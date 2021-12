Ignorieren Sie den neuesten Unsinn über „Varianten“. Konzentrieren Sie sich auf die Gefahren von COVID-Spritzen.

childrenshealthdefense.org: Während Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens Ängste vor der jüngsten neuen COVID-Variante schüren, warnen Experten davor, dass Impfstoffe junge Menschen in alarmierender Zahl verstümmeln und töten.

Pünktlich zu den Feiertagen am Jahresende haben die Beamten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und ihre gekauften Medienvertreter eine neue Runde von Schauergeschichten über eine angebliche COVID-„Variante“ aufgetischt.

Offensichtlich hoffen sie, dass das gleichgeschaltete Tohuwabohu um die „Varianten“ die Öffentlichkeit von dem wahren Albtraum ablenkt, der sich gerade abspielt: einem rekordverdächtigen Anstieg der Gesamtsterblichkeit, der nicht nur mit dem Zeitpunkt der Einführung der COVID-Impfung, sondern auch mit den wichtigsten unerwünschten Ereignissen – Herzversagen, Herzkrankheiten, Kreislauferkrankungen und Schlaganfälle – im Zusammenhang mit den experimentellen COVID-Impfungen in Zusammenhang steht.

In Medienberichten wird die steigende Zahl von „zusätzlichen Todesfällen, die nicht auf COVID zurückzuführen sind“, und von „schwer kranken Menschen“, die die Notaufnahmen überschwemmen, eingeräumt, und es wird sogar behauptet, dass die Patienten „viel kränker sind, als [das Personal] sie je gesehen hat“, und jünger sind als erwartet.

Die ungewöhnlichen Symptome der Patienten – Bauchschmerzen, Blutgerinnsel, Herzbeschwerden und Kribbeln in den Gliedmaßen – stehen zwar nicht im Zusammenhang mit COVID, aber die Gesundheitsbehörden versichern, dass „niemand weiß, warum“ sie auftreten.

Für andere liegt die Erklärung auf der Hand. „Das sind genau die Beschwerden, die man erwarten würde“, sagte Mike Whitney von The Unz Review, „wenn man Millionen von Menschen ein gerinnungsbildendes biologisches Präparat injiziert hätte, das eine heftige Immunreaktion auslöst, die die innere Auskleidung der Blutgefäße angreift und die kritische Infrastruktur des Körpers schwer beschädigt.“

Der UCLA-Pädiater J. Patrick Whelan, M.D., Ph.D., warnte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) bereits im Dezember 2020 eindringlich vor genau diesem Szenario.

Damals war Whelan bereits zutiefst besorgt über das Risiko einer „lang anhaltenden oder sogar dauerhaften Schädigung des Gehirns oder der Mikrogefäße des Herzens“ durch Gerinnung und Entzündung, die durch die Impfstoffe auf Spike-Protein-Basis ausgelöst werden.

Im Juli 2021 stimmte der kanadische Arzt Dr. Charles Hoffe dem voll und ganz zu. Hoffes Erfahrungen mit COVID-geimpften Patienten deuteten darauf hin, dass nicht nur eine „weit verbreitete mikroskopische Blutgerinnung“ eine praktisch „unvermeidliche“ Folge der mRNA-Impfstoffe sei, sondern dass „das Schlimmste“ aller Wahrscheinlichkeit nach „noch bevorstehe“.

Der südafrikanische Arzt Dr. Shankara Chetty bezeichnete das synthetische Spike-Protein der Impfstoffe kürzlich als „eines der ausgeklügeltsten Gifte, die der Mensch je hergestellt hat“.

Gebrochene Herzen

Viele Experten sind besorgt über die alarmierenden Herz- und anderen atypischen Gesundheitsprobleme, die weltweit in jüngeren Altersgruppen und insbesondere in Großbritannien und den USA zunehmen.

Die britische Ärztin Dr. Clare Craig erklärte Ende November gegenüber der Presse: „Die überzähligen Todesfälle, die wir beobachten, sind Kreislauftodesfälle – es sind Schlaganfälle und Herzinfarkte – und sie treten viel häufiger in jungen als in älteren Altersgruppen auf.“

Craig hat auch beobachtet, dass in diesem Jahr etwas sehr Ungewöhnliches bei den 15- bis 19-jährigen Männern passiert.

In einem Bericht in LifeSiteNews wird die Situation noch deutlicher: „Es sind die Jungen, die die Hauptlast der Impfschäden tragen.“

Jüngere amerikanische Teenager begannen fast unmittelbar nach der Ausweitung der Notfallverwendung des COVID-Impfstoffs von Pfizer auf Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren im vergangenen Mai von „erschreckenden“ Herzproblemen und anderen Verletzungen zu berichten, die von der pharmazeutischen Behörde FDA und der CDC gemeldet wurden.

Auch in britischen Berichten wurde festgestellt, dass nach der Einführung des COVID-Impfstoffs bei jüngeren Erwachsenen und Personen unter 18 Jahren „plötzlich mehr Notrufe wegen Herzstillstand oder Bewusstlosigkeit“ eingingen.

Bis zum 12. November waren beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) mehr als 25.000 Meldungen über Verletzungen oder Todesfälle nach der COVID-Impfung von 12- bis 17-Jährigen eingegangen.

Dutzende von Nachrichtenberichten haben plötzliche Zusammenbrüche und tödliche Herzanfälle in dieser Altersgruppe dokumentiert.

Analysen der VAERS-Daten durch Dr. Jessica Rose und Peter McCullough zeigen, dass innerhalb von acht Wochen nach der Einführung des Impfstoffs bei 12- bis 15-Jährigen bei jüngeren Teenagern 19-mal so viele Fälle von Myokarditis (Herzmuskelentzündung) auftraten, wie man angesichts der „Hintergrundrate“ von Myokarditis vor der COVID-Impfung in dieser Altersgruppe erwarten würde.

Weitere Analysen der VAERS-Daten durch Steve Kirsch (Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund) ergaben, dass bei COVID-geimpften Teenagern (im Alter von 16 bis 17 Jahren) die Myokarditis-Raten um das 1.000-fache erhöht sein könnten.

Aber auch junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren sind von der COVID-Impfung unverhältnismäßig stark betroffen. Von den 18- bis 39-Jährigen sind den Berichten zufolge 57 % bis 61 % vollständig geimpft – deutlich weniger als die 85 % bis 89 % der vollständig geimpften Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter.

Bis zum 19. November verzeichnete VAERS mehr als 213.000 Berichte über COVID-impfbedingte Verletzungen oder Todesfälle in der härteren Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen (mehr als 23 % der insgesamt über 913.000 gemeldeten unerwünschten Ereignisse), während die hochgeimpfte Altersgruppe der über 65-Jährigen 18 % der Gesamtzahl ausmachte (rund 169.000).

Aus der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation für unerwünschte Ereignisse geht hervor, dass zwei Fünftel (41 %) der gemeldeten Verletzungen bei Personen bis 44 Jahren auftraten.

Warnungen aus der Impfstoffgeschichte

Die Schlussfolgerung von Rose und McCullough, dass das Herzrisiko nach einer COVID-Impfung „deutlich höher … als bei anderen bekannten Impfstoffen“ ist, mag zwar zutreffend sein, aber Herzkomplikationen nach einer Impfung sind nicht neu.

In den Packungsbeilagen verschiedener Kinderimpfstoffe wird eine Reihe möglicher Herzprobleme aufgeführt, darunter Brustschmerzen, Hypotonie, Myokarditis, Herzklopfen, Herzrasen und Tod.

Tatsächlich begann die Zahl der plötzlichen Herztode bei jungen Menschen Anfang bis Mitte der 2000er Jahre merklich zu steigen – etwa zur gleichen Zeit, als die CDC neue Impfstoffe in den pädiatrischen Impfplan aufnahm.

Obwohl es aufgrund dieser Veränderungen und anderer Faktoren, wie z. B. der stark gestiegenen Strahlenbelastung von Kindern im gleichen Zeitraum, schwierig ist, die tatsächliche „Hintergrundrate“ von Herzproblemen bei Kindern zu ermitteln, kann man davon ausgehen, dass die Häufigkeit von Herzproblemen bei Kindern ohne toxische Impfstoffe geringer wäre.

Die neue Normalität

Unbeeindruckt von der wissenschaftlichen Unanständigkeit ihrer Entscheidung vom Mai für Jugendliche oder von den brisanten Sicherheitssignalen, die aus VAERS und anderen Impfstoffüberwachungsdatenbanken hervorgehen, haben die FDA und die CDC Anfang November beschlossen, die Notfallzulassung von Pfizer auf die 5- bis 11-Jährigen auszudehnen, und die Europäische Union ist diesem Beispiel rasch gefolgt.

Die Presse und die medizinische Fachwelt versuchen nun, Schlaganfälle und Herzinfarkte bei kleinen Kindern, Jugendlichen und Sportlern zu normalisieren. Anstatt darauf hinzuweisen, dass viele der gesunden jungen Sportler, die bei 2021 Sportereignissen zusammengebrochen sind – und in einigen Fällen starben -, vor kurzem experimentelle COVID-Impfungen erhalten hatten, verdoppeln Mainstream-Forscher die Behauptung, dass „sich impfen zu lassen wahrscheinlich das Wichtigste [für junge Sportler] ist, woran sie denken sollten“.

Inzwischen haben schätzungsweise 10 % der 5- bis 11-Jährigen in den USA mindestens eine COVID-Impfdosis erhalten. Allzu traurig und vorhersehbar ist, dass VAERS-Meldungen für diese Altersgruppe eingehen – 444 zwischen dem 1. und 12. November und weitere 1.426 Meldungen, die vor November eingingen und auf die Verabreichung des Produkts an Patienten in ungeeignetem Alter zurückzuführen sind.

Wie LifeSite News Anfang November düster spekulierte, „ist es schwer, sich nicht vorzustellen … eine Flut von VAERS-Berichten, Fallstudien und Nachrichtenberichten über kleine Kinder – fünf, sechs und sieben Jahre alt -, die plötzlich auf Spielplätzen Herzinfarkte erleiden und mit Hirnblutungen und Thrombosen umfallen.“

Andererseits sind 90 % der Kinder in der jüngeren Altersgruppe, auf die die Gesundheitsbehörden so bedrohlich abzielen, noch nicht geimpft, und Nachrichtenberichte deuten darauf hin, dass die Zahlen niedrig bleiben könnten.

Whitney von der Unz Review meint: „Die Pandemie-Manager und ihre milliardenschweren Geldgeber [würden] den drohenden Berg von Blutvergießen gerne dem schwindenden Virus zuschreiben, anstatt ihrer eigenen Giftspritze“.

Glücklicherweise arbeiten scharfsinnige Beobachter und Verfechter der Kindergesundheit daran, diesen abgenutzten Partytrick zu verhindern und der Öffentlichkeit zu helfen, die wirklichen Gefahren der Injektion im Auge zu behalten, anstatt erfundene „Varianten“ und „Fälle“.