Neue Studie in The Lancet zeigt: Massenimpfung kann Covid-Übertragungsraten nicht aufhalten

Neue Daten zeigen, dass die Prävalenz des Virus bei vollständig geimpften Personen ansteigt, so eine in The Lancet veröffentlichte medizinische Studie.

Bei der Untersuchung von Neuinfektionen in Deutschland stellten die Forscher fest, dass die Rate der Fälle bei vollständig geimpften Personen im Alter von 60 Jahren und älter von 16,9 % im Juli auf 58,9 % im Oktober angestiegen ist.

Die Studie zeigt deutlich, dass vollständig geimpfte Personen zunehmend zur Quelle der Covid-Übertragung werden, und stellt eine ähnliche Situation im Vereinigten Königreich fest. In ganz Großbritannien war die Zahl der Haushaltskontakte mit ungeimpften Fällen (23 %) etwas geringer als die Zahl der Kontakte mit geimpften Personen (25 %).

Innerhalb von drei Wochen wurden in Großbritannien 100 Covid-Fälle bei Personen gemeldet, die 60 Jahre oder älter sind. Von diesen Infektionen waren 89,7 % der Personen vollständig geimpft, während 3,4 % nicht geimpft waren.

Noch beunruhigender ist für die Forscher, dass ein Ausbruch in Israel, bei dem mehrere Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Patienten sowie deren Familienangehörige infiziert wurden, von einem vollständig geimpften Krankenhauspatienten ausging.

Die in der Studie geäußerten Befürchtungen werden dadurch bestätigt, dass die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) derzeit vier der fünf Gebiete in den USA mit dem höchsten Prozentsatz an vollständig geimpften Personen als Bezirke mit hoher Übertragungsrate auflisten.

Die Forscher warnten, dass die Entscheidungsträger das Risiko anerkennen müssen, das von geimpften Personen noch immer ausgeht.

Es scheint grob fahrlässig zu sein, die geimpfte Bevölkerung als mögliche und relevante Übertragungsquelle zu ignorieren, wenn über Maßnahmen zur Kontrolle der öffentlichen Gesundheit entschieden wird.

Die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Länder die Einführung von Covid-Impfvorschriften erwägen, um die Bürger vor der Ausbreitung der Omikron-Variante und einem möglichen Wiederanstieg der Fallzahlen zu schützen. Griechenland war das erste Land in der EU, das eine Covid-Impfpflicht eingeführt hat und allen über 60-Jährigen, die sich nicht impfen lassen, mit einer monatlichen Geldstrafe droht.