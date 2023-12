Massenmigration, ethnische Säuberungen und der große Reset.

Dr. Joseph Sansone

In biologischen Systemen sterben völlig offene oder völlig geschlossene Systeme. Das gilt auch für die einzelne Zelle. Eine Zelle im menschlichen Körper hat eine semipermeable Membran. Sie hat eine Grenze, durch die Stoffe ein- und austreten können, aber sie würde weder völlig offen noch völlig geschlossen überleben. Dasselbe gilt für Nationen. Eine Nation, die völlig verschlossen ist, wird repressiv und verkümmert unter diesem repressiven System. Das gilt sowohl politisch als auch kulturell und intellektuell. Wenn eine Nation keine Grenzen hat, wird sie schließlich sterben. Ihre Kultur und ihr Volk werden aussterben.

Die Indianer Amerikas sind vielleicht das beste Beispiel für dieses Phänomen. Auf dem nordamerikanischen Kontinent lebten viele verschiedene indianische Nationen. Die Irokesen, die Sioux, die Cherokee und andere indianische Völker oder Stämme existieren nicht mehr, weil sie ein Problem mit der Massenmigration aus Europa hatten. Die Stämme wurden Opfer einer technologisch fortschrittlicheren Kultur in Kombination mit einer großen Zahl von Migranten, die nicht aufgehalten werden konnten. Die überlebenden Indianer wurden entweder in Reservate gedrängt oder genetisch mit europäischen Völkern vermischt. Das Endergebnis war eine ethnische Säuberung, und diese ethnische Säuberung hätte auch ohne Gewalt stattgefunden, einfach durch die Verwässerung der bestehenden Bevölkerung und Kultur.

Dieser Prozess findet heute in Irland statt. In einem Interview, das Tucker Carlson in jüngster Vergangenheit mit Steve Bannon führte, wurde die Frage der massiven Einwanderung, die Irland betrifft, ausführlich diskutiert. Bannon erklärt Carlson, dass Irland im vergangenen Jahr 125.000 Einwanderer aufgenommen hat, was der Zahl von 9 Millionen illegalen Ausländern entspricht, die seit dem Amtsantritt des falschen Präsidenten Biden in einem Jahr in die Vereinigten Staaten gekommen sind. Bannon weist darauf hin, dass die irische politische Klasse sich selbst völlig verraten habe. Tucker Carlson wies darauf hin, dass dies eine Form von Rassenhass oder eine Bestrafung der Iren durch die Briten zu sein scheint. Wenn dieser Trend anhält, wird die irische Bevölkerung in hundert Jahren verdrängt und eine Minderheit in Irland sein.

Dies hat natürlich zu Feindseligkeiten in Irland geführt, und kürzlich kam es zu Ausschreitungen, nachdem ein Bürger algerischer Abstammung ein Kind erstochen hatte. Die irische Regierung hat Kritik an der Einwanderungspolitik unter dem Deckmantel der Hassrede unter Strafe gestellt.

Die 9 Millionen Menschen, die unter dem falschen Präsidenten Biden in die Vereinigten Staaten eingewandert sind, werden wahrscheinlich 15 Millionen sein, wenn die falschen Wahlen stattfinden. Es ist subtil, aber wenn Sie einen leichten Zynismus meinerseits in Bezug auf Computerwahlen erkennen, dann haben Sie Recht…

Diese ungebremste Einwanderung wird ganz klar dazu führen, dass die Amerikaner europäischer Abstammung in den Vereinigten Staaten relativ schnell zu einer Minderheit werden. Das ist einzigartig, denn es ist ein bewusster Versuch, eine dominante Bevölkerungsgruppe zu verdrängen. Es kann auch dazu führen, dass die Kultur selbst verkümmert.

Warum geschieht das?

Die bewusste Politik der destabilisierenden Einwanderung verfolgt mehrere Ziele. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Vereinigten Staaten zu stürzen, indem sie in eine Weltregierung umgewandelt werden. Die Verdrängung der jetzigen Bevölkerung ist Teil dieses Prozesses. Es ist eine bewusste Absicht, die Kultur so weit zu spalten, dass die amerikanische Identität verschwindet. Wenn die amerikanische Identität erst einmal ausreichend fragmentiert ist, wird es weniger Widerstand gegen eine globale Regierung geben. Das Verständnis und die Identifikation mit den Idealen der amerikanischen Republik und den Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung können in diesem Prozess leicht untergraben werden.

Die gewaltsame Vertreibung und Umsiedlung einer Bevölkerung ist eine Form der ethnischen Säuberung. Dasselbe gilt für die gewaltsame Vertreibung einer Bevölkerung durch Massenmigration. Machen wir uns nichts vor, dies geschieht mit Gewalt, unter Missachtung des Willens der Bevölkerung und der verfassungsmäßigen Pflicht, die Grenzen zu schützen, sowie durch Umverteilung von Wohlstand.

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass trotz der radikalen Einwanderung in die USA seit dem Immigrationsgesetz von 1965 und trotz des ständigen Zustroms illegaler Einwanderer in die USA immer noch ein Assimilationsprozess im Gange ist. Die Amerikaner der zweiten und dritten Generation, einschließlich der Nicht-Europäer, assimilieren sich und nehmen die vorherrschende Kultur an, während sich gleichzeitig die bereits flexible westliche Kultur verändert. Die Migranten passen sich der Kultur an, während die Kultur sich ihren Beiträgen anpasst. Dies zeigt sich daran, dass viele Amerikaner nichteuropäischer Abstammung in jüngster Zeit ebenso empört über die massive illegale Einwanderung sind. Aufgrund dieses Assimilationsprozesses hat sich die Kampagne gegen illegale Einwanderung in den vergangenen Jahren drastisch verschärft.

Die amerikanische Kulturgeschichte und das Konzept der individuellen Freiheit sollen vollständig ausgelöscht werden. Mit anderen Worten, die Einwanderung in die Vereinigten Staaten muss den Assimilationsprozess übersteigen, sonst wird die Zerstörung dessen, was wir die Vereinigten Staaten und die amerikanische Kultur nennen, nicht stattfinden. Denn Kultur wird nicht nur vererbt, sondern auch angenommen.

Wählerstimmen zu gewinnen ist Teil des Plans, eine permanente Unterschicht zu schaffen. Billige Arbeitskräfte sind natürlich ein Nebeneffekt für die Unternehmen, die diese selbstzerstörerische Kampagne unterstützen. Für den Steuerzahler aber sind es finanzielle Belastungen für Staat und Infrastruktur. Laut CIS:

„Der durchschnittliche Einwandererhaushalt verbraucht 33 Prozent mehr Sozialhilfe, 57 Prozent mehr Lebensmittelhilfe und 44 Prozent mehr Medicaid-Dollar als der durchschnittliche einheimische Haushalt. Die Wohnkosten sind für beide Gruppen etwa gleich.

Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe scheint auch von der Herkunftsregion abzuhängen.

Die Kosten der Inanspruchnahme von Sozialhilfe durch Zuwanderer variieren je nach Herkunftsregion. Abbildung 2 zeigt, dass Haushalte von Zuwanderern aus Zentralamerika und Mexiko die höchsten Kosten verursachen, da sie durchschnittlich 8.251 $ für Sozialleistungen ausgeben. Haushalte von Zuwanderern aus Europa und Asien sind im Allgemeinen am kostengünstigsten.

Schockierende 49,5 Millionen oder 15% der Bevölkerung der Vereinigten Staaten sind im Ausland geboren. Das ist die höchste Zahl, die jemals in einer staatlichen Erhebung oder Volkszählung ermittelt wurde. Laut CIS:

„Die im Ausland geborene Bevölkerung ist seit dem Amtsantritt von Präsident Biden um durchschnittlich 137.000 pro Monat gewachsen, verglichen mit 42.000 pro Monat während der Präsidentschaft Trumps vor Covid-19 und 68.000 pro Monat während der beiden Amtszeiten von Präsident Obama“.

Es stimmt, dass die Vereinigten Staaten eine Nation von Einwanderern oder Nachkommen von Einwanderern sind. Das ist offensichtlich. Eigentlich ist jede Nation eine Nation von Einwanderern oder deren Nachkommen. Seit die Menschen laufen können, sind sie über die Erde gewandert und haben einander verdrängt. Wenn auch nicht immer, so war dieser Prozess doch oft von Konflikten und Kriegen begleitet.

Die Fortschritte in der Kommunikationstechnologie und im Transportwesen machen eine verstärkte Migration unvermeidlich. Der Unterschied zur Situation in den Vereinigten Staaten und vor allem in Europa besteht darin, dass dies absichtlich geschieht und von den eigenen Regierungen in Zusammenarbeit mit einem globalen tiefen Staat koordiniert wird, der eine globale Governance anstrebt.

Während die Kriegsführung und der Wohlfahrtsstaat die USA wirtschaftlich ruiniert haben, zielt die massive Migration in die USA auf eine kulturelle und ethnische Spaltung der USA. Die USA können keine Supermacht bleiben. Es muss eine multipolare Welt entstehen, die die USA in diese Neue Weltregierung einbindet.

Das derzeitige Ausmaß der legalen und illegalen Einwanderung hat zu einem Chaos geführt, das die Beiträge und Innovationen, die jede Einwanderungswelle unweigerlich mit sich bringt, in den Schatten stellt. So wie die amerikanischen Ureinwohner, ihre Kultur und ihre Lebensweise verdrängt wurden, könnte Amerika und der amerikanischen Lebensweise ein ähnliches Schicksal drohen.

Massive, ungehinderte Migration ist ein Teil des Puzzles von The Great Reset.

Chaos und Konflikte sind Teil des Plans…

*

Dr. Joseph Sansone ist ein Psychotherapeut, der gegen psychopathischen Autoritarismus kämpft.