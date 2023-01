Neue Lektionen für heute in Mel Gibsons ikonischer Darstellung des „Patrioten“

2023 könnte das Jahr sein, in dem du dich entscheiden musst, auf welcher Seite des Guten oder des Bösen du stehst. Jegliche Anonymität wird verschwinden, und Sie werden als das entlarvt, was Sie sind. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie auf dem Zaun saßen und hofften, dass das Böse nicht hinter Ihnen her ist. Werden Sie aufstehen und für die Wahrheit eintreten? Oder werden Sie sich in unrühmlicher Unterwerfung unter den Feind zurückziehen?

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass TN die erste und einzige Publikation war, die der Technokratie im Jahr 2015 den Krieg erklärt hat. Damals war klar, dass wir angegriffen wurden und dass es keine Verhandlungen mit diesem schwer gepanzerten Feind der Technokratie geben würde. Jetzt, im 8. Jahr, befindet sich die Welt im totalen Chaos, Nationalstaaten werden zerstört, Menschen verarmen und sterben, während uns offen gesagt wird: „Bis 2030 werdet ihr nichts besitzen und glücklich sein.“ ⁃ TN-Redakteur

Ich wollte zwischen dem 25. Dezember und dem 2. Januar eine dringend benötigte Weihnachtspause einlegen. Die Woche, die ich mir freigenommen habe, entsprach nicht genau den Vorgaben und auch nicht dem, was ich erwartet hatte.

Am 21. Dezember bekam ich Kopfschmerzen und Fieber, die sich zu einem Magen-Darm-Infekt ausweiteten, der mich völlig außer Gefecht setzte. Aus einer schlaflosen Nacht wurden drei und dann vier.

Doch während mein Körper litt, wurde mein Geist wach. Gott hatte meine Aufmerksamkeit, wie er sie vielleicht schon lange nicht mehr gehabt hatte. Manchmal verliert man im Nebel des Krieges – und wir befinden uns in einem Krieg – die Perspektive und kann vorübergehend die Orientierung verlieren. So war es bei mir.

Also benötigte ich diese Zeit, fröstelnd unter der Decke, allein. Die Stunden schienen wie Tage, die Tage vergingen wie Wochen. Heiligabend, der erste Weihnachtstag und der Tag nach Weihnachten.

Dann, am zweiten Tag nach Weihnachten, brach das Fieber ein. Eine Wolke lichtete sich. Es schien, als ob Gott sagen würde: „Wach auf aus deinem Schlummer, mein Sohn. Wisch dir den Schmutz von den Augen, entferne die Schlacken und mach dich bereit, einige Dinge mit frischem Blick und neuer Klarheit zu sehen.“

So erhob ich mich am Dienstag, dem 27. Dezember, um 4 Uhr morgens aus meinem Krankenbett und tat etwas, was ich seit Tagen nicht mehr getan hatte. Ich aß etwas. Ich toastete eine Scheibe Sauerteigbrot, bestrich sie mit Butter und verschlang sie. Ich kochte eine Kanne Kaffee und dankte ihm für den kleinen Ruck Leben, den ich in meinen Körper und meine Seele zurückkehren spürte.

Später an diesem Tag sahen wir uns einen bekannten Film an, The Patriot, mit Mel Gibson in der Rolle einer fiktiven Figur namens Benjamin Martin, der in den amerikanischen Revolutionskrieg hineingezogen wird.

Der Film war schon immer mein Lieblingsfilm und ich habe ihn bereits oft gesehen. Aber dieses Mal würde ich die Geschichte aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten. Ich fand, dass der Film mehr zu bieten hat als nur einen patriotischen Helden, eine kühne Militärstrategie und eine faszinierende Geschichtsstunde.

Der Film enthält tatsächlich viele der wesentlichen Elemente der geistlichen Kriegsführung, die für uns, die wir heute auf der Erde leben, auf dem Weg in das Jahr unseres Herrn 2023 nützlich sind, das ein weiteres Jahr der Unbeständigkeit und störender Ereignisse zu werden verspricht.

Während der Film bei seinem Erscheinen im Jahr 2000 größtenteils hochgelobt wurde, werden Sie, wenn Sie „The Patriot“ googeln, feststellen, dass in den vergangenen Jahren einige fadenscheinige Dinge von Mainstream-Kritikern geschrieben wurden, die Robert Rodats dramatische Darstellung einer Geschichte über revolutionäre Kolonisten, die sich gegen den britischen Thron auflehnten, aufs Korn nahmen. Seine Geschichte dreht sich um das Leben eines Benjamin Martin, einer fiktiven Figur, die lose auf der realen Figur des Brigadegenerals Francis Marion basiert, einem Offizier, Pflanzer und Politiker aus dem Amerikanischen Revolutionskrieg, der in der Geschichte auch als Sumpf-Fuchs bekannt ist.

Rodats Kritiker behaupten, sein Drehbuch stelle die damalige Zeit allzu vereinfacht dar. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass es amerikanischen Schulkindern nicht gezeigt werden sollte – natürlich nicht, da es Werte wie Nationalstolz, Tapferkeit und Feuermut vermitteln könnte. Sie gehen völlig am Thema vorbei. Jede gute Geschichte wird vereinfacht, um den Lärm zu durchdringen und den Zuhörern zu ermöglichen, die wichtigste Lektion zu hören, die gelehrt wird. Wenn sie gut erzählt wird, kann die Lektion einer guten Geschichte über Generationen nachhallen. Deshalb bin ich der Meinung, dass Rodat mit diesem Film einen Volltreffer gelandet hat, der seinen erhabenen Platz im Genre des amerikanischen Historienfilms festigt, wo er die Psyche der frühen amerikanischen Agrarsiedler einfängt, die weit entfernt von den Bevölkerungszentren in New York, Boston oder Philadelphia lebten und arbeiteten. Sie bildeten Milizen, um sich vor dem Mob der Regierung zu schützen, und sahen sich mit einem ähnlichen historischen Moment konfrontiert wie wir heute, in dem sie gezwungen waren, eine Entscheidung zu treffen: Stellen sie sich dem offensichtlichen Bösen, das aus dem Schatten ans Tageslicht getreten war und es sogar auf ihre Kinder abgesehen hatte, oder beugen sie sich und liefern ihre Nachkommen dieser illegitimen Sache aus, die Anspruch auf Autorität, auf Eigentum über ihr Leben erhebt?

Wenn man diese frühe amerikanische Agrarpsyche unerforscht lässt, verpasst man eine wertvolle Lektion, die nicht nur im heutigen Amerika, sondern in der gesamten westlichen Kultur des 21. Jahrhunderts so dringend benötigt wird. Woher kommt dieser amerikanische Kampfgeist der Unabhängigkeit und wohin ist er gegangen? Wer hat ihn zerschlagen und wie? Ist es überhaupt möglich, ihn zurückzuerlangen? Und wenn ja, wie?

Aber noch mehr als das: Ich glaube, der Patriot bietet einen versteckten Kommentar zum natürlichen Wunsch des gläubigen Christen, frei zu bleiben und sich zu weigern, das Knie vor jeder irdischen Autorität zu beugen, die den Willen des allmächtigen Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus, infrage stellt. Er ist die einzige Quelle unserer Freiheiten, und in dem Moment, in dem eine Regierung oder ein Unternehmen den Anspruch erhebt, seine Rolle als Urheber und Definierer von Recht und Unrecht an sich zu reißen, ist es unsere Pflicht, uns zu erheben und uns dieser Instanz zu widersetzen. Dem Bösen muss man immer entgegentreten, sonst raubt es einem alles, was man hat und was wirklich wertvoll ist. Es wird sich nicht nur eines deiner Kinder oder Enkelkinder nehmen, es wird nicht ruhen, bis es sie alle genommen hat. Er hat jeden von uns nach seinem Ebenbild mit Gewissensfreiheit und einem freien Willen erschaffen, und wir alle werden ihm gegenüber Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir dieses kostbare Geschenk genutzt haben.

Wenn irgendein irdischer König oder eine Autorität versucht, die Gesetze der Natur und des Gottes der Natur zu untergraben und zu verdrängen, indem sie den heiligen freien Willen, den er uns eingeflößt hat, verletzt, dann hat dieses Wesen seine Grenzen überschritten und ist abtrünnig geworden. Sie hat sich dem Fürsten der Finsternis ausgeliefert. Wir können nicht dem Diktat irgendeines Mannes oder einer Frau folgen, die diese böse Kabale repräsentiert, sei es in Washington oder in London, in Paris, Davos, Genf oder Jerusalem. Wir waren viel zu lange viel zu tolerant, und das ist der Grund, warum wir an diesen dunklen Punkt der Geschichte gelangt sind.

Was hat das alles mit „The Patriot“ zu tun? Nachdem ich mir den Film noch einmal angesehen hatte, sah ich viele Parallelen zwischen damals und heute.

Erstens: Wenn das Böse auftaucht und seine Zähne zeigt, sollte man damit rechnen, dass mindestens 97 Prozent der Menschen unvorbereitet sind und sich zurückziehen. Sie werden einfach nicht auftauchen. Die meisten werden das Böse nicht einmal als das erkennen, was es ist, aber selbst unter denen, die es erkennen, würden sie lieber Lügen als der Wahrheit glauben. Es ist immer der Weg des geringsten Widerstandes, die Wahrheit zu leugnen und der Lüge zu folgen. Je größer die Lüge ist, die ihnen von einer unrechtmäßigen irdischen Autorität erzählt wird, desto mehr werden die meisten Wahrheitsverweigerer ihr folgen.

Benjamin Martin befand sich zu Beginn des Films in diesem Lager, bei den Wahrheitsverweigerern. Er wollte nicht glauben, dass die Tyrannei der britischen Krone wirklich so schlimm war, wie andere sie darstellten, und versuchte, seine Untätigkeit zu rechtfertigen.

„Eine gewählte Legislative kann genauso tyrannisch sein wie ein König“, argumentierte er – eine wahre Behauptung, die am eigentlichen Thema vorbeiging und nur dazu diente, die Sache zu verwässern. Sie hatten es nicht mit einer tyrannischen Legislative zu tun, sondern mit einem tyrannischen König!

Wir sehen, dass gute Menschen heute dieselbe Art von hartnäckiger Verweigerung praktizieren. Selbst wenn die Mächte der Finsternis ihre Lakaien dazu bringen, Gesetze zu verabschieden oder politische Maßnahmen zu ergreifen, die so eklatant böse sind, wie „familienfreundliche“ Drag-Queen-Shows, bei denen kaum bekleidete Männer vor kleinen Kindern erotisch tanzen und Sex simulieren, werden Sie hören, wie die 97 Prozent versuchen, dies zu rechtfertigen oder zumindest herunterzuspielen, als sei es irgendwie nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir überdramatisieren es einfach. Es ist keine Körperpflege. Es ist ein künstlerischer Ausdruck oder ein anderes bizarres Konstrukt. Sie haben sich bereits entschieden, welcher Autorität sie sich unterwerfen – anstatt der zeitlosen Weisheit des einzigen Definierers dessen, was richtig und falsch ist, dem Gott der Bibel, zu folgen, entscheiden sie sich für das, was im Moment am bequemsten und zweckmäßigsten erscheint.

Sie hören auf die Einflüsterungen: Mischt euch nicht ein. Das ist nicht dein Kampf. Überlass ihn jemand anderem. Eine andere Person. Eine andere Zeit. An einem anderen Tag.

Sie werden immer einen Grund finden, um zu kuschen, sich zu beugen, nachzugeben, einen Deal zu machen, einen Kompromiss zu schließen.

Lektion Nummer 1: Man kann nicht mit dem Teufel verhandeln.

Benjamin Martin hat das auf die harte Tour gelernt.

Als der Revolutionskrieg ausbrach, gehörte Martin, gespielt von Mel Gibson, zu dieser ersten Gruppe, den 97 Prozent. Er wollte damit nichts zu tun haben.

Doch als ein britischer Offizier namens Col. William Tavington mit einer Garnison von Truppen in seinem Haus eintrifft, wird er wachgerüttelt. Als es zu einem harmlosen Handgemenge kommt, erschießt Tavington einen von Martins jungen Söhnen kaltblütig vor den Augen seines Vaters.

Sie schlachteten Martins jungen Sohn wie einen streunenden Hund ab. Aber diese Monster sind noch nicht fertig. Sie fesseln seinen ältesten Sohn Gabriel und schleppen ihn ab, um ihn als Verräter zu hängen, weil er sich bereits in die Kontinentalarmee eingeschrieben hatte.

Da der Krieg nun in seinem persönlichen Wohnsitz angekommen ist, wird Martin von der ersten Gruppe von 97 Prozent, die nicht kämpfen wollen, zur zweiten Gruppe von 3 Prozent, die zu Recht zwischen Gut und Böse unterscheiden und als Freiwillige aktiv am Kampf gegen die Krone teilnehmen.

Niemand muss ihn mehr davon überzeugen, eine Waffe in die Hand zu nehmen.

Als sein Haus in Flammen aufgeht, geht er inmitten des Rauchs und der Flammen verzweifelt hinein, um alle Waffen zu holen, die er finden kann – mehrere Musketen, eine Pistole, einen alten Tomahawk – und macht sich mit seinen beiden verbliebenen Söhnen, die aussehen, als seien sie noch im Vorschulalter, auf den Weg in den Wald. Nach einigen kurzen Anweisungen des Vaters legen sie sich auf die Lauer nach der vorbeiziehenden britischen Armeeeinheit, die ihr Haus abgefackelt hat und den ältesten Sohn zum Galgen schleppt.

Martin und seine beiden jungen Söhne verstecken sich hinter Bäumen und schalten 20 Rotröcke aus, bevor sie überhaupt wissen, wie ihnen geschieht. Der Hinterhalt endet damit, dass Gabriel befreit wird und Martin mit seinen drei Söhnen wie ein Geist im Nebel im Wald verschwindet.

Sie führten noch viele weitere Überraschungsangriffe mit derselben Guerillataktik durch, während das fassungslose britische Offizierskorps vergeblich nach dem Anführer dieser geheimen Attentäter suchte. Sie beginnen, diesen unsichtbaren Angreifer als „den Geist“ zu bezeichnen.

In der Zwischenzeit kämpft Martin nicht nur weiter, sondern rekrutiert auch frisches Blut für seine nun wachsende Miliz.

Lektion Nummer 2: Mit den ersten Freiwilligen kommt man nicht weit, wenn man gegen eine engagierte, entschlossene, gut organisierte Armee von Dämonen kämpft – und die Briten waren all das, ganz ähnlich wie die Globalisten und Linken, die heute hinter unseren Kindern her sind. Einmal muss man Verstärkung anfordern, und das bedeutet, dass man losziehen muss, um neue Fußsoldaten zu rekrutieren.

Also ging Gabriel in die umliegenden Kirchen, während sein Vater Benjamin in die Unterwelt der Gesellschaft ging, um neue Rekruten zu finden.

Dabei handelte es sich um einige raue Gestalten, die Benjamin in den örtlichen Bars und Saloons aufstöberte. Sein Sohn erschauderte bei ihrem Anblick. Diese Typen entsprachen nicht seiner Vorstellung von einem Berufssoldaten, aber Benjamin sah in ihnen etwas, das er brauchte, den Eifer, zu kämpfen und nicht wegzulaufen. Obwohl sie anfangs nichts gemeinsam hatten, erwarben sich diese Männer aus den Landgemeinden und den Saloons der harten Jungs schließlich den Respekt des anderen und bildeten eine schlagkräftige Truppe.

Lektion Nummer 3: Urteile nicht fälschlicherweise über deinen Nachbarn, nur weil sein Hintergrund anders oder nicht so makellos ist wie deiner.

Schließlich sammelt der britische General Cornwallis genügend Informationen, um die Rebellenmiliz zu identifizieren, und er stimmt einem teuflischen Plan zu, um sie ein für alle Mal zu vernichten. Cornwallis wendet sich an keinen Geringeren als Oberst Tavington, um diese Aufgabe auszuführen. Es handelt sich um denselben Tavington, der Benjamins kleinen Sohn ermordet hat. Tavington findet nicht nur heraus, wer diese verheerenden Angriffe auf die britischen Truppen anführt, sondern gelangt auch in den Besitz einer Liste aller Freiwilligen, die in der örtlichen Miliz dienen, einschließlich der Namen und Adressen der Familienmitglieder.

Benjamin Martin ist nun nicht mehr anonym. Er ist nicht länger ein „Geist“. Er hat jetzt einen Namen, ein Gesicht und ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt, zusammen mit jedem seiner abtrünnigen Milizionäre, und ihre Familien daheim auf dem Land in South Carolina sind allein und verletzlich.

Lektion Nummer 4: Wenn du in bösen Zeiten lebst und dich für die Seite des Guten entscheidest, kannst du nur eine gewisse Zeit lang anonym bleiben. Irgendwann musst du deine Rolle als freimütige Stimme des Widerstands annehmen.

Tavington beauftragt eine spezielle, Gestapo-ähnliche Truppe damit, ihre Häuser mitten in der Nacht zu stürmen, alle Familienmitglieder vor Ort zu töten und ihre Häuser niederzubrennen.

Die Geschichte geht noch weiter, und ich benötige keine weiteren Details zu erzählen, außer dass die kleinen Angriffe aus dem Hinterhalt zwar zeitweise effektiv waren, aber nicht ausreichten, um einen Feind dieses Kalibers zu besiegen. Halbherzige Angriffe, blindwütige Angriffe müssen schließlich in einen Frontalangriff auf das Herz der gegnerischen Truppen übergehen. Einmal mussten sich die zusammengewürfelten Milizionäre darauf vorbereiten, der mächtigen britischen Armee auf offenem Feld in einer großen, epischen Schlacht gegenüberzutreten. Als dies geschah und Gott auftauchte, veränderte das Ergebnis die Geschichte.

Lassen Sie uns nun in die Schützengräben gehen, um weitere Lektionen in Sachen Kriegsführung zu erhalten.

Diese Schlachten begannen damit, dass die beiden Armeen weit voneinander entfernt standen und Kanonenkugeln und Gewehrsalven aus der Ferne abfeuerten, wobei sporadische Treffer einen Mann hier und einen anderen dort auslöschten. Wenn einer fällt, stürmt ein anderer herbei, um seinen Platz einzunehmen und die Lücke zu schließen.

Als die Kämpfe in die nächste Phase gehen, holt ihr eure Musketen hervor. Eine Muskete war eine Waffe mit glattem Lauf, die nicht die Reichweite und Genauigkeit eines Gewehrs mit geriffeltem Lauf hatte, aber wenn sie in synchronisierten Salven auf eine Entfernung von weniger als 100 Metern abgefeuert wurde, konnte sie verheerend sein. Sie können die Männer jetzt häufiger fallen sehen, zu Ihrer Rechten und zu Ihrer Linken, aber der Rauch und die Entfernung waren immer noch so groß, dass Sie nicht genau sehen konnten, wie viele Ihrer Musketenkugeln auf der Seite des Feindes landeten.

Lektion Nummer 5: Du wirst nicht immer die Ergebnisse deiner inbrünstigen Gebete, deiner harten Arbeit und deines treuen Dienstes sehen, zumindest nicht sofort.

Dann schrumpft das Schlachtfeld wieder. Manchmal durchbricht eine Seite die Linien, nur um dann festzustellen, dass sie zu weit vorgedrungen ist und nicht genügend Männer hat.

Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Schlachten im Revolutionskrieg insgesamt in diese letzte und schrecklichste Phase gingen, aber man musste wissen, dass es bald soweit war, wenn man seinen befehlshabenden Offizier schreien hörte: „Bajonette aufpflanzen!“

Hier ist Ihre Ausbildung von entscheidender Bedeutung. Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht, als Sie zum ersten Mal Soldat wurden und das Schlachtfeld noch weit entfernt war?

Haben Sie nur das Nötigste getan, gerade genug, um die Musterung zu bestehen, oder haben Sie zusätzliche Stunden damit verbracht, Ihre Fähigkeiten zu verbessern, weil Sie wussten, dass sie in Zukunft wahrscheinlich noch gefragter sein würden?

Es kommt zum Kampf Mann gegen Mann. Sie stehen dem Feind nun Auge in Auge gegenüber. Sie müssen wie ein Verrückter kämpfen und nichts auf dem Spielfeld zurücklassen. Sie müssen gleichzeitig defensiv und offensiv kämpfen. Sie müssen jede Waffe beherrschen, die Ihnen zur Verfügung steht, von der Muskete über die Pistole, das Schwert, den Dolch, die Axt bis hin zur Mistgabel oder dem Taschenmesser, wenn Sie nur noch das haben. Aufgeben ist zu diesem Zeitpunkt keine Option. Es heißt kämpfen oder sterben. Und wenn zu viele von Ihnen sterben, wissen Sie, dass sich die feindlichen Horden an Ihren Frauen und Kindern vergreifen werden.

Wenn Sie keine Zeit mehr haben, Ihre Muskete nachzuladen und abzufeuern, benutzen Sie sie als Keule. Während in den früheren Phasen organisierte Bewegungen und synchronisiertes Scharfschützenschießen wichtig waren, ist jetzt jeder auf sich allein gestellt und muss auch auf den Rücken seiner Kameraden achten. Ihr Wahrnehmungsvermögen, Ihr peripheres Sehen, ist lebendiger und reaktionsfähiger, als Sie es sich in „normalen“ Zeiten je hätten vorstellen können.

So sahen sich die Patrioten im Amerika des 18. Jahrhunderts, und so reagierten sie auch.

Stellen Sie sich vor, Sie wüssten auch nur einen winzigen Teil dieser Geschichte und trügen im Jahr 2023 immer noch eine Covid-Maske. Schande über Sie.

Wo sind all die Patrioten geblieben?

Aber damit wir nicht entmutigt werden und das Gefühl haben, dass wir in den schweren Kämpfen von heute allein sind, sind wir es nicht. Ich kenne eine ganze Reihe tapferer Männer und Frauen, auf die ich zählen kann, dass sie 2023 mit mir in den Schützengräben stehen werden, und ich bin sicher, Sie kennen auch einige.

Nur etwa 3 Prozent der Kolonisten meldeten sich zum Kampf gegen das mächtige britische Empire, was in etwa dem entspricht, was wir im Kampf gegen das moderne technokratische Bestiensystem sehen. Man konnte im Leben zurechtkommen, solange man die exorbitanten Steuern des Königs zahlte und seine gottlosen Regeln befolgte, feierte, was er wollte, und verurteilte, was er verurteilt haben wollte.

Das ist alles, was es benötigte, 3 Prozent. Und ich erwarte nicht, dass mehr als diese bereit sind, im Jahr 2023 an die Front zu gehen, um die moderne Kriegsführung von heute zu bekämpfen, die nicht mit Gewehren und Kanonen, sondern mit Ideen und Informationen geführt wird.

Das Hauptproblem, das ich heute sehe, ist folgendes: Viele der 3 Prozent kämpfen immer noch so, als befänden sie sich in der Anfangsphase des Krieges. Sie glauben, sie könnten hier und da einen Angriff aus dem Hinterhalt starten und sich dann in ihre komfortablen Häuser zurückziehen, vielleicht die NFL einschalten, ihre Videospiele spielen, auf Konzerte gehen und anonym bleiben. Manche sind nur mit ihrem Job und ihrem Familienleben beschäftigt, haben aber das große Ganze vernachlässigt. Das haben wir alle schon erlebt. Für diese Freunde ist es zu spät. Findet die Front. Geht in die Offensive. Starten Sie einen Angriff. Lernt, wie ihr eure Angriffe aufrechterhalten könnt. Ich glaube, wir sind bereits über das Stadium der Musketensalven hinaus und bewegen uns auf den Nahkampf zu. Jeden Moment könnte unser Feldgeneral schreien: „Bajonette aufpflanzen!“ Sind Sie bereit? Werden Sie ihn überhaupt hören, wenn er den Befehl gibt?

Wir sollten uns jetzt auf den Klang seiner Stimme vorbereiten. Wir wissen, dass die Zeit nahe ist, weil der Feind Namen aufschreibt und Listen erstellt. Wir können nicht länger anonym bleiben.

Wenn es sie heute gäbe, wie sähen dann die 3 Prozent aus, die bereit sind, sich endgültig gegen das System der Bestie des 21. Jahrhunderts zu stellen?

Erstens hätten sie eine brennende Liebe zur Wahrheit und einen kompromisslosen Hass auf Lügen, Halbwahrheiten und verwässerte Botschaften, die eine falsche Einschätzung des Schlachtfelds vermitteln und so die Menschen dazu verleiten, ihre Wachsamkeit zu vernachlässigen.

Zweitens würden sie über Weisheit und Unterscheidungsvermögen verfügen, die ihr Alter übersteigen und sie befähigen, Fakten von Fiktion, Informationen von Propaganda, Wahrheit von Irrtum, Realität von Fantasie zu unterscheiden.

Drittens werden sie ein eisernes Rückgrat haben, weil sie im Laufe der Jahre so viele Schläge vom Feind einstecken mussten. Die meisten waren an den Scharmützeln beteiligt, die zu der sich abzeichnenden endgültigen Konfrontation führten, aber es gibt immer neue Rekruten, die bereit sind, sich anzuschließen, wir müssen sie nur einladen. Es ist wichtig zu wissen, dass man sich manchmal für eine kurze Zeit zurückziehen muss, um wieder zu Kräften zu kommen, aber ein wahrer Krieger kehrt immer auf das Schlachtfeld zurück.

Schließlich werden sie eine Verbissenheit der Seele und eine kompromisslose Hingabe an Christus entwickelt haben.

Kurz gesagt, wir werden wie die kampferprobten christlichen Krieger von einst.

Solange wir diese Kriegermentalität nicht entwickeln, werden wir nie für das Schlachtfeld bereit sein. Manche Leute sind Schönwetterchristen. Sie sind aus den falschen Gründen dabei, suchen nach materiellen Segnungen, sozialem Status, wollen vielleicht die Welt durch das Missionsfeld sehen, was auch immer. All das ist schön, aber es sind keine triftigen Gründe, Christus nachzufolgen.

Wir folgen ihm mit dem Ziel, ihm ähnlicher zu werden: Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach.

Seid nicht dieser Welt gleichförmig, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes.

Und wir wissen, dass wir uns in den Augen der Welt umso unbeliebter machen, je ähnlicher wir ihm werden, indem wir der Macht die Wahrheit sagen.

Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat.

Mit anderen Worten: Zählen Sie den irdischen Preis, den Sie zahlen müssen, um die ewige Belohnung zu erhalten und die Worte zu hören: „Gut gemacht, mein guter und treuer Diener.“

Ich habe oft gesagt, dass diejenigen von uns, die jetzt auf dem Planeten Erde leben, einen Punkt in der Geschichte erreicht haben, an dem wir im Tal der Entscheidung stehen. Sie werden nicht in der Lage sein, die Kluft zu überbrücken, über den Zaun zu gehen. Sie werden gezwungen sein, sich für eine Seite in diesem monumentalen Kampf zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Treffen Sie Ihre Entscheidung nicht auf die leichte Schulter. Wenn Sie in der heutigen Welt nicht auf Hass und Widerstand stoßen, dann ist es möglich, dass Sie keine Bedrohung für das Gebiet des Feindes darstellen.

Königreiche sind im Konflikt. Und jedes Königreich hat seinen König.

Könige sind sehr anspruchsvoll. Jeder verlangt seinen Tribut.

Jesus sagte: „Mein Joch ist leicht und meine Last ist gering.“

Viele Beobachter haben in den letzten drei Jahren gesagt, auch ich, dass Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum/Great Reset nichts anderes ist als die Rückkehr des alten Feudalsystems, nur dass diesmal die Sklaven durch ihre digitale Ergebenheit gegenüber ihren Oberherren gekennzeichnet sein werden (zeigen Sie Ihren QR-Code, Sir, bevor Sie von Punkt A nach Punkt B gehen dürfen).

Welchem König oder Königreich werden Sie Ihre Treue schwören?

Dem Reich Gottes oder einem der weitaus minderwertigeren Reiche dieser Welt?

Im Jahr 2023 werden wir erleben, dass immer mehr Menschen die möglicherweise endgültige Entscheidung treffen, sich einem von zwei Vätern anzuschließen, ihrem Vater im Himmel oder dem Vater der Lüge.

Wenn Sie sich für das Reich Ihres Vaters im Himmel entscheiden, sollten Sie wissen, dass er Sie an Orte führen kann, an denen Sie sich die Hände schmutzig und den Rücken verletzt machen.

Denn es gibt keinen Mangel an Lakaien, die für den Teufel arbeiten. Wenn Sie Angst davor haben, mit einem Namen genannt zu werden, dann melden Sie sich bitte nicht für Gottes Armee. Denn wenn du heute nicht mit einer Musketen-Salve umgehen kannst, wie willst du dann morgen gegen einen schneidenden Schwertstich in deinen Oberkörper oder einen beißenden Stich in den Rücken bestehen, wenn das Schlachtfeld näher rückt und die Bajonette hervorgeholt werden?

Für die Wahrheit einzutreten beginnt damit, ein Liebhaber der Wahrheit zu werden.