Neue Studie bestätigt, dass CDC und andere „Experten“ Kinder umsonst schädigten

Von Ian Miller

Es gab eindeutig viele, VIELE Aspekte unserer Covid-Reaktion, die unentschuldbar waren und sind.

Die Impfpässe und -auflagen, die unsinnigen Ausgangssperren und Kapazitätsbeschränkungen, die allgemeinen Maskenauflagen und natürlich die Schließung der Strände sollten nie vergessen werden.

Aber nur wenige, wenn überhaupt, unserer sinnlosen, unwirksamen Beschränkungen aus der Covid-Ära waren so unvertretbar wie die Kindermaske. Und dank der bewundernswerten Inkompetenz der CDC und Dr. Anthony Fauci waren die Vereinigten Staaten ein weltweiter Ausreißer; sie setzten sich zwanghaft dafür ein, dass Kleinkinder bereits im Alter von zwei Jahren Masken tragen mussten.

Schulen, Jugendprogramme, Ferienlager, Flugzeuge … überall, wo Kinder zusammenkamen, wurden sie zwangsweise maskiert. Schreckliche Videos tauchten auf, in denen Lehrer oder Flugbegleiter weinenden Kindern Masken aufsetzten.

Die Aufrufe zur Maskierung der Kinder in den Schulen wurden in einigen Teilen des Landes bis Ende 2023 auf beunruhigende Weise fortgesetzt.

Neue Untersuchungen haben jedoch bestätigt, was für jeden, der die Daten und Beweise der letzten Jahre studiert hat, offensichtlich war: Es war alles umsonst.

Neue Studie zeigt, dass die Maskierung von Kindern unwirksam ist

„Vertraue der Wissenschaft“, „Folge den Daten“, „Höre auf die Experten“.

Ab 2020 wurden diese Phrasen zum unerbittlichen Mantra einer repressiven Regierung/Pharma/Medien-Drehbuch. Anstatt die tatsächlichen Beweise, Daten und den Konsens aus der Zeit vor Covid zu prüfen, setzten Politiker, Verwaltungsangestellte und große Teile der Öffentlichkeit ihren Glauben und ihr Vertrauen in ein paar unzuverlässige, eigennützige Personen. Und das mit katastrophalen Ergebnissen.

Den tatsächlichen Beweisen zu folgen, hätte theoretisch bedeutet, evidenzbasierte Methoden anzuwenden, wie sie von Experten auf diesem Gebiet wie Carl Heneghan von der Universität Oxford befürwortet werden. Das bedeutet in erster Linie die Verwendung einer Hierarchie von Studien auf der Grundlage ihrer Qualität, um systematische Übersichten über gut durchgeführte Forschungsarbeiten zu erstellen.

Stattdessen wurden wir mit den Berichten der CDC über nicht statistisch signifikante Ergebnisse von Telefonumfragen gefüttert und mussten zusehen, wie diese Ergebnisse in die Übersichten der Befürworter der Maskierung aufgenommen wurden, um eine unwirksame Politik zu fördern.

Doch gerade wurde eine neue systematische Übersichtsarbeit von Tracy Beth Høeg und einer Reihe anderer Forscher über die Maskenpflicht für Kinder veröffentlicht. Und im Gegensatz zur Propaganda der Maskenbefürworter versucht sie tatsächlich, qualitativ hochwertige Beweise zu verwenden, um zu ihrer Schlussfolgerung zu gelangen.

Hintergrund: Die Maskenmandate für Kinder während der Covid-19-Pandemie waren von Ort zu Ort unterschiedlich. Eine Risiko-Nutzen-Analyse dieser Maßnahme wurde bisher nicht durchgeführt. In dieser Studie führten wir eine systematische Überprüfung durch, um die Forschung zur Wirksamkeit des Maskentragens bei Kindern zu bewerten.

Sie setzten sogar unabhängige Gutachter ein, um sicherzustellen, dass die Auswahlkriterien der Studien nicht voreingenommen waren.

Methoden: Wir führten Datenbankrecherchen bis Februar 2023 durch. Die Studien wurden anhand des Titels und der Zusammenfassung gescreent, und die eingeschlossenen Studien wurden als Volltext-Referenzen weiter gescreent. Die Analyse des Verzerrungsrisikos wurde von zwei unabhängigen Gutachtern durchgeführt und von einem dritten Gutachter beurteilt.

Das bedeutet, dass von 597 geprüften Studien nur 22 die Kriterien erfüllten und aufgenommen wurden. Und ein Zeichen dafür, wie sehr sich die CDC ihrer Verantwortung entzogen hat, ist, dass es sich bei keiner dieser Studien um randomisierte kontrollierte Studien handelte. Wenn man die Informationen herausfiltert, bei denen das Risiko einer schwerwiegenden Verzerrung oder Verwechslung besteht, lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Zwang, Masken zu tragen, und einer Infektion oder Übertragung feststellen.

Ergebnisse: Es gab keine randomisierten kontrollierten Studien bei Kindern, in denen der Nutzen des Maskentragens zur Verringerung der SARS-CoV-2-Infektion oder -Übertragung untersucht wurde. Die sechs Beobachtungsstudien, die einen Zusammenhang zwischen dem Maskieren von Kindern und einer geringeren Infektionsrate oder Antikörper-Seropositivität aufzeigten, wiesen ein kritisches (n=5) oder ernsthaftes (n=1) Verzerrungsrisiko auf; alle sechs Studien waren möglicherweise durch wichtige Unterschiede zwischen maskierten und nicht maskierten Gruppen beeinträchtigt, und bei zwei von ihnen wurden die Ergebnisse bei einer erneuten Analyse als nicht signifikant eingestuft. Sechzehn weitere Beobachtungsstudien fanden keinen Zusammenhang zwischen dem Tragen einer Maske und einer Infektion oder Übertragung.

Wie jeder intellektuell aufrichtige Wissenschaftler, Forscher oder Experte zugeben würde, lautet ihre unausweichliche Schlussfolgerung, dass die „aktuelle wissenschaftliche Datenlage die Maskierung von Kindern zum Schutz vor COVID-19 nicht unterstützt“.

Schlussfolgerungen: Die Wirksamkeit von Kindermasken zum Schutz vor einer SARS-CoV-2-Übertragung oder -Infektion ist in der Praxis nicht durch hochwertige Belege nachgewiesen worden. Die derzeitige wissenschaftliche Datenlage spricht nicht für eine Maskierung von Kindern zum Schutz vor Covid-19.

Wer hätte das gedacht?

Qualitativ minderwertige Forschung als Grundlage für eine wenig wirksame Politik

Die Details der Studien, die an dieser systematischen Überprüfung beteiligt waren, sind sogar noch belastender.

Von den sechs Beobachtungsstudien, die angeblich einen Nutzen für die Maskierung von Kindern zeigten, waren alle in wichtigen Punkten fehlerhaft. Insbesondere gab es signifikante Unterschiede zwischen unmaskierten und maskierten Kindern, die jedes der berichteten Ergebnisse infrage stellen.

Zu den Unterschieden gehörten die „Anzahl der Schultage, Unterschiede in der Schulgröße, systematische Ausgangsunterschiede bei den Fallzahlen in allen Phasen der Pandemie, Testverfahren, Unterschiede bei den Verfahren zur Ermittlung von Kontaktpersonen und Impfquoten der Lehrer“. Bei so großen Unterschieden ist es unmöglich festzustellen, ob die behauptete Verringerung der Infektion oder der Übertragung auf Masken oder einen oder mehrere dieser anderen Faktoren zurückzuführen ist oder nicht.

Deswegen sind randomisierte kontrollierte Studien so wichtig. Und deshalb hätte die CDC sie während der Pandemiejahre durchführen sollen. Wenn man jedoch die Ergebnisse der an Erwachsenen durchgeführten RCTs zur Maskierung betrachtet, ist es ziemlich offensichtlich, warum sie das nicht getan haben. Weil sie wussten, dass sie zeigen würden, dass Masken nicht funktionieren.

Die Forscher sprachen auch die Tatsache an, dass einige der von der CDC geförderten Studien bei einer erneuten Analyse keine Wirkung mehr zeigten. Insbesondere eine von der CDC finanzierte Beobachtungsstudie“ in den USA behauptete, einen Zusammenhang zwischen landkreisweiten Maskenverordnungen und der Zahl der pädiatrischen Fälle zu zeigen.

Nach einer „erweiterten Reanalyse“ verschwand dieser Zusammenhang jedoch.

Dieses anfängliche Ergebnis zeigt jedoch, wie man minderwertige Studien verwendet, um minderwertige Informationen zu verschleiern. Die CDC finanziert eine Studie mit den erwarteten Ergebnissen, die Medien berichten über die Ergebnisse dieser Studie – obwohl sie irreführend sind -, Fachforscher nehmen eine Neubewertung mit herkömmlichen Methoden vor, und der angebliche Nutzen verschwindet.

Die Korrektur findet jedoch nicht die gleiche Beachtung wie die ursprüngliche Studie, weil sie ein Ergebnis zeigt, das die CDC für inakzeptabel hält.

Sogar Beobachtungsberichte haben gezeigt, dass Masken auf Bevölkerungsebene für jüngere Menschen keine Rolle spielen. Virginia sah sich massiver Kritik ausgesetzt, weil es die Maskenpflicht an Schulen im Jahr 2022 vorzeitig beendete, nur um dann zu sehen, wie die Fälle nach einem massiven Anstieg mit bestehender Maskenpflicht zusammenbrachen.

In ähnlicher Weise gingen die Fälle in den Schulen von Philadelphia zwei Wochen nach Aufhebung der Maskenpflicht im Jahr 2022 zurück und stiegen zwei Wochen nach Inkrafttreten der Maskenpflicht im Januar 2023 wieder deutlich an.

Wie schon oft diskutiert, würde diese systematische Überprüfung in einer gesunden Welt die Tür zu weiteren Diskussionen über die Zwangsmaskierung von Kindern endgültig schließen. Qualitativ hochwertigere Untersuchungen haben bestätigt, dass es keinen Beweis für die Wirksamkeit von Masken gibt, und die Eliminierung von Verzerrungen und Störfaktoren führt bei Kindern überraschenderweise zum gleichen Ergebnis.

Aber die Vernunft ist tot. Deshalb weigert sich die derzeitige CDC-Direktorin trotzig, zuzugeben, dass die Maskierung von Kleinkindern ein Fehler war.

Das muss sie auch nicht.

Høeg und die anderen Forscher, die diese Untersuchung durchgeführt haben, haben es für sie gesagt.