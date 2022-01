5 Theorien über den Ursprung von Omikron, der Variante, die nun Pandemie beenden könnte

childrenshealthdefense.org: Wo auch immer Omikron herkommt, die gute Nachricht ist, dass es höchst überlebensfähig ist und das Ende der COVID-Pandemie bedeuten könnte.

Das Genom von Omikron hat die Gemeinschaft der Gesundheitswissenschaftler überrascht.

Es gibt nicht nur eine große Anzahl von Mutationen, sondern einige dieser Mutationen wurden bei den vielen früheren Genomanalysen, von denen Tausende in Labors auf der ganzen Welt durchgeführt werden, nicht beobachtet.

Unter Wissenschaftlern gibt es fünf konkurrierende Erklärungen für diese Situation.

Vielleicht mutiert das Virus schon seit langem in Richtung Omikron, aber es geschah „unter dem Radar“ in einer Region der Welt, in der es nur wenige wissenschaftliche Labors gibt, die sein Genom in Zwischenstadien hätten aufspüren können. Mit anderen Worten, der Erreger tauchte an einem Ort auf, an dem keine Genomtests verfügbar waren und Zwischenstadien unentdeckt blieben.

Ein einzelner immungeschwächter Patient könnte das Virus über einen längeren Zeitraum der „langen COVID“ beherbergt haben, in dem das Virus mutierte, während es sich in diesem Individuum replizierte.

Das Virus könnte auf einen Mäusewirt übergesprungen sein und sich von Maus zu Maus verbreitet haben, in einer Umgebung, in der verschiedene Mutationen begünstigt werden. Das stark mutierte Virus muss dann auf den Menschen zurückgesprungen sein.

Das Virus gelangte in ein Labor in Durban, Südafrika, oder wurde dort freigesetzt, wo Experimentatoren das Virus genetisch manipulierten.

Geimpfte Populationen haben einen starken Selektionsdruck auf das Virus ausgeübt, damit es dem Impfstoff entkommt, indem es sein Spike-Protein mutiert, das der einzige Teil des Virus ist, gegen den geimpfte Personen immun sind.

Wie bei allem, was mit COVID zu tun hat, gab es auch bei den Ursprüngen von Omikron eine erhebliche Zensur, sowohl in der Mainstream-Presse als auch in den medizinischen Fachzeitschriften.

Drei der oben genannten Theorien wurden in aller Öffentlichkeit diskutiert. Aber Nr. 4 wurde an den Rand gedrängt, weil Wissenschaftler immer noch Angst davor haben, über manipulierte Biowaffen zu diskutieren, und Nr. 5 wurde in ähnlicher Weise ausgegrenzt, weil es politisch unkorrekt ist, etwas Schlechtes über Impfstoffe zu sagen.

Die Ironie dabei ist, dass die Evolution in geimpften Populationen zur Entstehung einer Version von COVID geführt haben könnte, mit der jeder leben kann.

Schauen wir uns die einzelnen Theorien genauer an.

Theorie 1: Omicron versteckte sich im dunkelsten Afrika

Christian Drosten, Virologe an der Charité in Berlin, schlägt vor, dass Omikron seine erstaunliche Fähigkeit, sich schnell zu verbreiten, in Regionen in Botswana und Südwestafrika entwickelt hat.

„Ich nehme an, dass es sich nicht in Südafrika entwickelt hat, wo viele Sequenzierungen durchgeführt werden, sondern irgendwo im südlichen Afrika während der Winterwelle“, sagte Drosten.

In dieser Region der Welt gibt es nur wenige virologische Labors, die Zwischenversionen des Virus gemeldet hätten.

Sowohl in Botswana als auch in Südafrika ist nach Angaben von Reuters nur knapp die Hälfte der Bevölkerung geimpft worden. Dies könnte die vielen Mutationen im Spike-Protein und die Fähigkeit von Omikron erklären, die Geimpften zu infizieren.

Theorie Nr. 2: Omikron entwickelte sich im Slow Cooker eines einzelnen Patienten mit Long-COVID

Einem Artikel in Science vom 1. Dezember 2021 zufolge hat sich Omikron eindeutig nicht aus einer der früheren besorgniserregenden Varianten, wie Alpha oder Delta, entwickelt.

Stattdessen scheint es sich „parallel – und im Dunkeln“ entwickelt zu haben.

Emma Hodcroft, Virologin an der Universität Bern, erklärte gegenüber Science:

„Omikron unterscheidet sich so sehr von den Millionen von SARS-CoV-2-Genomen, die öffentlich zugänglich sind, dass es schwierig ist, seinen nächsten Verwandten zu bestimmen. Wahrscheinlich hat er sich schon früh von anderen Stämmen unterschieden. Ich würde sagen, dass er bis Mitte 2020 zurückreicht“.

Das wirft die Frage auf, wo sich Omikrons Vorgänger mehr als ein Jahr lang versteckt hielten.

Andrew Rambaut von der Universität Edinburgh erklärte gegenüber Science, er könne sich nicht vorstellen, wie das Virus so lange in einer Gruppe von Menschen verborgen bleiben konnte.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo auf der Welt einen Ort gibt, der so isoliert ist, dass diese Art von Virus über einen so langen Zeitraum übertragen werden kann, ohne dass es an verschiedenen Orten auftaucht“, so Rambaut.

Rambaut und andere schlagen vor, dass sich das Virus höchstwahrscheinlich bei einem chronisch infizierten COVID-19-Patienten entwickelt hat, wahrscheinlich bei jemandem, dessen Immunreaktion durch eine andere Krankheit oder ein Medikament beeinträchtigt war.

Als Alpha Ende 2020 zum ersten Mal entdeckt wurde, schien auch diese Variante zahlreiche Mutationen auf einmal erworben zu haben, was die Forscher dazu veranlasste, eine chronische Infektion zu vermuten, so Science.

Diese Theorie wird durch die Sequenzierung von SARS-CoV-2-Proben von einigen chronisch infizierten Patienten untermauert.

Theorie #3: Omicron sprang auf eine Maus und dann zurück auf den Menschen

Diese Studie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking führt genetische Beweise aus dem Omikron-Genom an, um die These zu stützen, dass das Virus auf Mäuse und dann wieder auf Menschen übergesprungen ist.

Die Häufigkeit der verschiedenen Arten von Mutationen (verschiedene Aminosäuresubstitutionen) ist in der Physiologie der Maus anders als beim Menschen.

Die Autoren stellten fest, dass die Arten von Mutationen, die in Omikron gefunden wurden, eher für die Physiologie der Maus als für die des Menschen charakteristisch sind.

Eine kreative Idee! Aber vielleicht ist das auch ihre größte Schwäche, denn:

Es gibt eine riesige Anzahl von Mutationen jeder Art, wenn sich das Virus repliziert, sei es in einer Maus oder einem Menschen. Diejenigen, die haften bleiben, sind die adaptiven, d. h. diejenigen, die dem Virus helfen, sich zu vermehren oder sich effektiver auf einen anderen Wirt zu übertragen. Darauf geht die chinesische Studie nicht ein.

Damit ein Virus eine Mäusepopulation wirksam infizieren kann, sind sehr viele Anpassungen erforderlich. Diese müssten für den Sprung in die Mäusepopulation etabliert und dann wieder rückgängig gemacht werden, damit das Virus wieder auf den Menschen überspringen kann. Dennoch gibt es einen Präzedenzfall, nämlich die bekannte Fähigkeit von SARS-CoV-2, eine Herde von Weißwedelhirschen zu infizieren.

Diese beiden Einwände könnten ausgeräumt werden, wenn das Virus in einem Labor absichtlich durch humanisierte Mäuse übertragen würde.

Theorie Nr. 4: Omikron entkam aus einem Labor, in dem die Funktionsfähigkeit verbessert wurde

Im April 2021 veröffentlichte ein Labor in Durban, Südafrika, diese Arbeit, in der die genetische Veränderung des SARS-CoV-2-Virus beschrieben wird.

Im November 2021 wurde die Omikron-Variante erstmals in der Gegend von Johannesburg/Pretoria, etwa 600 km von Durban entfernt, entdeckt.

Hängen die beiden Ereignisse zusammen?

Die 501Y-Mutation, die Gegenstand der Durban-Studie ist, ist in der Omikron-Variante vorhanden, aber viele der anderen im Durban-Manuskript aufgeführten Mutationen fehlen im Omikron-Genom.

Viele Wissenschaftler sind aufgrund seiner genetischen Signatur davon überzeugt, dass der ursprüngliche Alpha-Stamm von COVID in einem Biowaffenlabor entwickelt wurde.

Normalerweise wird das Spike-Protein eines Virus nur entwickelt, um sich fest an eine Wirtszelle zu heften. Doch im Fall des COVID-Virus kann das Spike-Protein auch eine Menge unangenehmer Dinge tun, darunter Blutgerinnsel und Schäden an Nerven und Arterien.

Das Spike-Protein scheint von vornherein auf Toxizität ausgelegt zu sein.

Der frühe Nature Medicine-Artikel, in dem versucht wurde, die Theorie des Laborursprungs zu widerlegen, behauptete lediglich, dass das Spike-Protein nicht vollständig für die Bindung an menschliche Zellen optimiert sei. Das war die einzige Grundlage für die Gewissheit der Autoren, dass „SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus ist“.

Als jedoch die E-Mails von Dr. Anthony Fauci per FOIA eingesehen wurden, erfuhren wir, dass Fauci selbst diesen Artikel in Auftrag gegeben hatte, zu dessen Autoren auch Verdächtige gehörten, die Biowaffenforschung über das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dessen Direktor Fauci ist, nach China geleitet zu haben.

Es scheint also, dass das Spike-Protein als Kompromiss zwischen optimaler Infektiosität und optimaler Toxizität entwickelt wurde.

Wenn Omikron für unheilvolle Zwecke entwickelt wurde, scheint es eher als Gegenmittel denn als Waffe zu dienen.

Omikron scheint sich so schnell zu verbreiten, dass es Delta in der Bevölkerung, in der es entstanden ist, rasch verdrängt hat, doch verursacht es bemerkenswert wenig Krankheiten und nur wenige Todesfälle.

Theorie Nr. 5: Omikron hat sich entwickelt, um dem Impfstoff zu entgehen

Alle vier oben genannten Theorien haben Anhänger, und alle vier können mit Logik untermauert werden. Jede von ihnen könnte sich als richtig herausstellen.

Es gibt jedoch eine einfachere Hypothese, Theorie Nr. 5, die keine zusätzlichen Annahmen erfordert und sich stattdessen nur auf die Prinzipien der natürlichen Selektion stützt.

Der größte Schwachpunkt dieser Hypothese ist, dass die Anzahl der Mutationen in Omikron und die Evolutionsrate dieser Mutationen anomal hoch zu sein scheinen – aber vielleicht wird diese Tatsache aufgrund von Veröffentlichungstabus ignoriert.

Viren entwickeln sich schließlich in Richtung höherer Übertragungsraten und geringerer Sterblichkeitsraten. Die höhere Übertragungsrate ermöglicht es dem Virus, andere Varianten zu verdrängen und sich in der Bevölkerung zu verbreiten.

Die geringere Sterblichkeitsrate ist weniger offensichtlich – Viren können sich besser ausbreiten, wenn es dem Wirt gut geht und er in der Bevölkerung zirkuliert. Stirbt der Wirt, stirbt das Virus mit ihm.

Die Omikron-Variante scheint einen ungewöhnlich großen Schritt in beide Richtungen zu machen. Aus diesem Grund suchen die meisten Epidemiologen nach einer speziellen Erklärung für ihren Ursprung.

Eine banalere Erklärung deutet auf die Möglichkeit hin, dass geimpfte Populationen Druck auf das Virus ausüben, sich anzupassen. Gemeinschaften mit hohen Impfraten haben ein ideales Umfeld für die Mutation des Coronavirus geschaffen.

Alle Teile des Virus mutieren ständig, aber nicht alle helfen dem Virus, erfolgreich zu sein.

Wenn das Spike-Protein mutiert, kann dies das geimpfte Immunsystem auf die falsche Fährte locken, da die Impfung eine sehr gezielte Immunantwort auf das (ursprüngliche) Spike-Protein aus Wuhan hervorruft.

Dr. Geert vanden Bossche hat dies schon früh bei der Verbreitung der COVID-Impfstoffe vorausgesagt.

Die Omikron-Variante beweist, dass vanden Bossche damit genau richtig lag. Sie enthält 37 neue Mutationen im Bereich des Spike-Proteins, und Omikron hat sich den Impfstoffen weitgehend entzogen.

Geimpfte Menschen sind genauso wahrscheinlich oder wahrscheinlicher an Omikron erkrankt als ungeimpfte.

Vanden Bossche rechnete mit tragischen Folgen für die gesamte Menschheit, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Vielmehr scheint diese Wolke einen Silberstreifen zu haben.

Wie bereits erwähnt, ist das Spike-Protein die toxische Nutzlast des COVID-Virus, die für den größten Teil der Schäden verantwortlich ist, die das Virus an Blutgefäßen und Neuronen verursacht. (Es scheint, dass das Spike-Protein zu diesem Zweck in einem Gain-of-Function-Experiment hergestellt wurde).

Durch die Mutation des Spike-Proteins ist es weniger toxisch geworden. Infolgedessen ist die Omikron-Variante weitaus milder als das ursprüngliche Wuhan-COVID.

Die Sterblichkeitsrate der Omikron-Variante ist nach britischen Angaben nur 1/10 so hoch wie die der Wuhan-Variante. (Im Vereinigten Königreich gab es 10.866 Omikron-Fälle und 14 Todesfälle, was einer Sterblichkeitsrate von 0,0013 entspricht. Zum Vergleich: die zweijährige Gesamtzahl der COVID-Todesfälle und -Fälle im Vereinigten Königreich betrug 148.000/11.800.000 = 0,013, also fast genau das Zehnfache).

Unbekanntes und was liegt vor uns?

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die natürliche Immunität eines genesenen Patienten die beste Immunität bietet, die wir kennen. Menschen (vor allem Chinesen), die sich vor 18 Jahren von SARS erholt haben, scheinen eine vollständige Immunität gegen COVID zu besitzen, obwohl die beiden Viren sehr unterschiedlich sind.

Dies sollte bedeuten, dass Omikron durch die Bevölkerung fegen wird und viele, viele Menschen nach einer milden und abgekürzten Krankheit wieder gesund werden und eine dauerhafte Immunität gegen alle Formen von COVID haben werden.

Dies wäre die Geburtsstunde der Herdenimmunität und das Ende von COVID. Die Frage ist, ob die Genesung von Omikron eine vollständige Immunität gegen künftige Varianten bewirkt.

Wir sehen, dass die Genesung von früheren Varianten nicht ausreicht, um sich gegen Omikron zu immunisieren.

Liegt das daran, dass Omikron eine Ausnahme von der allgemeinen Regel einer robusten Immunität bei genesenen Patienten darstellt?

Oder handelt es sich um ein Artefakt fehlerhafter Tests, d. h. um Personen, denen gesagt wurde, sie hätten sich von COVID erholt, obwohl sie tatsächlich die Grippe hatten?

Oder ist es ein Artefakt der Impfung nach der Genesung, die kontraproduktiv zu sein scheint, da sie einen Teil der robusten, erworbenen Immunität der Natur einschränkt?

In der Zwischenzeit wird Omikron in Pressemitteilungen der Centers for Disease Control and Prevention und in Mainstream-Berichten als Verstärker für die Panikmache benutzt, wobei explodierende „Fall“-Statistiken angeführt werden, während der gleichzeitige Rückgang der „Todes“-Statistiken ignoriert wird.

Pfizer entwickelt einen neuen mRNA-Impfstoff für Omikron, den es im März auf den Markt bringen will. Wird der Impfstoffhersteller seinen tragischen Fehler wiederholen, den Impfstoff auf das toxische Spike-Protein zu stützen?

Oder wird der neue Impfstoff von einem weniger gefährlichen Teil des Virus abgeleitet sein?

Wir haben Grund zu der Hoffnung, dass Omikron das Ende von COVID bedeuten wird, aber das wird nur die Zeit zeigen.