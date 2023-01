Henry Kamens

Noch nie in der Geschichte haben so viele Menschen erkannt, dass sie unter der Kontrolle von so wenigen stehen. Die Grundfesten dessen, was sie zu glauben aufgewachsen sind, werden mit jeder neuen Enthüllung darüber erschüttert, wie so viele Aspekte ihrer eigenen Identität erschüttert wurden und wie die sozialen Medien zum Torwächter dessen geworden sind, was es bedeutet, ein Mensch zu sein – über die Redefreiheit hinaus bis hin zur „Freiheit“ des Denkens selbst.

Wie Caitlin Johnstone schreibt, ist der wahre Grund, warum viele von uns nicht in einer freien Gesellschaft leben, viel, viel tiefgreifender als das … „wir leben nicht in einer freien Gesellschaft, weil die Menschen nicht einmal frei denken können“, weil sie denken „sie haben es schon!““

Aber das alles ändert sich!

Werte und Regeln

Die vermeintlich „Selbstgerechten“ wollen uns offenbar alle Werte und Regeln diktieren, nach denen wir leben sollen, weil sie die Vorbilder sind: moralisch anspruchsvoll und selbstgerecht diktieren sie nicht nur die Regeln, sondern auch, wie wir gegenüber Russland und China zu denken haben.

Dümmer geht’s nicht, aber wir sollten die Realitätsferne unserer moralisierenden „Selbstgerechten“ in Politik, Medien und Facebook nicht unterschätzen. Für sie ist Impfen ein Akt der „Solidarität“…genau wie Kriegseinsätze – Hauptsache „Werte“. Leider dauert es viel zu lange, bis die „Linken“ erkennen, dass es nicht mehr nur um die Volksgesundheit geht, sondern um Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit.

Die Justiz ist immer noch im Winterschlaf, ein Totalausfall. Wozu benötigen wir so etwas wie Grundrechte und internationales Recht, wenn wir doch unsere guten, unanfechtbaren „Werte“, d.h. Gemeinschaftsnormen, und unsere Qualitätsmedien haben, die mit ihrer Haltung und ihrem Wahlkampf und ihrer Agenda auf der Grundlage von angeheuertem Journalismus darüber wachen und entscheiden?

Diese selbstgerechten Pseudo-Linken ernennen sich selbst zu Mitvollstreckern des Corona-Notstandes und einer totalitären Demokratie des (neo-)liberalen Mainstreams! Und dann präsentieren sie uns Dokumentationen wie „Georgiens Zukunft hängt vom Ausgang des Krieges in der Ukraine ab“ von den wenigen scheinbar unabhängigen Medien, die behaupten, dass sich einige Putin-Anhänger zusammen mit all den Russen, die nicht zu der speziellen Militäroperation in der Ukraine eingezogen werden wollen, einschleichen könnten.

Sie haben sogar eine KI-Website, die für uns denken und schreiben kann, da Journalisten nicht mehr gebraucht werden. Mein Sohn hat mir zum Beispiel das hier geschickt: „Ich sage dir, dieses KI-Ding ist klasse. Ich habe es einen dramatischen Dialog zwischen George Bush und George Washington schreiben lassen.“

Ich gab ihr die Anweisung, einen Dialog zwischen Donald Trump und Joe Biden zu schreiben. Ich gab ihr die Anweisung, dass Trump verkünden sollte, dass er der wahre Präsident ist und dass Biden in einem Pflegeheim sein sollte.

Sie schrieb dies:

Donald Trump: Ich bin der wahre Präsident der Vereinigten Staaten! Sie, Joe Biden, sollten in einem Pflegeheim sein.

Joe Biden: Es tut mir leid, Mr. Trump, aber Sie irren sich. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, und Sie sind es nicht.

Trump: Das sind Fake-News! Ich habe die Wahl gewonnen, und Sie haben betrogen, um sie mir zu stehlen.

Biden: Es tut mir leid, Mr. Trump, aber das ist einfach nicht wahr. Die Wahl war fair und korrekt, und ich wurde zum Sieger erklärt.

Trump: Nun, dann muss ich es eben vor Gericht beweisen. Ich werde Sie und die gesamte Demokratische Partei wegen Wahlbetrugs verklagen.

Biden: Es tut mir leid, Mr. Trump, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Die Gerichte haben sich Ihre Behauptungen bereits angehört und sie für unbegründet befunden. Es ist an der Zeit, dass Sie das Wahlergebnis akzeptieren und weitermachen.

Trump: Gut, dann werde ich einfach weiterkämpfen. Ich werde niemals aufgeben, und ich werde niemals eine Niederlage zugeben. Ich bin der echte Präsident, und Sie sind nur ein falscher.

Biden: Es tut mir leid, Mr. Trump, aber das ist einfach nicht die Realität. Ich bin der Präsident, und das müssen Sie akzeptieren. Lassen Sie uns zum Wohle des amerikanischen Volkes zusammenarbeiten, anstatt zu streiten und eine weitere Spaltung zu verursachen.

Bald arbeitslos!

Ich war beeindruckt, denn das bedeutet, dass es keinen Bedarf mehr für Journalisten gibt. Jeder, der die Ereignisse in den USA seit der letzten Wahl beobachtet hat, und die beiden betroffenen Personen hätten das gleiche Drehbuch schreiben können, und jeder hätte gewusst, wer mit wem spricht.

Dies bestätigt, dass KI die ganze Zeit über meine Artikel geschrieben hat, wie von ukrainischen Fact-Checking-Sites behauptet. Natürlich müssen wir den Faktenprüfern und ihrem Wissen über sich ständig ändernde Gemeinschaftsstandards und gefälschte Nachrichten – und auch gefälschte Journalisten – vertrauen.

Wenn die Medien nicht schon schlimm genug sind, dann sind es die sozialen Medien auch. Elon Musk beschrieb in einem Tweet, wie Twitter unter dem Druck hunderter aktivistischer Mitarbeiter die Plattform von Trump, einem amtierenden US-Präsidenten, entfernt, obwohl sie selbst zugeben, dass er nicht gegen die Regeln verstoßen hat.

Das Problem ist, dass jeder glauben will, dass jeder Influencer entweder die totale Lüge oder die totale Wahrheit sagt. Niemand ist 100% entweder/oder. Man muss herausfinden, welche Motive sie verfolgen.

Es ist nun klar, dass Alex Jones‘ „Inforwar“-Motive rein eigennützig sind – aber was soll’s? Er macht viele Dinge richtig, InfoWars, A War on your Mind!

Wenn es ihm an einem bestimmten Tag nützt, die Wahrheit zu sagen, dann mag er an diesem Tag die Wahrheit sagen. Aber wenn am nächsten Tag ein falscher Bericht oder eine erfundene Geschichte erzählt werden muss, um seinen Zielen zu dienen … dann geschieht das an diesem Tag; es ist nicht immer zu 100% einseitig.

Kritisches Denken ist das, was die Menschen am meisten lernen müssen. Tucker Carlson, von Fox News, ist auch eigennützig. Eigentlich ist das jeder – es ist nur eine Frage des Grades. Jones hat lediglich eine Extraportion eigennütziger Motive und steht in einem Feld für sich allein.

Twitter Files beschämt die Pentagon Papers

Die Twitter Files beschämen die Pentagon Papers, indem sie Absprachen auf höchster Ebene aufzeigen – und „wie nicht gewählte Personen in der Lage sind, den Ausgang von Wahlen zu bestimmen und im Namen der Demokratie so viel Macht auf die Demokratie auszuüben.“

Trump mag ein Großmaul gewesen sein, grob, und vieles von dem, was er sagte, war ruppig und ließ jeden Anschein von „woke, d.h. politisch korrekt“ vermissen, aber er hat nicht gegen die Nutzungsbedingungen von Twitter verstoßen, die den Sammelbegriff „Community Standards“ enthalten.

Wie eine abweichende Stimme bei Twitter feststellte, ist die Zensur der Regierung, also von Trump selbst, nicht auf der gleichen Ebene wie die Zensur durch die Regierung und damit zum Schutz der Demokratie akzeptabel.

Der Journalist Bari Weiss beschreibt in seinem Rückblick auf die interne Diskussion unter den Mitarbeitern, wie viele „Twitter-Mitarbeiter verärgert waren, dass Trump nicht schon früher verboten worden war“. Die Mitarbeiter schlossen sich also zusammen, um von ihrem Arbeitgeber ein Verbot von Trump zu fordern, was deutlich zeigt, dass die eigenen Richtlinien von Twitter nicht befolgt wurden.

Im Grunde wollte die Mehrheit der Twitter-Mitarbeiter Trumps Tweet, dass er nicht an der Vereidigung von Joe Biden teilnehmen würde, als „Aufwiegelung“ bezeichnen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen, und Twitter musste das „Richtige“ tun, indem es diesen Account verbot.

Wie Bari Weiss in ihrer Bewertung der Twitter-Tortur hinzufügt, veröffentlichte die Washington Post am frühen Nachmittag des 8. Januar einen offenen Brief von über 300 Twitter-Mitarbeitern an CEO Jack Dorsey, in dem sie Trumps Verbot forderten. „Wir müssen Twitters Komplizenschaft bei dem untersuchen, was der designierte Präsident Biden zu Recht als Aufruhr bezeichnet hat.“

Die mit der Bewertung der Tweets beauftragten Twitter-Mitarbeiter kamen jedoch schnell zu dem Schluss, dass Trump nicht gegen die Twitter-Richtlinien verstoßen habe, und antworteten: „Ich denke, es würde uns schwer fallen zu sagen, dass dies eine Aufwiegelung ist.“

Andere, die sich in die interne Diskussion einschalteten, trugen dazu bei, die implizite Behauptung, Trump sei direkt an dem Versuch beteiligt, die Wahl mit Gewalt zu stürzen oder zumindest zur Gewalt anzustiften, weiter zu entkräften, indem sie erklärten: „Es ist ziemlich klar, dass er sagt, dass die „amerikanischen Patrioten“ diejenigen sind, die für ihn gestimmt haben, und nicht die Terroristen (wir können sie so nennen, …?). Ein anderer Mitarbeiter stimmte zu: „Ich sehe hier keine Aufwiegelung“.

Die Diskussion zwischen den Twitter-Mitarbeitern geht immer weiter, und sogar „das Sicherheitsteam von Twitter entscheidet, dass Trumps Tweet um 7:44 Uhr EST ebenfalls nicht gegen die Bestimmungen verstößt. Sie sind unmissverständlich: „Es ist eindeutig kein Verstoß. Er besagt nur, dass er nicht an der Einweihung teilnimmt.“ Aber andere argumentierten schon vor dem Ausschuss am 6. Januar: „Monatelang hatte ich darum gebettelt und vorweggenommen und versucht, auf die Realität hinzuweisen, dass Menschen sterben würden, wenn wir nicht in das eingreifen, was ich sah (Twitter Nr. 17).“

Um zu verstehen, was mit Trump passiert ist, muss man sich ansehen, wie Twitter mit anderen Staatsoberhäuptern und politischen Führern umgeht, einschließlich derer aus dem Iran, Nigeria und Äthiopien. Aber in diesen Fällen ist es in Ordnung, da sie die Feinde am Tor sind und NICHT der Feind im Inneren, wie es Trump für diejenigen in elitären Machtpositionen innerhalb staatlicher und ziviler Organisationen war.

Im Oktober 2021 gestattete Twitter dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed, die Bürgerinnen und Bürger aufzufordern, gegen die Region Tigray zu den Waffen zu greifen. Twitter erlaubte, dass der Tweet weiterhin veröffentlicht wurde, und verbot den Premierminister nicht.

Im Juni 2018 twitterte der iranische Ayatollah Ali Khamenei: „#Israel ist ein Krebsgeschwür in der westasiatischen Region, das entfernt und ausgerottet werden muss: Es ist möglich und wird geschehen.“ Twitter hat den Tweet weder gelöscht noch den Ayatollah gebannt.

Ich kenne einige orthodoxe Juden, die einigen der Äußerungen über Israel zustimmen würden und noch viel Schlimmeres über den zionistischen Staat gesagt haben. Manchmal lässt Twitter Tweets zu, sperrt aber den Absender, um das öffentliche Interesse zu wahren.

Es wird interessant sein zu erfahren, und ich bin sicher, dass es in einer späteren Untersuchung aufgedeckt werden wird, inwieweit Agenturen mit drei Buchstaben in ihren Abkürzungen das Sagen hatten – die CIA, das FBI, die DIA, usw. Nicht nur im Fall von Twitter-Trump, sondern bei Social-Media-Postings im Allgemeinen.

Sprache ist definitiv nicht exakt und liegt oft im Auge des Betrachters – sie wird unterschiedlich gehört und verarbeitet. Andere wie Alex Jones, die eher Schlangenölverkäufer sind, könnten der Aufforderung zur Gewalt näher gekommen sein, was an sich schon eine Ermessensentscheidung ist.

Ein wenig weit hergeholt

Twitter-Mitarbeiter aus dem „Durchsetzungsteam“ schlugen vor, dass Trumps Tweet gegen die Twitter-Richtlinie zur Verherrlichung von Gewalt verstoßen haben könnte, wenn man die Formulierung „amerikanische Patrioten“ so interpretiert, dass sie sich auf die Randalierer bezieht. Aber das ist an sich schon ein bisschen weit hergeholt, zumindest aus meiner Sicht der Abhängigkeit.

Bei vielen anderen wurden Konten in den sozialen Medien blockiert und gesperrt. Ein Verbrechen war die Frage, ob die UN-Marinekorps in ein Fettlager für fettleibige Personen umgewandelt wurden, da die Rekrutierung angesichts der langen Einsätze im Irak und in Afghanistan knapp sein muss. Ich vermute, dass der Begriff „Fettcamp“ das Schlüsselwort war, das den Zorn Gottes auf sich zog, auch wenn es nur ein Scherz war.

Trump hat einige seltsame Bettgenossen als Unterstützer. Merkels Sprecher nannte die Entscheidung von Twitter, Trump von seiner Plattform zu verbannen, „problematisch“ und fügte hinzu, dass die Meinungsfreiheit von „elementarer Bedeutung“ sei. Der russische Oppositionsführer Alexey Navalny kritisierte das Verbot als „inakzeptablen Akt der Zensur“.

Der Journalist Bari Weiss fasst zusammen: „Letztlich geht es bei der Besorgnis über Twitters Bemühungen, Nachrichten über Hunter Bidens Laptop zu zensieren, missliebige Ansichten auf eine schwarze Liste zu setzen und einen Präsidenten zu verbieten, nicht um die vergangenen Entscheidungen von Führungskräften in einem Social-Media-Unternehmen – es geht um die Macht einer Handvoll Menschen in einem privaten Unternehmen, den öffentlichen Diskurs und die Demokratie zu beeinflussen.“

Fast alles, was in den letzten Jahren als Verschwörungstheorie gebrandmarkt wurde, wird in der realen Welt als wahr bestätigt. Ich warte mit angehaltenem Atem darauf, was als Nächstes über COVID 19, die Ukraine, Hunter Biden und China enthüllt wird und ob die Hüter der Wahrheit, die Berater und Anhänger der Wissenschaft – diejenigen, die der Wissenschaft vertrauen – und die so genannte Führung jemals rechtlich, [kriminell], finanziell und moralisch zur Rechenschaft gezogen werden.

Henry Kamens, Kolumnist, Experte für Zentralasien und den Kaukasus, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“