Die WHO hat ihre Unabhängigkeit verloren, die indische Regierung sollte die Weltgesundheitsorganisation verlassen

Der bekannte britisch-indische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra hat behauptet, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe ihre Unabhängigkeit vollständig verloren, und vorgeschlagen, die indische Regierung solle ihre Ratschläge zu verschiedenen Themen ignorieren und aus der Weltgesundheitsorganisation austreten. In einem Gespräch mit einer Nachrichtenagentur behauptete Malhotra, der kürzlich am All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) einen Vortrag zum Thema „The Corporate Capture of Medicine and Public Health“ (Die Vereinnahmung von Medizin und öffentlicher Gesundheit durch die Konzerne) gehalten hatte, dass die Regulierungsbehörden die Daten zu Arzneimitteln nicht unabhängig auswerteten.

Der bekannte britisch-indische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra behauptete, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Unabhängigkeit vollständig verloren habe und schlug vor, dass die indische Regierung deren Ratschläge zu verschiedenen Themen ignorieren und aus der Weltgesundheitsorganisation austreten solle. Malhotra, der kürzlich am All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) einen Vortrag zum Thema „The Corporate Capture of Medicine and Public Health“ hielt, behauptete im Gespräch mit PT, dass die Regulierungsbehörden die Daten zu Arzneimitteln nicht unabhängig auswerteten.

„Arzneimittelbehörden wie die FDA, die Medikamente bewerten sollen, erhalten 65 Prozent ihrer Mittel von der Pharmaindustrie. Die Zulassungsbehörde in Großbritannien wird zu 86 Prozent von Pharmaunternehmen finanziert. Das ist ein eklatanter Interessenkonflikt. Patienten und Ärzte glauben, dass diese Organisationen die Daten unabhängig bewerten, aber das tun sie nicht. Solange wir diese kommerziellen Interessenkonflikte nicht aus der Gesundheitspolitik und der Entscheidungsfindung entfernen, werden wir nicht vorankommen“, sagte Malhotra.

Mit Blick auf die WHO sagte Malhotra, die Organisation habe ihre Unabhängigkeit völlig verloren.

„Siebzig Prozent der Gelder der Weltgesundheitsorganisation kommen von kommerziellen Organisationen. …. Solange die WHO von der Industrie oder Interessengruppen finanziert wird, sollte sie nicht als unabhängig angesehen werden und die indische Regierung sollte ihren Rat ignorieren. Diese kommerziellen Unternehmen sind nicht an Ihrer Gesundheit interessiert, sie wollen durch Täuschung Geld verdienen“, sagte er.

Sein Rat

Die WHO müsse unabhängig finanziert werden, sonst könnten Regierungen, Ärzte und die Öffentlichkeit nicht darauf vertrauen, dass ihre Empfehlungen auf dem besten verfügbaren Wissen beruhten, sagte Malhotra.

Medizinisches Wissen stehe unter kommerzieller Kontrolle, aber die meisten Ärzte seien sich dessen nicht bewusst, sagte er und fügte hinzu: „Das bedeutet, dass die Informationen, die Ärzte verwenden, um Entscheidungen für Patienten zu treffen, insbesondere wenn es um die Verschreibung von Medikamenten geht, von großen Pharmakonzernen verzerrt und korrumpiert werden, deren einziges Interesse darin besteht, Gewinne für ihre Aktionäre zu erwirtschaften, und nicht darin, Ihnen die beste Behandlung zukommen zu lassen“.

Fast immer und ausnahmslos würden die Ergebnisse klinischer Arzneimittelstudien in den renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, die sowohl die Sicherheit als auch den Nutzen der Medikamente maßlos übertreiben, so Malhotra.

„Ich setze mich für eine ethische, evidenzbasierte medizinische Praxis ein, und dafür braucht es ethische, evidenzbasierte klinische Studien, die die individuellen Präferenzen und Werte der Patienten berücksichtigen“, so Malhotra.

Die meisten neuen Medikamente, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten von großen Pharmaunternehmen entwickelt wurden, seien Kopien alter Medikamente, sagte Malhotra, und weniger als 10 Prozent davon seien wirklich innovativ.

„Sie ändern die Moleküle des Medikaments, machen es teurer und geben ihm einen neuen Namen. Sie machen das Geld und ziehen weiter. Nur etwa 10 Prozent der neuen Medikamente in den vergangenen zwei Jahrzehnten waren wirklich nützlich und eine Verbesserung gegenüber früheren Medikamenten. Stellen Sie sich vor, wie viel Geld unnötig ausgegeben wird“, sagte er.

Malhotra fügte hinzu, dass die Einführung, der Zwang und die Verabreichung der Anti-COVID-Impfstoffe von Covishield und Pfizer die größten Fehler des Systems aufgedeckt hätten, in dem wirtschaftliche Anreize über Menschen gestellt würden, auch wenn diese verstümmelt oder getötet würden.

„Klinische Studien sollten von Wissenschaftlern konzipiert und ausgewertet werden, die keine finanziellen Verbindungen zu den Herstellern dieser Produkte haben. Zweitens sollte ein Gesetz erlassen werden, das den Arzneimittelbehörden verbietet, Geld von der Pharmaindustrie anzunehmen. Das ist ein eklatanter Interessenkonflikt, der bereits katastrophale Folgen hatte“, sagte er.