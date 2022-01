Keine Beruhigung für Russland ist gefährlich

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Lage an der russischen Front ist weitaus gefährlicher, als man denkt. Der Grund dafür ist, dass der amerikanisch-russische Konflikt, der im 21. Jahrhundert von den Neokonservativen und dem US-Militär-/Sicherheitskomplex wiederbelebt wurde, weitaus gefährlicher ist als der Kalte Krieg im 20. Jahrhundert.

Ich habe den Kalten Krieg als Mitglied des Ausschusses für die gegenwärtige Gefahr miterlebt. Die gegenwärtige Gefahr war die Sowjetunion, und die Ausschussmitglieder waren besorgt, dass die Situation nicht außer Kontrolle geriet. Es gab zwei Aspekte der Situation. Der eine war, dass die Sowjets keine militärische Vormachtstellung erlangen durften. Der andere war, dass die Spannungen zwischen den Atommächten nicht überkochen durften.

In den Tagen des Kalten Krieges gab es in der außenpolitischen Gemeinschaft Debatten. Es gab sachkundige Leute wie Stephen Cohen, die uns an den sowjetischen Standpunkt erinnerten, was dem Zweck diente, eine einseitige patriotische Sichtweise einzudämmen, die, wenn sie sich löste, Atomwaffen auslösen konnte. Selbst in unserem Ausschuss, der antisowjetisch eingestellt war, gab es Leute, die beide Seiten des Themas sahen und extreme Positionen wie die der Neokonservativen in Schach hielten.

Heute gibt es keine Debatte mehr. In der Tat gibt es keine außenpolitische Gemeinschaft. Es gibt nur eine Ansammlung von Russophobikern, die im Kreml nur böse Absichten und in der Hegemonie Washingtons nur Gutes sehen. Stephen Cohen und die anderen, die geholfen haben, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, sind tot.

Folglich ist Washington nicht in der Lage, die russischen Anliegen zu verstehen. Wie Scott Ritter kürzlich schrieb: „Es ist, als ob sowohl Biden als auch Blinken taub, stumm und blind sind, wenn es darum geht, Russland zu verstehen.“

Wie taub, stumm und blind Washington ist, wird deutlich, wenn man sich ansieht, an wen sich Bidens nationaler Sicherheitsberater gewandt hat, um Ratschläge zu erhalten, wie man die aktuellen Gespräche mit Russland über ihre Sicherheitsbedenken angehen sollte. Zur Erinnerung: Die Gespräche finden statt, weil Russland sich durch einen wachsenden Ring von US-Stützpunkten an seinen Grenzen bedroht fühlt, die potenzielle Standorte für US-Atomraketen sind. Es ist Russland, das sich unsicher fühlt, nicht die USA. Was hat Bidens Berater also getan? Er wandte sich an Michael McFaul, Obamas russophoben Botschafter in Russland, der sich auf die Verschärfung der Spannungen mit Russland spezialisiert hat. McFaul riet, den Einsatz zu erhöhen, indem er mehr Waffen in die Ukraine schickte. Mit anderen Worten, der Kreml sollte sich noch mehr bedroht fühlen.

Keiner von uns wäre hier, wenn dies die Antwort von Präsident John F. Kennedy auf die Kubakrise gewesen wäre.

Der Kreml versucht schon seit Jahren, Washington zum Zuhören zu bewegen. Die jetzigen Gespräche sind, glaube ich, der letzte Versuch des Kremls. Ich persönlich glaube nicht, dass der Kreml den Gesprächen irgendeine Chance auf Erfolg einräumt. Er testet lediglich die Schlussfolgerung, dass Washington die Sicherheitsbedenken Russlands nicht einmal anerkennen, geschweige denn ihnen entgegenkommen wird.

Mit anderen Worten: Wenn die eine Seite nicht zuhört, hat die andere Seite niemanden, mit dem sie reden kann. Diese Frustration hat sich seit Jahren im Kreml aufgebaut. Alles, was der Kreml aus Washington zu hören bekommt, ist „Ihr habt Unrecht, wir haben Recht“.

In den Vereinigten Staaten ist die Situation so schlimm, dass jeder, der den russischen Standpunkt erklärt, als „russischer Agent“ abgetan wird. Gegen Präsident Trump wurde als russischer Agent ermittelt, weil er die Beziehungen zu Russland normalisieren wollte. Zum Zeitpunkt von Trumps Präsidentschaft waren alle Rüstungskontrollvereinbarungen der vergangenen Jahrzehnte von Washington über Bord geworfen worden, und es war für einen amerikanischen Präsidenten nicht mehr möglich, sich für einen Abbau der Spannungen mit Russland einzusetzen. Der Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland war ein Verrat an Amerika. Der CIA-Direktor nannte Präsident Trump sogar einen Verräter an Amerika, und der FBI-Direktor ermittelte gegen ihn, als ob er es wäre.

Es ist ein Tribut an die Geduld und Hoffnung der Russen, dass sie sich weiterhin für eine friedliche Koexistenz einsetzten, obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass es dazu kommen könnte.

Wie ich gestern erklärt habe, liegt der Kern der Sache darin, dass Washington nicht will, dass Russland sicher ist:

Dies lässt Russland zwei Möglichkeiten. Es kann die amerikanische Hegemonie akzeptieren, oder es kann die NATO mit Gewalt und Einschüchterung von seinen Grenzen zurückdrängen.

Die Situation ist gefährlich, denn der Kreml ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gefahr eines Atomkriegs größer ist, wenn die USA Atomraketen an Russlands Grenzen zulassen, als wenn sie die NATO auf den Stand von vor 1997 zurückführen.