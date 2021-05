Neue Forschung: Das Covid-19-Impfstoff-Spike-Protein tötet Menschen und nicht nur das „Virus“

Neue Forschungen des Salk-Instituts haben versehentlich aufgedeckt, dass die „Spike“-Proteine des Coronavirus (Covid-19), die nach einer experimentellen Gentherapie (mRNA)-Injektion für immer im Körper erzeugt werden, direkt für die Verursachung von Verletzungen und Tod verantwortlich sind.

Salk besteht darauf, dass nur die „Virus“-Spike-Proteine gefährlich sind und nicht die, die in Impfstoffen vorkommen. Neueste Wissenschaft zeigt, das ein Spike-Protein tödlich sein kann und das Gefäßsystem auf zellulärer Ebene angreift.

Eine kürzlich in der Zeitschrift Circulation Research veröffentlichte Arbeit fand heraus, dass die Spike-Proteine des Covid-Virus eine größere Bedrohung für das Gefäßsystem darstellen als für das Atmungssystem.

„Viele Leute denken, dass es eine Atemwegserkrankung ist, aber es ist in wirklichkeit eine Gefäßerkrankung“, sagt Uri Manor, ein Assistenzprofessor und Co-Autor der Studie.

„Das könnte erklären, warum manche Menschen Schlaganfälle haben und warum manche Menschen Probleme in anderen Teilen des Körpers haben. Die Gemeinsamkeit zwischen ihnen ist, dass sie alle eine vaskuläre Grundlage haben.“

Tests mit einem „Pseudovirus“, das im Grunde nur ein Klumpen von Covid-Grippe-Spike-Proteinen war, die eine inerte Substanz umgaben, führten zu den gleichen Schäden an Lunge und Arterien wie das angebliche Virus selbst.

„Gewebeproben zeigten eine Entzündung in den Endothelzellen, die die Wände der Lungenarterien auskleiden“, berichtet Salk.

„Das Team replizierte dann diesen Prozess im Labor und setzte gesunde Endothelzellen (die Arterien auskleiden) dem Spike-Protein aus. Sie zeigten, dass das Spike-Protein die Zellen durch Bindung von ACE2 schädigte. Diese Bindung störte die molekulare Signalübertragung von ACE2 an die Mitochondrien (Organellen, die Energie für die Zellen erzeugen), wodurch die Mitochondrien beschädigt und fragmentiert wurden.“

Lassen Sie sich nicht impfen, es sei denn, Sie wollen leiden und möglicherweise sterben

Frühere Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen, die darauf hindeuten, dass die wirkliche Bedrohung in all dem nicht irgendein „Virus“ ist, sondern die Spike-Proteine, die absichtlich als „Impfstoff“ in die Körper der Menschen injiziert werden.

„Wenn man die Replikationsfähigkeiten des Virus entfernt, hat es immer noch eine große schädigende Wirkung auf die Gefäßzellen, einfach aufgrund seiner Fähigkeit, an diesen ACE2-Rezeptor, den S-Protein-Rezeptor, zu binden, der jetzt dank Covid berühmt ist“, räumt Manor ein.

„Weitere Studien mit mutierten Spike-Proteinen werden auch neue Erkenntnisse über die Infektiosität und Schwere der mutierten SARS-CoV-2-Viren liefern.“

Eine Gruppe namens „Doctors for Covid Ethics“ hat als Reaktion auf die Studie eine Erklärung herausgegeben, die vor den Gefahren und der Unwirksamkeit einer Injektion mit dem chinesischen Virus warnt.

„Das Risiko-Nutzen-Kalkül ist … klar: die experimentellen Impfstoffe sind unnötig, unwirksam und gefährlich“, behauptet die Gruppe.

„Diejenigen, die die experimentelle COVID-19-Impfung genehmigen, erzwingen oder verabreichen, setzen die Bevölkerung und Patienten ernsthaften, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen Risiken aus.“

Basierend auf den Erkenntnissen der Salk-Studie ist nun klar, dass das Chinesische Virus in erster Linie eine Erkrankung des Gefäßsystems ist, und der Hauptverursacher ist das Spike-Protein.

Wenn man zwei und zwei zusammenzählt, ist die einzige logische Schlussfolgerung, dass Impfungen gegen das Coronavirus (Covid-19), die Inhaltsstoffe enthalten, die die kontinuierliche Produktion des besagten Spike-Proteins im Körper auslösen sollen, ein fast sicheres Todesurteil für diejenigen sind, die sie einnehmen.

„Die Impfstoffe sind sowohl für Gesunde als auch für Menschen mit vorbestehenden chronischen Krankheiten gefährlich, und zwar aus folgenden Gründen: Risiko von tödlichen und nicht-tödlichen Störungen der Blutgerinnung, einschließlich Blutungsstörungen, Thrombose im Gehirn, Schlaganfall und Herzinfarkt; Autoimmun- und allergische Reaktionen; Antikörper-abhängige Verstärkung von Krankheiten; und Impfstoff-Verunreinigungen aufgrund überstürzter Herstellung und unregulierter Produktionsstandards“, warnt Doctors for Covid Ethics.