Die Flutung der Gaza-Tunnel ist der Beweis dafür, dass die Endlösung bereits begonnen hat

Declan Hayes

Die Endlösung des Gazastreifens wird bald in vollem Gange sein, und wie bei der ursprünglichen Nakba kann oder wird niemand von Bedeutung etwas dagegen unternehmen.

Als ich einen befreundeten Ingenieur mit fast 50 Jahren Erfahrung im Umgang mit Wasser fragte, auf welche Hindernisse Israel stoßen würde, wenn es die Tunnel im Gazastreifen flutet (und alle darin ertränkt), sagte er, dass es drei Hauptpunkte zu berücksichtigen gäbe.

Der erste Punkt ist, dass die gesamte Wassersäule oder -höhe über den Meeresspiegel gepumpt werden muss, aber da der Gazastreifen ziemlich flach ist, sah er das nicht als besonders problematisch an. Das zweite Problem, auf das er mich aufmerksam machte, war die Entfernung zum Meer, die gepumpt werden muss. Er stellt sich vor, dass dies durch die Anordnung einer Reihe von Pumpen in einer Reihe mit über die gesamte Strecke verteilten Sammelbehältern überwunden werden kann, obwohl auch ein Kanalsystem funktionieren könnte. Da der Gazastreifen mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 9 km sehr schmal ist, sieht er hier keine großen Probleme. Der dritte Punkt, auf den er hinwies, war das benötigte Wasservolumen, das sich aus der Multiplikation des Tunneldurchmessers mit der Gesamtlänge der Tunnel ergibt, wobei vielleicht noch etwas “auf gut Glück” hinzukommt. Diese Gesamtmenge würde die Anzahl und Größe der Pumpen bestimmen, die für das Volumen der Tunnel und die Dauer der Übung benötigt werden.

Sobald Israel also die Küste des Gazastreifens gesichert und das entsprechende Pumpenmaterial installiert hat, kann es losgehen, zumal derartige technische Meisterleistungen durchaus im Rahmen der Möglichkeiten der israelisch-amerikanischen Allianz liegen sollten. Da Ägypten zuvor die Tunnel geflutet hat, um die Angriffe der ISIS auf dem Sinai zu stoppen, können wir sicher sein, dass Israel und Amerika für die anstehende Aufgabe mehr als kompetent sein werden.

Da Al Mayadeen, Al Jazeera und andere Sender berichtet haben, dass die Israelis bereits damit begonnen haben, einige der Tunnel zu fluten, können wir dies als beschlossene Sache betrachten. Da Israel und sein amerikanischer Handlanger all dies jahrelang geplant haben und sich einen Dreck um die menschlichen und ökologischen Schäden scheren, die sie verursachen werden, können wir erwarten, dass Weihnachten 2023 in Gaza buchstäblich die Hölle auf Erden sein wird.

Obwohl Sie hier, hier, hier, hier und hier auf diesen militärischen, akademischen und Medienseiten mehr über die technischen und taktischen Probleme lesen können, die mit der Flutung der Tunnel verbunden sind, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese Artikel hier und hier über die verschiedenen Gesetze zum Völkermord lenken, gegen die Israel eklatant verstößt, um darauf hinzuweisen, dass nichts davon von Bedeutung ist, da Israel immer wieder deutlich gemacht hat, dass es sich durch keine Gesetze, weder von Gott noch von Menschen, einschränken lässt.

Die Szenen aus dem Gazastreifen sind bereits postapokalyptisch, mit Israel, das nackte Männer als menschliche Schutzschilde vorführt, während schockgeschädigten Kindern von heldenhaften Chirurgen, die von israelischen Scharfschützen durch Krankenhausfenster beschossen werden, ohne Betäubung Gliedmaßen amputiert werden, und andere unschuldige Kinder, die kindliche Träume davon träumten, Ärzte, Tierärzte oder Gamer zu werden, sind nun verschwunden, ihr Leben ist ausgelöscht wie Zigarettenstummel unter israelischen Stiefeln.

In einem früheren Artikel über diese Kriegsverbrechen verglich ich die israelische Armee mit Hitlers zum Scheitern verurteilter Sechster Armee, die in Stalingrad festsaß und den falschen Krieg am falschen Ort kämpfte, wie sich herausstellte.

Ein anderer Freund schrieb mir das: Ich hätte gedacht, dass die naheliegendste vergleichbare Situation der Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 gewesen wäre, mit Israels “Verteidigungs “minister Gallant in der Rolle von Jürgen Stroop, dem Kommandanten der Ordnungspolizei, der sich damit brüstete, Warschau von den “Juden und Banditen” zu befreien, so wie Gallant davon sprach, Gaza von den “menschlichen Tieren” zu befreien. In Positionspapieren und in den öffentlichen Äußerungen führender israelischer Persönlichkeiten sieht es so aus, als ob die schiere Gewalt der israelischen Reaktion auf die Ereignisse vom 7. Oktober die “Endlösung” des Gaza-Problems bewirken soll. Dies sind nicht meine Worte, sondern die eines jüdischen Mitglieds der Knesset, das die staatliche Politik gegenüber den Palästinensern kritisiert. Es scheint nun offensichtlich, dass diese “Endlösung” die erzwungene Vertreibung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens in den ägyptisch kontrollierten Sinai beinhalten wird, mit oder ohne die Kooperation des klientelistischen Militärregimes in Kairo. Ich habe den starken Verdacht, dass die vor Jahren ausgearbeiteten Pläne jetzt in die Tat umgesetzt werden, und ungeachtet der weltweiten pro-palästinensischen Proteste scheint es mir, dass dieser abscheuliche Plan gelingen wird, denn er scheint die stillschweigende Unterstützung der USA und der westlichen Mächte zu haben. Was wir bald erleben werden, ist der größte erzwungene Exodus von Menschen in Europa oder im Nahen Osten seit 1945, seit der erzwungenen Ausreise der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei. Allein die Zahl der Menschen aus Gaza wird dreimal so hoch sein wie die der ursprünglichen Nabka im Jahr 1948.

Mein Freund hat leider ein gutes Argument. Die Endlösung des Gazastreifens wird bald in vollem Gange sein, und wie bei der ursprünglichen Nakba kann oder wird niemand von Bedeutung etwas dagegen unternehmen. Niemand außer der Hisbollah vielleicht?

Die Hisbollah ist derzeit damit beschäftigt, den Nordbezirk Israels, den einzigen Bezirk Israels, in dem die Mehrheit der Einwohner Araber sind, zu beschießen. Da die libanesische Grenze immer unbeständiger wird, müssen die Drusen, die 8 % der Bevölkerung in diesem Gebiet ausmachen und die Kampfhunde der Israelis sind, möglicherweise ihre Optionen überdenken.

Die Fähigkeit der Hisbollah, die Grenze im Südlibanon zu halten, wird den Drusen in Nordisrael und Südsyrien sicherlich zu denken geben, denn ich würde es nicht gut finden, wenn die Hisbollah auf mich schießen würde, wenn ich in diesem Gebiet leben würde und einem Angriff durch sie ausgesetzt wäre. Obwohl die Hisbollah den “christlichen” Milizen einen Freibrief ausstellte, als sie diese israelischen Stellvertreter im libanesischen Bürgerkrieg besiegte, kann man Narren nur so oft begnadigen, wie man will.

Die Hisbollah hat vor langer Zeit beschlossen, dass ihr Hauptfeind in der Region Israel ist, und sie wird sich nicht durch andere, die ihr auf den Fersen sind, ablenken lassen. Die Drusen im Norden Israels, die sich nun in Reichweite des gesamten Arsenals der Hisbollah befinden, sollten sich vielleicht wirklich überlegen, wie lange sie noch die Zicke Israels sein wollen, das nach dem Warschauer Aufstand das gleiche moralische Ansehen genießt wie Jürgen Stroop.

Was Ostjerusalem und das Westjordanland betrifft, so ist die endgültige Lösung nur noch eine Frage der Zeit. Während ich dies schreibe, terrorisieren israelische Drohnen das Dorf Taybeh, die letzte christliche Stadt im Westjordanland. Anderswo, in Städten wie Dschenin, töten und plündern die Israelis weiter nach Belieben. In der Jerusalemer Altstadt werden weiterhin Christen verprügelt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Al-Aqsa-Moschee fällt, so wie die Moschee in Hebron mit Waffengewalt in eine Synagoge umgewandelt wurde.

Obwohl legendäre Rockstars wie Roger Waters dafür zu bewundern sind, dass sie all dies anprangern, wird es viel mehr brauchen als einen achtzigjährigen Gitarristen, um dieses anhaltende Gemetzel zu stoppen. Wenn wir uns an Stalingrad, Stroop und Waters’ Vater (der in Anzio den Märtyrertod starb) orientieren wollen, dann kann die Antwort nur im militärischen Widerstand liegen, gepaart mit einem unbeugsamen Konsens, dass Gallant, Biden, Netanjahu und alle anderen den Weg von Stroop und seinen ledergekleideten Kumpanen gehen müssen.

Aber von einem solchen Konsens zu träumen ist so kindisch wie die Träume von Ärzten, Chirurgen oder Tierärzten, die einst die gemarterten Kinder im Gazastreifen unterstützten. Wenn es dieses Weihnachten oder irgendein anderes Weihnachten im Heiligen Land Frieden geben soll, dann muss es heißen: Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen. Oder, um es prosaischer auszudrücken, die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Vorherrschaft der Vereinigten Staaten und Israels muss durch Kräfte gebrochen werden, die den Träumen der Kinder des Gazastreifens, die den Völkermord überlebt haben, von einem Leben in Würde gerecht werden können.

Und obwohl das so kindisch klingen mag wie alles, was diese gemarterten Kinder gesagt haben könnten, ist es der einzige Weg. Nicht nur Israel und die Vereinigten Staaten müssen umgestürzt werden, sondern auch jede von Hollywood gesponnene Geschichte, jeder gekaufte, bestochene oder eingeschüchterte Politiker, jeder Medienschreiberling und jede parasitäre Nichtregierungsorganisation oder Wohltätigkeitsorganisation, die jemals dazu beigetragen hat, sie, ihre endlosen Lügen und ihre serienmäßige Erpressung zu unterstützen.