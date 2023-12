Wird der Tiefe Staat Donald Trump wirklich ermorden?

Man muss sich nur Robert Kagans jüngste Tirade in der Washington Post ansehen, in der er eine Wiederwahl Trumps als apokalyptisches Ereignis bezeichnet, das das Ende Amerikas bedeuten würde, um sich ernsthaft zu fragen, ob der Tiefe Staat tatsächlich das Undenkbare in Betracht zieht.

Die Präsidentschaftswahlen 2024 sind bis jetzt nicht in vollem Gange. Aber je näher es rückt – die erste GOP-Wahl findet am 15. Januar in Iowa statt -, desto mehr Vorhersagen werden über seinen Verlauf gemacht.

Seit Monaten hat Donald Trump die Nominierung der Republikaner fest im Griff. Nie lag er mehr als 30 Prozentpunkte vor dem Rest des Feldes. Die meisten Umfragen sehen ihn sogar bei rund 60 Prozent, während Nikki Haley, Ron DeSantis und Vivek Ramaswamy jeweils um die 15 Prozent erreichen.

Klagen liberaler Antidemokraten, Trump von den Wahlzetteln der Bundesstaaten fernzuhalten, wurden bisher von den Gerichten abgewiesen. Und obwohl die von George Soros unterstützte Klage der New Yorker Anwältin Letitia James den ehemaligen Präsidenten viel Zeit, Geld und Energie gekostet hat, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Trump deswegen ins Gefängnis muss.

Einladung an den Tiefen Staat, Trumps Wahl zu verhindern?

Die Unvermeidlichkeit einer erneuten Nominierung Trumps – und eines möglichen Wahlsiegs im kommenden November – ist etwas, mit dem sich die Eliten des Belt beschäftigen. Robert Kagan, der neokonservative Ehemann der liberalen Zionistin Victoria Nuland, erklärte dies kürzlich in einer Kolumne für das Sprachrohr der CIA, die Washington Post. Nuland ist ein bürokratischer Parasit (von den Medien als „Diplomat“ bezeichnet), der derzeit dem Biden-Regime dient. Ihre Hauptaufgabe besteht derzeit darin, dafür zu sorgen, dass Ihre und meine Steuergelder in die immer größer werdenden Taschen von Volodymyr Zelensky fließen.

Kagans Artikel umfasst mehrere Tausend Wörter. Er ist das beste Beispiel dafür, warum er in ein Irrenhaus gehört. Es ist eine wilde Tirade darüber, wie Trump eine Diktatur“ errichten wird, sollte er jemals wiedergewählt werden, was, wie Kagan zugibt, sehr wahrscheinlich ist. Kagan stellt die Theorie auf, dass Trump, wenn er die Präsidentschaft gewinnt, „sofort die mächtigste Person sein wird, die dieses Amt je innehatte“.

Dann fragt Kagan seine Zuhörer, von denen die meisten wohl Geheimdienstmitarbeiter sind, drohend, was sie unternehmen werden, um das zu verhindern. „Wenn wir glauben, dass es eine 50-prozentige Chance gibt, dass in einem Jahr ein Asteroid in Nordamerika einschlägt, würden wir dann einfach hoffen, dass es nicht passiert? „Oder würden wir alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um es zu verhindern, einschließlich vieler Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, die aber angesichts des Ausmaßes der Krise versucht werden müssen?“

Eine Wahl Trumps könnte „zum Verlust von Eigentum und möglicherweise zum Verlust der Freiheit führen“, fährt Kagan fort, ohne zu erwähnen, dass viele traditionelle Katholiken, Konservative und Abtreibungsbefürworter während der Amtszeit von Joe Biden zu Gefängnisstrafen verurteilt oder in ihre Häuser eingewiesen wurden. Amerika sei „heute näher an diesem Punkt als je zuvor, und doch treiben wir weiter in Richtung Diktatur, immer in der Hoffnung auf eine Intervention, die es uns erlaubt, den Konsequenzen unserer kollektiven Feigheit zu entkommen“.

Kagan versteht sich auf die Kunst der Täuschung. Was er „Diktatur“ nennt, ist in Wirklichkeit, wie die Liberalen selbst so oft sagen, „wie Demokratie aussieht“. Eine Wiederwahl Trumps wäre keine „Tyrannei“, sondern eine Widerspiegelung dessen, was die Stimmung des Volkes derzeit ist. Einfach ausgedrückt: Wenn die Wähler die Nase voll haben von Bidens Politik der offenen Grenzen, seiner Unterstützung für die Ukraine und seiner furchtbaren Bilanz in innenpolitischen Fragen, dann haben sie das Recht, ihn abzusetzen. Dies als eine Umarmung des Kommunismus-light zu bezeichnen, ist lediglich ein Ablenkungsmanöver von der Kleptokratie, unter der die Amerikaner leben und seit Jahrzehnten leben.

Der beunruhigendste Aspekt von Kagans Äußerungen ist nicht so sehr seine irreführende Charakterisierung dessen, was ein Sieg Trumps im Jahr 2024 bedeuten würde. Es ist seine eigene Antwort auf die Frage: „Werden wir etwas dagegen tun?“ Wieder argumentiert Kagan, dass das Gerichtssystem, die konservativen Medien und politische Führer wie Mitch McConnell Trump bisher daran gehindert haben, an die Spitze der GOP zu gelangen. Erst nachdem er darauf hingewiesen hat, sagt er: „Wir treiben weiter in Richtung Diktatur und hoffen immer noch auf eine Intervention, die es uns ermöglichen wird, den Konsequenzen unserer kollektiven Feigheit zu entkommen“.

Es scheint, als wolle er mit den Worten „immer noch auf eine Intervention hoffen“ den Tiefen Staat auffordern, Donald Trump zu ermorden.

Dass Kagan in einer der einflussreichsten Zeitungen des Landes eine solch dreiste Andeutung macht, sagt viel über den derzeitigen Zustand der USA aus. Andere haben über diese Möglichkeit nur spekuliert. Er fordert sie geradezu heraus.

Sind wir darauf programmiert, ein Attentat auf Trump hinzunehmen?

Ein mögliches Attentat auf Trump wurde auch von anderen politischen Beobachtern ins Spiel gebracht. Tucker Carlson sagte dem Komiker Adam Carolla im August, er halte dies für eine reale Möglichkeit. „Wenn man mit Kritik anfängt, dann zu Protesten übergeht, dann zu einem Amtsenthebungsverfahren, jetzt zu einer Anklage, und nichts davon funktioniert. Was kommt als nächstes? Denken Sie darüber nach“, sagte er. „Wir bewegen uns offensichtlich auf ein Attentat zu … Sie haben entschieden – Washington, beide Parteien haben entschieden – dass es etwas an Trump gibt, das für sie so bedrohlich ist, dass sie ihn einfach nicht haben können.“

Carlson befragte Trump selbst zu diesem Thema. Trump antwortete nur: „Das sind wilde Tiere. Es sind Menschen, die krank sind.“

Alex Jones, der Gründer von InfoWars, sagte Carlson ebenfalls, dass ein Attentat der nächste logische Schritt sei, da Trump nicht gestoppt werden könne.

„Der Deep State tötet Menschen. Und das ist sein einziger nächster Schritt“, prophezeite er Anfang des Monats.

Es gibt zwei Möglichkeiten, über diese Prognosen nachzudenken. Zum einen kann man sie als fundierte Meinungen von Experten betrachten, die mit der Funktionsweise der Politik und des Tiefen Staates vertraut sind. Die andere Möglichkeit besteht darin, sie als eine Art Programmierungsinstrument zu betrachten, das zukünftige Ereignisse ankündigen soll. Diese Sichtweise würde natürlich voraussetzen, dass man Carlson, Jones und auch Kagan zumindest in gewisser Weise als verschiedene Flügel derselben Kabale betrachtet, die auf Geheiß einer kleinen Gruppe mächtiger Puppenspieler die öffentliche Meinung beeinflusst. Ist das hier der Fall? Möglicherweise.

Sollte Trump ermordet werden, stünde die America-First-Bewegung ohne ihren Anführer da. Nach seiner Enthauptung würde sie wahrscheinlich so lange zappeln, bis sie in verschiedene Fraktionen zerfällt. Wer würde davon profitieren? Ganz klar der etablierte Flügel der Republikanischen Partei, vorwiegend der militärisch-industrielle Komplex, der Nikki Haley bei ihrer Präsidentschaftskandidatur 2024 unterstützt.

Sollte Trump es lebend bis zum Wahltag schaffen – und am Ende gewinnen -, wird der Tiefe Staat ihm (und dem amerikanischen Volk) wohl nie verzeihen, dass er ihn wieder ins Oval Office gebracht hat. Dann würde er sich rächen, indem er das ganze Land mit falschen Flaggen und Angriffen auf das Energienetz zum Einsturz bringt und innenpolitisches Chaos sät, das schließlich zum Bürgerkrieg führt. Ich hoffe, dass ich mich täusche und unsere Gebete verhindern, dass solche bösen Pläne in die Tat umgesetzt werden. Aber vielleicht ist es das, was die Amerikaner verdienen, weil sie Gott verspotten mit all den Sünden, die sie in ihrem Land zulassen. Wenn es je eine Zeit gab, in der wir unser Vertrauen auf Gott und nicht auf Menschen setzen sollten, dann ist es jetzt.