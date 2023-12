Der Terror wird weitergehen, bis sich die Moral verbessert.

Schmerzensschreie hallten durch die Straßen Russlands, nachdem der Direktor des Gamaleya-Zentrums, Alexander Gintsburg, im vergangenen Monat verkündet hatte, dass sein in puncto Wirksamkeit unbewiesener genetischer Brei „nicht mehr vollständig“ vor dem gefürchteten Virus schützt.

Am nächsten Tag wurde „Sputnik V“ auf dem Roten Platz in Lenins Freimaurerpyramide beigesetzt. Fünfzig Millionen Russen warteten geduldig in einer 128 Kilometer langen Schlange, um ihrem geliebten, sicheren und wirksamen AstraZeneca-Schleim die letzte Ehre zu erweisen.

Doch dann geschah ein Wunder:

Happy days! (Quelle: TASS)

Am 8. November ist „Sputnik V“ mit einer Wirksamkeit von 90% aus seinem Grab aufgetaucht! Von Null auf Held, um die neueste Wissenschaft des Gamaleya-Zentrums zu paraphrasieren:

Die Wirksamkeit des Impfstoffs Sputnik V mit seiner ursprünglichen Antigenzusammensetzung gegen tödliche Fälle von Covid-Infektionen liegt bei 90%, obwohl sich der Infektionsschutz aufgrund des Auftretens neuer Varianten von SARS-CoV-2 verändert hat. Dies berichtete Inna Dolzhikova, eine der Entwicklerinnen von Sputnik V, gegenüber TASS.

Der Mann, der für die Erfindung von „Sputnik V“ mit dem Alexander-Newski-Orden ausgezeichnet wurde, sagte also, dass sein genetischer Schlamm neuen Mutationen wie der doppelt bösen Mega-Upsilon-Variante nicht gewachsen sei und dass die Russen geduldig auf einen „aktualisierten“ Impfstoff warten müssten, der nächstes Jahr auf den Markt kommen soll – aber eine Woche später versicherte einer seiner Untergebenen der TASS, dass Sputnik V tatsächlich immer noch sicher und wirksam sei?

Als „Sputnik V“ kurzzeitig offiziell nutzlos war, wie die Rossiyskaya Gazeta, die offizielle Zeitung der russischen Regierung, berichtete (Quelle)

Für den nicht wissenschaftlich ausgebildeten Laien mit Erbsenhirn klingt das alles ein wenig verwirrend. Was Sie jedoch nicht verstehen, ist, dass die Messung der Wirksamkeit eines unbewiesenen, gefährlichen medizinischen Experiments eine heikle Angelegenheit ist, und manchmal ist das Instrument zur Messung der Wirksamkeit nicht richtig kalibriert. Genau das ist vor drei Jahren passiert, als die Wirksamkeit von „Sputnik V“ erhöht wurde, um den gefälschten Daten konkurrierender Blutgerinnungsimpfungen zu entsprechen.

Am 9. November 2020 gab Pfizer bekannt, vorläufige Studiendaten hätten gezeigt, dass der Brei zu mehr als 90% wirksam sei. Zwei Tage später gab Gamaleya eine Erklärung ab (getwittert in GROSSSCHREIBUNG), in der erklärt wurde, „Sputnik V“ sei zu 92% wirksam.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY #SputnikVhttps://t.co/hXlrCKwjPE — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020

Moderna folgte am 16. November mit einer aufregenden Ankündigung: Der Moderna-Go war zu 95% wirksam!

Eine Woche später meldete Gamaleya, dass eine „zweite Zwischenanalyse“ seiner Daten gezeigt habe, dass „Sputnik V“ tatsächlich auch zu 95% wirksam sei:

Folge der Wissenschaft!

Vor zwei Wochen enthüllte Gintsburg, dass „ab Mitte des Sommers 2022, als die Varianten Omicron 1, 2 und 3 erschienen, die Effizienz von Sputnik V um das Achtfache sank. Als Omicron 4 und 5 auftauchten, sank der Wirkungsgrad um das 20-fache“.

Ich weiß, was einige von Ihnen – eine Handvoll unerwünschter Leser, die rassistisch gegen die Wissenschaft eingestellt sind – denken: Wie kann eine gesundheitsfördernde Substanz innerhalb von drei Jahren von 92% Wirksamkeit auf 95% Wirksamkeit, auf 8-mal weniger Wirksamkeit, auf 20-mal weniger Wirksamkeit, auf null Prozent Wirksamkeit und wieder auf 90% Wirksamkeit abfallen?

Lassen Sie uns bitte keine Haarspalterei betreiben. Einige von uns bekommen vorzeitig eine Glatze und brauchen alle ihre Haare intakt.

Aber als Blogger ist es meine Aufgabe, Ihnen zu sagen, was Sie denken sollen, und deshalb werde ich Ihnen erklären, wie das funktioniert, wissenschaftlich und mathematisch. Es gibt ein Schlupfloch in dem, was manche als „grundlegenden menschlichen Anstand und gesunden Menschenverstand“ bezeichnen würden, und das nennt sich öffentliche Gesundheit. 95% wirksam bis 0% wirksam bis 90% wirksam ist öffentliche Gesundheit. Hundemarken sind „öffentliche Gesundheit“. Ältere, bewegungsunfähige Frauen, die an Alzheimer erkrankt sind, in einem Haufen ihrer eigenen Fäkalien sterben zu lassen, ist öffentliche Gesundheit. Der Verzehr von Pillen, die zu „toxischen Leberschäden“ führen, ist Volksgesundheit.

Quelle: TASS

Es spielt keine Rolle, wie zurückgeblieben und ungesund diese Dinge sind. Sie dienen der öffentlichen Gesundheit, und wer nicht einverstanden ist, ist eine Bedrohung für die Gesellschaft und muss für immer eingesperrt werden.

Und zum Glück findet dieser Prozess der Säuberung von wissenschaftsfeindlichen Faschisten in Russland bereits statt.

So wurde kürzlich in St. Petersburg ein junger Mann verhaftet, weil er in aller Stille gegen Russlands glorreiches Justizsystem protestierte (Ramsan Kadyrows Sohn verprügelte einen russischen Teenager, der nach Tschetschenien ausgeliefert wurde, nachdem er eine Koranausgabe in Brand gesetzt hatte). Dieser einsame Demonstrant wurde wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit verhaftet, weil er gegen das Versammlungsverbot wegen Covid verstoßen hatte. Ein Mann. In einer Stadt, die voller Menschen ist, die herumlaufen und Dinge tun. Verhaftet. Wegen des Virus. Öffentliche Gesundheit.

Einige Wochen später wurden zwei Herren, die „Flugblätter zur Unterstützung der [Nicht-Kriegs-]Front“ verteilten, erneut aus Gründen der öffentlichen Gesundheit festgenommen:

Die Polizei hat eine Mahnwache der Limonow-Partei in St. Petersburg aufgelöst

Heute wurde Kirill Travkin während einer einzelnen Mahnwache der Partei der Nationalbolschewiki festgenommen. Kirill stand mit einer Fahne und verteilte Flugblätter zur Unterstützung der Front. Der Nationalbolschewik Semyon Debenok, der sich in der Nähe aufhielt und nicht an der Mahnwache teilnahm, wurde ebenfalls festgenommen. Die Verhafteten wurden zum 78. Polizeirevier von St. Petersburg gebracht.

Der formale Grund für Kirills Festnahme war ein Verstoß gegen die Covid-Restriktionen (Artikel 8.6.1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten von St. Petersburg). Eine Person auf einer patriotischen Veranstaltung wegen angeblicher Verbreitung von Covid zu verhaften, während viele andere öffentliche Veranstaltungen in der Stadt stattfinden, ist absurd. Der formale Grund für Semyons Verhaftung ist uns nicht klar.

Wenn Sie es seltsam finden, dass zwei harmlose Pro-SMO-Nazbol-Typen in St. Petersburg wegen der Verbreitung des Virus verhaftet wurden, verstehen Sie Russland eindeutig nicht. Jeder, der auch nur einen Millimeter rechts vom Kreml steht – oder es wagt, sich in die Politik einzumischen – wird als existenzielle Bedrohung für den russischen Staat angesehen, der eigentlich nur eine Gruppe von Oligarchen ist, die zum Spaß gerne Slawen umbringt (vielen Dank an Rurik Skywalker, der mich auf diese leuchtenden Beispiele für die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit aufmerksam gemacht hat.)

Worauf wollte ich damit hinaus? Ach ja, die öffentliche Gesundheit. Sie können darüber lachen oder weinen.