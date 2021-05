Die US-Gehirnwäsche für die Welt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das amerikanische Establishment benutzt die Lügenmaschine der Presse, um die Erzählung für den größten Teil der Welt zu kontrollieren, indem es Desinformation in 59 Sprachen sendet. Die Länder und ihre Nachrichtendienste verlassen sich auf „Nachrichten“ aus den USA, um das Weltgeschehen zu verstehen. Der größte Teil der Welt hat kaum eine Alternative zu den amerikanischen Nachrichtenquellen, mit Ausnahme der BBC, die Teil des US-Presse-Netzwerks ist. In der Tat haben die USA eine effektive Gehirnwäsche der Welt durchgeführt.

Genauso wie die USA das internationale Zahlungssystem kontrollieren, kontrollieren die USA die Meinung der Welt. Trotz der Tatsachen, dass der Schwerverbrecher George Floyd an einer tödlichen Überdosis des gefährlichen Opioids Fentanyl starb, das 100-mal stärker ist als Morphium, glaubt die Welt, dass der Polizeibeamte Chauvin Floyd tötete, indem er sein Knie auf Floyds Hals hielt, obwohl die Polizeivideos in Wirklichkeit zeigen, dass Chauvins Knie auf Floyds Schulterblatt liegt, eine bewährte Haltetechnik. Die Jury hatte Angst, sich gegen die von den Presstituierten geschaffene Meinung zu stellen und verurteilte Chauvin trotz der schlagkräftigen Beweise für seine Unschuld. Die Ohnmacht der Fakten im heutigen Amerika hat unser Schicksal besiegelt.

Die Welt glaubt diese Unwahrheit von Floyds Tod, weil die prässtituierten US-Medien immer wieder ein durch „camera perspective bias“ verzerrtes Video gezeigt haben, das es aus ihrer Perspektive so aussehen lässt, als ob Chauvins Knie auf Floyds Hals liegt.

Wo auch immer man in der Welt hinschaut, sieht man, dass die Lügen der US-Medien – Fake News – es geschafft haben, das Weltverständnis zu kontrollieren.

Das gilt sogar für die alternativen Medien und sogar für die englischsprachigen russischen Medien. Der 2. Mai war der zehnte Jahrestag der angeblichen Tötung von Osama bin Laden in Pakistan durch US SEALS. Diese Geschichte, für die niemand je einen Beweis gesehen hat, ist zu einer historischen Tatsache geworden. Zum Beispiel akzeptiert Sputnik News die Gesamtheit der falschen 9/11-Osama-bin-Laden-Saga, eine inszenierte Darstellung, für die niemand jemals einen Fetzen eines Beweises gesehen hat.

Oleg Burunov, der für Sputnik schreibt, akzeptiert die Fantasiegeschichte, dass der Drahtzieher Osama bin Laden drei Wolkenkratzer des World Trade Centers mit zwei Flugzeugen zum Einsturz brachte und auch einen Teil des Pentagons zerstörte. Irgendwie überlistete eine Handvoll junger Saudi-Araber alle 17 US-Geheimdienste, die Flughafensicherheit viermal am selben Morgen und die gesamten Geheimdienste der NATO-Mitglieder und Israels. Und Sputnik News glaubt dieses Hirngespinst.

Nicht nur das, sondern Oleg Burunov glaubt, dass letzten Sonntag (2. Mai) der 10. Jahrestag ist, an dem Obama bin Laden in Pakistan ermorden und über Bord eines US-Flugzeugträgers im Indischen Ozean werfen ließ.

Das ist die offizielle Erzählung, und Sputnik, Burunow und die Sputnik-Redaktion behandeln sie als feststehende Tatsache.

Wie ich schon so oft berichtet habe, starb Osama bin Laden an Nierenversagen und anderen dokumentierten Krankheiten Ende 2001, ein Jahrzehnt vor seinem zweiten Tod in Pakistan. Seine Beerdigungsankündigungen waren überall, in Ägypten und sogar bei Fox News.

Was bin Ladens zweiten Tod ein Jahrzehnt später betrifft, so enthüllte das pakistanische Staatsfernsehen, dass die Behauptung von Präsident Obama, Osama bin Laden lange nach seinem tatsächlichen Tod getötet zu haben, ein Schwindel ist. Ich habe das Interview mit Zeugen am Tatort gepostet, das die Lüge der Obama-Regierung, die in die Welt ausgestrahlt wurde, vollständig zerstört hat. Hier ist das pakistanische TV-Interview.

Hier ist mein Interview mit Julian Charles von themindrenewed.com, Osama bin Laden-The Man Who Died Twice:

Wie George Orwell sagte, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das US-Nachrichtenmonopol bedeutet, dass die USA die Erklärungen für die gesamte Welt mit Ausnahme von China, Iran und Nordkorea kontrollieren. Wie klug Russland gegenüber den US-Medien ist, ist unklar. Russische englischsprachige Nachrichtendienste wurden gezwungen, sich als ausländische Agenten zu registrieren (keine anderen ausländischen Nachrichtendienste mussten diese Anforderung erfüllen, mit Ausnahme der iranischen), und sind vielleicht besorgt, dass sie geschlossen werden, wenn sie zu oft von den offiziellen Erzählungen abweichen. Diese Nachrichtendienste in den USA anzusiedeln, wo sie eingeschüchtert werden können, war ein Fehler.

Offenbar haben die Russen geglaubt, dass es in den USA Meinungsfreiheit gibt.

Seit Putin vor Jahren verkündet hat, dass die unipolare Welt nicht mehr existiert, hat Washington Russland dämonisiert. Aus schwer verständlichen Gründen hat der Kreml die Dämonisierung Russlands und des russischen Präsidenten toleriert. Indem der Kreml seine eigene Dämonisierung scheinbar duldet, hat er zum Erfolg der amerikanischen Propaganda beigetragen.

Vielleicht liegt das Problem darin, dass Russland die Respektlosigkeit vor der Wahrheit, die die US-Medien und die Regierung symbolisieren, nicht nachvollziehen kann.