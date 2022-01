US-Beamte reagieren und senden Anfragen an Verteidigungs- und Gesundheitsministerium und fordern Antworten auf COVID und die Dokumente von DARPA, die durch Project Veritas aufgedeckt wurden

Mitglieder beider Kammern des Kongresses haben Briefe an Regierungsbeamte geschickt, um Antworten auf die von Project Veritas aufgedeckten Militärdokumente zu erhalten, die einen von der DARPA abgelehnten Vorschlag der EcoHealth Alliance zur Erforschung von durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren und eine mögliche Vertuschung dieser Dokumente enthüllten.

Madison Cawthorn, Bill Posey, Diana Harshbarger, Lisa McClain, Randy Weber und Matt Gaetz schickten Briefe an Verteidigungsminister Lloyd Austin, CDC-Direktorin Rochelle Walensky und HHS-Minister Beccerra mit der Bitte, zu bestätigen, ob die brisanten Dokumente tatsächlich „in einem streng geheimen Share Drive versteckt“ waren.

Der Brief der Kongressmitglieder folgt auf eine ähnliche Anfrage von Senator Ron Johnson:

Am 10. Januar 2022 veröffentlichte Project Veritas eine Offenlegung von Major Joseph Murphy vom US Marine Corps vom August 2021 über die Ursprünge von COVID-19. Dem Dokument zufolge schickte Major Murphy die Informationen an das Office of the Inspector General (OIG) des Verteidigungsministeriums (DoD) zur Untersuchung. Soweit ich weiß, wurde die Meldung anschließend vom DoD OIG an das DoD Research and Engineering Office zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.

Der Offenlegung des Majors zufolge reichte die EcoHealth Alliance (EcoHealth) in Verbindung mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) im März 2018 bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) einen Vorschlag zu SARS-CoVs ein. Der Vorschlag beinhaltete ein Programm namens DEFUSE, das darauf abzielte, ein neuartiges chimäres SARS-CoV-Spike-Protein zu verwenden, um Fledermäuse gegen SARS-CoVs zu impfen. Obwohl die DARPA den Vorschlag ablehnte, wird in der Offenlegung behauptet, dass EcoHealth den DEFUSE-Vorschlag schließlich bis April 2020 über die National Institutes of Health und das National Institute for Allergy and Infectious Diseases durchführte. In der Offenlegung werden mehrere potenzielle Behandlungsmethoden wie Ivermectin hervorgehoben, und es wird ausdrücklich behauptet, dass der DEFUSE-Vorschlag von EcoHealth Chloroquinphosphat (Hydroxychloroquin) und Interferon als SARS-CoV-Hemmer identifiziert.

Johnson zitierte den Bericht von Project Veritas und setzte den Empfängern des Schreibens eine Frist bis zum 25. Januar, um die folgenden Fragen zu beantworten:

Hat das Büro für Forschung und Technik eine Kopie der beiliegenden Offenlegung vom DoD OIG erhalten? Wenn ja, geben Sie bitte das Datum an, an dem es die Beschwerde erhalten hat. Hat das Amt für Forschung und Technik oder eine andere DoD-Komponente eine Untersuchung der in der Offenlegung enthaltenen Vorwürfe eingeleitet? Wenn ja, erläutern Sie bitte, welche Ermittlungsschritte bisher unternommen worden sind. Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum nicht. Hat das Amt für Forschung und Technik oder eine andere DoD-Komponente den Major des US Marine Corps, der die Offenlegung verfasst hat, befragt oder mit ihm gesprochen? Wenn ja, wann? Wenn nein, erklären Sie bitte, warum nicht. Beabsichtigt das DoD, einen schriftlichen Untersuchungsbericht oder ein anderes Dokument auf der Grundlage seiner Untersuchung der in der Offenlegung enthaltenen Behauptungen zu erstellen? Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie dieser Dokumente vor. Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum nicht.

Senator Johnson verlangte ein Briefing über die Ergebnisse der Untersuchung der von Project Veritas erhaltenen Dokumente und bat darum, mit dem Major des US Marine Corps, Joseph Murphy, zu sprechen, um seine Enthüllung so bald wie möglich zu besprechen.