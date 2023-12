In den Medien verbreitete sich die Nachricht von einem „ Krankheitsausbruch “ in China.

Bei vielen werden dadurch schlechte Erinnerungen wach. Die Krankheit, die als eine Form der Lungenentzündung beschrieben wird, hat sich Berichten zufolge sehr schnell verbreitet und Anlass zu Vergleichen mit der Entstehung der Covid-19-Pandemie gegeben. Wie beim Coronavirus dauerte es nicht lange, bis Vorwürfe laut wurden, die Regierung habe das Ausmaß der Ausbreitung vertuscht.

Fälle der gleichen Krankheit, die außerhalb Chinas auftraten, standen im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit, beispielsweise in Dänemark und den USA, ebenso wie die Bitte der Weltgesundheitsorganisation um weitere Informationen und die Reaktion Pekings.

In Wirklichkeit scheint es dieses Mal keinen Grund zur Sorge zu geben. Es wurde bereits festgestellt, dass der verantwortliche Erreger kein neuartiges Virus ist und daher keine besondere neue Bedrohung für den Menschen darstellt, wie dies bei Covid der Fall war. Es handelt sich um eine Form der Lungenentzündung, die gegen einige Antibiotika resistent ist und normalerweise leichte grippeähnliche Symptome verursacht. Tatsächlich kommt es im oben genannten Dänemark alle paar Jahre zu landesweiten Ausbrüchen.

Anstelle einer mysteriösen politischen Verschwörung, die in Geheimnisse und bösartige Absichten gehüllt ist, hat dieser Ausbruch also eine viel einfachere Erklärung: China steht vor seinem ersten Winter, nachdem es sich von seiner Null-Covid-Politik befreit hat, und daher treten alte Krankheiten wieder auf. Aber das wird die Panikmache nicht stoppen.

Im Laufe der Geschichte war es eine menschliche Eigenschaft, eine Gruppe von „Anderen“ zum Sündenbock zu machen, wenn eine Krankheit auftauchte, die die Gemeinschaft bedrohte. Menschen sind Stammesgeschöpfe, und jede soziale Gruppe verbindet sich normalerweise durch ein gemeinsames Verständnis von Werten und Bräuchen, die als höher angesehen werden als diejenigen von Außenseitergruppen. Krankheiten jedoch, so häufig sie schon immer waren, widersprechen dem kollektiven Selbstwertgefühl der Gruppe, verursachen Elend und erfordern folglich Rechenschaftspflicht auf politischer Ebene. Aus diesem Grund wird es im menschlichen Denken zur Gewohnheit, den Ursprung eines Krankheitsausbruchs auf eine Außenseitergruppe abzuwälzen und ihn als eine invasive Kraft darzustellen, die die von ihnen vertretenen Werte in Frage stellt und daher nicht von ihnen selbst stammen kann.

Diese Denkweise ist besonders relevant in der geopolitischen Ost-West-Dynamik, in der westliche Länder sich selbst für von Natur aus überlegen und für den höchsten Zivilisationsstandard der Welt halten. In dieser Denkweise gilt der größte Teil des Ostens, sei es Asien oder der Nahe Osten, als unzivilisiert, minderwertig und brutal. Diese Denkweise wird nur durch populäre Stereotypen bestätigt und nicht durch die Betrachtung materieller, wirtschaftlicher und sozialer Realitäten. Infolgedessen ist es üblich geworden, die östliche Welt, insbesondere ein großes und mächtiges Land wie China – das zufällig auch ein geopolitischer Gegner der wichtigsten westlichen Macht, den USA – ist, als Quelle der verursachten Krankheitsausbrüche zum Sündenbock zu machen ‚ auf den Westen.

Dies war das Narrativ, das sich während der Covid-19-Pandemie durchsetzte, als westliche Medien und Regierungen sich bemühten, die Aufmerksamkeit von unpopulären Entscheidungen und ihren dramatischen Folgen abzulenken. Sie versuchten, die Nachlässigkeit, Bosheit oder beides der chinesischen Regierung für Covid verantwortlich zu machen, und dieses Narrativ wurde durch ein astronomisches Maß an Rassismus gestützt, der Stereotypen über chinesische Essgewohnheiten und Hygiene ausnutzen wollte, was perfekt mit der West-Ost-Mentalität von China übereinstimmte. Stichwort: Orientalische „Minderwertigkeit“. Der Antikommunismus, insbesondere in den USA, wurde praktischerweise über diese Vorurteile gelegt und verbarg sie auf einigermaßen akzeptable Weise. Daher wurde die Wissenschaft über die Ausbreitung von Covid ignoriert und stattdessen ein dramatisches politisches Schuldspiel betrieben, das von der Trump-Regierung aggressiv verstärkt wurde.

Dieses Mal wird es keine neue Pandemie geben, aber es ist leicht, falsche Vergleiche zu ziehen. Es ist eine grundlegende Tatsache, dass China in den letzten drei Jahren unter einem strikten Null-Covid-Regime gelebt hat, das häufig extreme Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit mit sich brachte. Ganze Großstädte wie Shanghai befanden sich im Lockdown, und diese Beschränkungen wurden nur noch mühsamer, als die Covid-Varianten übertragbarer wurden. Aus diesem Grund gab es im Krankheitsökosystem keinen Platz für die Grippe und andere weniger aufsehenerregende Krankheiten, da sie zwischen dem harten Schicksal von Covid und all diesen Schutzmaßnahmen eingeklemmt waren. Sobald China diese Beschränkungen aufgab und das Coronavirus die Bevölkerung erfasst hatte, bedeutete die Wintersaison, dass die weniger schwerwiegenden Viren ihre Flügel wieder ausbreiten konnten.

Dennoch werden wir wahrscheinlich mehr Schlagzeilen über die beängstigende neue „ chinesische Krankheit “ in den Medien sehen, denn Angst vor Krankheiten und insbesondere Angst vor Krankheiten, die mit der Angst vor China verbunden sind, verkaufen sich gut. Auch wenn es sich bei dieser Entwicklung um ein Nichtstun handelt, erwarten Sie ausführliche Berichterstattung, unbegründete Spekulationen, sogar offene Propaganda und Hörensagen darüber, dass die Dinge schlimmer sind, als sie scheinen, wie die Kommunistische Partei Todesfälle vertuscht, wie Statistiken manipuliert werden, wie Krankenhäuser voll sind usw. – das haben wir schon alles gehört. Die Covid-Pandemie war ein Beispiel dafür, wie Krankheiten politisch instrumentalisiert werden können, um einer Agenda gerecht zu werden, und in diesem Fall geschieht dies erneut in kleinerem Maßstab.