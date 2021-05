Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank: Die Covid Chance: Massive Entvölkerung hat bereits begonnen

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Herr Koenig ist Research Associate des Centre for Research on Globalization.

Erinnern Sie sich an Bill Gates‘ berüchtigten Ausspruch mit seinem verführerischen Lächeln, etwas in der Art: „Selbst wenn ich nicht mehr da bin, das System ist eingerichtet und wird ohne mich weiterlaufen.

Dies ist kein wortwörtliches, sondern ein kontextbezogenes Zitat.

Leider wurde jeder Hinweis auf dieses und andere ähnliche gegenläufige Erzählungen aus dem Internet gelöscht.

Das ist Teil einer massiven Zensurmaßnahme.

Natürlich, ohne Zensur der alternativen Medien – würde der Plan flach fallen.

Die Mainstream-Medien, wie auch die sozialen Plattformen, werden mit hunderten von Millionen Dollar gekauft, um das gefälschte und kriminelle Corona-Narrativ weiter zu propagieren.

Der Plan ist entsetzlich.

Es ist eine Public-Relations-Verzerrung der Wahrheit, dessen, was hinter der enormen, zwanghaften „Impfung“ steckt.

Der Jeder-muss-geimpft-sein-Antrieb ist so enorm, für eine Krankheit, die eine 99,9%ige Überlebensrate hat – und ungefähr so tödlich ist wie eine gewöhnliche Grippe (0,3% – 0,8%) – so, dass jeder, der noch klar denken kann, sich fragen muss, was dahinter steckt.

Was ist die eigentliche Agenda?

Die britische Regierung hat im Jahr 2020 mehr als 184 Mio. £ in die Kommunikation, sprich Propaganda, im Zusammenhang mit Covid-19 investiert, wie Zahlen aus dem Cabinet Office zeigen.

Es heißt, dass sie bis 2022 weitere mindestens 320 Mio. £ (umgerechnet etwa 380 Mio. US$) plant. Quelle

Wie glaubwürdig ist dann Boris Johnson, der bei mehreren Gelegenheiten sagte, dass bis Ende 2021 alles vorbei sein wird?

Allerdings warnte er auch, dass wir niemals zur alten Normalität zurückkehren werden, dass eine Neue oder Eine-Welt-Ordnung (OWO) aus dieser einmaligen Covid-Chance hervorgehen wird.

Dieselben Worte wie von Klaus Schwab, dem „Vater“ des Weltwirtschaftsforums (WEF), dem angeblichen Autor von The Great Reset, der uns – fairerweise – all die entsetzlich unmenschlichen Pläne präsentiert, die sie für uns haben, so entsetzlich, dass niemand wirklich zuhört.

Aber zuhören sollten wir, denn diese Pläne haben bereits begonnen, umgesetzt zu werden – und wir sind mittendrin, verschließen immer noch die Augen vor dem, was sie uns sagen, dass es kommen wird – und gleichzeitig mit ihren Warnungen kommt.

Wir wachen also besser auf, mit weit geöffneten Augen, und unser Geist und unser Bewusstsein sind bereit zu handeln.

Diese einzigartige „Covid-Gelegenheit“, wie der Guru des WEF, Klaus Schwab, sie nennt, hat mit einer ebenso einzigartigen Todesrate durch diese mRNA-artigen Covid-Injektionen begonnen, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden.

Hier beginnt eines der schwersten Verbrechen unserer Regierungen auf der ganzen Welt, indem sie uns die experimentellen Injektionen – mit im Grunde keinerlei Tests – als Impfstoffe verkaufen.

Es ist eine GROSSE Lüge.

Sie alle lügen uns an.

Alle 193 UN-Mitgliedsregierungen und natürlich das politische Gremium der UN, angeführt von Generalsekretär António Guterres, machen bei dieser Monsterlüge mit, bei der erzwungenen tödlichen „Impfung“, einem Betrug epischen Ausmaßes, wie wir ihn in unserer heutigen Zivilisation noch nie erlebt haben.

EMA (European Medicines Agency), meldet 5993 (3. Mai 2021) Todesfälle durch Corona-Impfungen.

Das ist eine 50-fache Steigerung gegenüber der Todesrate bei herkömmlichen Impfstoffen; siehe dies

In der Tat handelt es sich bei den in Europa und den USA verabreichten Covid-Injektionen, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden, um mRNA-artige Inokulationen, die nie als „Impfstoffe“ bezeichnet werden durften.

Sie wurden von der CDC als „Notfall-Gen-Therapie“-Behandlungen erlaubt (nicht genehmigt).

Alle Regierungen und Institutionen, die sie „Impfstoffe“ nennen, lügen Sie an.

Sie begehen einen Betrug, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Kriminelle sollten und sollen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Nürnberg 2.0 verfolgt werden, eine Strafverfolgung nach dem Muster der Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Nürnberger Kodex.

Der führende Architekt und Anwalt für dieses Bemühen um globale Gerechtigkeit ist Dr. Reiner Füllmich, Mitbegründer der World’s Doctor Alliance; siehe hier..

Dr. Füllmich sagte es klar und deutlich: „Es ging nie um das Virus.

Es ging nie um die Gesundheit.

Dies sind kriminelle Handlungen, die mit allen bekannten Angriffen auf die Menschheit in der Geschichte unserer Zivilisation in keinem Verhältnis stehen.

Die nachteiligen Auswirkungen dieser Injektionen, die vom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-amerikanischen CDC (Vaccine Adverse Event Reporting System) seit dem 14. Dezember 2020 bis zum Ende von Aril 2021 aufgezeichnet wurden, betrugen nach experimentellen Covid-Injektionen insgesamt 4178 Todesfälle.

Die Zahl der Todesfälle nach Covid-Impfungen entspricht nun der Zahl der in 20 Jahren seit 2001 aufgezeichneten Todesfälle nach Impfungen.

Am 6. Mai berichtete der Fox News-Kommentator Tucker Carlson, dass dies etwa 30 Menschen pro Tag entspricht, die zwischen Dezember 2020 und Ende April 2021 an dem falschen Impfstoff Covid sterben.

Carlson fügt hinzu: „Laut VAERS sind in vier Monaten während einer einzigen Impfkampagne mehr Menschen nach der Impfung gestorben als durch alle anderen Impfstoffe zusammen über mehr als eineinhalb Jahrzehnte.“

Carlson erklärte, die Zahl der Todesfälle wahrscheinlich viel höher sei als von VAERS berichtet. Er zitierte Berichte, die 2010 dem Ministerium für Gesundheit vorgelegt wurden und feststellten, dass „weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse im Impfstoff vom VAERS-System gemeldet werden“.

Diese Aussage deckt sich mit der eigenen Einschätzung der CDC, dass nur ein Bruchteil der wirklichen Zahl der Verletzungen und Todesfälle durch Impfstoffe von VAERS gemeldet werden, und schätzt, dass die wirklichen Zahlen mindestens bis zu 10 Mal höher sein können als gemeldet.

Dr. Joseph Mercola macht eine bombensichere Vorhersage zu den Covid-19-Spritzen, nämlich dass die „Impfstoffe“, d.h. die experimentellen Injektionen, wahrscheinlich mehr Menschen töten werden als Covid selbst.

Dr. Mercola verweist auch unmissverständlich auf eine schwere Entvölkerungsstrategie.

Er erinnert seine Zuhörer daran, dass die CDC unglaublicherweise und lächerlicherweise empfiehlt, die mRNA-Impfung schwangeren Frauen zu verabreichen.

Nie zuvor, so Dr. Mercola, wurden schwangere Frauen experimentellen Medikamenten ausgesetzt, was dies laut CDC und FDA ist.

Dies ist ein Verbrechen epischen Ausmaßes, das sowohl von der Forschung als auch von den Aufsichtsbehörden CDC und FDA begangen wurde.

Dr. Mercola schätzt, dass mindestens 30% der schwangeren Frauen, die die Covid-Spritze erhielten, Fehlgeburten hatten.

Er verwies auch auf Unfruchtbarkeit und Sterilisation Eigenschaften dieser mRNA-Typ Injektionen und prognostiziert massive Todesraten auf dem Weg von der Injektion.

Dr. Janci Chunn Lindsay vom CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) gab einen öffentlichen Kommentar darüber ab, wie der Covid-„Impfstoff“, alias experimentelle Gentherapie, das menschliche Reproduktionssystem beeinflussen und Abtreibungen verursachen kann – siehe hier

Das Welternährungsprogramm (WFP), die Anti-Hunger-Agentur der Vereinten Nationen, stellt fest, dass die Pandemie „zu steigendem Hunger und einem akuten Rückgang der Gesundheitsversorgung von Müttern beigetragen hat, der Dutzende von Millionen Menschen bedroht und die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die Armen der Welt unterstreicht.“

Die Zahl der Menschen, die weltweit auf dringende Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, hat 2020 ein Fünf-Jahres-Hoch erreicht – sie liegt bei mindestens 155 Millionen.

Das JN äußert sich besorgt über das Risiko eines Anstiegs der Todesfälle bei Müttern und Neugeborenen, da es an mindestens 900’000 Hebammen mangelt, was einem Drittel der weltweit benötigten Hebammenkräfte entspricht.

Das WFP sagt: „Wir beobachten, wie sich das Worst-Case-Szenario vor unseren Augen entfaltet.“

Der „Global Report on Food Crisis – 2021“ umfasst 55 Länder und Gebiete, darunter drei – Burkina Faso, Südsudan und Jemen – in denen laut WFP mindestens 133’000 Menschen von einer Hungersnot, der schwersten Phase einer Hungerkrise, betroffen sind.

Die daraus resultierende Todesrate kann zur Zeit nur geschätzt werden. –

Entvölkerung, das Horten von Ressourcen von unten und der Mitte nach oben und die vollständige Digitalisierung des Lebens selbst, ist die größere Agenda dieser menschengemachten Covid-Krise.

Es ist auch die Schlüsselstrategie, die im „Great Reset“ des WEF (Klaus Schwab) verankert ist.

Sie präsentiert einen vielschichtigen Ansatz, um innerhalb einer Dekade – der sogenannten UN-Agenda 2030 – eine Eine-Welt-Ordnung zu erreichen, diktiert von einigen wenigen ultra-reichen Unmenschen, und geleitet höchstwahrscheinlich von der heutigen gehorsamen Weltregierung, gekauft von Top-Politikern und wissenschaftlichen Beratern.

Ihnen wurde wahrscheinlich versprochen, dass sie nicht geimpft werden, oder schlimmstenfalls nur durch ein harmloses Placebo, für Show und Public Relations Propaganda.

Die UN 2030 cum Great Reset Agenda spielt sich an vielen Fronten ab und hält die ganze Welt – zumindest die 193 UN-Mitglieder – als Geisel, vergleichbar mit dem Würgegriff einer Krake mit ihren vielen Tentakeln.

Wenn einer besiegt ist, arbeiten die anderen gnadenlos weiter, bis die Besiegten nachwachsen – mit anderen Strategien. Das ist gut durchdacht, wird seit Jahrzehnten geplant.

Wie Bill Gates andeutet: Wenn ich weg bin, geht „das Projekt“, das im System verankert ist, weiter.

Das „Projekt“ (Great Reset / UN Agenda 2030) bedeutet, die Umsetzung eines Drei-Ziele-Plans: 1: massive Entvölkerung; 2: Transfer von öffentlichem Vermögen und anderen Ressourcen von unten und der Mitte nach oben (Herstellung der Multimilliardäre, Multibillionäre), und 3: Digitalisierung von allem, einschließlich des menschlichen Gehirns.

Klingt verrückt? – Ja, es ist verrückt, aber wenn es aus dem Herzen der Bestie, dem Tiefen Staat, kommt, ist es umso plausibler.

Hier ist der Beweis; siehe dieses explosive Interview Dr. Carrie Madej auf Covid Impfungen DNA-Modifikation – Injektion von Nano-Technologie durch Hydrogel in Covid „Impfstoffe“ in Richtung totale Kontrolle – Transhumanismus.

Die Nano-Technologie, angewandt über eine Art Tattoo-Stempel, Injektion von Hydrogel unter die Haut mit Nano-Chips oder mikroskopischen Bots (Roboter, die auf Künstliche Intelligenz – KI – reagieren), ein Bill Gates-Patent # 2020606060 – wird derzeit in Westafrika an „kleinen Leuten“ getestet.

Wenn es fertig ist, vielleicht auch schon vorher, wird es bei den westlichen „besseren Menschen“, den ehemaligen „White Supremacists“, eingesetzt werden.

Um diese Nano-Roboter zu betreiben, wird die 5G-Technologie zum Einsatz kommen. In der Tat ist dies einer der wichtigsten Zwecke von 5G.

The Last American Vagabond (und verschiedene andere Online-Medien) berichtet über sich selbst ausbreitende, selbstverstärkende Impfstoffe, siehe hier

Eine einzige geimpfte Person könnte den Impfstoff auf mehrere andere Personen in ihrem Umfeld übertragen.

Damit wären die Impfgegner erledigt.

Und es könnte bereits geschehen sein, denn es gibt zahlreiche Berichte von vor allem nicht geimpften Frauen, die in engem Kontakt mit geimpften Menschen standen und unter Symptomen wie Menstruationsstörungen, Fehlgeburten – und, worauf es hinauslaufen könnte – Unfruchtbarkeit litten.

Ist das der Zweck von „Impfstoffverteilern“? – „Implantierte Unfruchtbarkeit“ als ein „Zweig“ der Eugenik-Agenda? – Die Todesagenda der dunklen Elite.

Diese Technologie könnte natürlich auch auf beliebige Vektoren angewendet werden, tödliche und gezielte Vektoren.

Stellen Sie sich vor, eine „geimpfte“ Person, oder mehrere von ihnen, infiltrieren eine Demonstration, sagen wir – eine Anti-Covid-Maßnahmen-Protest – mit Tausenden von Menschen.

Mit der Zeit könnten viele der Demo-Teilnehmer unfruchtbar werden oder sogar sterben. Solche Fälle wären nicht einfach bis zu ihrem Ursprung, der „drahtlosen“ Übertragung der „Impf-Substanzen“, zurückzuverfolgen.

Dennoch ist es ein cleverer Plan. Es scheint bereits zu funktionieren.

Wieder, während wir noch streiten über die Gültigkeit und Feinheiten, ist der – The Great Reset – oder die Umstrukturierung der Weltwirtschaft (IWF Äquivalent des Great Reset), ist bereits in vollem Gange.

America’s Frontline Doctors (AFLDS) interviewte den ehemaligen Vizepräsidenten und Chief Science Officer von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, zu seinen Ansichten über den Impfstoff COVID-19, Hydroxychloroquin und Ivermectin, die Zulassungsbehörden und mehr.

Zu Beginn sagte Dr. Yeadon: „Ich bin mir der globalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gegen einen großen Teil der Weltbevölkerung verübt werden, sehr bewusst.“

Er fuhr fort: „Ich empfinde große Angst, aber ich lasse mich nicht davon abhalten, vor mehreren Gruppen von fähigen Anwälten wie Rocco Galati in Kanada und Reiner Fuellmich in Deutschland als Experte auszusagen.“

Und: „Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass wir uns in der Gegenwart von bösen (eine Feststellung, die ich in meiner 40-jährigen Forscherkarriere noch nie getroffen habe) und gefährlichen Produkten befinden.“

Zu einem verwandten Thema berichtet RT am 28. April 2021, dass Florida Schwärme von GVO-Moskitos freisetzen will.

Anwohner bezeichnen es als „kriminelles Experiment“ der von Bill Gates unterstützten Biotechnologie.

Der offizielle Zweck hinter diesem Plan ist die Freisetzung von Tausenden von gentechnisch veränderten Moskitos, um Krankheiten in den Florida Keys zu bekämpfen.

Das Projekt hat bei den Anwohnern große Besorgnis ausgelöst, die von einem „kriminellen“ Experiment sprechen, das sie zu Versuchskaninchen machen wird.

Angeführt vom Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) und Oxitec, einer britischen Biotech-Firma, die von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt wird, zielt das Projekt darauf ab, die ersten Schwärme gentechnisch veränderter Käfer ab Anfang Mai 2021 auf die Keys loszulassen, wie in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt wurde.

Für die erste Etappe des Plans, die später erweitert werden soll, werden an sechs Standorten Moskito-Kästen aufgestellt, die über 12 Wochen etwa 144’000 Aedes aegypti-Mücken freisetzen werden, eine Art, die am engsten mit der Übertragung von Krankheiten wie Dengue, Zika und Gelbfieber verbunden ist.

Wenn alles nach Plan verläuft, werden sich die männlichen, nicht stechenden Mücken mit den einheimischen, stechenden Weibchen paaren, deren weibliche Nachkommen darauf programmiert sind, abzusterben, und so helfen, die Aedes aegypti-Population zu kontrollieren und die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren.

Hier ist, was die Leute sagten: „Wir sind zwar keine Wissenschaftler, aber wir lesen. Und was Oxitec sagt und was wir aus anderen Quellen lesen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge“, sagte ein besorgter Einwohner bei einer Gemeinderatssitzung, „ich bitte Sie, ich flehe Sie an, sofort zu handeln [und] eine Resolution gegen diese Technologie in Betracht zu ziehen.“

Und weiter: „Ich finde es kriminell, dass wir zu diesem Experiment gezwungen werden – kriminell, dass wir diesem Terrorismus durch unser eigenes Florida Keys Mosquito Control Board ausgesetzt werden.“

Sogar einige gewählte Beamte drückten ihre Besorgnis aus und nannten die GVO-Mücken „Frankenstein-Käfer“.

Ähnliche Versuche wurden 2016 in Brasilien mit der Zika-Barrieremücke durchgeführt, ebenfalls von Oxitec, ebenfalls unterstützt von der Bill and Melinda Gates Foundation.

Das Ergebnis war katastrophal, wie sich viele von Ihnen vielleicht erinnern – wissentlich oder aus Versehen?

Hier ist, was RT über den dubiosen Hintergrund des Moskito-Projekts zu sagen hat.

Die Defense Advanced Research Projects Agency, kurz DARPA genannt, ein halb geheimer militärischer Thinktank Forschungsinstitut des Pentagons, will gentechnisch veränderte Viren verbreiten… um „Ernten zu retten“, oder eher eine „defensive Biowaffe“?

Eine Gruppe von europäischen Wissenschaftlern warnt, dass ein US-Militärprogramm mit dem Namen „Insect Allies“ als biologische Waffe eingesetzt werden könnte.

Der Forschungsarm des Pentagons behauptet, sie seien zur Verteidigung von Nutzpflanzen gedacht, leugnet aber ein „Dual-Use“-Potenzial nicht.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie und der Universität Freiburg in Deutschland sowie der Universität Montpellier in Frankreich haben in der Ausgabe vom 5. Oktober eine Kritik an dem Programm, das den Namen „Insect Allies“ trägt, veröffentlicht.

Sie argumentieren, dass „das Wissen, das aus diesem Programm gewonnen werden soll, in seiner Fähigkeit, die US-Landwirtschaft zu verbessern oder auf nationale Notfälle zu reagieren, sehr begrenzt erscheint“ und daher das Programm „weithin als ein Versuch wahrgenommen werden kann, biologische Agenzien für feindliche Zwecke und ihre Verabreichungsmöglichkeiten zu entwickeln“, was einen Verstoß gegen die Biowaffenkonvention bedeuten würde.

Die Leute von den Florida Keys haben vielleicht eine Ratte gerochen – und gegen diese Versuche protestiert. Vielleicht war der Auslöser für ihre heftige Reaktion die Tatsache, dass Bill Gates, ein bekannter Eugeniker, diesen „Versuch“ gesponsert hat.

Nur die Zukunft wird zeigen, ob sie Recht hatten.

In der Zwischenzeit leben wir immer noch in einer Welt, in der Geld alles kauft, ohne Rücksicht auf das öffentliche Interesse.

Ein System, das definitiv geändert werden muss – aber nicht mit einem „The Great Reset“, der uns einer ultra-kapitalistisch geführten globalen Kontrolltyrannei ausliefern würde.

NO WAY! NIEMALS!

All diese krakenartigen Übungen rund um den Globus, aber besonders in der westlichen Welt, deuten auf ein massives Entvölkerungsprogramm hin, was niemanden überraschen sollte.

Die Entvölkerung stand schon in den 50er Jahren auf der Agenda der Bilderberger – und wurde offen von Henry Kissinger, einem Rockefeller-Schützling, gefördert, der wiederum einer der „Väter“ der Eugenik-Agenda ist.

Fazit – Ein Ausweg

Wir, das Volk, dürfen nicht verzweifeln.

Wie Dr. Carrie Madej sagt, sind wir sehr mächtige Wesen, mit einem enormen Potential, die dunklen Kräfte zu überwinden, die auf einer niedrigen Ebene mitschwingen, uns aber beherrschen wollen, indem sie uns Angst einflößen – Angst ist ihre stärkste Waffe.

Mit der Angst geben wir unsere gesamte Geistes- und Herzenskraft ab; die Kraft des LEBENS.

Mit der Angst unterwerfen wir uns ihrer Macht der Dunkelheit, die auf niedrigen Ebenen schwingt.

Dr. Madej nennt die weltweite Katastrophe, in der wir uns befinden, den Dritten Weltkrieg, ohne Bomben, ohne Blutvergießen, sondern einen Krieg der Köpfe.

Ein Krieg der menschlichen Energie.

Nehmen Sie dies – unser Herz ist etwa 100.000 Mal stärker elektrisch und bis zu 5.000 Mal stärker magnetisch als das Gehirn.

Sie können unser Gehirn manipulieren, aber nicht unser Herz.

Diese enorme Kraft kommt in einer hohen Frequenz – einer Frequenz, die weit höher ist als die von Nano-Chips oder künstlichen Bots und KI.

Diese „Werkzeuge“ funktionieren nur, weil unsere Gehirne durch einen endlosen Regen von Angstpropaganda konditioniert worden sind. Wenn wir aus dieser ruchlosen Matrix heraustreten, kann und wird unser Herz uns eine Wiedergeburt schenken.

Sie können es als das Folgen eines höheren Bewusstseins bezeichnen.

Wir haben eine enorme spirituelle Kraft, eine Aura mit einem elektrischen Feld, das auf einem hohen Niveau mitschwingt, wenn wir uns solidarisch verbinden.

Bei einer starken Person kann diese Aura bis zu 80 km hoch gemessen werden.

Wir können dieses System besiegen – und wir werden es, wie sowohl Dr. Carrie Madej, als auch Dr. Joseph Mercola in ihren Videos selbstbewusst zum Ausdruck bringen.

Wir werden es überwinden und uns aus dem Zeitalter der Dunkelheit in ein neues Zeitalter des Lichts bewegen – in einen neuen Zyklus, in eine bewusste Zivilisation.