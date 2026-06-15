Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

In 24 Stunden ändert sich ALLES für die Vereinigten Staaten und den Iran, und jeder weiß das

„Das Ganze steht kurz vor dem Zusammenbruch, und Trump weiß das“–Oberst Douglas Macgregor (Redacted)

Tacheles # 209: Iran am Abgrund? | NATO-Angriff auf Russland? | Selenskis offener Brief an Putin

Du wirst es NIE ERRATEN, wer gerade dabei erwischt wurde, die USA auszuspionieren (Corbett Report)

JETZT VORBEREITEN! Ein gewaltiges Erdbeben kommt auf Kalifornien zu (Redacted News – Deutsch)

„Diese Akte muss auf den Tisch!“ Wahrheit über Merkel? | Dr. Hans-Georg Maaßen

Affäre Lügenfritz und Bärbel Bas als Motorradbraut

AfD durch CIA gegründet – er hat die Beweise

„Rechne im Herbst mit Krawallen“ – Punkt.PRERADOVIC mit Waldemar Hartmann

Simulation der Freiheit: Wer im Hintergrund wirklich die Fäden zieht

AI-Regierung kommt! Moskitos, Tote und Jobverluste.

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MPOX, Vogelgrippe, Hanta, Ebola, … und jetzt Dermatophilus congolensis?

Unglaubliche Krebs-Entdeckung einer Schülerin!

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Brisant! Antarktis 300 Jahre vor uns entdeckt? Graham Hancock enthüllt!

Zionisten vollenden die Übernahme der amerikanischen Medien | Kim Iversen Deutsch

EIN KRIEG, DEN KEINER MERKT