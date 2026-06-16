Neue „Fauci-Akten“ enthüllen, dass der Einfluss der CIA auf die Pandemiekommunikation bereits vor COVID bestand

Von Jon Fleetwood

Aus den Unterlagen von Senator Paul geht hervor, dass Geheimdienste Anthony Fauci 2003 für SARS-Analysen rekrutierten und ein staatlich gefördertes „Netzwerk lebender Sensoren“ aus Wissenschaftlern vorschlugen.

Lange vor dem Ausbruch von COVID-19 knüpften US-Geheimdienste bereits Beziehungen zu einflussreichen Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens, beteiligten sich an Diskussionen über biologische Bedrohungen und bauten Netzwerke auf, die darauf abzielten, vermeintlich neu auftretende Krankheitserreger zu überwachen und zu bewerten.

Neu veröffentlichte Unterlagen, die vom US-Senator Rand Paul (R-KY) veröffentlicht wurden, zeigen, dass Dr. Anthony Fauci bereits 2003, fast zwei Jahrzehnte vor der COVID-19-Pandemie, an geheimdienstbezogenen Diskussionen zum Coronavirus teilnahm.

Die Dokumente zeigen auch, dass Geheimdienstmitarbeiter eine Zukunft vor Augen hatten, in der Wissenschaftler als ein mit der Regierung verbundenes „lebendes Sensornetzwerk“ fungieren würden, und dass sie eine „qualitativ andere“ Beziehung zwischen Geheimdiensten und der biologischen Forschungsgemeinschaft forderten.

Senator Paul argumentiert, die Akten belegten, dass Fauci Einfluss auf die Geheimdienstgemeinschaft ausübte.

Die Dokumente enthüllen jedoch auch etwas Größeres, das in die entgegengesetzte Richtung weist: Geheimdienste bauten bereits Jahre vor COVID Beziehungen zu führenden Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens, wissenschaftlichen Einrichtungen und Programmen zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen auf, was darauf hindeutet, dass der Geheimdienstapparat das Pandemie-Ökosystem möglicherweise schon lange geprägt hat, bevor er später damit beauftragt wurde, es zu erklären.

Die Unterlagen werfen eine Frage auf, die in den Mainstream-Diskussionen über COVID weitgehend fehlt:

Wenn Geheimdienste bereits Jahre vor der Pandemie in Netzwerken zu Coronavirus, biologischer Verteidigung und öffentlicher Gesundheit tätig waren, haben sie dann nach dem Ausbruch von COVID lediglich Ermittlungen durchgeführt – oder haben sie von Anfang an daran mitgewirkt, wie das Geschehen verstanden werden sollte?

Geheimdienstmitarbeiter zogen Fauci in die SARS-Einschätzungen ein

Im Juli 2003 lud der National Intelligence Council (NIC) Dr. Anthony Fauci ein, den Entwurf einer Geheimdienstanalyse zu SARS zu prüfen.

„Wir würden uns sehr über Ihr Feedback zur Überprüfung des Textes freuen“, schrieben die Geheimdienstmitarbeiter.

Einige Wochen später, im August 2003, teilte das NIC Fauci mit, dass seine Empfehlungen in den endgültigen Geheimdienstbericht aufgenommen worden seien.

„Jeder von Ihnen hat aufschlussreiche Anmerkungen beigesteuert, die wir in unseren endgültigen Entwurf aufgenommen haben.“

Der Austausch zeigt, dass Fauci bereits fast 17 Jahre vor dem Auftreten von COVID-19 in geheimdienstbezogene Diskussionen zum Coronavirus eingebunden war.

Die Unterlagen belegen, dass die Beziehung damit nicht endete.

Bereits im August 2007 wurde Fauci zu Besprechungen der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) eingeladen, bei denen es um die künftige Ausrichtung der US-Programme zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen ging.

Die Überprüfung befasste sich mit globalen Bedrohungen durch Massenvernichtungswaffen, Maßnahmen zur Bedrohungsminderung, Erkennungsfähigkeiten, Folgenmanagement und übergeordneten Prioritäten der nationalen Sicherheit.

Die Zeitleiste offenbart ein wiederkehrendes Muster: Geheimdienste konsultierten Fauci 2003 zum Thema SARS und bezogen ihn bereits Jahre vor dem Auftreten von COVID-19 weiterhin in Aktivitäten zur biologischen Verteidigung und zur nationalen Sicherheit ein.

Anstatt Fauci als unabhängigen Gesundheitsbeamten darzustellen, der außerhalb der staatlichen Sicherheitsstrukturen agiert, zeigen die Unterlagen, dass er schon lange vor der Pandemie wiederholt an Diskussionen über Geheimdienstangelegenheiten, biologische Verteidigung und die Politik im Bereich Massenvernichtungswaffen teilgenommen hat.

CIA forderte eine „qualitativ andere“ Beziehung zu Wissenschaftlern

Zu den bedeutendsten Unterlagen gehört ein CIA-Bericht vom November 2003 mit dem Titel The Darker Bioweapons Future.

Der Bericht warnte davor, dass künstlich hergestellte biologische Kampfstoffe gefährlicher sein könnten als bekannte Krankheiten, und betonte gleichzeitig die Schwierigkeit, legitime biologische Forschung von fortgeschrittener Arbeit an Biowaffen zu unterscheiden.

In dem Bericht heißt es:

„Folglich argumentierten die meisten Diskussionsteilnehmer, dass eine qualitativ andere Beziehung zwischen der Regierung und den Lebenswissenschaften erforderlich sein könnte, um der zukünftigen Bedrohung durch Biowaffen am effektivsten zu begegnen.“

Die Erklärung lässt darauf schließen, dass die Geheimdienste biologische Bedrohungen nicht lediglich als wissenschaftliche Fragen betrachteten.

Sie diskutierten bereits über eine veränderte Beziehung zwischen staatlicher Macht und den Biowissenschaften.

Geheimdienste sollten enger mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten.

Das Dokument stellte einen Zusammenhang zwischen der Aussicht auf zunehmend gefährliche, künstlich hergestellte Krankheitserreger und der Notwendigkeit einer neuen Beziehung zwischen Regierung und Wissenschaft her und warf die Frage auf, ob die Angst vor künftigen biologischen Bedrohungen dazu genutzt wurde, den Einfluss der nationalen Sicherheit auf die Biowissenschaften auszuweiten.

Wissenschaftler als regierungsnahes „lebendiges Sensornetzwerk“ vorgeschlagen

Der CIA-Bericht ging noch weiter.

Dem Dokument zufolge:

„Eine umfassendere Vision, die von einem Diskussionsteilnehmer dargelegt wurde, sah vor, dass die Biowissenschaftsgemeinschaft insgesamt die Regierung unterstützen sollte, indem sie als ‚lebendiges Sensornetzwerk‘ fungiert – auf internationalen Konferenzen, in Universitätslabors und über informelle Netzwerke –, um neue technische Fortschritte mit Potenzial zur Waffenanwendung zu identifizieren und die Regierung darauf aufmerksam zu machen.“

Das Konzept sah vor, dass Wissenschaftler als dezentrales Netzwerk zur Informationsbeschaffung fungieren, das sich über Universitäten, Konferenzen, Labore und Fachkreise erstreckt.

Der Vorschlag ist von Bedeutung, da er offenlegt, dass Geheimdienstmitarbeiter bereits Jahre vor dem Auftreten von COVID-19 darüber diskutierten, wie wissenschaftliche Einrichtungen als Teil umfassenderer Systeme zur Überwachung biologischer Bedrohungen genutzt werden könnten.

Die Debatte um den Ursprung von COVID-19 entfaltete sich innerhalb bereits bestehender Geheimdienststrukturen

Die Bedeutung der neu veröffentlichten Unterlagen wird deutlicher, wenn man sie im Zusammenhang mit späteren Entwicklungen bei der Untersuchung der COVID-19-Ursprünge betrachtet.

Am 31. Januar 2020, nachdem Bedenken hinsichtlich ungewöhnlicher Merkmale von SARS-CoV-2 geäußert worden waren, drängte Fauci darauf, dass diese Bedenken, sollten sie sich als berechtigt erweisen, dem FBI und dem MI5 gemeldet werden sollten.

In den folgenden Monaten nahm Fauci an Diskussionen teil, die letztlich zur Ausarbeitung von The Proximal Origin of SARS-CoV-2 beitrugen, dem einflussreichen Papier, das gegen eine Laborentstehung argumentiert.

Später, nach Präsident Bidens Anordnung von 2021, in der er die Geheimdienste anwies, eine Untersuchung der COVID-Ursprünge durchzuführen, erhielt Fauci geheime Briefings, die über den Nationalen Sicherheitsrat arrangiert wurden, und wurde eingeladen, weitere Berichte zur Ursprungsfrage zu prüfen.

Die neu veröffentlichten Unterlagen stellen daher die Vorstellung in Frage, dass Geheimdienste erst nach Beginn der Pandemie in die COVID-Geschichte eingriffen.

Stattdessen zeigen sie, dass Geheimdienste bereits in vielen der gleichen Netzwerke zu Coronavirus, biologischer Verteidigung und öffentlicher Gesundheit tätig waren, die später für die Debatte um die Ursprünge von zentraler Bedeutung wurden.

Die Fauci-Akten fügen sich in ein größeres Muster ein

Die neu veröffentlichten Fauci-Unterlagen stehen nicht für sich allein.

Sie tauchen vor dem Hintergrund von Vorwürfen auf, dass Geheimdienste nicht nur die Ursprünge von COVID-19 untersuchten, sondern tief in die wissenschaftlichen und biologischen Verteidigungsnetzwerke eingebettet waren, die sich mit dem Thema selbst befassten.

Im November 2024 forderte Senator Roger Marshall (R-KS) eine Untersuchung der Frage, ob Bundesbehörden während der staatlichen Untersuchung zum Ursprung von COVID-19 „absichtliche Maßnahmen“ ergriffen hätten, um Informationen zu unterdrücken.

Marshall zitierte Zeugenaussagen, wonach „konfliktbehaftete Personen möglicherweise die Informationen zum Laborursprung zensiert haben“ während der vom ODNI geleiteten Untersuchung.

Der Senator enthüllte zudem, dass die US-Geheimdienste während ihrer Ursprungsuntersuchung geheimen Zugang zum DEFUSE-Vorschlag der EcoHealth Alliance hatten.

Laut Marshall hätte der Vorschlag „2019 ein synthetisches Coronavirus mit derselben einzigartigen Struktur wie SARS-CoV-2“ hervorbringen können.

Marshall beschrieb DEFUSE ferner als „Blaupause“ für die gentechnische Herstellung von SARS-CoV-2 und stellte die Entscheidung der DARPA in Frage, den zuvor nicht klassifizierten Vorschlag während der Ursprungsuntersuchung in ein klassifiziertes Netzwerk zu verlagern.

Dem Senator zufolge könnten die Umstände dieser Klassifizierung potenziell „Fehlverhalten, falsche Aussagen, Behinderung von Bundesverfahren, Verschwörung, Interessenkonflikte oder Verstöße gegen Verwaltungs- oder Zivilrecht“ beinhalten.

Marshalls Schreiben hob auch die Biological Sciences Experts Group (BSEG) hervor, ein geheimes Beratungsnetzwerk, das 2006 gegründet wurde, um Geheimdiensten bei der Aufdeckung und Bewertung von Bedrohungen durch Biowaffen zu helfen.

Die Teilnehmer der BSEG sind der Öffentlichkeit in der Regel unbekannt, es sei denn, sie legen ihre Beteiligung freiwillig offen.

Betrachtet man dies zusammen mit den Fauci-Akten, zeichnet sich ein umfassenderes Bild ab.

Derselbe Geheimdienstapparat, der geheime wissenschaftliche Beratungsnetzwerke konsultierte, Informationen zum Coronavirus auswertete, biologische Bedrohungen bewertete und später die Untersuchung der Regierung zu den Ursprüngen von COVID beaufsichtigte, hatte bereits Jahre zuvor Beziehungen zu führenden Persönlichkeiten der Biomedizin gepflegt.

Anstatt Geheimdienste als externe Beobachter der biologischen Forschung darzustellen, deuten die gesammelten Unterlagen auf eine langjährige Konvergenz von Geheimdiensten, Planern der biologischen Verteidigung, Gesundheitsbeamten und wissenschaftlichen Experten hin, die innerhalb desselben Ökosystems biologischer Bedrohungen agieren.

Daraus lässt sich ableiten, dass die Grenze zwischen Geheimdienstoperationen, Biodefense-Planung, Führung im Bereich der öffentlichen Gesundheit und wissenschaftlicher Forschung möglicherweise weitaus durchlässiger war, als die Öffentlichkeit annahm.

CIA konsultierte Coronavirus-Forscher bereits Jahre vor COVID

Die neu veröffentlichten Fauci-Akten stimmen auch mit zuvor offengelegten Unterlagen überein, die zeigen, dass die Geheimdienstgemeinschaft bereits Jahre vor der Pandemie Beziehungen zu wichtigen Coronavirus-Forschern pflegte.

Laut früheren Dokumenten, auf die Senator Rand Paul verwies, kontaktierten die CIA und der DNI im September 2015 den Coronavirus-Forscher Ralph Baric von der University of North Carolina bezüglich eines möglichen Projekts zur „Coronavirus-Evolution und möglichen natürlichen Anpassung beim Menschen“.

Die Unterlagen deuten ferner darauf hin, dass Baric Mitglied der BSEG der Geheimdienstgemeinschaft war.

Barics Rolle ist besonders bedeutsam, da er auch maßgeblich am DEFUSE-Vorschlag von 2018 beteiligt war, einem vor der Pandemie durchgeführten Projekt zur Coronavirus-Manipulation, an dem die EcoHealth Alliance und das Wuhan Institute of Virology beteiligt waren und das technische Merkmale beschrieb, die später als definierende Merkmale von SARS-CoV-2 identifiziert wurden.

Baric hatte bereits Arbeiten veröffentlicht, in denen synthetische „Sündenbock“-Viren beschrieben wurden, die digital mit falschen „Fingerabdrücken“ des Ursprungs manipuliert wurden, um Ermittler in die Irre zu führen.

Er hatte zudem mithilfe seiner „no see’m“-Technik einen Entwurf für computergenerierte Coronaviren ohne nachweisbare Assemblierungsspuren entwickelt.

Am 29. Januar 2020 – Wochen vor der Veröffentlichung von Proximal Origin und bevor die Labor-Leck-Hypothese weitgehend verworfen wurde – hielt Baric vor dem ODNI ein „Origins“-Briefing, in dem die Möglichkeit einer versehentlichen Freisetzung aus dem Wuhan Institute of Virology erörtert wurde.

Wenn Geheimdienste bereits Jahre vor COVID-19 führende Coronavirus-Ingenieure konsultierten, im Januar 2020 von ihnen Briefings zur Herkunft erhielten und gleichzeitig an den anschließenden Untersuchungen der Regierung zur Herkunft teilnahmen, wo endete dann die wissenschaftliche Analyse und wo begann das Geheimdienstmanagement?

Die übergeordnete Frage

Seit Jahren werden der Öffentlichkeit im Wesentlichen zwei konkurrierende Erklärungsansätze für COVID-19 präsentiert:

Natürliche Übertragung.

Leck im Labor.

Bei beiden Theorien werden Geheimdienste in der Regel als neutrale Ermittler dargestellt, die versuchen, herauszufinden, welche Erklärung zutrifft.

Die neu veröffentlichten Unterlagen deuten auf einen anderen Zeitablauf hin.

Sie zeigen, dass Geheimdienste bereits Jahre vor dem Auftreten von COVID Beziehungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit pflegten, an Coronavirus-Bewertungen teilnahmen, eine verstärkte Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Kreisen diskutierten und über Beratungsstrukturen für biologische Bedrohungen agierten.

Die Dokumente zeigen, dass Geheimdienste keine Außenstehenden waren, die plötzlich aufgefordert wurden, ein unerwartetes Ereignis zu untersuchen.

Sie waren bereits in viele derselben Institutionen, Netzwerke und Beziehungen eingebunden, die später für die Pandemie und die konkurrierenden Erzählungen über ihren Ursprung von zentraler Bedeutung wurden.

Fazit

Die neu veröffentlichten Fauci-Akten stellen eine der zentralen Annahmen in Frage, die der Debatte um den Ursprung von COVID zugrunde liegen.

Der Öffentlichkeit wurde weitgehend vermittelt, dass Geheimdienste erst nach Beginn der Pandemie ins Geschehen eingriffen, um zu klären, ob COVID durch einen natürlichen Übertragungsweg oder einen Laborunfall entstanden sei.

Die Unterlagen zeigen etwas anderes.

Schon Jahre vor dem Auftreten von COVID rekrutierten Geheimdienste bereits Führungskräfte des öffentlichen Gesundheitswesens für Coronavirus-Bewertungen, diskutierten eine verstärkte Integration mit den Biowissenschaften, entwickelten Netzwerke zur Überwachung biologischer Bedrohungen und beteiligten sich an der Planung der biologischen Verteidigung.

Als die Debatte über den Ursprung begann, untersuchte die Geheimdienstgemeinschaft kein unbekanntes Thema von außen.

Sie agierte innerhalb wissenschaftlicher, biologischer Verteidigungs- und öffentlicher Gesundheitsnetzwerke, die sie über Jahre hinweg mit aufgebaut, beeinflusst und beraten hatte.

Die Dokumente zeigen, dass die Institutionen, die später mit der Erklärung der Pandemie beauftragt wurden, eng mit vielen derselben Infrastrukturen zur biologischen Bedrohungsabwehr, wissenschaftlichen Netzwerken und Beziehungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verflochten waren, die schon lange vor der Pandemie selbst existierten.

Das wirft eine Frage auf, die weder die Erzählung vom natürlichen Ursprung noch die Erzählung vom Laborunfall vollständig beantwortet:

Wenn Geheimdienste bereits vor dem Auftreten von COVID im gesamten Ökosystem der biologischen Bedrohungsabwehr eingebettet waren, welche Rolle spielten diese Institutionen dann bei der Prägung des öffentlichen Verständnisses der Pandemie?