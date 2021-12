Die auffälligste Tatsache im neuen Buch von Robert F. Kennedy, Jr.

Ich habe gerade mein Exemplar von RFK Jr.’s Buch bekommen [„The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“]. Beim Durchblättern der ersten paar Kapitel ist mir eines besonders aufgefallen – dass Fauci etwa 7 Milliarden Dollar an Forschungsgeldern an „Public Health“-Forscher in der ganzen Welt verteilt. Diese Position hat er seit 30 Jahren inne. Das bedeutet, dass seit dreißig Jahren ein einziger Mann die Monopolkontrolle über praktisch alle „Peer Reviews“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat. Dies beweist in hohem Maße, was für ein clownesker, lügender, inkompetenter, korrupter Handlanger Fauci ist, wenn er auf Kritik mit Aussagen antwortet wie „Jeder, den ich kenne, stimmt mir in dieser Sache zu“. Ja, jeder, der für ihn arbeitet und von ihm bezahlt wird, oder für ihn arbeiten und von ihm (mit Steuergeldern) bezahlt werden möchte. Das bedeutet, dass die Peer Reviews im Bereich der „Öffentlichen Gesundheit“ ein Witz und ein Betrug sind. Kein anderer Beruf auf der Welt würde ernst genommen werden, wenn ein einziger Regierungsbürokrat tatsächlich für alle Fachveröffentlichungen des gesamten Bereichs zuständig wäre.

Und was Fauci nicht über die staatliche Finanzierung kontrolliert, tun andere Regierungsbürokraten bei den NIH und anderswo. Sie sind Fauci-Möchtegerns in diesem korrupten, stinkenden, betrügerischen Bereich der „öffentlichen“ Gesundheit. Kein Wunder, dass Dr. Scott Atlas, ein echter Arzt und medizinischer Forscher, so schockiert war über die ungeheure Inkompetenz, der er ausgesetzt war, als er in Präsident Trumps COVID-Taskforce diente und an Sitzungen mit dem dämlichen Fauci und dieser albernen Schal-Frau teilnahm. Er erzählte Tucker Carlson, dass die beiden zu 100 % losgelöst von der relevanten Wissenschaft zu sein schienen und nichts anderes taten, als linke Einsperr-/Maskierungs-/Du-musst-gehorsam-sein/Jedes-Kind-impfen/Alle-Schulen-und-Kirchen-schließen-Parolen zu wiederholen, ohne auch nur irgendeine wissenschaftliche Grundlage dafür zu diskutieren.