvie Schirm, einer Anwältin aus Montreal, könnte dieser Fall einen neuen Präzedenzfall schaffen.

„Ich denke, was dem Vater wahrscheinlich nicht geholfen hat, war, dass der Richter wahrscheinlich dachte, er würde sich in keiner Weise an die Vorschriften halten“, so Schirm. „Unabhängig davon, ob er geimpft ist oder nicht, würde er seinen Sohn dem Virus aussetzen, indirekt oder direkt, und das ist es, was er schützen wollte – das Wohl des Kindes.

Gerichte mischen sich in familiäre Impfstoffstreitigkeiten ein

Im Oktober entschied ein Richter in Montreal, dass ein zwölfjähriger Junge das Recht hat, zwei Dosen des COVID-Impfstoffs zu erhalten, obwohl sein Vater dagegen war. Der Vater konnte keine Beweise dafür vorlegen, dass die Impfungen für seinen Sohn gefährlich sein könnten.

Der Fall fällt in eine Zeit, in der die überwiegend französischsprachige Provinz Québec an einer massiven Einführung von Impfstoffen beteiligt ist, was die Meinungsverschiedenheiten über die COVID-Politik noch verstärkt. Der Premierminister von Québec, Francois Legault, kündigte diese Woche an, er werde eine Gesundheitssteuer auf Personen erheben, die sich aus nichtmedizinischen Gründen weigern, sich impfen zu lassen. Die beiden Fälle in Kanada scheinen eine zunehmende Tendenz zur Diskriminierung von Ungeimpften zu sein.